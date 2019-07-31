 Велику приватизацію розблоковано, - Герус

Про це сказав представник президента в Кабміні Андрій Герус в інтерв'ю РБК Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Уже розблокована (велика приватизація. - Ред). Зараз м'яч на полі Міністерства економіки. Якщо воно дасть відповідне погодження, то можна вже запустити приватизацію Одеського припортового заводу, ОГХК, Електроважмашу, шахти Краснолиманська і ще кількох підприємств. У нас є процес щодо Центренерго, який не заблокований у суді", - сказав він.
Герус додав, що в Україні є кілька об'єктів, які перебувають на балансі Держуправління справами, їх також можна продати.
"Якщо Мінекономіки приймає рішення, то далі Кабмін схвалює радників, і через кілька місяців ми можемо отримати успішні кейси з приватизації", - сказав він.
Герус відмовився прогнозувати, які надходження держбюджету може отримати від великої приватизації до кінця цього року, і виступив за приватизацію Укрспирту. На думку політика, монополія цього підприємства "штучно придумана".
"Цей товар точно не є настільки стратегічним, щоб держава тримала монополію у своїй власності, і всі розуміли, що там процвітає масова корупція. Очевидно, що з цього годувалися серед іншого певні клани, політики або навіть якісь кримінальні елементи", - сказав Герус.
Він додав, що треба дати можливість охочим працювати в спиртовій галузі купити у свою приватну власність заводи, розвивати, але справно платити податки та акцизи.
Радуйтесь 73%-43% дебилья!!!
Высшая шоколадная школа экономики
Вот вам и "вы".
Будет после смены Кабмина
Два с лишним месяца уже прошло.
Половина аудита страны сделана ?
Через сколько месяцев, по-твоему, начинается решение первоочередных задач ?
можно просто не успеть с этим
демократическойуже явно охлократической ширмой.
налетай...веселись, покупай живопИсь! (с)
їх теж продаватимуть.
тому прем'єром пропонують гончарука без управлінського досвіду але з великим нестримним бажанням все що можна продати і по-скоріше, бо потім чомусь буде пізно.
зрозуміло що від старого уряду залишаться заступники фінансового блоку і вони будуть робити проект бюджету. а тому з'являється сумнів щодо реальних і радикальних змін в новому проекті головного кошторису країни.
коротше зеленим треба була б людина з такими же інтелектуальними і
професійними якостями як в тимошенко, але в той же час не тимошенко.
хоча теоретично це міг бути той самий "неординарний крок". але знов
таки вона мало того що "старе обличчя"( до речі це дещо нагадує події 100 років тому коли до влади в росії прийшли
більшовики і головним аргументом в оцінці будь-якої особи було її "пролетарське
походження"), так і ще сильний лідер іншої політичної команди. так їй постійно закидають це т. зв. популізм хоча чомусь забувають що вона вже двічі була прем'єром і як ніхто інший знає справжні економічні можливості україни. звичайно якщо намагатися зберегти чи "модернізувати" існуючу вже багато років корумповану кланово-олігархічну систему в україні то зрозуміло що грошей на покращення соціально-матеріального стану простих громадян україни не має і не буде, як і взагалі радикального поліпшення фінансово-економічної ситуації в країні. але якщо запропонувати іншу економічну модель розвитку країни неолігархічну і більш соціально справедливу тоді однозначно повинні з'явитись зміни в фінансових можливостях самої держави.
в будь-якому разі зрозуміло що когось таки знайдуть і поставлять, але якщо перший прем'єр буде невдалим то це завдасть удару і по політичної силі яка його запропонувала, далеко ходити не треба приклад яценюка і нф дуже красномовний.
А те предприятия, что на металлом пойдут, деньги вырученные в казну государственную, которую ещё не приватизировали.