 Є підстави вважати обмін Сущенка на Вишинського можливим, - Фейгін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
"Вчора я відвідав в ВК-11 мого підзахисного Романа Сущенка. З усього, що мені вдалося дізнатися, у мене є підстави вважати обмін Сущенка на Вишинського можливим", - йдеться в повідомленні.
Фейгін додав, що все залежить від керівництва України і його здатності такі переговори провести.
Сущенко подставили родычи гниды россиянские
его конечно жаль - но он ничего существенного не делал
Вышинского арестовали за работу против Украины. Он враг, осуществлявший определённые действия против государства Украина.
Вопрос: какой обмен???