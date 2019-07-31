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 Політика України, За кордоном
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 Країни, які надали військову допомогу для України в 2014-2018 рр. ІНФОГРАФІКА Міноборони

Сумарна технічна підтримка від Сполучених Штатів Америки становить 70% від загальної закордонної допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє "Армія Inform".

"З березня 2014 року наше військо забезпечувала не лише держава. Багато допомоги також йшло від наших закордонних партнерів. Більше за всіх – від США. Сумарна технічна підтримка від них становить 70% від загальної закордонної допомоги. Таке сприяння надходило і від інших країн", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надані США контрбатарейні системи дозволяють швидко припиняти бойову активність ворога, - Сирський

Країни, які надали військову допомогу для України в 2014-2018 рр 01
Країни, які надали військову допомогу для України в 2014-2018 рр 02
Країни, які надали військову допомогу для України в 2014-2018 рр 03
Країни, які надали військову допомогу для України в 2014-2018 рр 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140493
 
   
 Топ коментарі
 
Едь в АТО/ООС, всё там, увидишь.
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Петиція Подяка Президенту Порошенко достроково набрала необхідні 25 000 голосів!
https://petition.president.gov.ua/petition/52500

ПОДЯКА ПРЕЗИДЕНТУ!!!

«Народ України дякує Петру Олексійовичу Порошенку- ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ!!!
Дякуємо вам за збережену УКРАЇНУ!!!
Дякуємо ЛЮДИНІ-ПАТРІОТУ своєї ЗЕМЛІ!
Дякуємо справжньому СИНУ УКРАЇНИ!!!
Низький Уклін!!!»
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Было бы такое в Донецке и Луганске у зданий рад и СБУ/МВД - не пришлось бы воевать.
А это скорее всего на годовщину событий на Куликовом поле усиление. Всё правильно.
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Навіщо так далеко їхати, все це бездарно роздано кому попало, тільки не ЗСУ! Ось броньований хамві в Одесі, в центрі міста, з крупнокаліберним кулеметом ДШК! Виглядає дико, але це факт!
Страны, которые предоставили военную помощь для Украины в 2014-2018 гг. - Цензор.НЕТ 6919
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Было бы такое в Донецке и Луганске у зданий рад и СБУ/МВД - не пришлось бы воевать.
А это скорее всего на годовщину событий на Куликовом поле усиление. Всё правильно.
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Для припинення збройного заколоту в Одесі, вистачило кілької сотень беззбройних активістів. Якби СБУ та поліція застосували силу проти заколотників і арештувала зачинщиків - нічого б не було! А броньовані хамві не допоможуть, бо не буде кому виводити їх проти ворога! Кого арештували та посадили з діючого складу СБУ в Одеській області за збройний заколот в Одесі в 2014 році? Може ментів чи прокурорів посадили за бездіяльність? Жоден не сидить! Всі сепаратисти в СБУ, поліції, прокуратурі та судах, які допомагали заколотникам і кришували їх - досі працюють! Втекли пару людей, але решта ходить на роботу і має зброю і повноваження! Менти які кинули щити і відмовились розганяти сепаратистів які штурмували ізолятор тимчасового тримання, на другий день після погрому - досі на роботі! То як цей броньований хамві допоможе сепаратистам стати українськими патріотами! Тільки жорстке покарання та справделивий суд зупинить сепаратистів в погонах та мантіях! Броньовані машини мають бути передані на фронт, бо на СБУ і так немає жодної надії. Зупиняти бандитів будуть люди голими руками, як і завжди! А Альфа СБУ буде ходити і підтримувати сепаратистів і мріяти про російську зарплату та пенсію, як це і було в 2014 році.
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в это году еще РФ военную помощь окажет пришлет танчики для парада в Киеве
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Нема питань, в нас металобрухт приймають дорого навіть з рештками бурятських трактористів, хай присилає.
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В Одессе штурмовали здание МВД с требованиями отпустить активистов антимайдана. Одесские милиционеры-******** бросили щиты и отказались защищать здание УВД.
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Там все було набагато гірше, прокуратура публічно заявляла що арештованих потрібно відпустити, СБУ самоусунулось від захисту ізолятора, внутрішні війська взагалі робили вигляд що їх підрозділів в Одесі не існує! Офіцери міліції, які були учасниками заколоту, віддали наказ бійцям скласти щити і відмовились від розгону кількох десятків мітингувальників навколо будівлі ізолятору! Керівництво поліції, яке було куплене агентами путіна, прокуратура, СБУ та суди були дуже зацікавлені щоб кільком десяткам демонстрантів вдалось звільнити російських та придністровських бойовиків, які були сховані заколотниками в будівлі ізолятору! Потрібно було затриманих відпустити щоб вони не дали покази проти реальних організаторів збройного заколоту! Тому інсценували напад на ізолятор, а насправді просто відпустили і вивезли всіх учасників розстрілів одеситів подалі від Одеси в Придністров'я, організував їм безпечний прохід через кордон! Досі по цим фактам немає розслідування та вироків суду, бо всі кримінальні справи були розвалені одеськими слідчими, прокуратурою та судами!
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Не сидять, але в "бігах". А ти не хочеш піти працювати в МВС, "патріоте"? Чи дітей своїх туди спрямувати? Бо інакше там залишаться ті ж самі люди.
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А в бойових частинах на фронті не голосували за бойка, мураєва і шарія? Там зараз песець які люди - всі патріоти-добровольці, так?))) Там такі ж заробітчани в погонах, як і в СБУ і МВС. Але фронт тримають, злочинців ловлять, вулиці патрулюють. Так що припини істерити і дивись на життя реально))))
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Писателя-графомана, укушенного в мозг грицацуевым, не читая в спам!
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А то шо за вiйсковий? Вiн шо-не при дiлах? Мабуть хвате вже обсирати Петра?! Країни, які надали військову допомогу для України в 2014-2018 рр - Цензор.НЕТ 5822
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Це які такі бронеавтомобілі передали США в кількості 147 одиниць? Це броньовані хамери, які передані в СБУ і їздять за тисячі кілометрів від лінії фронту? Де вся ця техніка та зброя? Вона не в ЗСУ, вона роздана бездарно в СБУ, НГУ, ДПСУ та інші силові структури, а на фронті всього цього добра немає! Де 5 тис. приладів нічного бачення? Де 80 медичних автомобілів? На фронті досі їздять УАЗи і волонтери досі їх ремонтують!!!!
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І саме головне -де Зірка Смерті яку Дарт Вейдер передав?
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А які проблеми на фронті? Голі-босі-голодні-немає чим воювати?))))) На фронті всі всім забезпечені, не жени хвилю. Нах там "Хамві", де стоять 64-ки, "Стугни" і БТР-3? Хамві це що, зброя? "Іксперд" хрінів...
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В нас нещодавно загинули двоє військовослужбовців - водій та санітар, через те що в них був неброньований хамві, а броньований хамві стоїть в Одесі в СБУ! А чо, в Одесі потрібніше!
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Потрібніше. І в Одесі, і в Ізмаїлі. А що, "Хамві" - це санітарка? Чи "Хамві" витримає фугас? Чи ПТУРС?
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Є хамві санітарні, конкретно у випадку загибелі двох бійців недавно на фронті, вибух був біля колеса, відірвало колесо, броньована машина хамві врятувала б життя обом солдатам! Але броньованого хамві не було, він стояв в Одесі без роботи!
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Игорь, чего ты ****@лся? Может скажешь где будет мина в следующий раз, что бы туда хамви отправить.
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Забыли про Пьетину систему ПВО вокруг Козьина купленную ЛИЧНО упомянуть!!)
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24.04.2019
МІНОБОРОНИ ПІДТВЕРДИЛО ФАКТ ВІДНОВЛЕННЯ ППО НАВКОЛО КИЄВА ЗА РАХУНОК КОШТІВ КОМПАНІЇ ПОРОШЕНКА.
Міністр оборони України Степан Полторак підтвердив, що систему протиповітряної оборони навколо Києва переобладнали за кошти компанії Рошен.
https://reporter.zt.ua/2019/04/minoborony-pidtverdylo-fakt-vidnovlennia-ppo-navkolo-kyieva-za-rakhunok-koshtiv-kompanii-poroshenka/
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А шо, ты не знаешь? Так это всё Порошенко украл! Країни, які надали військову допомогу для України в 2014-2018 рр - Цензор.НЕТ 9241
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Петиции порохоботов ...ай не могу .. в благодарность Петру) улыбочки
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Петиція Подяка Президенту Порошенко достроково набрала необхідні 25 000 голосів!
https://petition.president.gov.ua/petition/52500

ПОДЯКА ПРЕЗИДЕНТУ!!!

«Народ України дякує Петру Олексійовичу Порошенку- ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ!!!
Дякуємо вам за збережену УКРАЇНУ!!!
Дякуємо ЛЮДИНІ-ПАТРІОТУ своєї ЗЕМЛІ!
Дякуємо справжньому СИНУ УКРАЇНИ!!!
Низький Уклін!!!»
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Если б ляксеич беріг Украіну то не ворвал бі и не разводил в стране корупцію и сеппаратистко-медведчуковскую банду.
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ПрезЕ все виправить Країни, які надали військову допомогу для України в 2014-2018 рр - Цензор.НЕТ 969 "В Офисе президента анонсировали отмену моратория на продажу земли до конца 2019 года"
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Ну, добере Порошенко ще пару мільйонів гектарів.
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У Коломойського крихта зі столу не впаде. І богдан допоможе, досвід є, й не аби який. Країни, які надали військову допомогу для України в 2014-2018 рр - Цензор.НЕТ 708 Кацапи та китайці будуть дуже вдячні Бені за торгівельну угоду, й інфантильним, за те що довірились телевізору
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І правильно зробить))))) хохлам земля не потрібна, їм би тільки здати її в оренду подорожче))))
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Украина уже подякувала Мародеру,на выборах.
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Ну, і яке відношення цей пропагандонський пук має до розпродажу узеленськими української землі?
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Ух, вражины... Так, зебобики?)
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Порохоскот и тут недоволен чем то?Кстати-бобики,это гнилосоевые шавкоПЕСики
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Остынь придурошное нет уже порохоботов или ты было с боярышником в запое.
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Зараз Зе-вату порве, скільки США бронетехники бендерівцям поставило аби можна було швидко московію захопити. Почнуть галасувати, що треба все негайно утилізувати.
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Тебе бы у доктору в твоем посте безумно все
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Менше б вас Поця батончиками своїми годував це, ще один привід відмовитися від продукції Рошен- пагано впливає на мозок, тестовано на порохоботах.
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Ты подковы сдал на металлолом, кусок некондиционной конины? А то утилизатор уже приехал
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Пока только 8 айкюшную дякувальну ватру рве,на немецкий крест
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Хм, это крохи, если учесть сколько погибло граждан Украины за этот период, сколько разрушено....Будапештским меморандумом подтёрлись....США сэкономила больше 100 лярдов за эти годы....Сняло защиту в Европе...Опять таки НАТО сэкономил. А тут так мелочёвка.
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Звичайно, погані Штати, і ні слова про хороший кацапстан)))) методичку зміни, кацапе...
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Придурь , тему смотри. Тут что про рашку? Идиотище......
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Я не врубав, хто підтерся меморандумом? Хто вбив громадян України? А НАТО нам що було зобов'язано? І Китай підтерся, і кацапстан, і всі інші. Але допомогу чомусь дає лише США. А ти чомусь лише США і критикуєш. Ти хоч статтю саму читав, убогий?
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кланяйся дальше. Достоинство? раб ты.....А Путлер х уйло тебе на лоб.
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Надлишкове майно скоро всплывет на рынке вооружения Африки и Ближнего Востока...
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Насправді показано. те що можна було показати. Для пркладу Джавеліни та інша зброя не показані. а їх було багатенько.
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И Барреты были в 16м - 17 , и тоже вреде за деньги.
Я так понимаю шо тут в инфографике токо то шо на шару.
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Брешеш. Джавеліни за гроші, які виділили США для підтримки України.
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Лижи дупу и штатам и рашке.............ущербный раб. Дякуйло!
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Просто визнай, що брехав. Або не в темі)))))
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И "это" всё за 5 лет в обмен на 3-ий ядерный потенциал в Европе???
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Вы потенциал продали.что же еще хотите
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Даже 90кг последнего урана,не удержались что бы,не продать
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ВСЕ ЯДЕРНЕ ОЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ, ЗАБРАЛА СОБІ РОССІЯ.

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Мародер все переполовинил. Зато наклепел своих броневиков, с рогатки прошиваются. А теперь слинял.
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Ну теперь зебобам карты в руки. Посмотрим сколько они своих броневиков наклепают.
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Самі знаєте, шо за 5 років ви не звільните навіть райцентру, навіть 7-му хвилю засците провести, не підпишете угод маштабу ЗВТ з ЄС, або безвізу. Про віхотворні події, як та ж ПЦУ, томос й говорити нічого.
Від того, навіть у відставці людина такого маштабу як Петро викликає злобу, роздратування, дискомфорт в зебуїнів, просто через усвідомлення своєї нікчемності.
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"Петро викликає злобу, роздратування, дискомфорт". Так і є. Тільки тому, що ця тварина, вкрала в країни 5 років, 5 років надій і життя. Пограбувавши навіть армію, під час війни. Від цього пса відвернулись усі, крім "подєльників", у яких відідвинули ясла від ненажерливих харь.
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Ти з армії пишеш? Я возив волонтерку в 2014-2015, армія була гола-боса. Син демобілізувався в травні 2019, був забезпечений всім. Порох відродив армію, лише за це одне йому велике спасибі. А тварина, пес.... Пес - це ти, тупий пес, який гавкає з кацапської методички))))
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Вато, що "переполовинил"? Докази. Чи, як завжди, лайном плюнуть? І куди "слинял"? Що з вашими методичками?
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Забыли указать сколько раз за эти годы была - Озабоченность, большая Озабоченность, серьёзная Озабоченность...........
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Зато вам дали джавелины,а вот свободным сирийцам всего лишь тоу.
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Иди любуйся ядерным потенциалом в музей
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Не совсем так. Нам продали джавелины. А свободным сирийцам подарили Тоу. Разница более чем существенна.
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США нам ПОДАРУВАЛИ 250 млн доларів, на які ми купили "Джавеліни". А на цей рік ПОДАРУВАЛИ 300 млн. доларів. І, а що таке "свабодниє сірійци"? Це ці недобитки, що кацапи і турки їх поставили раком?))))) Україна чітко тримає фронт і нарощує сили, а ці мавпи арабські що тримають?
Пи.Си. Якщо що, я був в Сирії, немає там ніяких "свабодних арабів" . Може, "свабодниє курди" якісь ще є. Але вони себе сирійцями точно не вважають)))))
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ща вата это увидит и скажет что внатуре НАТО уничтожает жителей Дамбасса
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А почему в списках нет россии?
Ведь порохоботы доказывают, что привезенные свинарчуками оттуда военные запчасти очень даже спасали нашу Армию, ведь взять их больше было неоткуда.
Не так ли, порохоботы?
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Саме так, зебіле.. Тому українська армія припинила модернізацію Т-72. Назавжди. А ці запчастини були привезені через ОАЕ і за них було заплачено. Це не допомога, зебіл, це - торгова операція. Але тобі пох, просто шпариш з методички))))
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Торговая операция с противником... гм... Это вы тут кого дебилами называете?
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Анатолий, насчет методичек - это по твоей части, а я не знаю, что там в методичках. Не суди по себе.
Насчет "торговых операций", упомянутых тобой, отреформированный порошенко суд, надеюсь, разберется.
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Почему Литвы нет? Литва патроны давала.
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І не тільки патрони. Я думаю, тут просто частина даних і не за всі роки.
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Шо характерно, всё это время Украина оказывала военную помощь мордору.
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В 2015 багато зброї Литва передала. І ще після того передавала. За що їй наша щира подяка.
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