 У Мінську триває зустріч підгруп Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, - МЗС Білорусі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.
"У Мінську відбувається зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.
"У Мінську відбувається зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.
Цьому штату лайна тільки за мертвечука дякувати - не передякувати. Але ж у порохоскота своя паралельна реальність. Там де 144 реформи, і перемога на перемозі. Дебіли8%)
А так ви є справжніми ідейними та ментальними братами кацапів, тими самими хахлами-маларосами, про яких так мріють свинособаки)
Купив на росії під час війни через свій кишеньковий інвест.фонд ICU частину мережі бургер кінг, FESCO, крохмальний заводік та агрохолдінг.
Рошенки торгуються і на росії, і в Криму, і в ордило.
А ти можеш далі розповідати казки про санкції від сивого зрадника і иародера)
Щодо кучми, то плід твоєї альтернативної обдарованості)