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 Суспільство
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 Найманці РФ обстрілюють позиції українських воїнів із гранатометів поблизу Пісків і Луганського, - пресцентр ООС

Найманці РФ на Донбасі продовжують порушувати домовленості про припинення вогню та обстрілюють позиції українських воїнів.

Про це йдеться у зведенні штабу ОС станом на 07:00 31 липня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

"30 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Луганського – з гранатометів різних систем. Втрат з української сторони не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

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"Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" позиції наших захисників були обстріляні один раз: поблизу Пісків – з підствольного гранатомета. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню", - додали в штабі ОС.

Найманці РФ обстрілюють позиції українських воїнів із гранатометів поблизу Пісків і Луганського, - пресцентр ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140449
 
 
 Топ коментарі
 
Мир це добре, але варто пам'ятати, що варвари завжди нищили цивілізацію, яка сподівалась на мир і на якісь правила.
Цю картину спостерігаємо і зараз.
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Добросердечні люди можуть, звичайно, вважати, що існує якийсь оригінальний спосіб обеззброювати і перемагати противника без пролиття великої кількості крові, вони вільні також думати, що саме в цьому і полягають справжні досягнення мистецтва воювати. Звучить це привабливо, але на ділі є обманом, який необхідно викрити. Війна є вкрай небезпечна справа, в якій найгірші помилки походять від доброти.

Карл фон Клаузевіц
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Приказ - огонь не открывать. На провокации -не поддаваться. Зато Зелебеня для своих недоумков - статистов, фотографов, стоматологов депутатский ликбез замутил. Учеба это хорошо, но 3.5 тыс грн. койко-место в ПЯТИЗВЕЗДОЧНОМ Наемники РФ обстреливают позиции украинских воинов из гранатометов вблизи Песков и Луганского, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 7419 номере это уже перебор Наемники РФ обстреливают позиции украинских воинов из гранатометов вблизи Песков и Луганского, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 875
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Мир це добре, але варто пам'ятати, що варвари завжди нищили цивілізацію, яка сподівалась на мир і на якісь правила.
Цю картину спостерігаємо і зараз.
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здається--всеж таки гниди штабні наказ дали "не стрелять в атвєт"..тому що. немає повідомлень про відповіді на обстріли..так як було раніше..що писали ВСУ вгатили по сєпарах.. не маючи змоги 10 кратно відповісти..***бане "перемир'я"
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Добросердечні люди можуть, звичайно, вважати, що існує якийсь оригінальний спосіб обеззброювати і перемагати противника без пролиття великої кількості крові, вони вільні також думати, що саме в цьому і полягають справжні досягнення мистецтва воювати. Звучить це привабливо, але на ділі є обманом, який необхідно викрити. Війна є вкрай небезпечна справа, в якій найгірші помилки походять від доброти.

Карл фон Клаузевіц
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А вони самі по собі такі накази віддають ? Чи, може, їм-таки хтось =рекомендує= ?
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що це за пика така?? мабуть щось нюхнув...?
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Приказ - огонь не открывать. На провокации -не поддаваться. Зато Зелебеня для своих недоумков - статистов, фотографов, стоматологов депутатский ликбез замутил. Учеба это хорошо, но 3.5 тыс грн. койко-место в ПЯТИЗВЕЗДОЧНОМ Наемники РФ обстреливают позиции украинских воинов из гранатометов вблизи Песков и Луганского, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 7419 номере это уже перебор Наемники РФ обстреливают позиции украинских воинов из гранатометов вблизи Песков и Луганского, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 875
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Зелебеня не круглый идиот, что как гвнокомандующий отдавать такие приказы. Но про реальную картину читай - http://www.dsnews.ua/politics/grabli-dlya-zelenskogo-pochemu-ne-otkryvat-ogon-na-donbasse-10062019101600
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А де наркоша ? Чи в його реальності =устойчівоє прєкрасчєніє аґня= вже наступило ?
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Соя ? А про фуйло скажіть ? Про фуйло ? ..
.
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попроси в зеленських це сказати.
перважна більшість промовчить.
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особисто Зеленському-- Найманці РФ обстрілюють позиції українських воїнів із гранатометів поблизу Пісків і Луганського, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 7337
Армія страждає від свого государя у трьох випадках: коли він, не знаючи, що армія не повинна виступати, наказує їй виступити; коли він, не знаючи, що армія не повинна відступати, наказує їй відступити; це означає, що він зв'язує армію.
Коли він, не знаючи, що таке армія, поширює на управління нею ті самі цивільні засади, якими управляється держава; тоді командири в армії стають розгубленими. Коли він, не знаючи, що таке тактика армії, керується у призначенні полководця тими ж засадами, що й у державі; тоді командири в армії зазнають сум'яття. Це й означає: розладнати свою армію та віддати перемогу супернику

Сунь Цзи
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Опять, наверное, РФ "не контролирует наемников"? Ох уж эта слабенькая РФ, никто её не слушает, даже наемники. Она им уже сквозь слёзы кричит " стойте, не стреляйте, мы хотим мира с нашими братьями!", а они в ответ "да кто ты такая? Ты нас плохо контролируешь, мы тебя не слушаемся".

Ну или как-то так все выглядит из офиса президента.
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Каждый день нарушения перемирия.Каждый день обстрелы,Каждый день раненые.А гидрант молчит.Как воды в рот набрал.Из этого можно сделать вывод - либо ему пофигу,либо боится своими словами путина обидеть,либо вообще боится путина.
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Просто реально прекратить войну, да еще и по щелчку пальцев и на одном лишь желании украинской стороны, как это подавалось до выборов, оказалось чуточку посложнее, чем обвинять всех и вся в торговле на крови. Что ему говорить?
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авантурник та мрійник...
експеримент погано закінчиться, є б"єктивні закони, які йому не відомі
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западные партнеры должны немедленно отреагировать на эту вакханалию сепаратистов, ударить по ним яростной и неотвратимой озабоченностью.
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Хай спочатку прєзєлєнт хоч якось відреагує! Бо я так бачу не цікаво йому, з Богданом по пляжах шлиндається.
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праві ті хто стверджують, що в Україні громадянська війна
так, це реально громадянська війна, війна між колишніми громадянами колишнього совєтського союзу з однієї сторони і громадянами України за власну незалежність від москальсько-комуно-совєтської недоімперії
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воно може б так і було...аби в це протистояння не втрутилася раша, підтримавши одних регулярною армією, потоками озброєння, ешелонами набоїв, методично вбиваючи патріотичний генофонд і ********** всю Україну на весь Світ, втручаючись у кожну справу...
тому (розуміючи Вашу думку і те що Ви сказали) це протистояння совєтського з українським на сході, давно б вже потихеньку стліло, якби рило свиняче не вперла мацква, перетворивши все у війну, вже не громадянську, а в агресію (віджавши попередньо Крим)...
(це моя думка...але я згоден і з Вашими висновками)
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Смерть расіянсько-московським окупантам!!!! Воїни України, нищить ворога не зволікаючи, не озирайтесь на зрадників у владі, бо ті уркі гребані що на тій стороні не зроблять вам "бені"(очі)"!!!Гори у пеклі клята масковія!!!!
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Странно ,что власть не выносит на заседание Совбеза ООН каждый случай нарушения перемирия.Не вредно носом тыкать Небензю регулярно в их говно.Чем больший розголос,тем больше они будут выглядеть чудовищами..
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нічого дивного, оно коли американська делегація приїхало у зону бойових дій, воно на пляжу у труселях з кабанами бавились та риготало...
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Ну дык оно же считает что


и все автоматом устаканится. Таким образом, вся ответственность за обстрелы, за наших раненых защитников и сдачу территории лежит полностью на этом представителе пернатого воробьиного народца.
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Зеленский! Шо ш такое? Ты ж договорился!
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А міст в Станиці луганській ще не відремонтували? От неподобство!
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