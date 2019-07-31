 Є підстави вважати обмін Сущенка на Вишинського можливим, - Фейгін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Вчора я відвідав в ВК-11 мого підзахисного Романа Сущенка. З усього, що мені вдалося дізнатися, у мене є підстави вважати обмін Сущенка на Вишинського можливим", - йдеться в повідомленні.

Фейгін додав, що все залежить від керівництва України і його здатності такі переговори провести.

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