EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  422  10
Матеріали за темою:
Все про:політв'язні (963) Слідком РФ (136) Карпюк (106)

 ГПУ підготувала підозру слідчому Слідкому РФ за притягнення політв'язня Карпюка до кримінальної відповідальності

Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру громадянину РФ за результатами попереднього розслідування в кримінальному провадженні щодо незаконного притягнення громадянина України Миколи Карпюка до кримінальної відповідальності на території РФ.

Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури, передає Цензор.НЕТ

"Зазначений громадянин, обіймаючи посаду старшого слідчого у особливо важливих справах першого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління СК РФ по Північно-Кавказькому федеральному округу, достовірно знаючи вимоги кримінально-процесуального законодавства РФ щодо неухильного дотримання слідчим під час розслідування вимог Конституції та КПК РФ, персональної відповідальності за законність здійснення процесуальних дій, перебуваючи в м. Єсентуки, Російська Федерація, діючи умисно, за відсутності у матеріалах кримінальної справи №68144 об’єктивних доказів причетності громадянина України М. Карпюка до скоєння злочинів, які розслідуються у справі, усвідомлюючи, що ця особа не має відношення до їх скоєння, маючи умисел на притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, незаконно притягнув М. Карпюка до кримінальної відповідальності шляхом винесення 17.04.2014 постанови про притягнення в якості обвинуваченого за ч. 1 ст. 209 КК РФ (в редакції Федерального закону від 13.06.1996 № 63-Ф3), п.п. "в", "з", "н" ст. 102, ч. 2 ст. 15, п.п. "в", "з", "н" ст. 102 КК РРФСР (в редакції Федерального закону від 29.04.1993 № 4901-1), штучно створивши докази його вини в інкримінованих злочинах", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 22 роки я не сидітиму: мене чи обміняють, чи забере до себе Всевишній, - український політв'язень Карпюк

На цей час готується запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Російської Федерації щодо повідомлення вказаній особі про підозру та проведення із ним ряду процесуальних дій. Досудове розслідування у вказаному провадженні триває, встановлюються інші особи, причетні до незаконного притягнення М. Карпюка до кримінальної відповідальності.

Як повідомлялося, Верховний суд Чечні 26 травня 2016 року засудив українців Карпюка та Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. Згідно з вироком, Карпюк проведе у в'язниці перші 10 років, а Клих - перші 9 років, потім обидва будуть відправлені в колонію суворого режиму. У РФ Карпюка і Клиха засудили у справі про нібито участь у бойових діях у першу чеченську кампанію в складі організації УНА-УНСО, забороненої в РФ.

Зазначимо, що в межах кримінальної справи Карпюка і Клиха російські слідчі намагалися прив'язати до чеченської війни експрем'єра Яценюка: "Яценюк був у військовій касці і розстрілював російських військових з автомата Калашникова".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140491
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Петиція Подяка Президенту Порошенко достроково набрала необхідні 25 000 голосів!
https://petition.president.gov.ua/petition/52500

ПОДЯКА ПРЕЗИДЕНТУ!!!

«Народ України дякує Петру Олексійовичу Порошенку- ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ!!!
Дякуємо вам за збережену УКРАЇНУ!!!
Дякуємо ЛЮДИНІ-ПАТРІОТУ своєї ЗЕМЛІ!
Дякуємо справжньому СИНУ УКРАЇНИ!!!
Низький Уклін!!!»
 показати весь коментар
 
Сива гнида зрадник і мародер. Най у пеклі горить цей покидьок.
P.S. З вашої вини, маргінали8%, сивий незабаром не зможе до вітру сходити. Ви ж йому всі отвіри позализуєте)
 показати весь коментар
 
Так, всіх дітей приносить лелека, а маленького луценка приніс картавий дятел.
 показати весь коментар
 
Есть вопрос: Луценко в жизни картавит или чего все говорят, что он картавит? Я никогда не слышал, как он говорит...
 показати весь коментар
 
На всіх слідчих, прокурорів і суддів московії потрібно відкривати кримінальні справи за переслідування і позбавлення волі українських громадян та оголошувати їх у міжнародний розшук.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору