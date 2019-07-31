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Все про:Міністерство культури (152) УПЦ КП (198) ПЦУ (416)

 УПЦ КП припинила свою діяльність. Відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру, - Мінкультури

Релігійне об'єднання Українська Православна Церква Київського Патріархату припинила свою діяльність.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінкультури, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство культури України, випереджаючи появу й тиражування заяв про нібито відновлення діяльності колишньої Української Православної Церкви Київського Патріархату (далі – УПЦ КП) та функціонування колишнього центру цього релігійного об’єднання, а саме релігійної організації "КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ", а також відповідаючи на спекулятивні звинувачення про нібито втручання державних органів у релігійні справи, офіційно повідомляє.

Наказом Міністерства культури України від 30.01.2019 року № 54 було зареєстровано статут РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "КИЇВСЬКА МИТРОПОЛІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ)". Також цим наказом на підставі рішень Помісного собору колишньої УПЦ КП від 15.12.2018 року було визнано такими, що втратили чинність, накази Міністерства від 12 червня 2017 року № 505 "Про реєстрацію Статуту РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ" у новій редакції та від 08 липня 2016 року "Про нову редакцію Статуту про управління Української Православної Церкви Київський Патріархат"", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філарет закликав Міністерство юстиції України продовжити реєстрацію УПЦ Київського патріархату

"Отже, на підставі рішень Помісного собору УПЦ КП від 15.12.2018 року релігійне об’єднання Українська Православна Церква Київського Патріархату припинило свою діяльність, а релігійна організація "КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ", яка у відповідності до її статуту (п. 1) була релігійним адміністративним центром та центральним виконавчо-розпорядчим органом УПЦ КП, після створення та реєстрації статуту РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "КИЇВСЬКА МИТРОПОЛІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ)" увійшла до складу релігійного об’єднання УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА (ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ)", - додали в міністерстві.

"Зважаючи на те, що релігійне об’єднання УПЦ КП припинило свою діяльність шляхом об’єднання й приєднання до УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ), всі функції статутних органів колишнього УПЦ КП перейшли до компетенції відповідних керівних органів УПЦ (ПЦУ), які отримали всі повноваження й юридичні підстави для прийняття відповідних рішень стосовно майбутнього тих релігійних організацій, які перебували у складі колишнього релігійного об’єднання УПЦ КП", - констатували в Мінкульті.

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"Священний Синод УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ), як керівний орган цього релігійного об’єднання, на своєму засіданні 27 липня 2019 року (Журнал № 43) ухвалив рішення про припинення діяльності релігійної організації "КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ" шляхом приєднання до релігійної організації "КИЇВСЬКА МИТРОПОЛІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ)", про що було зроблено відповідний запис у "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", -додали в міністерстві.

"Принагідно інформуємо, що у відповідності до статті 19 Конституції України органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. У зв’язку з цим зазначаємо, що всі дії посадових осіб Міністерства культури України, відповідальних за реєстрацію статутів та державну реєстрацію релігійних організацій, вчинялися, вчиняються й будуть вчинятися в майбутньому виключно в рамках законодавства України. Будь-які спроби й намагання заблокувати процес державної реєстрації низки релігійних організацій, які колись входили до релігійного об’єднання з такою назвою й після Помісного Об’єднавчого Собору, що відбувся 15 грудня 2018 року, прийняли рішення увійти до складу помісної (самостійної) УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ), можуть бути інтерпретовані, як намагання втрутитися в діяльність посадових осіб – державних реєстраторів Міністерства культури України", - акцентували в міністерстві.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3133703

20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.

Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140506
 
   
 Топ коментарі
 
УПЦ КП прекратила свою деятельность. Соответствующая запись внесена в Единый госреестр, - Минкультуры

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до речі, вдало підібрана світлина Філарета до цієї новини УПЦ КП прекратила свою деятельность. Соответствующая запись внесена в Единый госреестр, - Минкультуры - Цензор.НЕТ 3601
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мавр старьій и упоротьій
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Аминь ! УПЦ КП прекратила свою деятельность. Соответствующая запись внесена в Единый госреестр, - Минкультуры - Цензор.НЕТ 3312

мавр сделал свое дело, мавр дорлжен уйти
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как раз термин упоротость єто всебе содержит. как и многое другое.
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Приказом министерства культуры... Гыы
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Тут не Америка, а національна держава
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но регистрации подлежат в минкультурьі. ваша квартира ж вам принадлежит, но регистрирете вьі ее где? и что? после регистрации она становится совбственностью конторьі, в которой зарегена?
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Так і є. Якщо квартира не має спадкоємця, і стоїть порожня, не платяться комунальні, то вона відходить у власність держави. Так само будь-яка нерухомість, земля чи гроші, знайдені в наволочці. Люди теж належать державі, бо зареєстровані . Приватна власність теж може бути націоналізована. Церква теж належить державі і є під контролем, бо священники не святі.
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Мінкультури сплутав культуру з культом УПЦ КП припинила свою діяльність. Відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 2662 Боротися державними важілями з вірою - створювати над... релігійну структуру. Дебілізм чиновників безмежний УПЦ КП припинила свою діяльність. Відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 2936
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Сралін, у 1943 створив «Русскую првославную Церковь», а до нього Пьотр Алєксєєвіч Кобила, вертів русской церквою, на ху , як циган сонцем...І нічаво...
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А, раз у тебя сосед любит вымазываться г.вном и петь ртом, то ты то же самое делаешь?

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УПЦ КП прекратила свою деятельность. Соответствующая запись внесена в Единый госреестр, - Минкультуры

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до речі, вдало підібрана світлина Філарета до цієї новини
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они такие спецом ставят. может как только старикашка начал бесноваться и ныть что его развели как пять рыб)
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Всі якось забули, що головна проблема це МП,
Коли їх будуть переіменовувати в істинну назву ?
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Тут все немного запутанней.Походу лед думал,что он и есть Бох.))
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Очепятка,***."Лед" читать как "дед",хотя ума что у одного,что у другого.))
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Нехай не несуть,казна,що й незаганяють вірян в підпілля... Церква є й неохідно визнати,що владці обі-ралися УПЦ КП прекратила свою деятельность. Соответствующая запись внесена в Единый госреестр, - Минкультуры - Цензор.НЕТ 7843
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Фото Филина в заголовке просто пуля!))))
Типа...
ШО ЗА Х...Я?
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Шо бескоштовных обедов больше не будет?
Или...
Шо? Теперь жить на одну пенсию?))))
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Действительно,обошлись со старцем непочтительно.Могли бы оставить хотя бы пятикомнатную келью недалеко от лавры и хотя бы одного ******* монаха для прислуживания и готовки трапез.)))
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Он будет жаловатся в КГБ!!!
Где учился и получал звание и рясу...
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Угу..И зимний подрясник с начесом.Про буденовку я вообще молчу.Не удивлюсь,если это старое насекомое будет скоро орать -"путен введи вайска в лавру".)
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абсолютно верное решение.. следуюшая на очереди секта УПЦ МП ФСБ РФ..
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Черговість дивна... Знову віз поперед коня УПЦ КП припинила свою діяльність. Відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 4916
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Когда уже московскую *церков* закроют. Ето уже не выносимо жить рядом с кремлевскими агитаторами зомбирующие наше и так тупое население.
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Почему это население тупое то? УПЦ КП припинила свою діяльність. Відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 8053
Вон какие черноземы имеем, а все просто нам завидуют.
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Мінкульт тут взагалі ні до чого, це відрижка вальцманівського бєспрєдєла. Звичайно, що таке рішення Мінкульту нікчемне, тупе, і ні до чого не призведе, окрім судових позовів. Головне тут мін.юстиції, та й то, якщо громади схочуть, то будуть існувати і без реєстрації...
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Ну вот, теперь в Украине единственная каноническая православная церковь - УПЦ (МП).
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Церковь без Томоса - и каноническая? Пойдите примите валерьянки
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Какая валерьяна.Инкурабелен.Проще усыпить.)
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А чому тоді на знищити таким самим способом фсбшний сатанат?
Чому знищили єдину Українську церкву Українського патріархату?
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Тому що саме такий і був задум кацапської агентури - знищити саме українську незалежну церкву, залишивши кацапську і створивши осередок константинопольскої.
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То шо, весь цей цирк з біснуванням КірГуна і подачею Варфіку типу отрути в чашці це .... багатоходовочка московітів??777





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Сатанат не об`єднувався в УПЦ. Це інша епопея.
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Щоб лишити українців будь-чого українського! Спочатку лишили національності підмінивши її громадянством УПЦ КП припинила свою діяльність. Відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 1811 УПЦ КП припинила свою діяльність. Відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 8115
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как то не видно таких хоботов по закрытию масквабадского пархата..
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Пархат не об`єднувався в УПЦ. Це інша епопея.
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Отлично.Осталось только переименовать юридически УПЦ МП в кацапскую филию РПЦ в Украине.
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Они анафемы не боятся? Все такие веряки, но ложат и/или кладут на то шо Фил может наложить и/или нако\ласть могущественное заклинание. Совсем "гореть вечно" будут))
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А МП слабо так указом?Дивись як порохняві радіють,за КП.А про МП сикотно товариші шаріковіпетра?
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