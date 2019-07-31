 Нафтогаз подав до Гаазького суду оцінку збитку від захоплення Росією активів у Криму - $5,2 млрд

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії, передає Цензор.НЕТ.

Очікується, що суд винесе рішення про компенсацію збитків не раніше кінця 2020 року.

У НАК нагадали, що раніше суд вже визнав порушення РФ низки положень Угоди про захист інвестицій за фактом експропріації активів групи "Нафтогаз" у Криму. Оскільки суд вирішив розділити виробництво на дві стадії, питання визначення компенсації збитків розглядатиметься на другій з них.

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