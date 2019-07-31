 Зеленський проводить співбесіди з кандидатами на посади в Кабміні, але яке рішення він ухвалить, я не знаю, - Богдан

Про це Богдан сказав під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Треба зрозуміти, ця процедура прописана законом. І скільки б ми тут з вами не гадали, а я в такій же ситуації, як і ви, я знаю більше кандидатів... Яке рішення прийме президент, я не знаю. Треба взагалі зрозуміти, що в нашій команді всі рішення ухвалює президент", - сказав Богдан.
Він додав, що Зеленський проводить багато зустрічей і співбесід "у тому числі з кандидатами на відповідні міністерства, центральні органи влади".
Нагадаємо, прем'єр-міністр призначається на посаду Верховною Радою за поданням Президента України. Подання про призначення глави уряду Президент вносить за пропозицією коаліції у Раді. Зеленський заявляв, що бачить прем'єром професійного економіста, який ніколи не очолював уряд або Верховну Раду і не був головою парламентських фракцій.
так, це реально громадянська війна, війна між колишніми громадянами колишнього совєтського союзу з однієї сторони і громадянами України за власну незалежність від москальсько-комуно-совєтської недоімперії
лише зелені маразматики та ватка у вигаданому мирі існують.
они ж интернационалисты
Ой, зачем нам эти формальности .. Источник: https://censor.net.ua/n3140456
навіть до найтупішої черепної коробки можна достукатись
Ми зробили це разом!!!!
Давайте згадаємо еврейського класика Шолом Алейхема.
У хлопчика Мотла був двоюрідний брат Еля. Цей шлимазл, за що б не взявся нічого у нього не виходило. Якось Мотл, від золовки Брохи почув, що причина у тому, що у Елі нема хуцпи.
Мотл у хедері спитав у меламеда, що то таке «хуцпа»?
Меламед Бойаз сказав:
- Ти хочеш знати що таке хуцпа, хлопчику? Уяви, ти прибіг на крик і бачиш людину з закривавленим ножем над трупом. Ти питаєш: «Що сталося?», а він всовує тобі в руки ніж і кричить: «ТИ УБИВЦЯ!», а потім у судах клянеться, що сам бачив як ти зарізав жертву! Ось що таке хуцпа!
Бреши та звинувачуй у брехні і до тебе потягнуться Зє!Біли!
- ну-ну...вы там пособеседствуйте...я послушаю...
Имхо можно смело не читать каменты где-то месяц и ничего не потерять
Совершеннейшее отрицание реалий
В БТРі десь по трасі
їздить Волкер на Донбасі.
З шаурмою по Одесі
їздить Вова в Мерседесі.
(Сергій Трофімов)
Посадив гуцул смереку,
а виросла туя.
Ще не мали в президентах
ми такого … хлопа!
(Коломийка).
Зато во внешней политике, чем президент должен заниматься ,полный застой. И армия пошла под сокращение, суды перекрыли снабжение и питание армии - преЗЕденту похер.
Он собеседует тех кого потом как президент представит в Раду. Потому что Рада назначает по представлению президента
А у нас по другому.
Конституция Украины:
Ст.106
Президен України:
9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;
10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;
Щодо прем'єра - то вони вже навіть не шифруються, навіть не роблять вигляд, що Рада щось вирішує. Є лише особиста воля преЗЕдента.
А інші міністри вже взагалі поза його компетенцією.
Це ще не узурпація влади?
Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України.
Кандидатуру для призначення на посаду Прем'єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України.
Сначала должна собраться Рада, она создаст коалицию (хоть даже из одной фракции), Выберет кандидатуру премьера, подаст Президенту, Президент внесет эту кандидатуру Раде - и она назначит премьера.
После этого РАДА без участия Президента назначает остальных членов кабмина, кроме МО и МИД.
Понятно?
Собеседование у преЗЕдента процедурой НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. Это УЗУРПАЦИЯ власти. Если бы Порох так поступал, то его бы с говном съели. А для этих рейдеров - нормально.
А совими делами не занимается. Повторю-ка стишок.
Mike Kazarenko @mykhaylokaz
В БТРі десь по трасі
їздить Волкер на Донбасі.
З шаурмою по Одесі
їздить Вова в Мерседесі.
(Сергій Трофімов)
Посадив гуцул смереку,
а виросла туя.
Ще не мали в президентах
ми такого … хлопа!
(Коломийка).
(с)
Не? Не знаете кто большинство набрал? 😁
Или вы точно знаете, что предложения, которые сейчас Зе рассматривает, не от СН поступили? 😁
Процедура вообще нигде не прописана. Прописан очень схематично порядок. Никаких нарушений порядка нет. Это по форме.
По сути. Чтобы представить своих кандидатов в Раду, президенту надо с ними пообщаться и выбрать. Иначе смысл в представлении президента? Это же не просто формальность. Это статья Конституции.
И наконец. То, что Зе собеседует кандидатов, означает, что время договорняков, когда ставят на должности своих марионеток, закончилось.
Выбирают открыто, не скрывают факт собеседований, собеседование на соответствие политике, которую задекларировали Зе и СН. И которую и поддержало большинство на выборах.
мабуть пишаєшся собою, так ? наче Шаріков )) його стиль
Хлопці почитали критику і вирішили всіх обдурити.
Господи, ну не позорьтесь, еж вашу медь!
Рот - хоть завязочки пришей...
Ой, до чего, Вань, размалеваны,
И голос - как у алкашей...
.....
В конце квартала - правда, Вань, -
Ты мне такую же сваргань...
Ну что "отстань", опять "отстань",
Обидно, Вань!
Хомчак работает....
InformNapalm Україна @ua_informnapalm
·19 ч
Порівняння повідомлень ООС та ОБСЄ про порушення режиму припинення вогню. Ми звернули увагу, що прес-центр ООС не повідомляє про всі обстріли підконтрольних урядові територій. Звертаємося до прес-центру ООС з проханням прокоментувати наведені дані.
https://t.co/**********
розуміє невдячність даного місця в найближчий період і схоже не дуже
рветься в премʼєри. перший номер списку сн розумков вже приглянув собі
посаду спікера та й в нього теж немає досвіду роботи в уряді.
тому
прем'єром пропонують гончарука без управлінського досвіду але з великим
нестримним бажанням все що можна продати і по-скоріше, бо потім чомусь
буде пізно.
зрозуміло що від старого уряду залишаться заступники
фінансового блоку і вони будуть робити проект бюджету. а тому
з'являється сумнів щодо реальних і радикальних змін в новому проекті
головного кошторису країни.
коротше зеленим треба була б людина з такими же інтелектуальними і
професійними якостями як в тимошенко, але в той же час не тимошенко.
хоча теоретично це міг бути той самий "неординарний крок". але знов
таки вона мало того що "старе обличчя"( до речі це дещо нагадує події 100 років тому коли до влади в росії прийшли
більшовики і головним аргументом в оцінці будь-якої особи було її "пролетарське
походження"), так і ще сильний лідер іншої політичної команди. так їй
постійно закидають це т. зв. популізм хоча чомусь забувають що вона вже
двічі була прем'єром і як ніхто інший знає справжні економічні
можливості україни. звичайно якщо намагатися зберегти чи "модернізувати"
існуючу вже багато років корумповану кланово-олігархічну систему в
україні то зрозуміло що грошей на покращення соціально-матеріального
стану простих громадян україни не має і не буде, як і взагалі
радикального поліпшення фінансово-економічної ситуації в країні. але
якщо запропонувати іншу економічну модель розвитку країни неолігархічну і
більш соціально справедливу тоді однозначно повинні з'явитись зміни в
фінансових можливостях самої держави.
в будь-якому разі
зрозуміло що когось таки знайдуть і поставлять, але якщо перший прем'єр
буде невдалим то це завдасть удару і по політичної силі яка його
запропонувала, далеко ходити не треба приклад яценюка і нф дуже
красномовний.