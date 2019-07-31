 Зеленський проводить співбесіди з кандидатами на посади в Кабміні, але яке рішення він ухвалить, я не знаю, - Богдан

Про це Богдан сказав під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Треба зрозуміти, ця процедура прописана законом. І скільки б ми тут з вами не гадали, а я в такій же ситуації, як і ви, я знаю більше кандидатів... Яке рішення прийме президент, я не знаю. Треба взагалі зрозуміти, що в нашій команді всі рішення ухвалює президент", - сказав Богдан.

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Він додав, що Зеленський проводить багато зустрічей і співбесід "у тому числі з кандидатами на відповідні міністерства, центральні органи влади".

Нагадаємо, прем'єр-міністр призначається на посаду Верховною Радою за поданням Президента України. Подання про призначення глави уряду Президент вносить за пропозицією коаліції у Раді. Зеленський заявляв, що бачить прем'єром професійного економіста, який ніколи не очолював уряд або Верховну Раду і не був головою парламентських фракцій.