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 Політика України, Суспільство
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Все про:Азовське море (1161) Денісова (332) моряки (682) Полозов (285)

 Військовополонені українські моряки можуть повернутися додому до жовтня, - "Известия"

Затриманих російськими окупантами в районі Керченської протоки українських моряків можуть відпустити до жовтня під особисте поручительство Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Про це написала російська газета "Известия", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами адвоката моряків Миколи Полозова, Український омбудсмен Людмила Денісова направила клопотання про особисте поручительство через МЗС Росії в Слідче управління ФСБ. У російській ноті (від 25 червня. - Ред.) було зазначено, що необхідно надати письмові гарантії відповідно до кримінально-процесуального законодавства Російської Федерації. Особисте поручительство - форма гарантії участі особи, щодо якої не винесено вирок, в судових і слідчих діях.

Він додав, що зараз ці документи в Слідчому управлінні ФСБ, але ще не дійшли до слідчого, який і повинен буде протягом трьох днів винести рішення з цього питання.

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Адвокат зазначив, що в разі задоволення прохання моряків звільнять з-під варти. Якщо ж буде отримано відмову, то постанову можна буде оскаржити.

За його словами, в Слідче управління ФСБ РФ вже відправлені письмові гарантії того, що моряки, яких звинувачували в порушенні російського кордону, продовжать брати участь у судових і слідчих діях після їхнього повернення на батьківщину.

Полозов нагадав, що між Росією і Україною існує угода про надання правової допомоги, яке досі не денонсована. Тому проблем із забезпеченням участі моряків у процесі виникнути не повинно. На його думку, знайти формат, який би задовольнив усі сторони, цілком реально - наприклад, це може бути конференц-зв'язок.

"Фактично ті пропозиції МЗС РФ, які були заявлені в ноті, реалізуються на практиці. Природно, після телефонної розмови президентів Володимира Путіна і Володимира Зеленського і була подана відповідна форма про поручительство", - підкреслив Полозов.

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

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Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московське СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили до списку обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140479
 
 
 Топ коментарі
 
І без додаткових умов - халепа.
Бо "особисте зобов'язання" це пряме перекреслення рішення міжнародного Трибуналу, який ухвалив, що моряки нічого не порушувалм і мають бути звільнені негайно .
Отже, наступного разу будь-який суд може відрядити Україну у "пішу сексуальну прогулянку" через невиконання (саме так!) рішення цього Трибуналу.
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Что зебилы? До хрена ваш скоморох для освобождения моряков сделал? Кроме обращения к Путлеру "верните мамам детей - НИЧЕГО. Зато как вы дружно хаяли барыгу. Чего сейчас языки в анусе?
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Но это не значит, что ей надо добровольно козыри еще в руки давать..
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это еще, как говорится, вилами по воде писано...но будем надеяться на лучшее, конечно
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У порохни трухлявой обычно все накрывается попой
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хм, если б я дал ссылку на известия, меня б быстро записали в агенты кремля)))
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В газете "Правда" нет известий, в газете "Известия" нет правды. (С)
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Вона ручається, що моряки будуть досиджувати російський вирок в Україні?
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твои предложения?ждать, пока раша выполнил решение морского трибунала, решение которого она не признает?
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Да...и не ослаблять международного давления..После признания действия законов паРашки в Крыму и на море мы существенно ослабим свои позиции по Крыму...чего Пукин и добивается... Военнопленные украинские моряки могут вернуться домой до октября, - "Известия" - Цензор.НЕТ 6312
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мне кажется, что по крыму там все раше до одного места, а очень сильных вещей типо отключения от свифта и нефтяного эмбарга за крым точно не будет
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Но это не значит, что ей надо добровольно козыри еще в руки давать..
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еще один козырь в обмен на жизни(так как им там впаяют по 20 лет наверное)моряков? ну я хз
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ну тут это крылатое выражение неуместно, эти сильные вещи приберегли на случай полномасштабного вторжения, как я понимаю
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На таких условиях возвращать нельзя, как это не печально...всем международным сообществом надо давить и искать другие варианты без ущемления интересов Украины в пользу паРашки...
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Просто так ***** їх не відпустить. Обов"язково виставить якісь неприйнятні умови.
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І без додаткових умов - халепа.
Бо "особисте зобов'язання" це пряме перекреслення рішення міжнародного Трибуналу, який ухвалив, що моряки нічого не порушувалм і мають бути звільнені негайно .
Отже, наступного разу будь-який суд може відрядити Україну у "пішу сексуальну прогулянку" через невиконання (саме так!) рішення цього Трибуналу.
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ну раше тот трибунал и все суды все равно до одного места...эти решения, конечно, потешат патриотическую общественность, но практического толка с них немного
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Пропагандистская газета "известия " если написала что, то не просто так, уже что-то затеяли нехорошее
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ага, посадили нас на растяжку---если не примем условия раши--то так наша страна заботится о своих гражданах...примем---Украина дефакто, признала противоправные действия моряков
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По словам адвоката моряков Николая Полозова, Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила ходатайство о личном поручительстве через МИД России в Следственное управление ФСБ. В российской ноте (от 25 июня. - Ред.) было указано, что необходимо предоставить письменные гарантии в соответствии с уголовно-процессуальным законодавством Российской Федерации. Личное поручительство - форма гарантии участия лица, в отношении которого не вынесен приговор, в судебных и следственных действиях.Источник: https://censor.net.ua/n3140479

тобто визнати факт анексії криму та *незаконне проходження* наших кораблів через кереченську протоку??? ви хош тварі читаєте шо підписуєте????
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ну счас придут порохоботы и расскажут, что с рашей так и надо--шулерить, потому что иначе с шулером нельзя
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тобто ви з шулером та кидалом пропонуєте грати по його правилам???
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ты редкий дурачок.
порохоботы всегда следуют правилам.
но во всех правилах есть лазейки, есть прецеденты
просто надо уметь ими пользоваться.
а в данном случае это прямая сдача крыма и жирный крест на решении трибунала.
но разве тупым зелебобикам объяснишь??
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Что зебилы? До хрена ваш скоморох для освобождения моряков сделал? Кроме обращения к Путлеру "верните мамам детей - НИЧЕГО. Зато как вы дружно хаяли барыгу. Чего сейчас языки в анусе?
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Ты вообще статью читал соевый ?
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да там клиника, лучше не трогай то говно, просто молча спамь
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Что ватная шваль партизанишь. Я тебе твою ватную косоворотку в пасть засуну
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Ты баран? Мне нужен результат. Понял ,зебил?
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А что зделал твой любимый Порось который их туда и отправил?
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Еще один зебил из пивасика выполз. Вы конченные идиоты. Вы привели к власти зелебеню, который рассказывал вам красивые сказки. Так при чем тут сейчас барыга? Что сделал ваш шут,, для освобождения моряков?
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Порохососы совсем берегов не видят.Твой же хозяин Барыга-мародер их туда отправил,задницу свою спасти пытался.Тебе не то что спамить под этой статьей надо,а бежать быстрее подальше,пока лицо не начистили.В этом все порохососы,лишь бы шо то вякнуть,чтоб куратор засчитал
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*****, что значит отправил. Керч.. пролив это тоже наши воды, Марик это наш город. Плохо что я до тебя не доберусь. А то бы ты у меня с Графской пристани с ядром на шее поныряла
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Мне бежать? Ты крымская лахудра и за ФСЬшными манкуртами не отсидишься Таки скормлю тебя балаклавским бычкам, если в Китай не здрышнеш, подстилка кацапская
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Беги,Фрола,беги.явно не раз унижен был и оскорблен.такие в порохососы и идут
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Б Р Е Д пьяной ********** с украинского Крыма
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Ты меня не оскорбляй порохосос.ума тебе это не прибавит и куратор премию не даст.смелый ты,компьютерный воин.Такие лошары по жизни.
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Так вас с.к кацапских не оскорблять, уничтожать надо. Через Перекоп, на Чонгаре, со своим хахалем переедь даунесса - там вас и закопаю. Будет вам НЖ и НМ на могилке

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Давай ,порохососнч,жги дальше.Пару картинок,пару ссылок из методички,пару предложений жирным шрифтом.Ну ,как вас учат там.Все по шаблону,аж скучно.Дебилов там каких то в вашу контору Петька набирает.поэтому и 8 процентов...
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"отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой" Ну, дуже смішний анекдот. Військовополонені українські моряки можуть повернутися додому до жовтня, - "Известия" - Цензор.НЕТ 2109 Військовополонені українські моряки можуть повернутися додому до жовтня, - "Известия" - Цензор.НЕТ 2109 Військовополонені українські моряки можуть повернутися додому до жовтня, - "Известия" - Цензор.НЕТ 2109
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том что она сама замешана в некоторых конкурсах не по закону
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Перемога. Признать то, что моряки, совершая переход в пределах границ Украины совершили преступление и посадить их в Украине досиживать то, что им нарисовали оккупанты. И да, втихаря их не отпустят наши - запрещено по уговору с русскими. Это всё что нужно знать о зе дипломатии. Можно и не стараться какая разница где им сидеть.
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Или что они там подписали. Чтобы моряки сидели тут, а на суд в рф их возили,так что ли ? Ещё переможнее.
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Эта Денисова гарантирует доставку моряков на судилище, тем самым признавая их подсудность, идиотка.
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то есть. мы освобождаем заложников у террористов, с тем. что вернём их по первому требованию?
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Похоже, что так. Как на практике это все обернется увидим.
Остается надеяться, что нынешняя власть знает что делает. Хотя "нынешняя власть" и "знает что делает" - это, похоже, несовместимые понятия.
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То после выборов, то в авгуте, то теперь в октябре.... Вы тихонько пацанов верните, любыми способами, а потом уже кукарекайте, млять! Військовополонені українські моряки можуть повернутися додому до жовтня, - "Известия" - Цензор.НЕТ 4923
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