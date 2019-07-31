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Все про:держбюджет (193) РНБО (539) Данилюк Олександр (311)

 У РНБО обговорили пропозиції до Держбюджету-2020 щодо нацбезпеки та оборони, - Данилюк

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Данилюк провів нараду щодо стану фінансування органів сектору безпеки і оборони України та пропозицій до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо статей, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України.

"Мої підходи залишаються незмінними. Я би хотів, щоб гроші, які виділяються з державного бюджету, використовувались максимально ефективно і відповідали пріоритетним потребам", - цитує слова Данилюка пресслужба РНБО в середу, передає Цензор.НЕТ.

Видатки не мають бути збільшеною проєкцією попередніх років. Суспільство і Президент України очікують серйозних реформ у сфері безпеки і оборони, які мають знайти відображення в наступному році, зокрема і в бюджеті", - підкреслив Секретар РНБО України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для проведення військової реформи вже створено координаційний офіс, - Данилюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140469
 
   
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КАЛЕНЫМ ЖЕЛЕЗОМ

9 мая 2014 года. В этот день в больницу им. Мечникова приехали первые скорые с ранеными украинскими бойцами. Буквально за одну ночь больница превратилась в военный госпиталь.

Привезли первых четырех ребят. Нога одного из бойцов была примотана простым скотчем к штакетине.

От раненых исходил запах горелого железа, неожиданный, разорвавший привычную жизнь городской больницы в клочья, и дух настоящей войны медленно и непреклонно перебрался с этих тел в самую душу медперсонала.

Отныне жизнь стала другой. Медсестры расшнуровывали ботинки ребят, тяжелые такие, грязные.

У одного из них не было конечности, рана в голову. Люди в тот момент холодели от ужаса - они такого не видели никогда.

Грязная, зловонная рука войны резко протянула тела раненых: вот, держи. Держите вы, все. Делайте с этим что хотите... Потом в Мечникова стали привозить их, как на конвеере.

Лето 2014-го - это поток раненых из котлов. Дебальцево, Иловайск... Много, сотнями, палаты были переполнены...

Персонал работал как заведенный. Ужаса уже не было. Они научилась этой новой для себя работе - военной хирургии.

Врачам приходилось собирать ребят по кусочкам, делая многие вещи впервые. Медсестры, не выдерживая стресса, увольнялись. Всхлипы в комнатах персонала, маски повыше на лице, чтобы не так заметны были полные слез глаза.

А борты все прибывали и прибывали... Врачи наспех осваивали опыт клиник НАТО, израильских клиник, изучали протоколы по лечению боевых травм.

Осколочные травмы, травмы от разрыва мин, пулевые - все это стало будничным, ежедневным, рутинным.

Время от времени в больницу приезжал поседевший старик. Он казался в тот момент именно стариком, сдавленным голосом благодаря персонал больницы за труд. Выдавая награды, медали, ордена, почетные грамоты, в накинутом на плечи белом халате обходя палаты в компании главврача.

Страна в те годы была сломанным механизмом, и где-то починишь в одном месте - она тут же ломалась в другом. И кровоточила... Кровоточила...

С того момента через больницу прошло более 2000 раненых бойцов, и война не ставила на этом точку.

Напряжение было неописуемым, и после смены, после увиденного - бессонные ночи дома, сдавленный крик в подушку, чтобы не разбудить семью, успокоительное - и снова работа, без остановки.

Тогда же, начиная с мая 2014-го, в больницу повалил народ - кровь сдавать. Коридоры были переполнены, люди стояли в длиннейших очередях.

Тогда ломались даже сильнейшие - война выжигала душу каленым железом.

Навсегда.

Где ты был в этот момент, Вова?

Елена Кудренко
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Щас петики напишут, что будет большое сокращение расходов на оборонку...
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Пригласите Пашинского и Чорновол....они всё засекретят и распилят в перспективе мародёрства.
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КАЛЕНЫМ ЖЕЛЕЗОМ

9 мая 2014 года. В этот день в больницу им. Мечникова приехали первые скорые с ранеными украинскими бойцами. Буквально за одну ночь больница превратилась в военный госпиталь.

Привезли первых четырех ребят. Нога одного из бойцов была примотана простым скотчем к штакетине.

От раненых исходил запах горелого железа, неожиданный, разорвавший привычную жизнь городской больницы в клочья, и дух настоящей войны медленно и непреклонно перебрался с этих тел в самую душу медперсонала.

Отныне жизнь стала другой. Медсестры расшнуровывали ботинки ребят, тяжелые такие, грязные.

У одного из них не было конечности, рана в голову. Люди в тот момент холодели от ужаса - они такого не видели никогда.

Грязная, зловонная рука войны резко протянула тела раненых: вот, держи. Держите вы, все. Делайте с этим что хотите... Потом в Мечникова стали привозить их, как на конвеере.

Лето 2014-го - это поток раненых из котлов. Дебальцево, Иловайск... Много, сотнями, палаты были переполнены...

Персонал работал как заведенный. Ужаса уже не было. Они научилась этой новой для себя работе - военной хирургии.

Врачам приходилось собирать ребят по кусочкам, делая многие вещи впервые. Медсестры, не выдерживая стресса, увольнялись. Всхлипы в комнатах персонала, маски повыше на лице, чтобы не так заметны были полные слез глаза.

А борты все прибывали и прибывали... Врачи наспех осваивали опыт клиник НАТО, израильских клиник, изучали протоколы по лечению боевых травм.

Осколочные травмы, травмы от разрыва мин, пулевые - все это стало будничным, ежедневным, рутинным.

Время от времени в больницу приезжал поседевший старик. Он казался в тот момент именно стариком, сдавленным голосом благодаря персонал больницы за труд. Выдавая награды, медали, ордена, почетные грамоты, в накинутом на плечи белом халате обходя палаты в компании главврача.

Страна в те годы была сломанным механизмом, и где-то починишь в одном месте - она тут же ломалась в другом. И кровоточила... Кровоточила...

С того момента через больницу прошло более 2000 раненых бойцов, и война не ставила на этом точку.

Напряжение было неописуемым, и после смены, после увиденного - бессонные ночи дома, сдавленный крик в подушку, чтобы не разбудить семью, успокоительное - и снова работа, без остановки.

Тогда же, начиная с мая 2014-го, в больницу повалил народ - кровь сдавать. Коридоры были переполнены, люди стояли в длиннейших очередях.

Тогда ломались даже сильнейшие - война выжигала душу каленым железом.

Навсегда.

Где ты был в этот момент, Вова?

Елена Кудренко
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И после всего этого ужаса гандон порошенко начал воровать оборонные деньги, увеличивая поток раненных, вот же тварь (((((
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Щас петики напишут, что будет большое сокращение расходов на оборонку...
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Ну дык ЛенКузня и Богдан перестанут накручивать в три раза...да и вообще хрен что получат с оборонзаказа.
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Пригласите Пашинского и Чорновол....они всё засекретят и распилят в перспективе мародёрства.
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Ну наконец таки! Интересно, Владимир Александрович присутствовал? Все таки нацбез - одна из немногих его тем, определённых Конституцией
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После этой новости шо ожидать? Что кому-то станет страшно и холодком по спине потянет? Но! На этот раз уже у хороших, да? Или им станет весело и тепло по спине разольётся? Не мог бы пан Нефёдов уточнить, а то ведь- интересно.
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Огласите суму сколько свинарчук прикарманил и сколько осталось...
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Меня волнует и такой вопрос - сколько ЗВР осталось? А то ведь подушка может превратиться в простынь...
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"Хочу звернутися до людини, яка займає дуже високий пост - пост президента України. Пане Порошенко, я дуже хочу, щоб ви від "я почув" перейшли до "я зроблю", а саме: посадили вбивць Катерини Гандзюк, посадили Свинарчука. Згадали про те, про що ви забули, - про наших полонених моряків, які зараз сидять за гратами і чекають, поки ви набігаєтеся по каналах в пошуках Зеленського, здасте аналізи - всім, і накричитеся на стадіоні. Будь ласка, зробіть це, це ваші справи, адже шоумен може стати президентом, а президент, який став шоуменом - це сумно", - сказав Зеленський.
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Массовыя аресты и засадки соевых планируютца???
🤗
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Ну да, ты ж вчера убеждал всех, что Порох сбежал
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Ну понятно... излишнее военной имущество и все такое... И друзья коментаторы, никого не посадят ибо уже все "порешали" и обо всем договорились.
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Когда уже отменят этот "военный побор"?!
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Надеюсь , что новьій СНБОУ расставит приоритетьі в расходах на оборону и заслуженно отдаст первое место финансированию разработки и испьітаний ракетного оружия неядерного сдерживания. В свою очередь , первьіе же успешньіе испьітания украинских вьісокоточньіх ракет средней дальности , реально подвигнут Нормандский формат переговоров к Будапештскому. Имхо
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Данилюк нічого нового не сказав. Одні загальні фрази, які свідчать, що він, як і зелена шмаркля, і досі не знає, що робити з обороною країни.
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