 Троє співробітників "Укрінформу" постраждали під час нападу на пресконференції кандидатів у нардепи. На затриманих склали адмінпротокол

Про це заявив в Facebook глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, передає Цензор.НЕТ.

"Надзвичайна ситуація!!!! Напад на національне агентство "Укрінформ"! Постраждало щонайменше троє співробітників агентства, зокрема Сергій Сай-Боднар, керівник пресзалу. Молодики у футболках організації "Традиція Порядок" намагалися зірвати пресконференцію в Укрінформі, побили співробітників агентства, виламали двері до пресцентру, закидали присутніх яйцями та зірвали сам захід", - зазначив Томіленко.

Він уточнив, посилаючись на заступника генерального директора "Укрінформу" Ірину Чередниченко, що, прориваючись у приміщення агентства, "активісти" штовхали працівників "Укрінформу", постраждали щонайменше три людини.

Дивіться також: Невідомі у футболках "Традиція і порядок" зірвали пресконференцію кандидатів у нардепи від 50-го округу і розгромили пресцентр "Укрінформу". ВIДЕО

"Найбільше дісталося керівникові пресзалу Сергію Івановичу Сай-Боднару, якого молодики душили, відтягуючи від дверей", - розповів Томіленко.

Крім того, додав він, також побили двох співробітників технічного відділу агентства.

"На осіб, які були затримані, склали адмінпротокол за дрібне хуліганство. Матеріали (стосовно інциденту. - Ред.) зараз у начальника райуправління", - повідомив слідчий Шевченківського управління поліції міста Києва Василь Зарубенко, пояснивши, що законом передбачено 24 години на відкриття кримінального провадження.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Народний депутат напав на голову сільради на Чернігівщині, - ДБР (оновлено). ВIДЕО

Нагадаємо, вчора невідомі у футболках "Традиція і порядок" зірвали пресконференцію кандидатів у нардепи від 50-го округу і розгромили пресцентр "Укрінформу"



