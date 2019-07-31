 У РНБО обговорили пропозиції до Держбюджету-2020 щодо нацбезпеки та оборони, - Данилюк

"Мої підходи залишаються незмінними. Я би хотів, щоб гроші, які виділяються з державного бюджету, використовувались максимально ефективно і відповідали пріоритетним потребам", - цитує слова Данилюка пресслужба РНБО в середу, передає Цензор.НЕТ.
Видатки не мають бути збільшеною проєкцією попередніх років. Суспільство і Президент України очікують серйозних реформ у сфері безпеки і оборони, які мають знайти відображення в наступному році, зокрема і в бюджеті", - підкреслив Секретар РНБО України.
9 мая 2014 года. В этот день в больницу им. Мечникова приехали первые скорые с ранеными украинскими бойцами. Буквально за одну ночь больница превратилась в военный госпиталь.
Привезли первых четырех ребят. Нога одного из бойцов была примотана простым скотчем к штакетине.
От раненых исходил запах горелого железа, неожиданный, разорвавший привычную жизнь городской больницы в клочья, и дух настоящей войны медленно и непреклонно перебрался с этих тел в самую душу медперсонала.
Отныне жизнь стала другой. Медсестры расшнуровывали ботинки ребят, тяжелые такие, грязные.
У одного из них не было конечности, рана в голову. Люди в тот момент холодели от ужаса - они такого не видели никогда.
Грязная, зловонная рука войны резко протянула тела раненых: вот, держи. Держите вы, все. Делайте с этим что хотите... Потом в Мечникова стали привозить их, как на конвеере.
Лето 2014-го - это поток раненых из котлов. Дебальцево, Иловайск... Много, сотнями, палаты были переполнены...
Персонал работал как заведенный. Ужаса уже не было. Они научилась этой новой для себя работе - военной хирургии.
Врачам приходилось собирать ребят по кусочкам, делая многие вещи впервые. Медсестры, не выдерживая стресса, увольнялись. Всхлипы в комнатах персонала, маски повыше на лице, чтобы не так заметны были полные слез глаза.
А борты все прибывали и прибывали... Врачи наспех осваивали опыт клиник НАТО, израильских клиник, изучали протоколы по лечению боевых травм.
Осколочные травмы, травмы от разрыва мин, пулевые - все это стало будничным, ежедневным, рутинным.
Время от времени в больницу приезжал поседевший старик. Он казался в тот момент именно стариком, сдавленным голосом благодаря персонал больницы за труд. Выдавая награды, медали, ордена, почетные грамоты, в накинутом на плечи белом халате обходя палаты в компании главврача.
Страна в те годы была сломанным механизмом, и где-то починишь в одном месте - она тут же ломалась в другом. И кровоточила... Кровоточила...
С того момента через больницу прошло более 2000 раненых бойцов, и война не ставила на этом точку.
Напряжение было неописуемым, и после смены, после увиденного - бессонные ночи дома, сдавленный крик в подушку, чтобы не разбудить семью, успокоительное - и снова работа, без остановки.
Тогда же, начиная с мая 2014-го, в больницу повалил народ - кровь сдавать. Коридоры были переполнены, люди стояли в длиннейших очередях.
Тогда ломались даже сильнейшие - война выжигала душу каленым железом.
Навсегда.
Где ты был в этот момент, Вова?
Елена Кудренко
🤗
Переживаю...