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 Політика України
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Все про:Зеленський (2256) Кабмін (2975) Богдан Андрій (100)

 Зеленський проводить співбесіди з кандидатами на посади в Кабміні, але яке рішення він ухвалить, я не знаю, - Богдан

Глава Офісу Президента України Андрій Богдан стверджує, що не знає, чию кандидатуру на посаду Прем'єр-міністра буде пропонувати глава держави Володимир Зеленський.

Про це Богдан сказав під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Треба зрозуміти, ця процедура прописана законом. І скільки б ми тут з вами не гадали, а я в такій же ситуації, як і ви, я знаю більше кандидатів... Яке рішення прийме президент, я не знаю. Треба взагалі зрозуміти, що в нашій команді всі рішення ухвалює президент", - сказав Богдан.

Також читайте: Потрібно завершити формування ОТГ, а тоді вже проводити дострокові місцеві вибори, - глава ОП Богдан

Він додав, що Зеленський проводить багато зустрічей і співбесід "у тому числі з кандидатами на відповідні міністерства, центральні органи влади".

Нагадаємо, прем'єр-міністр призначається на посаду Верховною Радою за поданням Президента України. Подання про призначення глави уряду Президент вносить за пропозицією коаліції у Раді. Зеленський заявляв, що бачить прем'єром професійного економіста, який ніколи не очолював уряд або Верховну Раду і не був головою парламентських фракцій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140456
 
 
 Топ коментарі
 
"Зеленский проводит собеседования с кандидатами на должности в Кабмине, но какое решение он примет, я не знаю, так как Игорь Валерьевич еще мне не сказал кого и куда назначать - Богдан... Зеленский проводит собеседования с кандидатами на должности в Кабмине, но какое решение он примет, я не знаю, - Богдан - Цензор.НЕТ 3864
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Если тебя послать на три буквы, тролль рашистская,дорогу найдёшь?Я не прихыльник Петра,но тут за державу обидно!
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Зеленский проводит собеседования? Зеленский проводит собеседования с кандидатами на должности в Кабмине, но какое решение он примет, я не знаю, - Богдан - Цензор.НЕТ 685 Я щас ментов вызову, наркоманы долбаные!
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праві ті хто стверджують, що в Україні громадянська війна
так, це реально громадянська війна, війна між колишніми громадянами колишнього совєтського союзу з однієї сторони і громадянами України за власну незалежність від москальсько-комуно-совєтської недоімперії
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А Порошенко хотел реальную войну развязать,постоянно нагнетал обстановку,сталкивал восток и запад Украины,все ради денег
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Если тебя послать на три буквы, тролль рашистская,дорогу найдёшь?Я не прихыльник Петра,но тут за державу обидно!
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що тама на масковії, кацапа?? палає твая сибір??)
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війна була реальною і Є.
лише зелені маразматики та ватка у вигаданому мирі існують.
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Ты на войне,из блиндажа строчить или из теплого минстеця,патриотка рашена
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а ти, довбику, з ольгінської ботоферми калякаєш ?
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А когда Порошенко сдал украинские телеканалы Медведчука тебе обидно не было,поц?На три буквы ты дорогу хорошо знаешь,постоянно туда ходишь
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тебе мало тележвачки "говно+говно"? ведь на каналах мертвечука точно такое же дерьмо льют как и на бенином канале.
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И что теперь сдать все каналы куйлу? Ты реально поц,на Украину тебе плевать,только бабло в глазенках
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что значит "сдать"? один украинец купил у другого украинца. это криминал? не смотри его каналы. делов то. или тянет?
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не согласен, этот процесс идет по всей совковой территории, от тайги до британских морей
они ж интернационалисты
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"Надо понять, эта процедура прописана законом..
Ой, зачем нам эти формальности .. Источник: https://censor.net.ua/n3140456
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нарешті порохоботи погодилися, що головний ворог не в кремлі)))))
навіть до найтупішої черепної коробки можна достукатись
Ми зробили це разом!!!!
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Не турбуйся, тебе вилікують. Треба тільки самостійно до психіатра звернутись, бо коли за тобою виїде бригада з психушки буде значно гірше. Зеленский проводит собеседования с кандидатами на должности в Кабмине, но какое решение он примет, я не знаю, - Богдан - Цензор.НЕТ 9098
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Петрусь продав і розграбував усі психушки. так що вони мені вже не допоможуть
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"Зеленский проводит собеседования с кандидатами на должности в Кабмине, но какое решение он примет, я не знаю, так как Игорь Валерьевич еще мне не сказал кого и куда назначать - Богдан...
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Принцип "дубінських" та "зєлєнскіх"- бреши і звинувачуй у брехні, кради і звинувачуй у крадіжках.

Давайте згадаємо еврейського класика Шолом Алейхема.
У хлопчика Мотла був двоюрідний брат Еля. Цей шлимазл, за що б не взявся нічого у нього не виходило. Якось Мотл, від золовки Брохи почув, що причина у тому, що у Елі нема хуцпи.
Мотл у хедері спитав у меламеда, що то таке «хуцпа»?
Меламед Бойаз сказав:
- Ти хочеш знати що таке хуцпа, хлопчику? Уяви, ти прибіг на крик і бачиш людину з закривавленим ножем над трупом. Ти питаєш: «Що сталося?», а він всовує тобі в руки ніж і кричить: «ТИ УБИВЦЯ!», а потім у судах клянеться, що сам бачив як ти зарізав жертву! Ось що таке хуцпа!

Бреши та звинувачуй у брехні і до тебе потягнуться Зє!Біли!
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запас карамелек безграничен? не слиплась дупа ещё?
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Сколько тебе Медведчук платит? 24 часа тут на Украину гавкаешь?
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З якого це часу Україна стала ототожнюватися з єврейською мафією?
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А, что зелебоба доктор экономических наук, чтобы решать, кто из кандидатов лучше сможет экономикой страны управлять? или он отбирает по принципу, кто ему самый смешной анекдот расскажет?
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учит родину любить и в любви ждет признания
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Зеленский проводит собеседования? Зеленский проводит собеседования с кандидатами на должности в Кабмине, но какое решение он примет, я не знаю, - Богдан - Цензор.НЕТ 685 Я щас ментов вызову, наркоманы долбаные!
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менты крышуют наркош, доход ведь от них солидный.
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Зеленский проводит собеседования с кандидатами на должности в Кабмине, но какое решение он примет, я не знаю, - Богдан - Цензор.НЕТ 2042

- ну-ну...вы там пособеседствуйте...я послушаю...
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Та що ж він йому весь час вушка цілує, коханець? Зеленский проводит собеседования с кандидатами на должности в Кабмине, но какое решение он примет, я не знаю, - Богдан - Цензор.НЕТ 2578
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Шо, картинка на фото на меняется? Так то не мультики
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Та бачу що не мультики. Якесь гидотне гомопорно! А таке взагалі по ЗМІ можна показувати? Бо ж таке можуть побачити діти.
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Все пропало, зрада, кловун, наркоман, что он там решает

Имхо можно смело не читать каменты где-то месяц и ничего не потерять
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методичка такая. пластинка уже поскрипывает.....Как то не привычно не слышать о путин нападёт, рука, нога мацквы, ахент кремля, шатуны............ Зеленский проводит собеседования с кандидатами на должности в Кабмине, но какое решение он примет, я не знаю, - Богдан - Цензор.НЕТ 7412
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Ну если брать стадии принятия неизбежного, то сейчас отрицание: кловун, квн, шо вы там решаете, скоро вас погонят

Совершеннейшее отрицание реалий
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Какаяже ты фальшивозаумная и скучная)) Поругайся хоть возьми, про сою чтото задвинь
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Mike Kazarenko‏ @mykhaylokaz

В БТРі десь по трасі
їздить Волкер на Донбасі.
З шаурмою по Одесі
їздить Вова в Мерседесі.
(Сергій Трофімов)

Посадив гуцул смереку,
а виросла туя.
Ще не мали в президентах
ми такого … хлопа!
(Коломийка).
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вы знаете это Путин нападет и есть одним из пропагандиского арсенала ботов против Порошенко. Его уже нет, пора думать о новом, а они все лала да лала.А о Путине ни слова....
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Кацапам,в Украине куйло никто с заглавной буквы не пишет,не удивительно что ты за Порошенко ,вся Лахта за него топит
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я топлю за Украину, а ПС сам исправляет заглавные буквы.Хотя могу без скрипа написать-ботокс и ху...ло это отстой. Не было бы его, не пришел бы и Порошенко на пост президента как противовес этому кацапскому уроду....
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Вот правильно забирайте к себе в расею Порошенко,пусть он вас теперь обворовует,давно у вас цена на газ не поднималась,вам на пользу
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ну какого ответа можно ждать от робота....он н приучен ни дискутировать, ни анализировать...программа задана творцом. Гуляй кацап, здесь не русру
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Да. Зрада. Превышение полномочий. Людей в кабмин должен назначать парламент, а не президент. Это он чужое одеяло на себя тянет. Если бы Порох такое сделал, тут бы уже такой гвалт стоял бы, хоть святых выноси.
Зато во внешней политике, чем президент должен заниматься ,полный застой. И армия пошла под сокращение, суды перекрыли снабжение и питание армии - преЗЕденту похер.
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А где написано что Зе их НАЗНАЧАЕТ?

Он собеседует тех кого потом как президент представит в Раду. Потому что Рада назначает по представлению президента
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Это у вас в России.
А у нас по другому.
Конституция Украины:
Ст.106
Президен України:

9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;

10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;

Щодо прем'єра - то вони вже навіть не шифруються, навіть не роблять вигляд, що Рада щось вирішує. Є лише особиста воля преЗЕдента.
А інші міністри вже взагалі поза його компетенцією.

Це ще не узурпація влади?
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Ст. 114

Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України.
Кандидатуру для призначення на посаду Прем'єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України.
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И я о том же.

Сначала должна собраться Рада, она создаст коалицию (хоть даже из одной фракции), Выберет кандидатуру премьера, подаст Президенту, Президент внесет эту кандидатуру Раде - и она назначит премьера.
После этого РАДА без участия Президента назначает остальных членов кабмина, кроме МО и МИД.

Понятно?

Собеседование у преЗЕдента процедурой НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. Это УЗУРПАЦИЯ власти. Если бы Порох так поступал, то его бы с говном съели. А для этих рейдеров - нормально.

А совими делами не занимается. Повторю-ка стишок.
Mike Kazarenko‏ @mykhaylokaz

В БТРі десь по трасі
їздить Волкер на Донбасі.
З шаурмою по Одесі
їздить Вова в Мерседесі.
(Сергій Трофімов)

Посадив гуцул смереку,
а виросла туя.
Ще не мали в президентах
ми такого … хлопа!
(Коломийка).
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або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
(с)

Не? Не знаете кто большинство набрал? 😁

Или вы точно знаете, что предложения, которые сейчас Зе рассматривает, не от СН поступили? 😁
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Насчёт собеседования

Процедура вообще нигде не прописана. Прописан очень схематично порядок. Никаких нарушений порядка нет. Это по форме.

По сути. Чтобы представить своих кандидатов в Раду, президенту надо с ними пообщаться и выбрать. Иначе смысл в представлении президента? Это же не просто формальность. Это статья Конституции.

И наконец. То, что Зе собеседует кандидатов, означает, что время договорняков, когда ставят на должности своих марионеток, закончилось.
Выбирают открыто, не скрывают факт собеседований, собеседование на соответствие политике, которую задекларировали Зе и СН. И которую и поддержало большинство на выборах.
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Порохобобики просто отрабатывают рабатывают бабло преходящего свина,а так как эта кучка маргиналов умом не отличается, о и комменты соответствующие
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сподіваюсь, ви маєте докази, які тут же і викладете, а як ні - то ви обидві - пліткарки.
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Будешь старшей по камере в женском бараке
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ну, ти і дурне..
мабуть пишаєшся собою, так ? наче Шаріков )) його стиль
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Ты уже и мурчишь,как зечка,молодец готовишься быдлячка😁
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Ты поддреживаешь этого сепаратиста?
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Если вы кого-то называете сепаратистом, это не значит, что так и есть. А в большинстве случаев значит обратное 😁
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ты с утра на смене. до поздней ночи строчишь. ты вообще не работаешь?
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Я на пляже,а вот ты на смене,все порохоботские ники тут с утра,до какого числа вас продлил мародёр ?
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я тебя о чем то спрашивал недоробло? на каком ты пляже и что ты там делаешь мне все равно, но если ты с утра на пляже строчишь комменты - ты реально больной чебурек
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Я на пляже отдыхаю и делаю что хочу,возле Елените,а ты бобик с утра на работе ,отрабатывает банку кильки ,нищебродина,в этом и разница между мной и порохобобиком тупорылым,на цепи в будке😁
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Вам про реальность, про настоящее а вы всё "а когда марадъёр" да "а вот марадъёр"... Заклинило чтоли? До конца жизни так будете?)) Расклинивайтесь и живите в реальности
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А ми в реальності й живемо. Кабмін поки порошенка. І чого ви думаєте що з "кавеенщика" може бути поганий президент. На всякий випадок скажу, я підтримую другу партію.
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Гра на публіку про несвідомість Богдана в державних справах.
Хлопці почитали критику і вирішили всіх обдурити.
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Команда Зе постоянно держит Орду и её приверженцев в Украине в интригущем неведении.Чем сильно раздражает и тех и этих. Утечки Информации -0.И это бесит.Всему своё время.Глодать некого,голодные Вы наши.Особенно,скучают ткачи,портниковы и им подобные.Только из пальца сосать небылицы.
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ну тут с тобой спорить - себя не уважать
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А когда в миску хозяин помоев тебе наливает ты себя уважаешь наверное😁
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Ага, ведь задача не государство строить, а держать в неведении. А потом как выскочат и давай стучать хреном по роялю.
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Бидолашка, полностью в неведении. самостоятельность президента зашкалила.
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Зебоба, шоумен, клоун, проводит собеседование...…
Господи, ну не позорьтесь, еж вашу медь!
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Новий жарт від 95 кварталу: "Зеленський приймає рішення".
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Из ФБ на ту же тему. Президент Украины Андрей Богдан дал указание Зеленскому принять участие в Марше Патриотов в Киеве 24 августа.
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Есть ещё шутка: "У Зе! есть видение по поводу Киева" или "Новый парламэнт будэ выришуваты"
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- Ой, Вань, гляди, какие клоуны!
Рот - хоть завязочки пришей...
Ой, до чего, Вань, размалеваны,
И голос - как у алкашей...

.....

В конце квартала - правда, Вань, -
Ты мне такую же сваргань...
Ну что "отстань", опять "отстань",
Обидно, Вань!
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О чем клоун может беседовать? В каком вопросе от специалист?
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что бы не помешать Зе-капитуляции.... - граждане не должны знать..
Хомчак работает....



Зеленський проводить співбесіди з кандидатами на посади в Кабміні, але яке рішення він ухвалить, я не знаю, - Богдан - Цензор.НЕТ 2954 InformNapalm Україна @ua_informnapalm


·19 ч

Порівняння повідомлень ООС та ОБСЄ про порушення режиму припинення вогню. Ми звернули увагу, що прес-центр ООС не повідомляє про всі обстріли підконтрольних урядові територій. Звертаємося до прес-центру ООС з проханням прокоментувати наведені дані.
https://t.co/**********

Зеленський проводить співбесіди з кандидатами на посади в Кабміні, але яке рішення він ухвалить, я не знаю, - Богдан - Цензор.НЕТ 8581
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Сейчас власть самая позорная за всю историю Украины. Марионетки -клоуны уничтожат Украины. Интересно сколько миллионов долларов получил Зеленский за развал Украины, жидяра недоделанный.
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показово що данілюк який має досвід і міг би очолити кабмін схоже добре
розуміє невдячність даного місця в найближчий період і схоже не дуже
рветься в премʼєри. перший номер списку сн розумков вже приглянув собі
посаду спікера та й в нього теж немає досвіду роботи в уряді.
тому
прем'єром пропонують гончарука без управлінського досвіду але з великим
нестримним бажанням все що можна продати і по-скоріше, бо потім чомусь
буде пізно.
зрозуміло що від старого уряду залишаться заступники
фінансового блоку і вони будуть робити проект бюджету. а тому
з'являється сумнів щодо реальних і радикальних змін в новому проекті
головного кошторису країни.
коротше зеленим треба була б людина з такими же інтелектуальними і
професійними якостями як в тимошенко, але в той же час не тимошенко.
хоча теоретично це міг бути той самий "неординарний крок". але знов
таки вона мало того що "старе обличчя"( до речі це дещо нагадує події 100 років тому коли до влади в росії прийшли
більшовики і головним аргументом в оцінці будь-якої особи було її "пролетарське

походження"), так і ще сильний лідер іншої політичної команди. так їй
постійно закидають це т. зв. популізм хоча чомусь забувають що вона вже
двічі була прем'єром і як ніхто інший знає справжні економічні
можливості україни. звичайно якщо намагатися зберегти чи "модернізувати"
існуючу вже багато років корумповану кланово-олігархічну систему в
україні то зрозуміло що грошей на покращення соціально-матеріального
стану простих громадян україни не має і не буде, як і взагалі
радикального поліпшення фінансово-економічної ситуації в країні. але
якщо запропонувати іншу економічну модель розвитку країни неолігархічну і
більш соціально справедливу тоді однозначно повинні з'явитись зміни в
фінансових можливостях самої держави.

в будь-якому разі
зрозуміло що когось таки знайдуть і поставлять, але якщо перший прем'єр
буде невдалим то це завдасть удару і по політичної силі яка його
запропонувала, далеко ходити не треба приклад яценюка і нф дуже
красномовний.
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Я еще не знаю когда Зеленский назначит меня премьером. Богдан
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