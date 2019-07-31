 У РНБО обговорили пропозиції до Держбюджету-2020 щодо нацбезпеки та оборони, - Данилюк

"Мої підходи залишаються незмінними. Я би хотів, щоб гроші, які виділяються з державного бюджету, використовувались максимально ефективно і відповідали пріоритетним потребам", - цитує слова Данилюка пресслужба РНБО в середу, передає Цензор.НЕТ.

Видатки не мають бути збільшеною проєкцією попередніх років. Суспільство і Президент України очікують серйозних реформ у сфері безпеки і оборони, які мають знайти відображення в наступному році, зокрема і в бюджеті", - підкреслив Секретар РНБО України.

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