 Філарет закликав Міністерство юстиції України продовжити реєстрацію УПЦ Київського патріархату

Як інформує Цензор.НЕТ текст листа опублікований на сторінці УПЦ КП у мережі Facebook.
"До нас дійшла інформація, що Міністерство юстиції має намір зняти з реєстрації УПЦ КП і позбавити права юридичної особи Київську патріархію УПЦ Київського патріархату на підставі рішення ліквідаційної комісії, створеної керівництвом Православної церкви України", - йдеться в повідомленні.
Він також підкреслив, що Епіфаній не мав права ухвалювати таке рішення, оскільки Київська патріархія і Українська православна церква Київського патріархату не входять до складу Православної церкви України.
Він нагадав митрополиту про Помісний Собор, де було ухвалено рішення про продовження існування Київського патріархату і про вихід зі складу Православної церкви України.
"Тому, Ви не маєте ніякої влади над нашою Церквою і Ваше рішення про створення ліквідаційної комісії не дійсно, так воно є втручанням у внутрішнє життя іншої Церкви", - заявив Філарет.
Нагадаємо, 20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.
Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.
Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.
ибо деменция и амбиции Филарета, вредят Украине..
ПЦУ была признана Вселенским Патриархатом - первый среди глав православных церквей - это отнюдь не "никто". Процесс же признания прочими церквями не быстрый, особенно при противодействии ФСБ МП, но он неминуем.
А вот у УПЦ КП никаких шансов на признание не было и нет.
В Украине по опросам большинство православных граждан считают себя прихожанами именно ПЦУ не смотря на то, что у ФСБ МП пока еще приходов больше - но это временно - сталинская церковь должна быть и будет изгнана из Украины.
Я наблюдал картину на Пасху как люди массово шли в ПЦУ (МП) и как рядом новоиспеченная томасная "церковь" стояла пустой.
Ну и относительно "первый среди глав православных церквей". Открой рейтинг патриархатов и увидиш на каком месте этот "вселенский патриархат". Это 500 лет назад он был кем-то, а сейчас - никто.
К тому же - все к чему приложил руки барыга - изначально уже осквернено.
"Открой рейтинг патриархатов и увидиш на каком месте этот "вселенский патриархат""
Какой нафиг рейтинг патриархатов? Это еще что за новомодная мулька? Кацапы небось сварганили? Для чего мне открывать какие-то вражеские кацапские рейтинги, если есть диптих, в котором Вселенский Патриархат всегда поминается первым?
І нічого, - якось про це не згадують.
В монастырь бы тебе дед...грехи замаливать...
На хлебе и воде пост подержать...