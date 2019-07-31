 Країни, які надали військову допомогу для України в 2014-2018 рр. ІНФОГРАФІКА Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє "Армія Inform".

"З березня 2014 року наше військо забезпечувала не лише держава. Багато допомоги також йшло від наших закордонних партнерів. Більше за всіх – від США. Сумарна технічна підтримка від них становить 70% від загальної закордонної допомоги. Таке сприяння надходило і від інших країн", - йдеться в повідомленні.

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