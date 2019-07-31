 В Україну повернувся моряк, якого три роки тримали під вартою в Лівії, - держсекретар МЗС Заяць

Про це повідомив у Twitter державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць, інформує Цензор.НЕТ.
"Завдяки зусиллям українських дипломатів сьогодні до Києва з Лівії повернувся український моряк, який обвинувачувався у вчиненні правопорушення і перебував там з 2016 року", - повідомив Заяць.
Він додав, що МЗС продовжує працювати, щоб якомога швидше повернути додому з Лівії та інших країн всіх українських моряків.
Але радує, що МЗС вже давно йде на контакт, і активно допомагає - і грошима при необхідності, і документами, і у правовому полі.
Нажаль, наші морякі вимушені іти на роботу до любого судновласника, щоби заробити копійчину, і цей хліб ой який нелегкий!