 Нефьодов розповів про нічну зустріч в Офісі Зеленського: "У когось зараз холодок по спині пробіг". ФОТО

Про це в Facebook повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов, передає Цензор.НЕТ.

"#Недоторкані Невипадкова зустріч увечері в Офісі Президента України. Щось страшне наближається для поганих людей. У когось зараз холодок по спині пробіг. Може, це просто протяг. А, може, це вітер змін ..." - розповів Нефьодов, опублікувавши фото із зустрічі, на якому, крім себе, позначив ще Олександра Данилюка, Руслана Рябошапку, Іллю Михайлова, Юрія Драганчука, Сергія Верланова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нову митницю в Україні буде створено до кінця вересня, - Нефьодов



