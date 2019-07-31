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 Політика України
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Все про:Данилюк Олександр (310) Нефьодов (70) Рябошапка Руслан (58) Офіс Президента (32)

 Нефьодов розповів про нічну зустріч в Офісі Зеленського: "У когось зараз холодок по спині пробіг". ФОТО

В Офісі президента відбулося нічне засідання, на якому були присутні члени команди Зеленського.

Про це в Facebook повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов, передає Цензор.НЕТ.

"#Недоторкані Невипадкова зустріч увечері в Офісі Президента України. Щось страшне наближається для поганих людей. У когось зараз холодок по спині пробіг. Може, це просто протяг. А, може, це вітер змін ..." - розповів Нефьодов, опублікувавши фото із зустрічі, на якому, крім себе, позначив ще Олександра Данилюка, Руслана Рябошапку, Іллю Михайлова, Юрія Драганчука, Сергія Верланова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нову митницю в Україні буде створено до кінця вересня, - Нефьодов

Нефьодов розповів про нічну зустріч в Офісі Зеленського: У когось зараз холодок по спині пробіг 01
Нефьодов розповів про нічну зустріч в Офісі Зеленського: У когось зараз холодок по спині пробіг 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140452
 
   
 Топ коментарі
 
палец о палец еще не ударили ... холодки гоняют...
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Неужели Беню заставят вернуть долги?
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Страшное будет для зебилов. Учите историю Украины
"У когось зараз холодок по спині пробіг", - Нефьодов розповів про нічну зустріч в Офісі Зеленського - Цензор.НЕТ 1168
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Китай пересмотрел законность приватизации !


В общей сложности за 8 лет Китай вернул себе заводы, фабрики и предприятия на общую стоимость в 122 трлн юаней.😲 Под угрозой расстрела членов семей бывших акционеров Нефьодов розповів про нічну зустріч в Офісі Зеленського: "У когось зараз холодок по спині пробіг" - Цензор.НЕТ 1698 удалось также вернуть 45 трлн юаней, выведенных за рубеж. По словам председателя Си Цзиньпина, «китайский народ ясно высказался о том, что он думает о так называемой приватизации, а фактически - воровстве социалистической собственности».
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Ну, прям як діти малі... Хлопці досить піаритись! Починайте щось робити, бо 5 років пролетить не встигнете і оком кліпнути. А ви тільки те і будемо робити, що любуватися самі собою. Да, шалунішки, ви випадково не геї?!!! Бо боюся, якщо да, то в цій сфері реформи будуть виконані на всі 100%. Менше базікайте і викладайте фото, а більше робіть справ на розвиток держави та покращення життя переважній більшості народу.
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через 3-4 місяці після прийняття присяги новим Парламентом щось подібне матимеш право сказати. не раніше
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опять сроки работы сдвигаются?
динамят пацаны Украину...
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тебе то что? это не твоя власть, которую выбрал не твой народ, и живешь ты не в своей стране, какое тебе дело до Украины?
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первое твое сообщение со смыслом. только одна поправочка - я живу в Украине и мне есть дело до неё. А так все верно - не мою власть выбрали не мои вменяемые сограждане
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не твоя власть и не твои сограждане? ну так или вали отсюда или смирись с мнением украинцев
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стадии "работы" зебобиков
1. вот выиграет зеленский выборы тогда посмотрите
2. вот пройдет инаугурация зеленского тогда посмотрите
3. вот выиграет зеленский парламентские выборы тогда посмотрите
<мы сейчас здесь>
4. вот примут новые депутаты присягу тогда посмотрите
5. вот пройдет 4 месяца после выборов в парламент тогда посмотрите
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не кривлякайся как умалишенній. Все 5 пунтков - это и есть один-единственный пункт - Смена Власти
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А я щей нічого і не починав говорити... От коли прийме присягу новий парламент і пройде всього півроку... От тоді я вже почну дуже грунтовно все пояснювати. А зараз це дружні рекомендації. і повір вони не самі гірші.
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может это просто пришли результаты Петькиных анализов ВАДА?
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А может это преЗЕдент рискнул сдать анализы не в лаборатории своего дружбана?.. Нефьодов розповів про нічну зустріч в Офісі Зеленського: "У когось зараз холодок по спині пробіг" - Цензор.НЕТ 6277
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Да, разбирать анализы мочи и кала Порошенко ночью - крутяк!!!
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Попрошенко уже в Дубаи, коран штудирует. Анализы цже не актуальны.
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Рассказ Нефедова больше похоже на предупреждение: "Раз-два-три-четыре-пять я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват". И намек умным злодіям:"Есть окно возможностей. Пока".
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Для продаж нового товара, нужна рекламная компания. Зе-команда сейчас ее проводит, занимаясь саморекламой.
Если в их намерения входит изменить страну в лучшую сторону, народ поддержит, а если плавно завести нас в ватний мир, весна будет тяжелой...
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Сценарий нового сезона Сватов обсуждали, что еще Рябошапка умеет.
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"оксфордские" мальчики по распродаже Украины ...
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Не это криворофская и днепровная мафия дорвалась до корыта)
Ночные совещания, дебилы.
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- Петро Олексійович, які ви передачі любите?
- Ну там тушонку, чай, сигарети. )))
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не пытайся юморить. у тебя нет никаких шансов. унылое говно
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Видно, у него ума на что-то более остроумное не хватает.
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Потомкі нкведістів,кегебістів,агенти фсб--прийшли до влади і хочуть знову--стріляти, соджати,грабувати. Ми памятаємо всю історію,але погано.що не всі її знають і чим закінчилась їх влада. Група гопників.неучів намагається знищити Україну як державу,а награбувавши втікти на землю обетовану. Невже ми вміємо тільки руйнувати все, а не вміємо будувати???!!!
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Ну кожний оцінює людей виходячи з особистого досвіду та вподобаннь.
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Отнять и разделить - сказал гений мысли Шариков
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Потомкі, непотомкі, чи може нащадки....А взагалі нащадки нквдіствів і агенти фсб зараз будуть збирати валізи і їхати за паребрик. або сидіти дуже тихо.
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Чото не понял, на фото плохие люди или хорошие??
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У цього Нефьодова вітер у голові так дме, що аж навколо "сквозняк". Про таких дурнів добре сказано: "Ні, такі діти не беруть близько до серця її турбот про рідне гніздо. Одне мале, а друге молоде, ще вітер посвистує в їхніх головах" (М. Стельмах).
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Не нужно пугать порохоботов....городская канализация ляжет
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- Петро Олексійович, які ви передачі любите?
- Ну там тушонку, чай, сигарети. )))
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Зе правильный пацан. Вначале надо побакланить, потом поучить, потом сдать в органы, а потом снова побакланить.
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Команда швондЗЄрів, замість того, щоб змінювати систему, вони вирішили стару систему підлаштувати під себе та змінити грошові потоки.
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Ещё роли не распределили, а уже оргии ночные проводят.
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Помню как сейчас как русские фашисты бесновались во время так называемой "руCCкой весны": Жанна Бичевская "Русские идут" - Большая Колонна Русских войск на трассе в Абинске. Движение Колонны Российских Войск по Трассе 11.03.2014 : https://www.youtube.com/watch?v=kbpdIOmBeo8
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"Что-то страшное приближается для плохих людей. У кого-то сейчас холодок по спине пробежал." Невже візьмуться за ОАСК і за його голову разом з його поплічниками? Нефьодов розповів про нічну зустріч в Офісі Зеленського: "У когось зараз холодок по спині пробіг" - Цензор.НЕТ 9083 Нефьодов розповів про нічну зустріч в Офісі Зеленського: "У когось зараз холодок по спині пробіг" - Цензор.НЕТ 9083 Нефьодов розповів про нічну зустріч в Офісі Зеленського: "У когось зараз холодок по спині пробіг" - Цензор.НЕТ 9083 Ать, не можна, там свої люди працюють.Источник: https://censor.net.ua/n3140452
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