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 Політика України
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Все про:ОПЗ (76) приватизація (132) Укрспирт (34) шахта (161) Центренерго (14) Герус (34) ОГКХ (9) Електротяжмаш (4)

 Велику приватизацію розблоковано, - Герус

Велика приватизація, яка раніше блокувалася судами, вже розблокована, і зараз все залежить від погоджень Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Про це сказав представник президента в Кабміні Андрій Герус в інтерв'ю РБК Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Уже розблокована (велика приватизація. - Ред). Зараз м'яч на полі Міністерства економіки. Якщо воно дасть відповідне погодження, то можна вже запустити приватизацію Одеського припортового заводу, ОГХК, Електроважмашу, шахти Краснолиманська і ще кількох підприємств. У нас є процес щодо Центренерго, який не заблокований у суді", - сказав він.

Герус додав, що в Україні є кілька об'єктів, які перебувають на балансі Держуправління справами, їх також можна продати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Банки мають бути продані в першу чергу", - заступник голови ОП Гончарук про велику приватизацію

"Якщо Мінекономіки приймає рішення, то далі Кабмін схвалює радників, і через кілька місяців ми можемо отримати успішні кейси з приватизації", - сказав він.

Герус відмовився прогнозувати, які надходження держбюджету може отримати від великої приватизації до кінця цього року, і виступив за приватизацію Укрспирту. На думку політика, монополія цього підприємства "штучно придумана".

"Цей товар точно не є настільки стратегічним, щоб держава тримала монополію у своїй власності, і всі розуміли, що там процвітає масова корупція. Очевидно, що з цього годувалися серед іншого певні клани, політики або навіть якісь кримінальні елементи", - сказав Герус.

Також читайте: Приватизація оборонних заводів передчасна. Про це зараз навіть не варто дискутувати, - Абромавичус

Він додав, що треба дати можливість охочим працювати в спиртовій галузі купити у свою приватну власність заводи, розвивати, але справно платити податки та акцизи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140454
 
   
 Топ коментарі
 
Театр абсурда!!!! Пришла Бени Коломойского команда и : О чудо!!!!! Большая Приватизация разблокирована!!!! Ну просто суды наши "безвозмездно" любят Беню и Вову!!!! Это при Порохе могли украсть, а при Бене КолоМойском фсе будет почеснаму!!! Ну как было при распиле УкрРудПрома Кучмой, Пинчуком, Коломойским, Ахметовым!!!
Радуйтесь 73%-43% дебилья!!!
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Герпес, не забудь пришить большие накладные карманы на курточку и штанишки, без них большая приватизация может оказаться не такой уж и большой. Да и ещё, на 4 сольдо, те, что для бюджета будут предназначены, купи твоим балбесам в раде азбуки и бумажные колпачки на голову.
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Укрспирт не можна продавати. Весь чесний український народ пьє якісний розбавлений спирт під видом горілки по 20 -30 гривень за пляшку.
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У нормальной точки самогона доход больше чем у укрспирта
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успешный кейс далеко не стратегического обьекта…...
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Если верить финансовым отчетам штабов Зеленского и СН, то недорого - где-то 8,000,000 USD.
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Для кацапских боевых отпускников почти бесплатно. По объёму тела.
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Герпес, не забудь пришить большие накладные карманы на курточку и штанишки, без них большая приватизация может оказаться не такой уж и большой. Да и ещё, на 4 сольдо, те, что для бюджета будут предназначены, купи твоим балбесам в раде азбуки и бумажные колпачки на голову.
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Театр абсурда!!!! Пришла Бени Коломойского команда и : О чудо!!!!! Большая Приватизация разблокирована!!!! Ну просто суды наши "безвозмездно" любят Беню и Вову!!!! Это при Порохе могли украсть, а при Бене КолоМойском фсе будет почеснаму!!! Ну как было при распиле УкрРудПрома Кучмой, Пинчуком, Коломойским, Ахметовым!!!
Радуйтесь 73%-43% дебилья!!!
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Отсутствие аргументов можно запросто заменить восклицательными знаками.
Высшая шоколадная школа экономики
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а разве это плохо? ( если уж на Вы, то с большой буквы )
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У тебя даже ник с маленькой. Велику приватизацію розблоковано, - Герус - Цензор.НЕТ 6958
Вот вам и "вы". Велику приватизацію розблоковано, - Герус - Цензор.НЕТ 9433
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Давайте вы не будете учить меня грамотности, тем более, что вы неправы, а ваши пробелы возле скобок свидетельствуют о том, что вам не мешало бы заняться собственной.
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Тільки тупий відмовляється від знань,бо він вважає себе великім генієм.
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У тебя проблема со вкусовыми рецепторами. Велику приватизацію розблоковано, - Герус - Цензор.НЕТ 997
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Нуу, у меня аргумент такой - где обещанная инвентаризация?
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Не инвентаризация а аудит д.б.
Будет после смены Кабмина
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Пох как назвать, вопрос что должно быть сначала.
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8. Провести аудит государства. Зеленский намерен создать при президенте консультативный орган из экспертов, в том числе международных, которые проведут его за три-четыре месяца.

Два с лишним месяца уже прошло.

Половина аудита страны сделана ?
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Не знаешь разницу между «за четыре» и «через четыре»? 😁
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Это было озвучено, как первоочередная задача.

Через сколько месяцев, по-твоему, начинается решение первоочередных задач ?
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Первоочередная задача после смены правительства
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Этого полезного дурачка специально "кинули на амбразуру" для сбора негатива?! А чуть что так это Герус вякал..........
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Чё там ЗЕ обещал народу? Сначала назначить сватов на должности потом наехать на иностранных инвесторов и провести большую приватизацию. главные вопросы решаються первоочерёдно, борьба с коррупцией, либерализация налогов это потом, когда нибудь, если вы сможете хотеть.
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ашибаетесь, первым делом распил и раздача слонов
можно просто не успеть с этим
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Приватизация это очень хорошо, так как коррупция это прерогатива государства. Чем больше приватизация, тем важнее прибыльность, а значит контроль над денежными потоками. Для примера две страны: Польша и Россия. Первая пошла по пути большой приватизации и сейчас в ЕС, а рашка нет. Результаты известны всем
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Украина пойдет по третьему пути: все продаст местным олигархам, спонсирующим текущую власть, для укрепления нашего олигархического режима с демократической уже явно охлократической ширмой.
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Яка краса! В облгази і обленерго давно приватизовані... Як там що до приватних тарифів на газ і електрику? Подобаються? От і добре, все інше буде ще краще. Готуйтеся зебобіки... Ера бідності минула, починається ера ницості й старцювання. Большая приватизация разблокирована, - Герус - Цензор.НЕТ 8011
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Тепер все дістанеться євреям і за копійки. Зєєєля з Хєрусом прослідкують, щоб гоїв там не було!
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Кто же блокировал большую приватизацию? Петя готовил для себя любимого, на второй срок, а тут зе-билы все сломали.
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Ты написал такой бредовый бред, что тебя даже зе-тыпилы не лайкают.
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не чтобы создать конкурирующие структуры по тому же обслуживанию населения, скажем по электросектору, чтобы можно было послать Беню с его тарифами и выбрать того кто по душе ценами и качеством....
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Только Герус не объяснил как обычные люди могут что-то преватизировать и когда раздавать землю будут.
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Землю уже раздали крестьянам. Скоро разрешат продавать.
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А я получается лох, мне не давали и моим родственникам и друзьям тоже.
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А на ваучеры землю давали? Да есть у меня пол акции какого-то завода, но ими только жопу вытереть и то один раз. Я не получил 1/52млн страны.
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Вспомни любимый лозунг - Землю крестьянам, заводы рабочим.
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Дали ваучеры, а потом обанкротили предприятия.
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Беня, заходЫ. Дело сделано: можно скупить всё, что осталось, за копейки. Велику приватизацію розблоковано, - Герус - Цензор.НЕТ 8723 точнее, за центы. вот только сейчас дефолт сделаем и можно приступать...
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А чем вам шекели не подходят. Для бени это привычные деньги.
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Необходимо срочно поменять голову правления "ДПЗКУ". Ведь ее недавно одобрил Кабмин подбарыжников в качестве подляны для нового правительства.
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Рад за олигархов для них закончилась эпоха бедности 🙋 кому интересно Форбс Украины смотрим на их состояние в 14 году потом 18 год ну я уверен что через пару лет они поправят пошатнувшиеся позиции 🙋🙋🙋
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Может с офшорами разобрался сначала.А потом инвест обязательства какие? Как в лихие 90
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Так "велика приватизація " і розрахована , щоб відмити крадені в українців гроші. Невже ви не зрозуміли , що до влади прийшли бандити ще гірші ніж були до цього. Ті починали з "ножа і кастета" , ці є "білими комірцями" , які обожнювали рекетирів, кидал і тд. Почалася епоха солодких слів і ще страшніших речей.
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А мені Хвір-таша жаль, його в США відвезуть, а його майно-ні
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Нарешті кожна бабуся зможе дозволити собі півприватбанка
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Питання в тому, хто буде приватизовувати підприємства і землю.
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Ну якщо робити як роблять в цивілізованих країнах то приватизує той хто більшу ціну дасть на відкритому аукционі. Як буде в нас побачимо.
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Собственники украинских Облэнерго по состоянию на февраль 2014 года

Велику приватизацію розблоковано, - Герус - Цензор.НЕТ 5378
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не налітай, а залітай.
їх теж продаватимуть.
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Вже не один десяток літ суспільство не дає дограбувати ті підприємства які є для держави стратегічні,а група гопників хоче це зразу розкрасти.
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показово що данілюк який має досвід і міг би очолити кабмін схоже добре розуміє невдячність даного місця в найближчий період і схоже не дуже рветься в премʼєри. перший номер списку сн розумков вже приглянув собі посаду спікера та й в нього теж немає досвіду роботи в уряді.
тому прем'єром пропонують гончарука без управлінського досвіду але з великим нестримним бажанням все що можна продати і по-скоріше, бо потім чомусь буде пізно.
зрозуміло що від старого уряду залишаться заступники фінансового блоку і вони будуть робити проект бюджету. а тому з'являється сумнів щодо реальних і радикальних змін в новому проекті головного кошторису країни.
коротше зеленим треба була б людина з такими же інтелектуальними і
професійними якостями як в тимошенко, але в той же час не тимошенко.
хоча теоретично це міг бути той самий "неординарний крок". але знов
таки вона мало того що "старе обличчя"( до речі це дещо нагадує події 100 років тому коли до влади в росії прийшли
більшовики і головним аргументом в оцінці будь-якої особи було її "пролетарське
походження"), так і ще сильний лідер іншої політичної команди. так їй постійно закидають це т. зв. популізм хоча чомусь забувають що вона вже двічі була прем'єром і як ніхто інший знає справжні економічні можливості україни. звичайно якщо намагатися зберегти чи "модернізувати" існуючу вже багато років корумповану кланово-олігархічну систему в україні то зрозуміло що грошей на покращення соціально-матеріального стану простих громадян україни не має і не буде, як і взагалі радикального поліпшення фінансово-економічної ситуації в країні. але якщо запропонувати іншу економічну модель розвитку країни неолігархічну і більш соціально справедливу тоді однозначно повинні з'явитись зміни в фінансових можливостях самої держави.

в будь-якому разі зрозуміло що когось таки знайдуть і поставлять, але якщо перший прем'єр буде невдалим то це завдасть удару і по політичної силі яка його запропонувала, далеко ходити не треба приклад яценюка і нф дуже красномовний.
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І апять пашла морока про ................... Скільки можна товкти воду в ступі ? Королева Брехні вже стала токсичною для всіх , але заюлики тупо підносять її на щита . Походження психодевіації однакове що в заюлів , що в зазєлів , що в ******** - повна відсутність критичного мислення і казе свідомості в дискусіях .
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Приватизация-это уничтожение и сдача на металлолом оставшихся предприятий.
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Приватизация-это уничтожение и сдача на металлолом убыточных предприятий и создание конкуретноспособных.
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Что мешает создавать?
А те предприятия, что на металлом пойдут, деньги вырученные в казну государственную, которую ещё не приватизировали.
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«Большая приватизация разблокирована, - Герус» - получатели субсидий обслуживаются вне очереди, инвалидам АТО скидки, пенсионерам предоставляется право делать благотворительные взносы.
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