 Троє співробітників "Укрінформу" постраждали під час нападу на пресконференції кандидатів у нардепи. На затриманих склали адмінпротокол

Про це заявив в Facebook глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, передає Цензор.НЕТ.
"Надзвичайна ситуація!!!! Напад на національне агентство "Укрінформ"! Постраждало щонайменше троє співробітників агентства, зокрема Сергій Сай-Боднар, керівник пресзалу. Молодики у футболках організації "Традиція Порядок" намагалися зірвати пресконференцію в Укрінформі, побили співробітників агентства, виламали двері до пресцентру, закидали присутніх яйцями та зірвали сам захід", - зазначив Томіленко.
Він уточнив, посилаючись на заступника генерального директора "Укрінформу" Ірину Чередниченко, що, прориваючись у приміщення агентства, "активісти" штовхали працівників "Укрінформу", постраждали щонайменше три людини.
"Найбільше дісталося керівникові пресзалу Сергію Івановичу Сай-Боднару, якого молодики душили, відтягуючи від дверей", - розповів Томіленко.
Крім того, додав він, також побили двох співробітників технічного відділу агентства.
"На осіб, які були затримані, склали адмінпротокол за дрібне хуліганство. Матеріали (стосовно інциденту. - Ред.) зараз у начальника райуправління", - повідомив слідчий Шевченківського управління поліції міста Києва Василь Зарубенко, пояснивши, що законом передбачено 24 години на відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, вчора невідомі у футболках "Традиція і порядок" зірвали пресконференцію кандидатів у нардепи від 50-го округу і розгромили пресцентр "Укрінформу"
Чистит морды всяким сепарам и дерастам.
"Впаять" по три года и пусть там наводят "традиции и порядок" в туалетах.
"В Киеве на Новоирпенской трассе в лесу мужчина-таксист завез девушку в лес и изнасиловал ее. Кроме этого он избил ее. Также насильник заставил ее перевести 4500 грн с ее карты себе на счет, забрал у нее мобильный и после этого уехал".(с)
Как хотите... но заставить оплатить собственное изнасилование- таки запредел!
ГРОМАДСЬКА ОРГАНИЗАЦИЯ "ТРАДИЦИЯ И ПОРЯДОК".
Кандидат в депутати: https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=15724.html
А то этот "постмайдановский" беспредел за пять лет всем порядком надоел.
В какой нормальной стране такое видано чтобы любой продажный ублюдок назвавшись "ахтивистом" или каким-нибудь "национальным "васей" - мог песпрепятственно оказивать физическре врздействие на неугодных людей?! А зачастую это все - платные услуги.
Ведь только государственные силовые органы о определенных случаях имеют право это делать.
Должна быть введена уголовная ответственность за подобные деяния. И не имеет значения какими целями руководствовались те или иные "херои" когда совершали эти преступления.
ЕНТИМ УКРИНФОРМАМ ПОФИГ КОГО ВЫСТАВЛЯТЬ, ХОТЬ гиви-моторолу.
заплатил бабло - говори на всю ивановскую чтохош.
пригнали данецкую нечисть в киев вещать про адиннарод и масты в данецки.
Кстати нацдружины не всегда выгодно "светить"
Тогда в ход идут вот такие никем не признанные группы....
Интересней вопрос-- кто заказывает и платит за такие акции...
Если бы еще когда они на учительницу (не хотящую продавать дом) наезжали - им бы дали реальные сроки, то уже на Майдане их бы не было!
Даже тупые спортсмены не будут сидеть пятерик за 500 уе/сутки!
А судя по тому как они расцвели - их не сажают!