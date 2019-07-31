 У Мінську триває зустріч підгруп Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, - МЗС Білорусі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.

"У Мінську відбувається зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.

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