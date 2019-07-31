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 Політика України, Здоров'я
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Все про:ВР (5257) депутат (915) здоров'я (280) Супрун Уляна (490)

 Не голодуйте довше, як 2 дні. і вакцинуйтеся перед бійками: Супрун дала поради новообраним нардепам

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала кілька порад щодо здоров'я новоспеченим народним депутатам дев'ятого скликання Верховної Ради України.

Про це вона написала на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Невдовзі депутати і депутатки 9-го скликання Верховної Ради України складуть присягу і почнуть багату на стрес роботу. Ми проаналізували можливі ризики для здоров’я та зібрали поради, як їх зменшити, аби справлятися з будь-якими випробуваннями (чи це процес голосування бюджету, чи спілкування з детективами НАБУ)", - написала Супрун.

"Перша порція порад стосуються власного здоров‘я, адже це — передусім особиста відповідальність.

▪️ Харчуйтеся збалансовано. Раціон має бути побудований на мінімально обробленій рослинній їжі, крупах, цільнозерновому хлібі, оліях та різних джерелах білка. Натомість щоденне вживання червоного чи процесованого м’яса збільшує ризик раку. 

▪️ Якщо ви захочете проголосити протестне голодування, не тримайте його довше, ніж 2 доби. У межах цього періоду голодувати корисно.

▪️ Мийте руки. Вітатися за руку потрібно з огляду на етикет і корисно з огляду на мережування і дружні стосунки. Але пам’ятайте, що через брудні руки передаються гепатит А, вірус грипу та інші віруси застудних захворювань, Salmonella та кишкова паличка. Мити руки треба щоразу після туалету, після приходу на роботу, перед споживанням їжі. Інструкція тут: http://bit.ly/2Yt8aTC

▪️ Регулярно відвідуйте сімейного лікаря. Сімейний лікар допоможе стежити за тиском, розпізнає переддіабетичний стан, направить на щеплення, дасть електронний рецепт для безоплатного отримання препаратів за програмою "Доступні ліки". Інструкція як обрати свого лікаря тут: http://moz.gov.ua/jak-uklasti-dogovir-z-likarem

▪️ Вакцинуйтеся. З початком сесії слід пройти щеплення від грипу, адже велике скупчення людей — це найкраща ситуація для поширення вірусу. Ви можете зробити також щеплення від гемофільної інфекції типу В. Щодесять років, починаючи з 18, слід робити щеплення від правця і дифтерії. Вони є в амбулаторіях, і безоплатні.

Люди, що займаються контактними видами спорту і медичні працівники мають робити щеплення від гепатиту В. Бійки біля трибуни підпадають під категорію "контактні види спорту". Вакцинуватися слід і перед поїздками в екзотичні країни.

▪️ Гуляйте, але не прогулюйте засідання. Тривале сидіння шкодить здоров’ю: воно змінює поставу, погіршує кровообіг в малому тазу і ногах, зводить нанівець енерговитрати і призводить до набору ваги. Тому в кулуарах і комітетах робіть присідання, відтискання, планки, виходьте на пробіжку в Маріїнський парк, а не стійте чи знову сидіть. 

▪️ Відмовтеся від куріння. Це залежність до речовини, без якої мозок знаходиться в стані занепаду, розсіяності і тривожності. Саме куріння є причиною того, що без сигарети погано. Крім цього, куріння підвищує загальну передчасну смертність, смертність від 17 видів раку, сприяє розвитку атеросклерозу, целюліту, старінню шкіри і хворобам периферійних судин.

▪️ Зведіть споживання алкоголю до мінімуму, а краще відмовтеся взагалі. Безпечної дози алкоголю не існує. Хвороби, пов’язані з алкоголем, є однією з провідних причин смертності в Україні.

Алкоголь не покращує травлення, зате збільшує ймовірність раку, деменції, захворювань печінки, спричиняє тривожність, порушення сну і зневоднення, стаж на заваді заняттям спортом. Через алкоголь зростають агресія та шанс потрапити в аварію. Ніколи не сідайте за кермо, якщо випили.

▪️ Дотримуйтеся правил дорожнього руху. З готелю "Київ" можна безпечно і швидко дістатися робочого місця. В інших випадках доведеться або користуватися громадським транспортом, або автомобілем. В автомобілі слід бути пристібнутими навіть на задньому сидінні, не відволікатися через телефон і дотримуватися правил дорожнього руху.

▪️ "Ні" підборам. Якщо протокол не вимагає певного типу взуття, то депутатки мають право ходити в будь-якому. Високі підбори збільшують ризик травми ніг, послаблення сухожиль, деформують стопу, а тісне незручне взуття шкодить кровообігу і працездатності. 

▪️ Бережіть горло. Говорити з трибуни важко, особливо якщо доводиться кричати. Уберегти голосові зв’язки від болю допоможуть регулярні вокальні вправи, розігрів, заняття спортом і тренування дихання, віднайдення власного голосу, який дещо нижчий, ніж ви звикли говорити. В разі дисфонії (зриву голосових зв’язок) важливо не зриватися на шепіт і крики, уникати алкоголю і кофеїну, і пити достатньо води або чаю.  А ще можна їсти морозиво, коли болить горло.

Принагідно нагадаємо поради як готуватися до публічних виступів: http://bit.ly/2ZiaIW7

▪️ Шануйтеся. Не допускайте булінгу, агресії та домагань. Вони є загрозами на робочому місці, що створюють токсичну атмосферу. Це відбивається, зрештою, на психічному та фізичному стані працівників, і моделях поведінки, прийнятих в суспільстві. 

▪️ Працюйте відповідно до своїх біоритмів. Робота вночі над законопроектами чи вивченням законодавчої бази — річ потрібна, але шкідлива для здоров’я. Хронічний брак сну призводить до розвитку тривожності, серцево-судинних захворювань, збільшує імовірність розвитку пухлин. Працюйте наполегливо у свій робочий час.

▪️ Покращуйте пам’ять без ноотропів. Вивчити безліч законів і рішень суду, що їх скасовують — неабияка задача, особливо для нових облич в політиці. Найкраще пам’ять стимулюють такі речі: робити щось одне, а не переключатися на багато задач, вивчити матеріал і його застосувати, хоча б розповісти комусь, будувати асоціації, робити записи від руки, малювати моделі (а не вигадувати схеми), достатньо спати і повноцінно харчуватися.

Брак вітаміну В1, наприклад, буде заважати розбудові нейронних мереж. Важливо також регулярно тренуватися і голодувати, адже це стимулює утворення нейротрофіну BDNF.

▪️ Не відкладайте справи на потім. Не лише тому, що робота скликання може бути достроково припинена, а тому, що прокрастинація є одним із шляхів розвитку серцево-судинних і ментальних хвороб. Адже людина постійно переживає стрес і відчуття, що щось втрачається, а стрес відбивається в тілі.

▪️ Не робіть кілька справ одночасно. Наприклад, ведення бізнесу, розвиток сторінки в Instagram, та робота над законопроектами водночас підриватимуть ваше здоров’я, і заважатимуть здоровому сну і фізичній активності. Мозок найкраще робить щось одне в певний проміжок часу. 

▪️ Не згоріть на роботі. Вигорання — це стан хронічного стресу і розчарування, коли багато роботи не призводить до належних результатів, винагороди, визнання чи змін. Воно проявляється психічно і фізично та збільшує ризик хронічних хвороб та депресії, а також цинічного ставлення до роботи. Не треба так", - порадила в.о. міністра охорони здоров'я новоспеченим слугам народу.

"Ці поради можуть застосовувати не тільки новообрані депутати і депутатки, але і всі громадяни. Тому що депутати такі ж люди, як і інші", - резюмувала Супрун.

Не голодуйте довше, як 2 дні. і вакцинуйтеся перед бійками: Супрун дала поради новообраним нардепам 01

Не голодуйте довше, як 2 дні. і вакцинуйтеся перед бійками: Супрун дала поради новообраним нардепам 02
Не голодуйте довше, як 2 дні. і вакцинуйтеся перед бійками: Супрун дала поради новообраним нардепам 03
Не голодуйте довше, як 2 дні. і вакцинуйтеся перед бійками: Супрун дала поради новообраним нардепам 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140486
 
   
 Топ коментарі
 
Уляночка классно троллит дошколят. Не голодайте дольше 2 дней и вакцинируйтесь перед драками: Супрун дала советы новоиспеченным народным избранникам - Цензор.НЕТ 8239
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Вакцина від ЗЕбілізму. Запитуйте в аптеках.
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а що конкретно вам не подобається ?
з чим ви - такий розумака, не погоджуєтесь ?
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якби він побув тут з місяць, то зміг би багато чого для себе відкрити ))
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У меня все в семье врачи -никто не говорит, что она не в себе) но и это не главное -сам зебоба сказал, что это самая успешная реформа, амеры успели мозги вправить)))))) так что переодевайся в прыжке, зебобик...
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Зачем ты врешь и при чем тут то, что в твоей семье все врачи? Видать, это не пошло тебе на пользу... Зеленский ей уже давно сказал, чтоб она паковала чемоданы...
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Зеленский заявил что реформа вроде не особо, но повернуть ее вспять уже нельзя - будут типа пересматривать.
А на самом дел это - просто желание забрать себе госзакупки. Благодаря Пороху и Уляне госзакупки отданы международным организациям, на чем сэкономили миллионы народных денег.

Вот для контроля над госзакупками Зеля ее и уберет и поставит своего. Радуцкого - барыгу из Бориса.
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Та вы хотя бы следите за его высерами) а то на деле получаете собаку вместо людей и преза с любовником на пляже, но потом очень удивляетесь, что вас дебилами называют...
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На городі бузина, а в Києві дядько...Порохоботы=идиоты.
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«Хто як обзивається, сам так називається» (с)
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Де вона відмінила флюорографію? В твоїй Кацапєтовкі? Ти коли в поліклініці останній раз був телепень?
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А для чого та флюрографія, якщо МРТ у кілька разів краща?
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По ціні дійсно флюорографія дешевша, але іноді не побачиш те, що треба.
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Це зрозуміло. Просто на МРТ і без заміни функції флюорографії черги.
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С МРТ - вопрос, там воздействие как при сотне флюорографий, а у нас есть чувствительные камеры, так флюрография можно даже два раза подряд сделать, если снимок смазался...
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Якщо чесно, то опромінення при МРТ значно менше. Флюорографію не роблять два рази підряд, а роздільна здатність МРТ (нового покоління) значна вища за флюорографію.
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Можно говорить только о единичных экземплярах, которых становится всё больше, т.к. всё время разрабатываются всё более чувствительные детекторы, но и прежних камер много, хотя и для них разрабатываются на замену датчики...
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Я не сказал, что облучение, а сказал, что - воздействие...
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В вашем организме слишком много денег!
Будем лечить!

🤑
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Провокатор или дурак?🤔
Все в одном стакане!!
Гуляй!
🤑
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вот что бывает, когда всю жизнь лечиться только у ветеринара...
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У мене в роду лікарі, які лікували в Києві ще до Жовтневого перевороту. Зараз теж є родичі- лікарі.
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У мене родичі лікарі, а у вас навіть ветеринара не буде
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очередная порция дебильных советов от Доктора Смерть
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Фізрук з "Бориса" вас врятує... Не безплатно правда.
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Уляна забыла посоветовать 72% пить натощак зелёнку от вавки в голове.
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Теперь же эта дамочка городит такое, что самые сердобольные граждане тянутся к пистолету, чтобы добить больное животное, избавив его от мучений. Большая часть остальной публики просто сочувственно смотрит на то, что она делает и говорит.

🤑
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Зберігаєш незареєстровану зброю? За це дають термін ув'язнення.
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Что б мы без неё делали?? Она принимает нас за дикарей и даже не скрывает этого...
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вас, дурачков зелёных, пол-страны за дикарей в открытую принимает.
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Тому, що вони дикуни. От скажіть чесно: хіба можна неосвічену людину за тиждень навчити писати закони України у Ріксосі Прикарпаття?
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Задача зе команди- голосувати як накажуть. До речі, дерибан землі уже почався.
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А что, порохатые не в Украине живут? Кто б еще мычал про дикарей, только не ты, кац
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Мийте руки перед тим як поїсти. Хоча ні, це ж вам Супрун порадила. Краще не треба. Не голодуйте довше, як 2 дні. і вакцинуйтеся перед бійками: Супрун дала поради новообраним нардепам - Цензор.НЕТ 5973
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Ты только сейчас узнал, что нужно мыть руки перед едой? Не удивлена...
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Я ні, а ти коли вичитала в інеті що щеплення дуже шкідливі, сподіваюся не зробила їх ні собі ні родичам?
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и где таких полоумных петя пАраша понаходил))
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Та це непогано, бо я думав що він із Мухосранська.
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Це для мене важке запитання Не голодуйте довше, як 2 дні. і вакцинуйтеся перед бійками: Супрун дала поради новообраним нардепам - Цензор.НЕТ 8954 Це нехай кацапи відповідають, бо для мене нема різниці. Єдине лише те, що у Мухосранську все буде засрато російськими скрєпними мухами
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Каким ущербным нужно быть, что-бы нравилась эта ************. Одно радует, таких дефективных в стране меньшинство.
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Вакцинация не поможет, чтобы излечить зелебобию нужно лекарства распылять с самолёта. Не голодуйте довше, як 2 дні. і вакцинуйтеся перед бійками: Супрун дала поради новообраним нардепам - Цензор.НЕТ 101
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Навіщо ліки, ця хвороба лікується голодуванням.
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Ау, соевые! А где ваш патрон мальдивский?
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Сколько бы вЫ не гадили здесь, на цензоре, свины соевые, запомните вАс 8%. И из них большая часть, это те, которые присосались к грабежу при мародере, а теперь им закрыли лавочку. Так, что все вАши визги друг для друга. Ха-ха-ха!
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В среднем по планете здравомысящих около 5%, Украина в этом плане - передовое государство. ЗЫ Якщо будете скіглити, я перестану вам давати корм, будете їсти йогурти у свого зебобіка. Не голодуйте довше, як 2 дні. і вакцинуйтеся перед бійками: Супрун дала поради новообраним нардепам - Цензор.НЕТ 7753
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А Ви його годуєте кормом для яких тварин?
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Вы слышали, чтобы умный человек, сказал о себе окружающим, что он умный. Или дурак, сказал о себе, что он дурак? Уверен нет! А Вы слышали, когда дурак говорит о себе, что он умный? Почти всегда! Это и есть один из признаков шизофрении. Делайте выводы, пановэ 8%.
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Ви вже навчилися ставити медичні діагнози в галузі психіатрія? Вас вчили цьому цілий тиждень у Ріксосі Прикарпаття? Я завжди говорив, що у нас талановиті люди і їм не потрібна вища освіта, бо за тиждень усьому навчаються. Це трохи і зробите у себе в гаражі ядерну бомбу Не голодуйте довше, як 2 дні. і вакцинуйтеся перед бійками: Супрун дала поради новообраним нардепам - Цензор.НЕТ 2522
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Отара овець ніколи не хизується своєю більшістю по відношенню до пастухів. Не голодуйте довше, як 2 дні. і вакцинуйтеся перед бійками: Супрун дала поради новообраним нардепам - Цензор.НЕТ 3980ЗІ Ви самі запропонували полеміку про категорію "кількість-якість", тому парируйте аргументовано, а не по-дитячому.
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Тільки пастухи вже не ті. Хто втік, хто на старті, хто дзявкае безнадійно, наприклад тебе! Все, у вашого мародера була змога заробити довіру у людей. Так чому так сталося?!!!! Чому він так обісрався? Чи не такі люди в країні йому дісталися.? Хто реваншує? Мертвечук з його кацапськими прихвістнями теж недалеко від потроха. Не кажіть про російський слід.
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Дай правильну відповідь: "Смех без причины - признак ??????".
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Не смотрите каналы РосТВ и не читайте на ночь российских газет.
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Так все удачно совместила - сарказм, иронию и действительно здоровые советы для всех нас! Молодчинка !!!
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Голодувати корисно. Це капітальна очистка і оздоровлення організму. А офіційна медицина звісно проти, бо падає попит на таблетки і операції.
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НЕ ДОЛЬШЕ ДВУХ ДНЕЙ Не голодуйте довше, як 2 дні. і вакцинуйтеся перед бійками: Супрун дала поради новообраним нардепам - Цензор.НЕТ 279 ... !!! Какой ужас .! Эта тётка просто издевается . Нужно говорить - голодайте не дольше двух часов .?
Не голодуйте довше, як 2 дні. і вакцинуйтеся перед бійками: Супрун дала поради новообраним нардепам - Цензор.НЕТ 3673 .
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Дурні поради ,від дурної порохоботки.А пЕСИки аж дзявчать від тупих порад.
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Столько написать, это сколько времени она тратит на хню разную и никому не нужную. В США женщина ковбой голодала 60 (шестьдесят) дней и потом оседлала и упаковала в петлю бычка. Все больше похоже на селюковые сектатские бредни из американской глубинки.
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Де педро ваш?Втік й залишив свою псярню.Вони поки ще годуються з мінстеця, точніше 3,14дять наші гроші.Але скоро вам гаплик порохняві 8%
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У вас грошей нема, бо ви зубожілі - не забувайте про це, якщо ви відмовитесь від 8% платників податків, то повиздихаєте з голоду.
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Де прєзєлєнт? Куди загубилася ота гнусава карла? Богдан її замордував на нічних нарадах?
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Да, Уляночка, твоего суперского троллинга будет нам однозначно не хватать. Какая же ты умница!!!
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Советы от американской лаборантки из лаборатории маммологии )))
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И плохой лаборантки, не досмотрела, что у твоей мамы тек Боярышник, слегка разбавленный грудным молоком
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-Миколко, чому ти такий сумний?
-Та нас мама з батьком покинула...
-Як жаль, як ви тепер живете?
-Місяць доїли самі корову, а тут вона перестала доїтись, позвали ветеринара...
-І що?
-Сказав, що ми ідіоти з батьком, бо то бик. Не голодуйте довше, як 2 дні. і вакцинуйтеся перед бійками: Супрун дала поради новообраним нардепам - Цензор.НЕТ 8299
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Окончательно убедился, что на психически ненормальная. Только дебилы могли эту дуру назначит на эту должность. Не голодуйте довше, як 2 дні. і вакцинуйтеся перед бійками: Супрун дала поради новообраним нардепам - Цензор.НЕТ 1034
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Який мудрий тролінг, не чекав такого від Супрун. Знімаю кєпку.
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Уляна, незважаючи ні на що залищшається людиною, яких так мало при нинішній владі.
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Не, ну я всегда говорил, что она хиппанутая, но даже для неё это перебор. Совсем грибочков перекушала.
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Лучший и.о. министра здравохранения за все годы независимости!
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Классная тётка.. Чё только советы стоят.. Не голодуйте довше, як 2 дні. і вакцинуйтеся перед бійками: Супрун дала поради новообраним нардепам - Цензор.НЕТ 4250 Не голодуйте довше, як 2 дні. і вакцинуйтеся перед бійками: Супрун дала поради новообраним нардепам - Цензор.НЕТ 8365
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Безопасной дозы алкоголя не существует.

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а КАК ЖЕ НАСТАВЛЕНИЕ Иисуса пить вино?\
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В те времена вода была такого качества, что пить сухое вино было меньшим из зол.
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Хотя, например, древние греки разбавляли сухое вино водой. Там немного кислоты их вина напрочь убивает холерные вибрионы. Ну и спирт немного дает эффект.
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Супрун не хочет ли предложить нардепам, всем , старой зраде и Новой Раде, прекратить бесплатно лечиться в Феофании? Им и их семьям? ПОЖИЗНЕННО? Министрикам, судьям, мега-чинушам, всем высокопоставленным? Прекратить из нашей копилки-госказны выделять с ума сшедшие денежки для ИХ здоровья, т.ск.? "Балка" и будет со здравоХранением граждан, пока в госбюджет будут закладывать финансы для бесплатного обслуживания и этих, и тех. Да наплевать всем им на здоровье всех нас. С Феофанием с багаже.
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Ага, типа:
я три дня не ел...
надо себя заставить!
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