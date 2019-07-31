 Найманці РФ обстрілюють позиції українських воїнів із гранатометів поблизу Пісків і Луганського, - пресцентр ООС

Про це йдеться у зведенні штабу ОС станом на 07:00 31 липня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.
"30 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Луганського – з гранатометів різних систем. Втрат з української сторони не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
"Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" позиції наших захисників були обстріляні один раз: поблизу Пісків – з підствольного гранатомета. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню", - додали в штабі ОС.
Цю картину спостерігаємо і зараз.
Карл фон Клаузевіц
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перважна більшість промовчить.
Армія страждає від свого государя у трьох випадках: коли він, не знаючи, що армія не повинна виступати, наказує їй виступити; коли він, не знаючи, що армія не повинна відступати, наказує їй відступити; це означає, що він зв'язує армію.
Коли він, не знаючи, що таке армія, поширює на управління нею ті самі цивільні засади, якими управляється держава; тоді командири в армії стають розгубленими. Коли він, не знаючи, що таке тактика армії, керується у призначенні полководця тими ж засадами, що й у державі; тоді командири в армії зазнають сум'яття. Це й означає: розладнати свою армію та віддати перемогу супернику
Сунь Цзи
Ну или как-то так все выглядит из офиса президента.
експеримент погано закінчиться, є б"єктивні закони, які йому не відомі
так, це реально громадянська війна, війна між колишніми громадянами колишнього совєтського союзу з однієї сторони і громадянами України за власну незалежність від москальсько-комуно-совєтської недоімперії
тому (розуміючи Вашу думку і те що Ви сказали) це протистояння совєтського з українським на сході, давно б вже потихеньку стліло, якби рило свиняче не вперла мацква, перетворивши все у війну, вже не громадянську, а в агресію (віджавши попередньо Крим)...
(це моя думка...але я згоден і з Вашими висновками)
и все автоматом устаканится. Таким образом, вся ответственность за обстрелы, за наших раненых защитников и сдачу территории лежит полностью на этом представителе пернатого воробьиного народца.