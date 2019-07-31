 Військовополонені українські моряки можуть повернутися додому до жовтня, - "Известия"

Про це написала російська газета "Известия", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами адвоката моряків Миколи Полозова, Український омбудсмен Людмила Денісова направила клопотання про особисте поручительство через МЗС Росії в Слідче управління ФСБ. У російській ноті (від 25 червня. - Ред.) було зазначено, що необхідно надати письмові гарантії відповідно до кримінально-процесуального законодавства Російської Федерації. Особисте поручительство - форма гарантії участі особи, щодо якої не винесено вирок, в судових і слідчих діях.

Він додав, що зараз ці документи в Слідчому управлінні ФСБ, але ще не дійшли до слідчого, який і повинен буде протягом трьох днів винести рішення з цього питання.

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Адвокат зазначив, що в разі задоволення прохання моряків звільнять з-під варти. Якщо ж буде отримано відмову, то постанову можна буде оскаржити.

За його словами, в Слідче управління ФСБ РФ вже відправлені письмові гарантії того, що моряки, яких звинувачували в порушенні російського кордону, продовжать брати участь у судових і слідчих діях після їхнього повернення на батьківщину.

Полозов нагадав, що між Росією і Україною існує угода про надання правової допомоги, яке досі не денонсована. Тому проблем із забезпеченням участі моряків у процесі виникнути не повинно. На його думку, знайти формат, який би задовольнив усі сторони, цілком реально - наприклад, це може бути конференц-зв'язок.

"Фактично ті пропозиції МЗС РФ, які були заявлені в ноті, реалізуються на практиці. Природно, після телефонної розмови президентів Володимира Путіна і Володимира Зеленського і була подана відповідна форма про поручительство", - підкреслив Полозов.

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

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Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московське СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили до списку обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.