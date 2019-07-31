 Нафтогаз подав до Гаазького суду оцінку збитку від захоплення Росією активів у Криму - $5,2 млрд

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії, передає Цензор.НЕТ.
Очікується, що суд винесе рішення про компенсацію збитків не раніше кінця 2020 року.
У НАК нагадали, що раніше суд вже визнав порушення РФ низки положень Угоди про захист інвестицій за фактом експропріації активів групи "Нафтогаз" у Криму. Оскільки суд вирішив розділити виробництво на дві стадії, питання визначення компенсації збитків розглядатиметься на другій з них.
коболеву премия 5 млнн
нам повышение цены на газ и тепло
не вижу отмены воровских тарифов мрази пети зельцом
что за два сорта людей
правда ты третьего сорта *******
хохлобыло видите ли рюсськие вяликие пишут
или это не цензор а филиал рус весны да
Подними цифры и увидишь, что за полученный, но не оплаченный Украиной газ за 2014-15гг на ок 2 млрд долл в Стокгольме суд провел зачет долга Газпрома, т.е. УЖЕ эти 2 млрд долл Нафтогаз и Коболев ЗАВОЕВАЛИ для Украины. И Газпром это СХАВАЛ, не претендует на возврат этой цифры. Только пытается не платить оставшиеся уже 3млрд долл (с учетом пени).
урок коболева петю гросю и компанию в тюрьму
Народ, включите мозги наконец-то!!! Коболев и Ко отстояли для Украины претензии Газмяса на сумму до 80 млрд долл, на которые Украина могла встрять по известному контракту Тимошенко!!!
https://lenta.ru/news/2019/06/10/gaz_za_kavkaz/