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 Події, Суспільство
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Все про:негода (301) ураган (40) ДСНС (1975)

 Унаслідок негоди знеструмлено 53 населені пункти в 5 областях України, - ДСНС

Рятувальники і співробітники обленерго ведуть роботи з ліквідації наслідків стихії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 7 год. 31 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 53 населених пунктів у 5 областях, а саме: Львівська – 44, Одеська – 4, Запорізька – 2, Луганська – 2, Київська – 1. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго", - йдеться в повідомленні.

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"30 липня в с. Максимівка Вільнянського району внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) пошкоджено шиферну крівлю школи на площі близько 400 м2, дахи 10 приватних житлових будинків та відбулося падіння дерев. Жертв та постраждалих немає. 30 липня в с. Свято-Покровське Бахмутського району внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося відключення електропостачання насосної станції, яка забезпечує водопостачання близько 11 тис. абонентів. Проведення ремонтних робіт заплановано на 31 липня", - додали в ДСНС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140450
 
 
 Топ коментарі
 
Мені дуже подобалось спостерігати схід сонця над морем.
Воно ставало ніжно рожевим з золотистим обрамленням.
А місячна доріжка то взагалі краса.
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В нас ще вчора було ясне сонечко і спека неймовірна.
Сьогодні небо повністю затягнуте хмарами, мряка Унаслідок негоди знеструмлено 53 населені пункти в 5 областях України, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7950
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у нас вчера в одном районе настоящий ливень, в другом и не капнуло
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в дитинстві..дивлячись здалека на мряку---вважав її живою істотою
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А у нас вночі пройшов тихий літній дощик. Тепер сонечко.
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Мені дуже подобалось спостерігати схід сонця над морем.
Воно ставало ніжно рожевим з золотистим обрамленням.
А місячна доріжка то взагалі краса.
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Там взагалі якийсь Бермудський трикутник. Унаслідок негоди знеструмлено 53 населені пункти в 5 областях України, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4431 Іноді на обрії видно хмари, навіть блискавки, а над косою чисте небо.
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обычное явление, да будет свет - сказала непогода и оборвала провода, бюджет резиновый, завтра новые повесят, до следующего ветра.
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і що тут дивного? у мене дача київська обл броварський район, на десні. Чудова мальовниче село. 15 км від Києва, купа помпезних котеджів і крутих авто. але ж повно і звичайних селянських хат. перебої з електропостачанням постійно, люба гроза, сильний дощ, сильний вітер, снігопад і тд - село відключають автоматом. Крім того, 5-10 раз на рік проходить знеструмлення мережі на срок від 10 хв до 4-5 годин в тиху ясну погоду, без пояснень. Останній раз було жорстке відключення в червні 2019, коли стояла люта спека, відключили більш як на 30 годин, тобто більше доби. пів села гримить генераторами, сусіди, хто зміг домовитись, підключаються до сусідів з генераторами хоча б на холодильник, у решти всі холодильники потекли. Всі давно звикли і ніхто не ниє. Незважаючи на те. що без елктрики то повна дупа, тому що не працює ні обігрів (газовий котел потребує мінімум для свої електроніки та й циркуляційний насос) і нема також води, тому що всі будинки на скважинах і насоси не працюють, тут первагу мають ті, у кого у дворі є колодязь. До речі, як нема води, то пардон, нічим і в унітазі змити.

У мене інвертор 600Вт з тяговими акумуляторами на циркуляційний насос та опалювальний котел, і бензостанція Хонда 6 кВт, без них некоміортно жерстко.
На часте знеструмлення на пару годин вже взагалі ніхто не звертає увагу. Крім шиномонтажників))) бо бувають випадки у сезон переобування авто, коли з машини знімуть всі колеса і їх розбортують і пропадає струм на 5-6 годин то є ржака!))) бо одягти шину вручну неможливо на диск))))
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до речі, у селі бензоколонка і всі магазини і сільрада і кабаки т.д. всі мають генератори і підключають їх швидко при потребі
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це така перспектива чекає на україну і ти готуєш нас?...а сонячних батарейок не понавішували?.. чисто для себя, не для зеленого тарифу
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чому "чекає"? я тобі розповідю реалії сьогодення, а не про якісь туманні перспективи
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Київобленерго (диспетчер) вже багато років назад пояснила: київобленерго встановило автомати по області, і вони вимикають певний регіон області, в якій вирує непогода, автоматично, навіть без втручання людини, як запобіжник. Тому що при обриві мережі під напругою може бути дуже серйозні наслідки. Я от тіко не знаю хто їх включає, бо іноді забувають

Не розумію, чого це когось дивує, купив дачу 15 років тому, завжди тут так було
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А під землею протягнути кабелі, що не можуть?? У багатьох країнах так зробили...
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