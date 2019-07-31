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Все про:обмін (420) Фейгін (380) Сущенко (441) Вишинський (126)

 Є підстави вважати обмін Сущенка на Вишинського можливим, - Фейгін

Захисник журналіста і політв'язня Романа Сущенка Марк Фейгін вважає можливим його обмін на заарештованого в Україні директора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Вчора я відвідав в ВК-11 мого підзахисного Романа Сущенка. З усього, що мені вдалося дізнатися, у мене є підстави вважати обмін Сущенка на Вишинського можливим", - йдеться в повідомленні.

Фейгін додав, що все залежить від керівництва України і його здатності такі переговори провести.

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Є підстави вважати обмін Сущенка на Вишинського можливим, - Фейгін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140507
 
 
 Топ коментарі
 
А Сенцов то как? Он более достойный кандидат
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Надо настаивать, что вышинского отдадим только за Сенцова...
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Сущенко идет нах. Он сам поехал добровольно на Рашку по своей тупости как и Гриб. Обменивать только на Сенцова.
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А Сенцов то как? Он более достойный кандидат
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Или больной мальчик - патриот Гриб. А Сущенко - нехай щастить...
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Знаете при всей абсурдности суда над Грибом, парень оказался сильнее судей и пр.кацапской мрази, была удивлена приятно его патриотизму. Здоровья ему и надежды.
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Знаю не по наслышке - какая страшная у него болезнь! Пускай Бог ему помогает...
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А садисту Путлеру и всем ************* - гореть в Аду...
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Надо настаивать, что вышинского отдадим только за Сенцова...
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а може Сенцова ???
Сущенко подставили родычи гниды россиянские
его конечно жаль - но он ничего существенного не делал
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А вот на кого то по лучше не судьба, зебобики?
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Сущенко идет нах. Он сам поехал добровольно на Рашку по своей тупости как и Гриб. Обменивать только на Сенцова.
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Путиноиды захотят не просто обмена,а чтоб мы просто выпустили своего фсбэшного агента у нас внутри страны и чтоб он дальше гадил Украине ! Надо автоматом лишить его гражданства и отправить его к чертям в мородор в один конец !
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Если не убежит на ********* можно будет еще раз арестовать и поставить на обмен
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Врага менять на не понятно что. Что сущенко сделал для Украины? Н И Ч Е Г О. Сидел себе во Франции.И сейчас( если обменяют) уе*ет туда.А за вышинского можно было бы на 10 воинов обменять.
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Сущенко - попёрся в мацкву по личному делу к родственнику. Его там арестовали по беспределу.

Вышинского арестовали за работу против Украины. Он враг, осуществлявший определённые действия против государства Украина.

Вопрос: какой обмен???
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Мне вообще непонятен такой обмен. При всем моем уважении к украинским заключенным на райсейке, их надо бы обменивать на расеянских граждан, а вышинский никогда не был расеянским гражданином.
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