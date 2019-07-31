 Тільки на проїзд - 200 тис. грн: У скільки "Слузі народу" обійдеться тренінг у Трускавці

Такі підрахунки зробило видання "Новое время", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що велика частина бюджету на тренінг піде на проживання в найдорожчих готелях міста.

Як заявив раніше глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, курси обійдуться в "кілька мільйонів гривень". За сім днів у Трускавці близько 250 депутатів партії повинні подужати основи публічної політики, макроекономіки, бюджетної політики, секторів економіки та законодавчої політики.

Для поїздки делегатів партія "Слуга народу" оплатила оренду трьох вагонів-купе з Києва до Трускавця і назад, номери в найдорожчому готелі курорту - Rixos-Prykarpattya з повноцінним харчуванням, найняла КSE для навчання і організувала гала-вечір.

Процес навчання депутатів триває 13 годин - з 8:30 ранку до 21:30 з перервами на каву та обід. Після завершення всіх лекцій і практичних робіт учні повинні захистити портфоліо, до якого входить стратегія майбутнього депутата, проєкти законів та ін., що дозволить їм отримати сертифікат від KSE.

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Вартість залізничних квитків з Києва до Трускавця становить 603 грн на людину, додатково, як повідомили в Укрзалізниці, для броні всього вагона потрібно доплатити ще 200 грн на кожному квитку в одну сторону. Таким чином тільки на проїзд партія витратила 200 тис. грн.

Але найвищі витрати — проживання. Вартість стандартного двомісного номера (майбутнідепутати живуть по двоє) при повному пансіоні становить 4,7 тис. грн на добу, говориться на сайті готелю. Тобто, тижнева оренда 127 номерів в Rixos-Prykarpattya для 254 депутатів від партії Слуга народу з урахуванням 10% знижки становить 3,8 млн грн. Це орієнтовна сума. Частина учнів живуть в Mirotel, де номери дешевше, однак за харчування в Rixos-Prykarpattya потрібно доплачувати і, ймовірно, не всі живуть в найдешевших номерах.

Зал для проведення навчання потрібно орендувати додатково, повідомили НВ Бізнес в готелі Rixos-Prykarpattya. Його вартість — 2,2 тис. грн на годину, готель готовий надати 10% знижку. Оренда конференц-залу для навчання майбутніх депутатів може коштувати 180 тис. грн за тиждень.

Тимофій Милованов і функціонери партії "Слуга народу" конкретні цифри не називають і говорять, що дані будуть опубліковані пізніше в офіційних звітах двох організацій.

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Курси для майбутніх депутатів від партії "Слуга народу" були організовані за три тижні з використанням половини ресурсу Київської школи економіки. Як припускає представник школи-конкурента KSE, ринкова вартість заявленої тижневої програми навчання, найімовірніше, становить не менше $15 тис. в день. Тобто, за тиждень саме на навчання майбутніх депутатів могли витратити не менше $105 тис.

Проведення гала-вечора в готелі категорії п'ять зірок може коштувати близько 6 тис. грн на людину. У цю суму включено харчування, напої і розважальна програма. Таким чином в цілому тренінг для майбутніх депутатів обійдеться трохи більше як у $ 330 тис.