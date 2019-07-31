 Посла ЄС Мінгареллі запросили до Маріуполя "побачити, як розвивається місто"

На засіданні XLIII сесії міської ради VII скликання Оксана Гринько озвучила звернення від міжфракційного об'єднання "Спільне партнерство за сучасний Маріуполь" до глави представництва ЄС в Україні пана Х’юга Мінгареллі, пише MRPL.CITY.

"Вельмишановний пане Мінгареллі, дозвольте висловити Вам свою повагу і звернутися особисто з приводу Вашого зауваження про ситуацію в нашому місті, коментуючи події в Кривому Розі, коли на ArcelorMittal навідалися представники СБУ. Ви підкреслили, що перевірки служб безпеки об'єктів промисловості шкодять іміджу України та її інвестиційної привабливості. Ми повністю погоджуємося з Вами і теж вважаємо, що позитивний імідж - одна з найважливіших складових успішного залучення інвестицій в економіку. Протягом декількох останніх років Маріуполь працює над тим, щоб довести інвесторам, що в розвиток нашого міста варто вкладати гроші", - заявила маріупольський депутат.

Оксана Гринько зазначила, що зарубіжні партнери беруть активну участь у модернізації містоутворювальних підприємств Маріуполя, а також у проектах, спрямованих на розвиток міста.

Вона висловила надію, що офіційне представництво ЄС в Україні приєднається до цього процесу: "Вважаємо, що нам вдалося довести, що Маріуполь - надійний партнер, якому можна довіряти. Про це свідчать, зокрема, спільні проекти з Французькою Республікою, співпраця з Європейським інвестиційним банком і Європейським банком реконструкції і розвитку. Це потужний сигнал для наших потенційних партнерів і в Європі, і в усьому світі".

Оксана Гринько запросила посла ЄС відвідати Маріуполь з робочим візитом, щоб побачити, які зміни відбуваються сьогодні в місті, і надати допомогу у вирішенні його застарілих проблем.

"Передовсім нам необхідна професійна експертиза і, звичайно, залучення інвестицій для розвитку економіки та інфраструктури Маріуполя", - підкреслила депутат.

Зазначимо, що це звернення з'явилося після висловлювання Х’юга Мінгареллі в інтерв'ю "Європейської правді" з приводу рейду СБУ 20 липня з обшуками на Криворізькому гірничо-металургійному комбінаті "АрселорМіттал Кривий Ріг", який належить найбільшому іноземному інвестору.

Він заявив: "Звичайно, є потреба боротися з корупцією, в тому числі в сталеливарній галузі. Але невже ситуація в ArcelorMittal - найгірша в Україні? Я не фахівець і у мене немає відповіді, але коли я був у Маріуполі і проводив пальцем по склу, то палець ставав чорним. І я точно знаю, що це було забруднення не від ArcelorMittal, а, напевно, від заводу "Метінвесту". Як на мене, то навіть якщо завтра СБУ "для балансу" прийде з обшуком на завод "Метінвесту", це не вирішить проблему для інвестклімату".