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Все про:Трускавець (12) Слуга народу (180)

 Тільки на проїзд - 200 тис. грн: У скільки "Слузі народу" обійдеться тренінг у Трускавці

Партія "Слуга народу" вирішила підготувати своїх новообраних депутатів, жоден з яких раніше не працював у парламенті, а деякі навіть не мають вищої освіти, до початку роботи у Верховній Раді. Всі витрати на навчання своїх делегатів у владу партія взяла на себе, а в цілому тренінг у Трускавці може обійтися партії в більш як $330 тисяч.

Такі підрахунки зробило видання "Новое время", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що велика частина бюджету на тренінг піде на проживання в найдорожчих готелях міста.

Як заявив раніше глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, курси обійдуться в "кілька мільйонів гривень". За сім днів у Трускавці близько 250 депутатів партії повинні подужати основи публічної політики, макроекономіки, бюджетної політики, секторів економіки та законодавчої політики.

Для поїздки делегатів партія "Слуга народу" оплатила оренду трьох вагонів-купе з Києва до Трускавця і назад, номери в найдорожчому готелі курорту - Rixos-Prykarpattya з повноцінним харчуванням, найняла КSE для навчання і організувала гала-вечір.

Процес навчання депутатів триває 13 годин - з 8:30 ранку до 21:30 з перервами на каву та обід. Після завершення всіх лекцій і практичних робіт учні повинні захистити портфоліо, до якого входить стратегія майбутнього депутата, проєкти законів та ін., що дозволить їм отримати сертифікат від KSE.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зняли те, що у нас була можливість зняти", - Разумков розповів, чому для "школи депутата" зняли найдорожчий готель у Трускавці

Вартість залізничних квитків з Києва до Трускавця становить 603 грн на людину, додатково, як повідомили в Укрзалізниці, для броні всього вагона потрібно доплатити ще 200 грн на кожному квитку в одну сторону. Таким чином тільки на проїзд партія витратила 200 тис. грн.

Але найвищі витрати — проживання. Вартість стандартного двомісного номера (майбутнідепутати живуть по двоє) при повному пансіоні становить 4,7 тис. грн на добу, говориться на сайті готелю. Тобто, тижнева оренда 127 номерів в Rixos-Prykarpattya для 254 депутатів від партії Слуга народу з урахуванням 10% знижки становить 3,8 млн грн. Це орієнтовна сума. Частина учнів живуть в Mirotel, де номери дешевше, однак за харчування в Rixos-Prykarpattya потрібно доплачувати і, ймовірно, не всі живуть в найдешевших номерах.

Зал для проведення навчання потрібно орендувати додатково, повідомили НВ Бізнес в готелі Rixos-Prykarpattya. Його вартість — 2,2 тис. грн на годину, готель готовий надати 10% знижку. Оренда конференц-залу для навчання майбутніх депутатів може коштувати 180 тис. грн за тиждень.

Тимофій Милованов і функціонери партії "Слуга народу" конкретні цифри не називають і говорять, що дані будуть опубліковані пізніше в офіційних звітах двох організацій.

Також дивіться: У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу". ФОТОрепортаж

Курси для майбутніх депутатів від партії "Слуга народу" були організовані за три тижні з використанням половини ресурсу Київської школи економіки. Як припускає представник школи-конкурента KSE, ринкова вартість заявленої тижневої програми навчання, найімовірніше, становить не менше $15 тис. в день. Тобто, за тиждень саме на навчання майбутніх депутатів могли витратити не менше $105 тис.

Проведення гала-вечора в готелі категорії п'ять зірок може коштувати близько 6 тис. грн на людину. У цю суму включено харчування, напої і розважальна програма. Таким чином в цілому тренінг для майбутніх депутатів обійдеться трохи більше як у $ 330 тис.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140504
 
 
 Топ коментарі
 
Йшов другий день навчання по гарвардському інтенсиву

Только на проезд - 200 тыс. грн: Во сколько "Слуге народа" обойдется тренинг в Трускавце - Цензор.НЕТ 6245
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Ох і дорогі нам ваші депутати, зЕбіли. А це ж ще навіть не депутати, це ще просто недоуки малограмотні. А що ж буде, коли вони ті всі науки освоять?

Як там на рахунок Мальдів? Вже не мозолить?
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И к чему весь этот базар? А что, в прежней ВР и до прежней сидели депутаты-юристы, люди с высшим образованием? Забыли Савченко и целое стадо других подобных ей? Какой народ, такой президент и депутаты. Скоро к этой компашке подтянетя и премьер-министр. Проведи сегодня выборы в ВР, и такие же пацаны с ворами, предателями и прочими будут сидеть в ВР и принимать законы. Эти 23% мыслящих в стране воров, дураков ничего пока сделать для страны не могут. Пока в Украине шабаш шпаны, гопников и нуворишей олигархов, и народ халявщик, никакого движения к развитию не будет. Сегодня в Украине ОХЛОКРАТИЯ, устраивающая и быдло, и воров. Вершина этого шабаша-президент-клоун и его шпана-квартал 95. Ягодки отрезвления ии прозрения начнут созревать ближе к зиме.
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Привыкают жить на широкую ногу за народный счёт, твари и подонки.
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А что? Если дураки выбирают таких, а их аж 73%, значит быдло под именем украинский народ вполне это устраивает. Так что, yakutua, успокойтесь, а то при встрече представитель 73% за "подонки" может заехать Вам по фейсуЮ как за оскорбление.
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На этой учёбе им сказали главное - они все никто.
Вот така вот правда жизни, зебилы.
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Зачем считать чужие деньги, уже было сказано что это расходы партии а не бюджета.
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Порохоскоту это тяжело дается для понимания.У них,по старой привычке,все вокруг Мародеру и его ПЕСикам принадлежит.
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Только пэтька стране в 2019 году в 2.7 лярда вылился. И это только официально
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Але то є зєбільний комент... Відчувається "трускавецька академія" для олігофренів 😊
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А слабо было эти деньги военным на зарплату? Или только с парада можно?
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И чему можно за две недели научить? На получение полноценного юридического образования в институте 5 лет уходит. Да, напринимают потом эти неучи в Раде законов - мама не горюй.
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шото давно небыло про пво для Киева за счет свыночолого😀
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Полностью нормальное явление. партия оплатила обучение своих сотрудников. Какая-то партия раньше делала такое? Т.Е. дураки нами правили. Забыли разных берез, гаврилюков, и т.д. Но эти люди на джипах уехали с ВР. Хотите продолжения?!
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Злой Циниик

партия оплатила обучение своих сотрудников. Какая-то партия раньше делала такое?


В політичних партіях - члени та членкині, а не співробітники - неук. Только на проезд - 200 тыс. грн: Во сколько "Слуге народа" обойдется тренинг в Трускавце - Цензор.НЕТ 8386

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Это ты неук. Я специально ушел от слова "ЧЛЕН". А вот ты ЧЛЕН без кавычек, "проснись Украина"!
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Один вопрос, с момента образования этой партии не прошло и пол года...откуда деньги Зин?
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Ежели бы партия была меньше года, то не могла бы баллотироваться. См. историю партии. А деньги... а что деньги? У любой партии их много.
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Взносы и возвраты залогов за выигранные выборы
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Наверное ***** отслюнявил. Обвиняют пороха в воровстве, а сами не лучше.
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Поначалу «аз» да «буки»,
А потом хишко в руки
© И. Барков
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этот проход с ликбезом - такое жлобство (причем во всем)
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А хіба не можна було їх зібрати десь в Глевасі, а тих, хто виявиться нездатними до опанування зепутатської науки, там і залишити? Чи вони там всі не помістяться?
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А деякі з новообраних нардепів не тільки не мають, навіть, середньої освіти, вони в Ріксосі вперше побачили унітаз та обалдєлі.
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А це точно були унітази? Бо щось мені підказує, що ті зєбіли переплутали унітази з біде..😊
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Порохоскоту и тут все не так-толи дело шибко грамотный пагубии,пашинские и прочие совевые свиньи,этих учить не надо было,они и сами прекрасно умеют воровать.Соевым дурачкам не доходит,что эти оплаты не из бюджета и дело очень нужное,обучение неопытных.
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Атобі не зрозуміло дурачку,що гроші для партій -З БЮДЖЕТУ. Чи ти три класи закінчив?.
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этих учить не надо было,они и сами прекрасно умеют воровать



Зебіл, з твоїх слів стає зрозуміло що нових будуть вчити красти.
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Ну и что?
Это же не бюджетные деньги дополнительные!
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а еще устроить выпускной вечер и Дзидзю пригласить!
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