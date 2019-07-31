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Все про:Білорусь (805) смертна кара (25)

 У Білорусі винесли другий за цей рік смертний вирок

У Білорусі - останній країні Європи, де досі зберігається смертна кара, - з початку року засудили до страти двох чоловіків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

"За даними базованої в Мінську правозахисної групи "Весна", суд у Вітебську визнав Віктора Павлова винним у вбивстві двох жінок похилого віку в грудні 2018 року і засудив його до смерті", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, 50-річний підсудний визнав свою вину і просив суд зберегти йому життя.

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Павлов - другий засуджений до смертної кари в 2019 році. Раніше подібний вирок був винесений 36-річному Олександру Йосиповичу, якого визнали винним у вбивстві двох дівчат минулого року.

Білорусь залишається останньою країною Європи, де карають смертю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140461
 
   
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вот только сама система правосудия в Беларуси вызывает большие сомнения и кто знает, убийцу ли заслуженно покарают или подведут под статью неугодного.
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Восьмая годовщина теракта в минском метро. 10 ключевых вопросов по делу Коновалова и Ковалева
https://belsat.eu/ru/news/vosmaya-godovshhina-terakta-v-minskom-metro-10-klyuchevyh-voprosov-po-delu-konovalova-i-kovaleva/

Именно эту статью не читал, но по памяти - "доказательством" служило видео, на котором сумка изменяла оформление - появление и исчезновение белых полос и ещё показывали кадры, на которых обрезалось видео таким образом, чтобы количество колонн совпадало с теорией следствия...
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а если это не они?
Вот поймали очередного "гриба" и назначили виновным.
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Гриб тут ни при чём, после взрыва в Минском метро по стране пошла акция по сбору отпечатков пальцев и изъятию оружия и боеприпасов у населения...
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А у тебя мозги изъяли,теперь ты просто стукач,пшол вон
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Зеб, зато память не изъяли (а у тебя ни того, ни другого нет), что Гриба судят в паРаше, а не в Беларуси.
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Мне нужен труп, я выбрал вас. До скорой встречи. Фантомас
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Если кулёк пластиковый на голову надеть, надавать кулаком по печени и почкам, то можно предположить, что очень-очень многие подпишут бумагу, что они распяли Христа... Некоторые ломаются и оговаривают себя и без пыток...
Смертная казнь необратима и не даёт возможности исправить произвол или ошибку, в результате невиновный гибнет, а убийца живёт, а то и например, исполняет поручения, работая киллером...
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Смертная казнь противоречит общечеловеческим принципам и христианским заповедям.
Смертная казнь не работает как профилактика тяжких преступлений - злоумышленник надеется не попадаться.
Я уже не говорю о цене судебной ошибки...
Расправы над политическими оппонентами диктаторы обустраивают как казни "врагов государства" - вот для придания атрибутов законности она им и нужна.
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Пора и в Украине востановить смертную казнь.
Веть разных подбарыжников и порохососов расплодилось уже...
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брейвик и тот в шоке выпилил 77 ботов и в дамках
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