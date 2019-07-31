 У Білорусі винесли другий за цей рік смертний вирок

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
"За даними базованої в Мінську правозахисної групи "Весна", суд у Вітебську визнав Віктора Павлова винним у вбивстві двох жінок похилого віку в грудні 2018 року і засудив його до смерті", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, 50-річний підсудний визнав свою вину і просив суд зберегти йому життя.
Павлов - другий засуджений до смертної кари в 2019 році. Раніше подібний вирок був винесений 36-річному Олександру Йосиповичу, якого визнали винним у вбивстві двох дівчат минулого року.
Білорусь залишається останньою країною Європи, де карають смертю.
https://belsat.eu/ru/news/vosmaya-godovshhina-terakta-v-minskom-metro-10-klyuchevyh-voprosov-po-delu-konovalova-i-kovaleva/
Именно эту статью не читал, но по памяти - "доказательством" служило видео, на котором сумка изменяла оформление - появление и исчезновение белых полос и ещё показывали кадры, на которых обрезалось видео таким образом, чтобы количество колонн совпадало с теорией следствия...
Вот поймали очередного "гриба" и назначили виновным.
Смертная казнь необратима и не даёт возможности исправить произвол или ошибку, в результате невиновный гибнет, а убийца живёт, а то и например, исполняет поручения, работая киллером...
Смертная казнь не работает как профилактика тяжких преступлений - злоумышленник надеется не попадаться.
Я уже не говорю о цене судебной ошибки...
Расправы над политическими оппонентами диктаторы обустраивают как казни "врагов государства" - вот для придания атрибутов законности она им и нужна.
Веть разных подбарыжников и порохососов расплодилось уже...