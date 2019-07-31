 Глава інвестгрупи Noosphere Ventures Поляков і тимчасовий повірений США в Україні Тейлор обговорили співпрацю в оборонній промисловості

Зустріч відбулася 30 липня в посольстві США в Україні. Обговорювалися перспективи співпраці між Україною та США в сфері оборонної промисловості. Повідомляється в пресрелізі компанії, пишуть Українські новини.

Зазначимо, що американська компанія Noosphere Ventures займається інвестиціями в інформаційні технології та космічну промисловість. Вона розташована в Кремнієвій долині, їй підпорядковуються компанії з офісами в 16 країнах і 5500 співробітниками, більшість з яких працюють в Україні.



Trident Defence була створена бізнесменом Максом Поляковим задля органічного розвитку наявного портфеля інвестицій в інформаційні технології та космічну промисловість Noosphere.



Раніше Макс Поляков в інтерв’ю для "Інтерфакс-Україна" наголошував на високому потенціалі української космічної галузі та співпраці із Сполученими Штатами Америки. Зокрема один з його проектів Fitefly Aerospace наразі є одним з учасників місячної програми NASA.

Фото: noosphereventures.com