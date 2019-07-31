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 У Мінську триває зустріч підгруп Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, - МЗС Білорусі

У Мінську (Білорусь) у середу розпочалася зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.

"У Мінську відбувається зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учасникам Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу потрібні статус, фінансування і дипломатичні паспорти, - Безсмертний

У Мінську триває зустріч підгруп Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, - МЗС Білорусі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140497
 
 
 Топ коментарі
 
пинчук кучма медведчук ))) и Богдан просто подписывает
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Соевые, вы больны или оторванные от возможности мародерства твари. Чтобы понять кто правил страной, для меня этого достаточно - "Порошенко так и не понял, почему я не пошел с ним на выборы. Нам с ним не по дороге, - Гройсман".
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ага и наняли кучму - который шестерка медведчука
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зря тратят деньги, могла бы автобусом ваЗЕлину передать бумаги на подпись, багдан поставит факсимиле не глядя-"Одобряем, дорогой Владимир Владимирович. целуем всЁ!"
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Соевые, вы больны или оторванные от возможности мародерства твари. Чтобы понять кто правил страной, для меня этого достаточно - "Порошенко так и не понял, почему я не пошел с ним на выборы. Нам с ним не по дороге, - Гройсман".
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Так и я не понял. Так бы он имел гарантированный мандат депутата, поскольку ЕС поместила бы его в проходную часть, а по -факту только оттягивал голоса на себя. Кому то же это выгодно, это бесплатно делается или за деньги ?
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Ясно не по дороге))) Ему на Тель-Авив с Кало-мойским, Корбаном, Пинчуком, Рабиновичем, Голобородьковским....
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Насправді найкращим торгівельним партнером (а може не тільки торгівельним) ботоксного х@йла 5 років було сивочоле брехло.
Цьому штату лайна тільки за мертвечука дякувати - не передякувати. Але ж у порохоскота своя паралельна реальність. Там де 144 реформи, і перемога на перемозі. Дебіли8%)
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васька, выкинь телевизор! ГЛАВНАЯ проблема Петра Алексеевича Порошенко в том, что он, из вас, хохляцко-кугутское быдло (не путай с украинцами) пять лет пытался сделать культурных европейцев, думающих демократических людей, и даже сам поверил что получилось! а ты, как ссал в подъезде, так и ссышь, как ходил с гнилыми зубами и грязью под ногтями, не мытый в душе, вонючий, в дырявых штопаных носках, так и ходишь. а главное не работаешь, зубожилый лох, ждешь подачку как Тузик с помойки.
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порохоскот, я не дивлюсь дебілізора вже років 5. І тобі так само раджу. Бо всі, хто його дивиться, рано чи пізно перетворюються у дебілів8%)
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ты, зубожилое чмо, смотришь ньюсван, 112, Ж+Ж и Г+Г через инет, потому что телевизор сломался еще 5 лет назад, а у тебя, навозная муха, нет 50 гр на ремонт. скинь адрес, пошлю почтой, если по ветеринарному выдадут.
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прикинь как смешно! этот ник я придумал 4 года назад, против русишвйный винторог, и задрачивал так ненавистных тебе розсиян. мне уже пол года стыдно что я украинец (в отличии от тебя хохлобыдло) голосующее за бздливую обрезанную карликовую стриптизершу! розсиянам убили мозг за 3 года, а тебе вафля95, всего за 3 месяца переставили башку в трусы, а #опу на плечи. иди работай, чмо!
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Кацапе, ти так кумедно палаєш. Не зупиняйся, порохоскот. Шоу маст го он)
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по сравнению с тобой хохлокугутня, любой забитый кацап - сверх человек. еще раз, чернь зубожилая, побрей подмышки, вымой ноги, обрежь ногти, выдери волосню из носа, и запломбируй пасть, от тебя воняет гнида.
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Кацапи і порохоскоти відрізняються тільки царськими сраками, які вони старанно вилизують.
А так ви є справжніми ідейними та ментальними братами кацапів, тими самими хахлами-маларосами, про яких так мріють свинособаки)
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быдлюк попутал берега? там карлик, и у тебя карлик, там обрезанный и тут обрезанный, там артист разговорного жанра и тут, там педофил тут п....ст, там чернь трахнутая телевизором и тут трахнутая. ты про эти жопы, лох?
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Кацапе, в тебе дупа по шву розійшлася, і х тебе постійно щось випадає)
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Сива свиня на пару із ахмєтовим гнала в Україну вугілля із росії та ордила за ціною ротердам+, фінансуючи країну-окупанта та терористів. На пару із мертвечуком контрабасом гнав нафтопродукти та скраплений газ роснєфті.
Купив на росії під час війни через свій кишеньковий інвест.фонд ICU частину мережі бургер кінг, FESCO, крохмальний заводік та агрохолдінг.
Рошенки торгуються і на росії, і в Криму, і в ордило.
А ти можеш далі розповідати казки про санкції від сивого зрадника і иародера)
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А кто входит в эту ,,техстороннюю группу,,.
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пинчук кучма медведчук ))) и Богдан просто подписывает
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мертвечюка туди сива свиня впхала. Наразі його з тієї групи погнали сцяними ганчірками.
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ага и наняли кучму - который шестерка медведчука
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Мертвечюк шістка х@йла та його кум. Це 100%.
Щодо кучми, то плід твоєї альтернативної обдарованості)
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зедрочеры только верят каналу 1+1 ))) и бложику зеленского из ютюба
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Зедрочери існують тільки у хворій уяві порохоскота)
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у зедрочеров все кто против зеленского все порохоботы))))
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Сива свиня - це Меркель? Отак ви про стратегічних партнерів заговорили. У Мінську триває зустріч підгруп Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, - МЗС Білорусі - Цензор.НЕТ 3530
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Уже и президент поменялся, а Минские переговоры продолжаются. Кучма продолжает заключать не выполняющиеся той стороной перемирия. Через месяц очередное школьное перемирие будет.
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