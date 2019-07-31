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 Політика України
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 Троє співробітників "Укрінформу" постраждали під час нападу на пресконференції кандидатів у нардепи. На затриманих склали адмінпротокол

Унаслідок атаки на "Укрінформ" молодиків у футболках з написом "Традиція і порядок" постраждали троє співробітників агентства.

Про це заявив в Facebook глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, передає Цензор.НЕТ.

"Надзвичайна ситуація!!!! Напад на національне агентство "Укрінформ"! Постраждало щонайменше троє співробітників агентства, зокрема Сергій Сай-Боднар, керівник пресзалу. Молодики у футболках організації "Традиція Порядок" намагалися зірвати пресконференцію в Укрінформі, побили співробітників агентства, виламали двері до пресцентру, закидали присутніх яйцями та зірвали сам захід", - зазначив Томіленко.

Він уточнив, посилаючись на заступника генерального директора "Укрінформу" Ірину Чередниченко, що, прориваючись у приміщення агентства, "активісти" штовхали працівників "Укрінформу", постраждали щонайменше три людини.

Дивіться також: Невідомі у футболках "Традиція і порядок" зірвали пресконференцію кандидатів у нардепи від 50-го округу і розгромили пресцентр "Укрінформу". ВIДЕО

"Найбільше дісталося керівникові пресзалу Сергію Івановичу Сай-Боднару, якого молодики душили, відтягуючи від дверей", - розповів Томіленко.

Крім того, додав він, також побили двох співробітників технічного відділу агентства.

"На осіб, які були затримані, склали адмінпротокол за дрібне хуліганство. Матеріали (стосовно інциденту. - Ред.) зараз у начальника райуправління", - повідомив слідчий Шевченківського управління поліції міста Києва Василь Зарубенко, пояснивши, що законом передбачено 24 години на відкриття кримінального провадження.

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Нагадаємо, вчора невідомі у футболках "Традиція і порядок" зірвали пресконференцію кандидатів у нардепи від 50-го округу і розгромили пресцентр "Укрінформу"

Троє співробітників Укрінформу постраждали під час нападу на пресконференції кандидатів у нардепи. На затриманих склали адмінпротокол 01
Троє співробітників Укрінформу постраждали під час нападу на пресконференції кандидатів у нардепи. На затриманих склали адмінпротокол 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140475
 
 
 Топ коментарі
 
Зєєєля с Бєєєэнєй роблять те саме, тільки з усією країною.
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Зірвали cепарське інтерв'ю з Аксьоновим.
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а кто составит "админпротокол" на баклановскую СБУ, дающую "добро" на депутатство явного сепараста Аксёнова?..
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дочки нацжён? Трое сотрудников "Укринформа" пострадали при нападении во время пресс-конференции кандидатов в нардепы. На задержанных составили админпротокол - Цензор.НЕТ 983
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Нацжонам пох на сепарские прессухи... Слава справжнім патріотам!
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"традиция и порядок"...? какая или чья "традиция"? и нужен ли такой "порядок"?
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Зірвали cепарське інтерв'ю з Аксьоновим.
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Ну, эта организация ни в чем плохом не замечена.
Чистит морды всяким сепарам и дерастам.
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Какой админпротокол?!
"Впаять" по три года и пусть там наводят "традиции и порядок" в туалетах.
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Не могу не поделиться. Меня этот беспредельщик таки смог удивить. Сейчас, с УКРНЕТа:
"В Киеве на Новоирпенской трассе в лесу мужчина-таксист завез девушку в лес и изнасиловал ее. Кроме этого он избил ее. Также насильник заставил ее перевести 4500 грн с ее карты себе на счет, забрал у нее мобильный и после этого уехал".(с)
Как хотите... но заставить оплатить собственное изнасилование- таки запредел!
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Зєєєля с Бєєєэнєй роблять те саме, тільки з усією країною.
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Современные насильники они такие... Хорошо хоть живой оставил,есть не малый шанс,что с ним в камере повторят подобное...
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ХОДАКОВСЬКИЙ БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ - керівник
ГРОМАДСЬКА ОРГАНИЗАЦИЯ "ТРАДИЦИЯ И ПОРЯДОК".
Кандидат в депутати: https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=15724.html
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Пора уже наводить в этом плане порядок.
А то этот "постмайдановский" беспредел за пять лет всем порядком надоел.
В какой нормальной стране такое видано чтобы любой продажный ублюдок назвавшись "ахтивистом" или каким-нибудь "национальным "васей" - мог песпрепятственно оказивать физическре врздействие на неугодных людей?! А зачастую это все - платные услуги.
Ведь только государственные силовые органы о определенных случаях имеют право это делать.
Должна быть введена уголовная ответственность за подобные деяния. И не имеет значения какими целями руководствовались те или иные "херои" когда совершали эти преступления.
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В какой нормальной стране государственные силовые органы, спокойно смотрят как сепары прессухи проводят?
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а кто составит "админпротокол" на баклановскую СБУ, дающую "добро" на депутатство явного сепараста Аксёнова?..
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Трое сотрудников "Укринформа" пострадали при нападении во время пресс-конференции кандидатов в нардепы.

ЕНТИМ УКРИНФОРМАМ ПОФИГ КОГО ВЫСТАВЛЯТЬ, ХОТЬ гиви-моторолу.

заплатил бабло - говори на всю ивановскую чтохош.

пригнали данецкую нечисть в киев вещать про адиннарод и масты в данецки.
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вообщето, " Укринформ" общенациональное информационное агенство...
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этих групп сейчас будет много. Придумать название покрасивее , напечатать футболочек -- и вот они уже "активисты".
Кстати нацдружины не всегда выгодно "светить"
Тогда в ход идут вот такие никем не признанные группы....
Интересней вопрос-- кто заказывает и платит за такие акции...
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Титушня как вид могла появится только от безнаказанности!
Если бы еще когда они на учительницу (не хотящую продавать дом) наезжали - им бы дали реальные сроки, то уже на Майдане их бы не было!
Даже тупые спортсмены не будут сидеть пятерик за 500 уе/сутки!
А судя по тому как они расцвели - их не сажают!
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