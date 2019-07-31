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 Політика України
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Все про:Білорусь (805) Зеленський (2256) Лукашенко (374)

 Лукашенко запросив Зеленського відвідати Білорусь "будь-коли і в будь-якому форматі"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Білорусь у будь-який час і в будь-якому форматі.

Про це повідомили в пресслужбі білоруського лідера за підсумками телефонної розмови президентів, передає Цензор.НЕТ.

"Олександр Лукашенко запросив президента України відвідати Білорусь у будь-який час і в будь-якому форматі. Володимир Зеленський це запрошення із задоволенням прийняв", - заявили в пресслужбі.

Зі свого боку Зеленський ще раз підтвердив запрошення, раніше надіслане на адресу глави білоруської держави, відвідати Україну в рамках II Форуму регіонів Білорусі та України, який відбудеться в жовтні цього року в Житомирі.

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"Лукашенко запрошення прийняв, зазначивши, що як ініціатор і співавтор цього заходу бачить його високу ефективність і користь для економік обох країн", - додали в пресслужбі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140513
 
 
 Топ коментарі
 
формат встречи: Лукашенко с сыном, а Зеленский с Богданом..
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Кто из Беларуси, у Вас там шаурма продается?
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там смертная казнь есть, а об этом то чудак чудака видит издалека..
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И грибы в бульбарусии пюбят собирать, как бы не сдали ценный трофей в растов, для опытов... Лукашенко запросив Зеленського відвідати Білорусь "будь-коли і в будь-якому форматі" - Цензор.НЕТ 9039
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Пусть эта тварь Лукашенко вернет украинского гражданина Гриба, который задержан на территории Беларуси, передан кацапам и уже много лет томится в кацапских застенках. Почему Лукашенко такое позволяет себе?Беларусь давно несамостоятельная страна, а придаток РФ и они настолько наглые,что могут и Зелю выдать кацапским спецслужбам.нефиг туда ездить и вообще с ними общаться. Пусть освобождают Гриба.
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Зелемойского выдать кацапам!? Зачем же они его сюда поставили презедентом!? Скорее Зелемойский поедет на тренинг - Как выглядеть независимым и успешным президентом.
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Вова приезжай когда сможешь. Хоть в красных труселях хоть без них. Рояль можешь не брать. В колхозе "Светлый путь к коммунизму" есть пианино.
Жду.
Твой Сашик!!!
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Я привёл в долларах стоимость шаурмы, чтобы не пересчитывать в гривны...
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И в любом состоянии...холодным...в коробке по частям...в виде пепла в банке...
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Будет учить как цены на помидоры снизить....путем создания колхозов.... Лукашенко пригласил Зеленского посетить Беларусь "в любое время и в любом формате" - Цензор.НЕТ 8293
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виростити це одне.
треба ще мати ринок збуту.
саме тому він плазує перед рашкою, щоб вони купували їхню продукцію.
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думаєте кинуть в буцигарню? як шпйона? Лукашенко пригласил Зеленского посетить Беларусь "в любое время и в любом формате" - Цензор.НЕТ 7594
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чому б і ні ?
приїде якийсь хлопак в шортіках і синіх шльопках с кепчиком на макухє - диверсант однозначно )))
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Лукашенко буде вчити нашого як челядь ставити у стійло. Має великий театральний досвід.
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«в любом форматє»?
Це що? Калгаснік так тролить? Типу «Квартал 95»?
Я б на місті Зєлі, послав би його...
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формат встречи: Лукашенко с сыном, а Зеленский с Богданом..
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Сколько ублюдков соевых на сайте кормится...
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как не обзови не зебота, у него больше ума и чувства юмора чем ботов 95 болота. Лукашенко пригласил Зеленского посетить Беларусь "в любое время и в любом формате" - Цензор.НЕТ 4403
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Сильно хорошо о петиках говорите. Тоже подрабатываете этим?
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нет, не склонна к дополнительным заработкам. Ленивая, а вот думать, анализировать и просто читать то это не грех.
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И тебя Кащей ЗЕбуины сфаловали??)))
Оваливай от них,они твое яйцо на иголку сменяют)))
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от наука від Лукашенка---авторитаризм
а чому в Європі ніхто не запрошує.чи в Штати?
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Шо и лука туда же? В любом формате, лять)))) во же геюки...
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А ехать вдвоем Гриба проведать он Зелю не пригласил? А что ж так?
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Бацька вочевидь, що дав Маху. Тепер нехай він не дивуються, коли до нього вночі влізе в ліжко обкурена компашка зє-підарастів з чувіхой Вовкой Сцикуном 😕
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Только со своей кружкой к этому Усатому парню надо ехать!!!
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цікаво чи назве Лукашенку--Бацьком?
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Один председателя за худую корову увольняет в прямом эфире ради пиара, а другой таможенников или Баканову на счет "черта" звонит....найдут о чем поговорить... Лукашенко пригласил Зеленского посетить Беларусь "в любое время и в любом формате" - Цензор.НЕТ 1967
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Поделится опытом как надо чиновников - Перетрахивать!
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А вас вже вочевидь "трахнули". І як відчуття ?.. 😕
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Лукашенко пригласил Зеленского посетить Беларусь "в любое время и в любом формате" - Цензор.НЕТ 209
... и как трещат пердаки порохоботов (с)

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в честь чего или бульбаши стали столицей Европы или от этого визита что то изменится в политике Украины
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ну я не знаю в честь чего)
просто трещат ... во всех темах на цензоре)
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вы ведь тоже грешны этим трещанием? Не правда ли? А в новости нет интереса никакого, протокол дипломатии и все
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Щось смаженою шаурмою з щурятини засмерділо... Чуєш, криса, в тебе там часом хвіст не присмажився? 😁😁😁
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а если петр алексеич не вернётся
где столоваться будешь? Лукашенко запросив Зеленського відвідати Білорусь "будь-коли і в будь-якому форматі" - Цензор.НЕТ 7974
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кстати, ваши братья по перу с русру на 24 августа уже запланировали переворот Петром. Вышло это от композитора, можно верить, в Украине ведь президент комик, коллеги по шоу...
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Пусть Гриба вернет на место єтот ************, а потом будет разговор.
И нах#й мне єто гавно в Житомире?
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Лукашенко пригласил Зеленского посетить Беларусь "в любое время и в любом формате... помнится лет пять назад Бацька те же слова говорил Порошенко. Стандартная фраза.
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По приезде будет стандартная фраза - Это мой давний друг...
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А новость с Черкасс как и когда. И как слуга народу будет общаться с народом, если запрещено общение. Как рыбаки и ботокс?
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Договор о взаимном неитральитете , обе страны обязуются третьим странам не позволять вреждебные действия через их территрию и воздушное пространство .
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Зепутати в Трускавець на навчання, прєзєлєнт в Мінськ... Цікавенький розподіл повноважень.
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За приглашение спасибо, волнующих тем для разговора много.

Нужно заключить важный договор с белорусами, чтоб наше ворьё сидело в их тюрьмах, а то у нас не всем места хватит не ссыте порохоботы, я шучу, места хватит всем... в частных тюрьмах
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Фитопрепараты из Донбасса: новые факты о торговле Беларуси с «ЛДНР»

Журналисты уже несколько лет расследует торговые связи Беларуси с ОРДЛО.



На протяжении всей войны на Донбассе из захваченного сепаратистами Донецка в Беларусь поставлялась фитопродукция фармацевтической компании «ЛекФарма «Адонис». Фиточаи из ОРДЛО и теперь можно приобрести в аптеках по всей Беларуси.
Belsat.eu уже несколько лет расследует торговые связи Беларуси с «ДНР» и «ЛНР»,
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Де Гриб, Лукашенко? І який сенс розмовляти з маріонеткою пуйла? Вже з твоїм шефом треба розмовляти.
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