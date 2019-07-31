 В Україну повернувся моряк, якого три роки тримали під вартою в Лівії, - держсекретар МЗС Заяць

Про це повідомив у Twitter державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки зусиллям українських дипломатів сьогодні до Києва з Лівії повернувся український моряк, який обвинувачувався у вчиненні правопорушення і перебував там з 2016 року", - повідомив Заяць.

Він додав, що МЗС продовжує працювати, щоб якомога швидше повернути додому з Лівії та інших країн всіх українських моряків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чотирьох українців звільнено з полону в Лівії, - Порошенко. ФОТО