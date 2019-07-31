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 В Україну повернувся моряк, якого три роки тримали під вартою в Лівії, - держсекретар МЗС Заяць

В Україну з Лівії повернувся український моряк, який обвинувачувався у вчиненні правопорушення і перебував там з 2016 року.

Про це повідомив у Twitter державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки зусиллям українських дипломатів сьогодні до Києва з Лівії повернувся український моряк, який обвинувачувався у вчиненні правопорушення і перебував там з 2016 року", - повідомив Заяць.

Він додав, що МЗС продовжує працювати, щоб якомога швидше повернути додому з Лівії та інших країн всіх українських моряків.

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В Україну повернувся моряк, якого три роки тримали під вартою в Лівії, - держсекретар МЗС Заяць 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140511
 
   
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Ливия. Вот уж куда не хотелось бы попасть. А уж если попасть в Ливию и там "попасть"... хрен зна, как он выжил???
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Пускай моряк подаёт в ЕСПЧ, хай гады компенсируют все.
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Знайомий з людьми з громадською організацією, яка допомагає отаким морякам, що по тюрмам сидять, яких пірати викрали і вимагають викуп, кого судновласник кинув напризволяще - таких випадків дуже багато.
Але радує, що МЗС вже давно йде на контакт, і активно допомагає - і грошима при необхідності, і документами, і у правовому полі.
Нажаль, наші морякі вимушені іти на роботу до любого судновласника, щоби заробити копійчину, і цей хліб ой який нелегкий!
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