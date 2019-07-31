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 Політика України, Економіка
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Все про:Гаага (122) Нафтогаз (561) Росія (19143) збитки (51)

 Нафтогаз подав до Гаазького суду оцінку збитку від захоплення Росією активів у Криму - $5,2 млрд

У НАК "Нафтогаз України" заявили, що отримали збитків від захоплення РФ активів компанії в Криму в розмірі $5,2 млрд. Позовна заява про компенсацію збитків, завданих експропріацією активів групи в Криму, було подано до Трибуналу при Постійній палаті Третейського Суду в Гаазі в кінці червня 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії, передає Цензор.НЕТ.

Очікується, що суд винесе рішення про компенсацію збитків не раніше кінця 2020 року.

У НАК нагадали, що раніше суд вже визнав порушення РФ низки положень Угоди про захист інвестицій за фактом експропріації активів групи "Нафтогаз" у Криму. Оскільки суд вирішив розділити виробництво на дві стадії, питання визначення компенсації збитків розглядатиметься на другій з них.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140510
 
   
 Топ коментарі
 
а ты хоть раз в жизни был в суде? а знаешь что П.И.Лазоренко в США до сих пор судят (20 лет), и по 750 млн$ еще решают вопрос? а ты в курсе, что ЮКОС судился с рашкой 12 лет, отсудил 50 млрд$, арестовали имущество, но в 2017 все начали сначала? а Фирташ в Австрии? по колхозному домику в пригороде Мухосранска судиться можно годами, при нормальном адвокате (а не как сейчас-тупое быдло) получить вообще не реально. то что сделал Нефтегаз и Коболев, даже российские политологи называют "разгром под Ватерлоо", (если сравнивать пуйло с Наполеоном)
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"то что сделал Нефтегаз и Коболев, даже российские политологи называют "разгром под Ватерлоо"" - ну наконец-то вменяемый коммент...
Народ, включите мозги наконец-то!!! Коболев и Ко отстояли для Украины претензии Газмяса на сумму до 80 млрд долл, на которые Украина могла встрять по известному контракту Тимошенко!!!
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Нафтогаз или всё таки Украина? А то за последние годы это кажется разные понятия и структуры. Ну судя по тому как автономно ведёт себя Нафтогаз в лице Кобелева и подельников и непонятного Совета в Лондоне.
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ты е@..й? сравниваешь государство, понятия и структуры? сравни свою башку со своей #опой, это одно и тоже.
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уже 1 суд типа выиграли и хпули
коболеву премия 5 млнн
нам повышение цены на газ и тепло
не вижу отмены воровских тарифов мрази пети зельцом
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Підвищення цін на газ, чи тепло? На холод тобі ціни не підняли?
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а ты хоть раз в жизни был в суде? а знаешь что П.И.Лазоренко в США до сих пор судят (20 лет), и по 750 млн$ еще решают вопрос? а ты в курсе, что ЮКОС судился с рашкой 12 лет, отсудил 50 млрд$, арестовали имущество, но в 2017 все начали сначала? а Фирташ в Австрии? по колхозному домику в пригороде Мухосранска судиться можно годами, при нормальном адвокате (а не как сейчас-тупое быдло) получить вообще не реально. то что сделал Нефтегаз и Коболев, даже российские политологи называют "разгром под Ватерлоо", (если сравнивать пуйло с Наполеоном)
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почему коболев получил деньги а остальные украинцы не получили
что за два сорта людей
правда ты третьего сорта *******
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хохлобыдло, ты можешь получить деньги только на свои похороны, в остальных случаях отсасываешь, как и вся зубожилая секта73 и вафля95.
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админ шо это у вас тута ********* ************** резвится
хохлобыло видите ли рюсськие вяликие пишут
или это не цензор а филиал рус весны да
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Потому, что одни работают (Ко), а другие - тупо высеры в и-нете выпускают.
Подними цифры и увидишь, что за полученный, но не оплаченный Украиной газ за 2014-15гг на ок 2 млрд долл в Стокгольме суд провел зачет долга Газпрома, т.е. УЖЕ эти 2 млрд долл Нафтогаз и Коболев ЗАВОЕВАЛИ для Украины. И Газпром это СХАВАЛ, не претендует на возврат этой цифры. Только пытается не платить оставшиеся уже 3млрд долл (с учетом пени).
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не вижу снижения цены на газ и тепло до уровня что был при Юле
урок коболева петю гросю и компанию в тюрьму
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"то что сделал Нефтегаз и Коболев, даже российские политологи называют "разгром под Ватерлоо"" - ну наконец-то вменяемый коммент...
Народ, включите мозги наконец-то!!! Коболев и Ко отстояли для Украины претензии Газмяса на сумму до 80 млрд долл, на которые Украина могла встрять по известному контракту Тимошенко!!!
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Нафтогаз и вьіиграл арбитраж благодаря тому , что Тимошенко не допустила в нем "подводньіх камней". Если бьі ее не бросили в тюрьму по сфабрикованному делу , Фирташ не урвал бьі 11млрд.кубов казенного газа из хранилищ , а Газпром вьінужден бьіл бьі согласовать рьіночньіе условия поставки и транзита газа.
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большинство читателей уже понимает что редакция цензора находитсяв Ольгино
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Виключно Нафтогаз. Активи компаній України повинні працювати на Україну, так само як і активи кожного вимушеного переселенця мають бути відсуджені. А країна зазнала значно більших збитків і компенсацією ви не обійдетесь. Все рівно до компенсації прийдеться віддавати Крим.
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Ті, хто підмінює поняття. Брехуни і гнилі маніпулятопи, іхтамнєти, кацапи+малороси, православні комуністи, кооператив Озеро + Тимоха з ліквідуванням Нафтогазу, всі хто нажився на грабунку і ті, хто крохи з їх стола збирає, окупанти і колаборанти-вертухаї, орки русскамірниє. Коротше ви всі.
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Каци вкрали родовища газу на Кримі, бо свого їм мало.
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Если кацам отдать всю воду планеты, они все равно будут пытаться украсть еще немного у других народов. Натура у них такая.
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Если кацам отдать всю воду, то ее не станет. Что не смогут выпить сами, в то насрут.
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