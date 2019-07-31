 Нефьодов розповів про нічну зустріч в Офісі Зеленського: "У когось зараз холодок по спині пробіг". ФОТО

Про це в Facebook повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов, передає Цензор.НЕТ.
"#Недоторкані Невипадкова зустріч увечері в Офісі Президента України. Щось страшне наближається для поганих людей. У когось зараз холодок по спині пробіг. Може, це просто протяг. А, може, це вітер змін ..." - розповів Нефьодов, опублікувавши фото із зустрічі, на якому, крім себе, позначив ще Олександра Данилюка, Руслана Рябошапку, Іллю Михайлова, Юрія Драганчука, Сергія Верланова.
В общей сложности за 8 лет Китай вернул себе заводы, фабрики и предприятия на общую стоимость в 122 трлн юаней.😲 Под угрозой расстрела членов семей бывших акционеров удалось также вернуть 45 трлн юаней, выведенных за рубеж. По словам председателя Си Цзиньпина, «китайский народ ясно высказался о том, что он думает о так называемой приватизации, а фактически - воровстве социалистической собственности».
динамят пацаны Украину...
1. вот выиграет зеленский выборы тогда посмотрите
2. вот пройдет инаугурация зеленского тогда посмотрите
3. вот выиграет зеленский парламентские выборы тогда посмотрите
<мы сейчас здесь>
4. вот примут новые депутаты присягу тогда посмотрите
5. вот пройдет 4 месяца после выборов в парламент тогда посмотрите
- та ну...не бойся... это ж понты...))))
Если в их намерения входит изменить страну в лучшую сторону, народ поддержит, а если плавно завести нас в ватний мир, весна будет тяжелой...
Ночные совещания, дебилы.
- Ну там тушонку, чай, сигарети. )))
- Ну там тушонку, чай, сигарети. )))