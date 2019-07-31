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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, Суспільство
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Все про:НАБУ (2046) хабар (2696) Кличко (652) Шевченко Євген (27) Слуга народу (180)

 Шевченко, який співпрацював із НАБУ, порадив Богдану і "слугам народу" звертатися в НАБУ, якщо їм пропонують хабарі

Євген Шевченко, який раніше співпрацював із НАБУ, порадив главі Офісу Президента Андрію Богдану і нардепам від "Слуги народу" звертатися в НАБУ, якщо їм хтось пропонує хабар.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Дозволю собі трохи фахової критики на адресу голови АП Андрія Богдана. Йому запропонували 20млн $ за те, аби він разом із президентом відчепилися від мера Києва і не заважали Віталію Кличку та його корумпованим друзям грабувати київський бюджет. Так, він не зміг непомітно включити диктофон, але ж навіщо було відмовляти тому посереднику й одразу йти на пресконференцію? Який в цьому сенс? Яка ефективність від таких дій? Без доказів - нульова", - зазначив Шевченко.

Він попросив президента Володимира Зеленського звернути увагу на те, що такі дії не дієві, безрезультатні і, з огляду на боротьбу з корупцією, безвідповідальні.

Дивіться також: Богдан: Мені пропонували $20 млн за збереження Кличка на посаді голови КМДА. ВIДЕО

"Тож моя порада усім новообраним народним депутатам партії "Слуга народу" й іншим членам нової команди, які незабаром стануть міністрами - якщо вам пропонують хабар чи долю в схемі, в жодному разі не відмовляйтесь одразу! Візьміть під контроль свої емоції, вгамуйте своє обурення - скажіть тій потворі, що вам потрібен час на подумати і мерщій в НАБУ писати заяву. Наступного дня детективи починають негласні слідчо-розшукові дії і ви зустрічаєтесь із корупціонером вже під аудіо- та відео-фіксацію, даєте згоду на його пропозицію і домовляєтесь де, коли і яким чином буде проведений розрахунок. Далі - справа техніки", - зазначив Шевченко.

Колишній співробітник НАБУ зазначив, що тільки "таким чином потрібно боротися з цим кодлом - фіксувати злочин, відправляти під суд і далі в колонію суворого режиму з конфіскацією".

"Андрій Богдан відмовив - ну ок. Так ці ж потвори будуть йти до інших, шукати інші можливості, застосовувати різноманітний гидотний інструментарій задля подальшого пограбунку нашої держави. А їх треба знищувати за кожної нагоди!" - написав Шевченко.

Шевченко, який співпрацював із НАБУ, порадив Богдану і слугам народу звертатися в НАБУ, якщо їм пропонують хабарі 01

Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Богдан 30 липня заявив, що до нього приходили представники "смотрящих" і просили не знімати главу КМДА Віталія Кличка з посади взамін на фінансову винагороду в розмірі $20 млн.

У відповідь Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140472
 
   
 Топ коментарі
 
Богдан все прекрасно знает, но заявление делал для своего лохтората, а те поверят любой лапше... Сотрудничавший с НАБУ Шевченко посоветовал Богдану и "слугам народа" обращаться в НАБУ, если им предлагают взятки - Цензор.НЕТ 2437
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"А был ли мальчик?" (с) Сотрудничавший с НАБУ Шевченко посоветовал Богдану и "слугам народа" обращаться в НАБУ, если им предлагают взятки - Цензор.НЕТ 2333 а глаза у богдана открытые-открытые... честные-честные... Сотрудничавший с НАБУ Шевченко посоветовал Богдану и "слугам народа" обращаться в НАБУ, если им предлагают взятки - Цензор.НЕТ 2333
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Сотрудничавший с НАБУ Шевченко посоветовал Богдану и "слугам народа" обращаться в НАБУ, если им предлагают взятки - Цензор.НЕТ 9082 Ну когда сумма не устроит...то сразу же и обратятся...что бы наказать негодника....который мало предложил....
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Ну когда сумма не устроит...то сразу же и обратятся...что бы наказать негодника....который мало предложил....
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Логично. Надо же воспитывать у взяткодателей политическую культуру!
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Точно что нужно воспитывать политическую культуру у взяткодателей! При чем это можно делать на курсах благородных депутатов девиц в Трускавце, совмещая так сказать приятное с полезным...
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***
- погодите уважаемый... есть небольшой разговор..
- я взяток не беру!
- а в какой валюте вы их не берете?
- я что не ясно сказал??? вы что меня не слышите???
- воу! воу! воу!...че ж так орать.?..как будто уже мало???
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Підозрюю, власне через це Богдан і заявив про 20 млн. на прес-конференції)))))
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не по понятиям это к мусорам идти, пацаны не поймут и вообще один раз обратился, а потом и предлагать перестанут
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Богдан все прекрасно знает, но заявление делал для своего лохтората, а те поверят любой лапше... Сотрудничавший с НАБУ Шевченко посоветовал Богдану и "слугам народа" обращаться в НАБУ, если им предлагают взятки - Цензор.НЕТ 2437
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А зачем? Выбор сделан. Какой теперь лохторат? Лохторат это свидетели соевые. И место ваше у параши, прошу заметить.
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Судячи по твоїй лексиці, ти взагалі лохторат партії регібонів...
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Он учился на хазе в проффесора Овоща, а репетитором у него был Кіля Азіров...
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лапоть сранный, своих срузлигов лохторатом обзывай, а не народ Украины
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Да кто будет предлать этим марионеткам, которые ничего не решают. Новый анекдот.
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а чё сразу к НАБУ? Можно и ко мне со взятками направлять Сотрудничавший с НАБУ Шевченко посоветовал Богдану и "слугам народа" обращаться в НАБУ, если им предлагают взятки - Цензор.НЕТ 2543
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ага, щас. Зачем тогда НАБУ этот Шевченко? Он же им и организовывает финансовые потоки, а потом он с Сытником и его замом делят то, что им занесли)
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Никакой наивности нет, он сказал для того, чтобы подсунут это

Позволю себе немного профессиональной критики в адрес главы АП Андрея Богдана. Ему предложили 20 млн. $ за то, чтобы он вместе с президентом отстали от мэра Киева и не мешали Виталий Кличко и его коррумпированным друзьям грабить киевский бюджет.
Источник: https://censor.net.ua/n3140472

и ещё он заявляет о чём-то профессиональном, для придания веса своим словам...
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И что,дело хоть одного взяточника эти набувцы довели до суда?
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псевдо борцы с коррупцией в набу как и этот псевдо "агент" тупо зарабатывают на взяточниках. они башляют, чтобы в набу на них дело закрыли, а ребята не отказываются от такой возможности заработать. Шевченко не мажор, а он аферист
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Лучше с умным потерять, чем с дураком Богданом найти, оно же дурное завтра скажет что его не так поняли и он этого не говорил.
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"А был ли мальчик?" (с) Сотрудничавший с НАБУ Шевченко посоветовал Богдану и "слугам народа" обращаться в НАБУ, если им предлагают взятки - Цензор.НЕТ 2333 а глаза у богдана открытые-открытые... честные-честные... Сотрудничавший с НАБУ Шевченко посоветовал Богдану и "слугам народа" обращаться в НАБУ, если им предлагают взятки - Цензор.НЕТ 2333
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Такие же, как на судах, где он возносил на небеса мутные схемы Коломойского...
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Ще один наївний. Не задляцьоговонитудилізли!
Та й взагалі, Шептуну треба було щось відповідати Кличку про смотрящих, от він і виколупав з носа чергову шмарклю.
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Зебобикам сбрехать...как дурню с горы скатиться...запросто....
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Если кто-то будет предлагать вам взятку, вы направляйте его ко мне...
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Надо было раньше это сказать, а то я отказался от взятки в 4.821 миллиарда Долларов США за то, чтобы Кличко остался... Почему цифра не круглая? Мы долго торговались, прежде, чем я согласился - от какой взятки отказаться...
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***
- я так боюсь обидеть вас своим предложением...
- а вы не бойтесь обидеть предложением...бойтесь обидеть суммой!!!
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Знатно Богдана макнул, в его же дерьмо))
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Та нормально чудик Богдана носом ткнул, в его "откровения". Он его обвинил, фактически, в пособничестве взяткодателям. Вот так: "такие действия не действенны, безрезультатные и, учитывая борьбу с коррупцией, безответственны"(с). Источник: https://censor.net.ua/n3140472
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Ну неужели ещё кое кому ещё не дошло , что Богдан просто попиарился ,, дескать - смотрите лохи ,какой я неподкупный ,, и попутно намекнул кой кому - с такой смехотворной суммой , ко мне больше можете и не подходить . Сотрудничавший с НАБУ Шевченко посоветовал Богдану и "слугам народа" обращаться в НАБУ, если им предлагают взятки - Цензор.НЕТ 3330 .
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А если человек, скажем, на зарплате у Игоря Валерьевича, обращаться не надо?
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Мутные эти соросята какие то Их жадность выдает Первое что наметили незаконные тарифы оставим,землю продадим, госпредприятия тоже и зачем нам бесплатная медицина и оброзование.Остальное дымовая завеса.О референдумах и народовладди не вспоминают об офшорах и займах 18% по сути в долорах молчат. По делам их судите.
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Во всём нормальном мире земля приватная! ХР вам софком жить.
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В нормальном Израиле 93% государственая и так во всм мире государства выкупают землю и
никогда не продают.
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Народ не ведіться на на єврейську брехню!
Принцип "дубінських" "богданів" та "зєлєнскіх"- бреши і звинувачуй у брехні, кради і звинувачуй у крадіжках, зраджуй і звинувачуй у зраді. Це є єврейська хуцпа.
Давайте згадаємо еврейського класика Шолом Алейхема.
У хлопчика Мотла був двоюрідний брат Еля. Цей шлимазл, за що б не взявся нічого у нього не виходило. Якось Мотл, від золовки Брохи почув, що причина у тому, що у Елі нема хуцпи.
Мотл у хедері спитав у меламеда, що то таке «хуцпа»?
Меламед Бойаз сказав:
- Ти хочеш знати що таке хуцпа, хлопчику? Уяви, ти прибіг на крик і бачиш людину з закривавленим ножем над трупом. Ти питаєш: «Що сталося?», а він всовує тобі в руки ніж і кричить: «ТИ УБИВЦЯ!», а потім у судах клянеться, що сам бачив як ти зарізав жертву! Ось що таке хуцпа!
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Шевченко, який співпрацював із НАБУ, порадив Богдану і "слугам народу" звертатися в НАБУ, якщо їм пропонують хабарі - Цензор.НЕТ 1329 Андрій Жагун

Народ не ведіться на на єврейську брехню!
Принцип "дубінських" "богданів" та "зєлєнскіх"- бреши і звинувачуй у брехні



Жагун.. поки що доведена і ДОВОДИТЬСЯ Брехня порошенків-свинарчуків....
Щоб довести брехню ЗЕ щодо розкрадання БЮДЖЕТУ ,необхідно щоб новий уряд(якого ще немає трохи пропрацював...


Юдофобам ЖАГУНАМ...Припиніть істерику!!!
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Жагун...поробуєш "розводити на Цензорі " "Єврейське питання" -будеш постійно вилітати на..уй у спам/бан.
Зрозуміло ?
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І ще, Що ви маєте проти класика літератури Шолом Алейхема і його шедевра, циклу повістей "Хлопчик Мотл"? Ви що, антисеміт?
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Хоча, мушу визнати, деякі формулювання у мене не вдалі. Мабуть замість "єврейська хуцпа" слід вживати вислів "євреї називають це "хуцпа"". Формат форуму не сприяє тогності висловлювань. Надалі спробую висловлюватися точніше.
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Богдан розповів казочку для зєбобіків, а вони з такої радості обдристали собі литки. Сотрудничавший с НАБУ Шевченко посоветовал Богдану и "слугам народа" обращаться в НАБУ, если им предлагают взятки - Цензор.НЕТ 2239
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Какой то бред. Придумал, озвучил....а потом подумал ..на хрена я это брякнул. 40 ? шо так мало? Для Киева с 2 миллиардами американских денег?
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Что то Богдана как то много?! Ещё не начали работать реально, а от этого Персонажа все устали.
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А электорату мы сказали, что от предложенной взятки мы отказались. Многие верят...
Шевченко, який співпрацював із НАБУ, порадив Богдану і "слугам народу" звертатися в НАБУ, якщо їм пропонують хабарі - Цензор.НЕТ 1373
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пэпка стырил фсе подслушки, а новая власть должна страдать!
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***
- я даже не знаю, как вас отблагодарить..
- та ладно! с тех пор как изобрели деньги...этот вопрос излишен...
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Кандидат ваЗЕлина на министра обороны? Свинарчуки 2.

Источники также указывают еще на одного претендента - молодого бизнесмена Андрея Загороднюка, зарабатывающего на тендерах. С одним из самых важных министерств его связывают несколько общественных должностей.

Вначале он входил в Совет волонтеров при министерстве обороны, а затем возглавил Офис реформ ведомства, который финансируется за счет международных грантов.

И хотя особыми достижениями "реформатор" не запомнился, молодого бизнесмена активно продавливают на должность министра обороны воюющей страны. При этом связи отца и причастность к крупному бизнесу указывает на взаимодействие Загороднюка с одним из миллиардеров.

Так, лобби молодого реформатора - именно связи отца. Тот, помимо прочего, входит в состав Наблюдательного совета "Укрнафты" (один из акционеров - Игорь Коломойский).

Возможно, именно эта связь родственника с олигархом и позволяет Андрею Загороднюку без проблем пробиться в назначенцы новой команды президента.

Андрей Загороднюк

Отец Загороднюка Павел Алексеевич владеет "Группой Надра". Он умело держится на плаву в одной из самых коррупционных сфер в Украине, при этом выигрывая тендеры. В свое время даже числился советником премьера Николая Азарова. Его компании, в том числе, занимаются производством оборудования для бурения. Тендеры от "Укргаздобычи" и "Укртрансгаза" - один из основных источников прибыли.
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по закону він буде зобовязаний позбутись бізнесу..А нардепи опозиції ,якщо він цього не зробить ,зобовязані йому це "витикнути пальцем"...
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Шевченко это тот, который был связным в схемах Гладковского и получал откаты вместе с Сытником и Углавой от него? Мда... он знает, что от взяток отказываться не стоит))
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да я думаю только одно, что все, кто был замешан в скандале в оборонпроме вышли сухими из воды. заработали себе на крови и все, продолжают сидеть каждый на своем месте, а этот Шевченко еще и советы раздает
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Одно из двух: либо Богдан безграмотный юрист, либо грамотный лжец. Как думаете, Беня держал бы у себя безграмотного юриста (на юридической должности, Зеля не в счет Шевченко, який співпрацював із НАБУ, порадив Богдану і "слугам народу" звертатися в НАБУ, якщо їм пропонують хабарі - Цензор.НЕТ 5486 ) ?
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Чому ні? Головне, щоб знав, кому занести. В Україні немало грамотних юристів (покійний Мусіяка був добрим прикладом), але рейдерством для Коломойського вони не займаються.
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..........Радник Зеленського - майбутнім нардепам від "Слуги народу": Всі ви - ніхто ( просто - КНОПКА (с) - Г Кернес )
Радник президента Володимира Зеленського Микита Потураєв, звертаючись до новообраних народних депутатів від партії "Слуга народу, заявив-"Ви тут опинилися тому, що виборець шукав людей політичної партії "Слуга народу". І йому було все одно, яке прізвище буде вказано у цьому рядку. Ці вибори виграв Володимир Зеленський... Всі ви - політично ніхто. Я хочу, щоб це кожен почув. Ви суб'єкти у житті, але ви ще не політичні суб'єкти. Шевченко, який співпрацював із НАБУ, порадив Богдану і "слугам народу" звертатися в НАБУ, якщо їм пропонують хабарі - Цензор.НЕТ 740 .
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Аххах, ось так прямим текстом і сказав? Так це ж тоталітарна секта, а не партія!
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нардеп СН Жан Беленюк пригрозив політтехнолога СН Потураєва кинути через плече..?. Шевченко, який співпрацював із НАБУ, порадив Богдану і "слугам народу" звертатися в НАБУ, якщо їм пропонують хабарі - Цензор.НЕТ 8893


"Вы политически никто", - советник Зеленского жестко поставил на место будущих нардепов "Слуги народа" 31 июля 2019, 10:19 - Украина 1064
Шевченко, який співпрацював із НАБУ, порадив Богдану і "слугам народу" звертатися в НАБУ, якщо їм пропонують хабарі - Цензор.НЕТ 2779

На выступлении в Трускавце отличился политтехнолог Никита Потураев, который немного оскорбил будущих нардепов. Об этом говорится в материале "Страна.юа", передает "Диалог.UA". Ранее журналист Тысячный раскрыл подробности обучения "Слуги народа" в Трускавце. Отмечается, что Потураев выступал в качестве представителя некой идеологической группы. Так, он пояснил всем присутствующим будущим "слугам народа", что они не являются политическими субъектами и за пять дней тренинга им не удастся стать таковыми. По словам эксперта, он занимается политикой с 1996 года и начинал вместе с Юлией Тимошенко. Он отметил, что эти выборы выиграли не конкретные люди или партии, а только Владимир Зеленский. Потураев подчеркнул, что все находящиеся в зале люди попросту являются никем и может быть за пять лет им удастся стать политиками. При этом многие из партии возмутились такому поведению политтехнолога и считают, что он не имел права с ними так разговаривать.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/185380_1564557333?fbclid=IwAR03ztQ2uuYQAdLePjRATr0MenomCFL4f01NtSecMEgSg5uRjFBWiBWsKAQ
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..Хороший политтехнолог у Зелёнского Шевченко, який співпрацював із НАБУ, порадив Богдану і "слугам народу" звертатися в НАБУ, якщо їм пропонують хабарі - Цензор.НЕТ 3695 . . Умеет добавить оптимизма , слугам . Шевченко, який співпрацював із НАБУ, порадив Богдану і "слугам народу" звертатися в НАБУ, якщо їм пропонують хабарі - Цензор.НЕТ 8110 ..
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Во, разогнался!
Зебилы, если вам предложат взятку, переведите ее на мой кошелек!
Я буду эти средства передавать в детские дома
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шо в НАБУ, шо в Спортлото - один хрен разница)))))
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У богдана язык як помело,не отвечает за базар,впрочем как у всей зе-гоп компании.
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В общем, этот Шевченко бывший менеджер рекламного агенства. А "выбился в люди" он следующим образом. в 2014 году от имени Семенченка он вел страничку в фб Кости Гришина собирая с доверчивых людей бабло. А потом прибился к НАБУ на пару с Шабуниным
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вы о чем?
богдан озвучил СВОЮ цену за кресло под кличко..
а КТО будет приносить эту зелень, богдану пофигу
это публичный рэкет и не более )))))))))))))
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