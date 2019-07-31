 Лукашенко запросив Зеленського відвідати Білорусь "будь-коли і в будь-якому форматі"

Про це повідомили в пресслужбі білоруського лідера за підсумками телефонної розмови президентів, передає Цензор.НЕТ.
"Олександр Лукашенко запросив президента України відвідати Білорусь у будь-який час і в будь-якому форматі. Володимир Зеленський це запрошення із задоволенням прийняв", - заявили в пресслужбі.
Зі свого боку Зеленський ще раз підтвердив запрошення, раніше надіслане на адресу глави білоруської держави, відвідати Україну в рамках II Форуму регіонів Білорусі та України, який відбудеться в жовтні цього року в Житомирі.
"Лукашенко запрошення прийняв, зазначивши, що як ініціатор і співавтор цього заходу бачить його високу ефективність і користь для економік обох країн", - додали в пресслужбі.
Жду.
Твой Сашик!!!
треба ще мати ринок збуту.
саме тому він плазує перед рашкою, щоб вони купували їхню продукцію.
приїде якийсь хлопак в шортіках і синіх шльопках с кепчиком на макухє - диверсант однозначно )))
Це що? Калгаснік так тролить? Типу «Квартал 95»?
Я б на місті Зєлі, послав би його...
Оваливай от них,они твое яйцо на иголку сменяют)))
а чому в Європі ніхто не запрошує.чи в Штати?
Ты прямо в точку врядил)))
... и как трещат пердаки порохоботов (с)
просто трещат ... во всех темах на цензоре)
согласен
где столоваться будешь?
москаль менi не земляк (с)
И нах#й мне єто гавно в Житомире?
Нужно заключить важный договор с белорусами, чтоб наше ворьё сидело в их тюрьмах, а то у нас не всем места хватит не ссыте порохоботы, я шучу, места хватит всем... в частных тюрьмах
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