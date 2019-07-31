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Все про:Мін'юст (601) УПЦ КП (198) Філарет (235) Петренко Павло (361)

 Філарет закликав Міністерство юстиції України продовжити реєстрацію УПЦ Київського патріархату

Патріарх Філарет звернувся з листом до міністра юстиції Павла Петренка з проханням продовжити існуючу реєстрацію Української Православної Церкви Київського Патріархату.

Як інформує Цензор.НЕТ текст листа опублікований на сторінці УПЦ КП у мережі Facebook.

"До нас дійшла інформація, що Міністерство юстиції має намір зняти з реєстрації УПЦ КП і позбавити права юридичної особи Київську патріархію УПЦ Київського патріархату на підставі рішення ліквідаційної комісії, створеної керівництвом Православної церкви України", - йдеться в повідомленні.

Він також підкреслив, що Епіфаній не мав права ухвалювати таке рішення, оскільки Київська патріархія і Українська православна церква Київського патріархату не входять до складу Православної церкви України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розколу в ПЦУ немає, є лише окрема думка Філарета, - Епіфаній

Він нагадав митрополиту про Помісний Собор, де було ухвалено рішення про продовження існування Київського патріархату і про вихід зі складу Православної церкви України.

"Тому, Ви не маєте ніякої влади над нашою Церквою і Ваше рішення про створення ліквідаційної комісії не дійсно, так воно є втручанням у внутрішнє життя іншої Церкви", - заявив Філарет.

Нагадаємо, 20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

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Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.

Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.

Філарет закликав Міністерство юстиції України продовжити реєстрацію УПЦ Київського патріархату 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140485
 
   
 Топ коментарі
 
никто не желает смерти Филарету, но все ждут когда он уже "крякнет в ящик"..
ибо деменция и амбиции Филарета, вредят Украине..
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Нет уж. Доктор сказал - в морг, значит в морг.
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а лет сто жизни продлить не просил ?
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Нет уж. Доктор сказал - в морг, значит в морг.
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а лет сто жизни продлить не просил ?
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Можно продлить ,как секту.Запретить нельзя.Имущества лишить.Пусть по настоящему в Бога верует,а не ради червонцев.
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Реєстраційні документи Філарета вже давно готові і знаходяться на руках у апостола Петра. Там, нагорі, й розберуться по справедливості.
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никто не желает смерти Филарету, но все ждут когда он уже "крякнет в ящик"..
ибо деменция и амбиции Филарета, вредят Украине..
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*****, нахер, это не смешно и не грустно уже. Жесть и треш. Какая тварь больного дедушку под бок тычет и на публику выгоняет?
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Если по-нормальному то надо отменять всю эту "томасацию" и не смешить людей. Ведь никто в мире не вызнает эту новую "церковь". Та и в самой Украине не очень то люди в неё ходят.
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Ещё один блть воспитанный на эфирах Соловьева.
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В каждом твоем утверждении - ложь.
ПЦУ была признана Вселенским Патриархатом - первый среди глав православных церквей - это отнюдь не "никто". Процесс же признания прочими церквями не быстрый, особенно при противодействии ФСБ МП, но он неминуем.
А вот у УПЦ КП никаких шансов на признание не было и нет.
В Украине по опросам большинство православных граждан считают себя прихожанами именно ПЦУ не смотря на то, что у ФСБ МП пока еще приходов больше - но это временно - сталинская церковь должна быть и будет изгнана из Украины.
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Не смеши, "правдивый" ты наш.
Я наблюдал картину на Пасху как люди массово шли в ПЦУ (МП) и как рядом новоиспеченная томасная "церковь" стояла пустой.
Ну и относительно "первый среди глав православных церквей". Открой рейтинг патриархатов и увидиш на каком месте этот "вселенский патриархат". Это 500 лет назад он был кем-то, а сейчас - никто.
К тому же - все к чему приложил руки барыга - изначально уже осквернено.
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А я обратную картину наблюдал - как именно в Украинскую Православную церковь (настоящую Украинскую, а не филиал ФСБ МП) шли толпы, и что, после этого я должен верить окацапленной гниде вроде тебя?

"Открой рейтинг патриархатов и увидиш на каком месте этот "вселенский патриархат""

Какой нафиг рейтинг патриархатов? Это еще что за новомодная мулька? Кацапы небось сварганили? Для чего мне открывать какие-то вражеские кацапские рейтинги, если есть диптих, в котором Вселенский Патриархат всегда поминается первым?
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Московську церкву патріарх Єремія II був змушений "визнати" тільки під загрозою смерті в 1589 році, коли йому "гостинні" москалі пригрозили, що в разі відмови втоплять у річці. А до того в Москві 141 рік існувала ніким не визнана секта.
І нічого, - якось про це не згадують.
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ГОРДЫНЯ...вот что движит этим обезумившим стариком...
В монастырь бы тебе дед...грехи замаливать...
На хлебе и воде пост подержать...
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Та який там хліб і вода. Главпопи харчуються виключно хамонами і пармезанами а запивають дорогими винами.
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отличный экзамен для действующей власти - показать, насколько на украинская.
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У нас вже є єдиний легітимний президент Янукович, єдиний легітимний генпрокурор Шокін і єдиний легітимний патріарх дэдушка Філя. Інших кандидатів в єдині легітимні прошу ставати в кінець черги.
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Филарет министру юстиции благоговейно: «Если не продлишь, щас вот этим кадилом как влупашу по башке больно - враз на тебя Божья благодать сойдёт».
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Філарете, "дєдушка поцоватий" (с), Томоса надав Україні (в особі Православної Церкви України) Вселенський православний патріархат. Томос надали не КП УПЦ, а надали саме ПЦУ, як єдиній, об,єднавчій православній церкві України, до якої влилася при створенні КП УПЦ. Ти також підписав установчі документи ПЦУ, але ж тоді ти лукавив, бо оригіналів статутних документів самої КП УПЦ для послідуючого влиття КП УПЦ і завершення процесу її ліквідації ти не надав. Те, що тебе начебто "прокинув Петя", що ти залишився тільки почесним патріархом, а не самим головним, то все твої приватні амбіції, ніякого відношення до церкви не мають. Розбирайся у крайньому випадку з Петьою, а Україна чому страждати надалі повинна від того, що тебе хтось начебто прокинув!? (хоча і це неправда) .Те, що начебто Томос не такий тобі, не подобається, бо начебто надає митрополію Україні, а не повноцінний патріархат, то все також лише твої інсинуації на догоду кацапам і гундяєвському МП в Україні. Томос дали такий як є, іншого вже не дадуть, можуть тільки забрати і потім вже невідомо коли знову отримаємо і чи отримаємо... а тим більш не дадуть Томосу тобі, і окремій твоїй церкві КП УПЦ не дадуть, розумієш, ти кгбіст старий?! Тому Томос наданий, треба виходити з цього факту, і розбудовувати нову, свою, автокефальну, не "Київський патріархат", а загальнодержавну, українську церкву. Головне є - Томос отриманий, є благословління самого головного учасника - Вселенського патріархату. Що тобі ще треба?! Всі інші церкви згодом підтягнуться і якщо розбудуємо свою ПЦУ, то поступово всі інші церкви визнають, окрім церков, що знаходяться під кацапським протекторатом. Через це практично всі церкви пройшли, в цьому нема нічого страшного. Вперед!
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Эээ, щайтан, продлевай и нэ запрэщщай, слющай, а нэ то анафэм - башка попадет, савсэм "вэчна гарэт" будышь...
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