 Шевченко, який співпрацював із НАБУ, порадив Богдану і "слугам народу" звертатися в НАБУ, якщо їм пропонують хабарі

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Дозволю собі трохи фахової критики на адресу голови АП Андрія Богдана. Йому запропонували 20млн $ за те, аби він разом із президентом відчепилися від мера Києва і не заважали Віталію Кличку та його корумпованим друзям грабувати київський бюджет. Так, він не зміг непомітно включити диктофон, але ж навіщо було відмовляти тому посереднику й одразу йти на пресконференцію? Який в цьому сенс? Яка ефективність від таких дій? Без доказів - нульова", - зазначив Шевченко.
Він попросив президента Володимира Зеленського звернути увагу на те, що такі дії не дієві, безрезультатні і, з огляду на боротьбу з корупцією, безвідповідальні.
"Тож моя порада усім новообраним народним депутатам партії "Слуга народу" й іншим членам нової команди, які незабаром стануть міністрами - якщо вам пропонують хабар чи долю в схемі, в жодному разі не відмовляйтесь одразу! Візьміть під контроль свої емоції, вгамуйте своє обурення - скажіть тій потворі, що вам потрібен час на подумати і мерщій в НАБУ писати заяву. Наступного дня детективи починають негласні слідчо-розшукові дії і ви зустрічаєтесь із корупціонером вже під аудіо- та відео-фіксацію, даєте згоду на його пропозицію і домовляєтесь де, коли і яким чином буде проведений розрахунок. Далі - справа техніки", - зазначив Шевченко.
Колишній співробітник НАБУ зазначив, що тільки "таким чином потрібно боротися з цим кодлом - фіксувати злочин, відправляти під суд і далі в колонію суворого режиму з конфіскацією".
"Андрій Богдан відмовив - ну ок. Так ці ж потвори будуть йти до інших, шукати інші можливості, застосовувати різноманітний гидотний інструментарій задля подальшого пограбунку нашої держави. А їх треба знищувати за кожної нагоди!" - написав Шевченко.
Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Богдан 30 липня заявив, що до нього приходили представники "смотрящих" і просили не знімати главу КМДА Віталія Кличка з посади взамін на фінансову винагороду в розмірі $20 млн.
У відповідь Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.
депутатовдевиц в Трускавце, совмещая так сказать приятное с полезным...
- погодите уважаемый... есть небольшой разговор..
- я взяток не беру!
- а в какой валюте вы их не берете?
- я что не ясно сказал??? вы что меня не слышите???
- воу! воу! воу!...че ж так орать.?..как будто уже мало???
Позволю себе немного профессиональной критики в адрес главы АП Андрея Богдана. Ему предложили 20 млн. $ за то, чтобы он вместе с президентом отстали от мэра Киева и не мешали Виталий Кличко и его коррумпированным друзьям грабить киевский бюджет.
Источник: https://censor.net.ua/n3140472
и ещё он заявляет о чём-то профессиональном, для придания веса своим словам...
Та й взагалі, Шептуну треба було щось відповідати Кличку про смотрящих, от він і виколупав з носа чергову шмарклю.
- я так боюсь обидеть вас своим предложением...
- а вы не бойтесь обидеть предложением...бойтесь обидеть суммой!!!
никогда не продают.
А Петр Алексеевич точно вернётся?
Принцип "дубінських" "богданів" та "зєлєнскіх"- бреши і звинувачуй у брехні, кради і звинувачуй у крадіжках, зраджуй і звинувачуй у зраді. Це є єврейська хуцпа.
Давайте згадаємо еврейського класика Шолом Алейхема.
У хлопчика Мотла був двоюрідний брат Еля. Цей шлимазл, за що б не взявся нічого у нього не виходило. Якось Мотл, від золовки Брохи почув, що причина у тому, що у Елі нема хуцпи.
Мотл у хедері спитав у меламеда, що то таке «хуцпа»?
Меламед Бойаз сказав:
- Ти хочеш знати що таке хуцпа, хлопчику? Уяви, ти прибіг на крик і бачиш людину з закривавленим ножем над трупом. Ти питаєш: «Що сталося?», а він всовує тобі в руки ніж і кричить: «ТИ УБИВЦЯ!», а потім у судах клянеться, що сам бачив як ти зарізав жертву! Ось що таке хуцпа!
Народ не ведіться на на єврейську брехню!
Принцип "дубінських" "богданів" та "зєлєнскіх"- бреши і звинувачуй у брехні
Жагун.. поки що доведена і ДОВОДИТЬСЯ Брехня порошенків-свинарчуків....
Щоб довести брехню ЗЕ щодо розкрадання БЮДЖЕТУ ,необхідно щоб новий уряд(якого ще немає трохи пропрацював...
Юдофобам ЖАГУНАМ...Припиніть істерику!!!
Зрозуміло ?
- я даже не знаю, как вас отблагодарить..
- та ладно! с тех пор как изобрели деньги...этот вопрос излишен...
Источники также указывают еще на одного претендента - молодого бизнесмена Андрея Загороднюка, зарабатывающего на тендерах. С одним из самых важных министерств его связывают несколько общественных должностей.
Вначале он входил в Совет волонтеров при министерстве обороны, а затем возглавил Офис реформ ведомства, который финансируется за счет международных грантов.
И хотя особыми достижениями "реформатор" не запомнился, молодого бизнесмена активно продавливают на должность министра обороны воюющей страны. При этом связи отца и причастность к крупному бизнесу указывает на взаимодействие Загороднюка с одним из миллиардеров.
Так, лобби молодого реформатора - именно связи отца. Тот, помимо прочего, входит в состав Наблюдательного совета "Укрнафты" (один из акционеров - Игорь Коломойский).
Возможно, именно эта связь родственника с олигархом и позволяет Андрею Загороднюку без проблем пробиться в назначенцы новой команды президента.
Андрей Загороднюк
Отец Загороднюка Павел Алексеевич владеет "Группой Надра". Он умело держится на плаву в одной из самых коррупционных сфер в Украине, при этом выигрывая тендеры. В свое время даже числился советником премьера Николая Азарова. Его компании, в том числе, занимаются производством оборудования для бурения. Тендеры от "Укргаздобычи" и "Укртрансгаза" - один из основных источников прибыли.
Радник президента Володимира Зеленського Микита Потураєв, звертаючись до новообраних народних депутатів від партії "Слуга народу, заявив-"Ви тут опинилися тому, що виборець шукав людей політичної партії "Слуга народу". І йому було все одно, яке прізвище буде вказано у цьому рядку. Ці вибори виграв Володимир Зеленський... Всі ви - політично ніхто. Я хочу, щоб це кожен почув. Ви суб'єкти у житті, але ви ще не політичні суб'єкти. .
"Вы политически никто", - советник Зеленского жестко поставил на место будущих нардепов "Слуги народа" 31 июля 2019, 10:19 - Украина 1064
На выступлении в Трускавце отличился политтехнолог Никита Потураев, который немного оскорбил будущих нардепов. Об этом говорится в материале "Страна.юа", передает "Диалог.UA". Ранее журналист Тысячный раскрыл подробности обучения "Слуги народа" в Трускавце. Отмечается, что Потураев выступал в качестве представителя некой идеологической группы. Так, он пояснил всем присутствующим будущим "слугам народа", что они не являются политическими субъектами и за пять дней тренинга им не удастся стать таковыми. По словам эксперта, он занимается политикой с 1996 года и начинал вместе с Юлией Тимошенко. Он отметил, что эти выборы выиграли не конкретные люди или партии, а только Владимир Зеленский. Потураев подчеркнул, что все находящиеся в зале люди попросту являются никем и может быть за пять лет им удастся стать политиками. При этом многие из партии возмутились такому поведению политтехнолога и считают, что он не имел права с ними так разговаривать.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/185380_1564557333?fbclid=IwAR03ztQ2uuYQAdLePjRATr0MenomCFL4f01NtSecMEgSg5uRjFBWiBWsKAQ
Зебилы, если вам предложат взятку, переведите ее на мой кошелек!
Я буду эти средства передавать в детские дома
богдан озвучил СВОЮ цену за кресло под кличко..
а КТО будет приносить эту зелень, богдану пофигу
это публичный рэкет и не более )))))))))))))