 Країни, які надали військову допомогу для України в 2014-2018 рр. ІНФОГРАФІКА Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє "Армія Inform".
"З березня 2014 року наше військо забезпечувала не лише держава. Багато допомоги також йшло від наших закордонних партнерів. Більше за всіх – від США. Сумарна технічна підтримка від них становить 70% від загальної закордонної допомоги. Таке сприяння надходило і від інших країн", - йдеться в повідомленні.
А это скорее всего на годовщину событий на Куликовом поле усиление. Всё правильно.
МІНОБОРОНИ ПІДТВЕРДИЛО ФАКТ ВІДНОВЛЕННЯ ППО НАВКОЛО КИЄВА ЗА РАХУНОК КОШТІВ КОМПАНІЇ ПОРОШЕНКА.
Міністр оборони України Степан Полторак підтвердив, що систему протиповітряної оборони навколо Києва переобладнали за кошти компанії Рошен.
https://reporter.zt.ua/2019/04/minoborony-pidtverdylo-fakt-vidnovlennia-ppo-navkolo-kyieva-za-rakhunok-koshtiv-kompanii-poroshenka/
https://petition.president.gov.ua/petition/52500
ПОДЯКА ПРЕЗИДЕНТУ!!!
«Народ України дякує Петру Олексійовичу Порошенку- ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ!!!
Дякуємо вам за збережену УКРАЇНУ!!!
Дякуємо ЛЮДИНІ-ПАТРІОТУ своєї ЗЕМЛІ!
Дякуємо справжньому СИНУ УКРАЇНИ!!!
Низький Уклін!!!»
Я так понимаю шо тут в инфографике токо то шо на шару.
Від того, навіть у відставці людина такого маштабу як Петро викликає злобу, роздратування, дискомфорт в зебуїнів, просто через усвідомлення своєї нікчемності.
Пи.Си. Якщо що, я був в Сирії, немає там ніяких "свабодних арабів" . Може, "свабодниє курди" якісь ще є. Але вони себе сирійцями точно не вважають)))))
Ведь порохоботы доказывают, что привезенные свинарчуками оттуда военные запчасти очень даже спасали нашу Армию, ведь взять их больше было неоткуда.
Не так ли, порохоботы?
Насчет "торговых операций", упомянутых тобой, отреформированный порошенко суд, надеюсь, разберется.