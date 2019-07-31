 Усе має вирішити судова інстанція, - МЗС РФ про арешт російського танкера Neyma

Про це в ефірі російського "Коммерсант FM" заявив заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін, передає Цензор.НЕТ.
"Для нас найголовніше було звільнити людей. Наші громадяни, моряки вже давно вдома. Судно це в приватному володінні, тому все має вирішити судова інстанція", - зазначив Карасін.
За його словами, російський МЗС буде стежити за ситуацією з танкером.
"Ми будемо уважно стежити, але це вже менш драматично. І я сподіваюся, що тут суд вирішить. Будемо за цим спостерігати. Треба з'ясовувати, кому воно належить. І приватний власник має право в судовому порядку оскаржувати рішення української влади. Так що це перейшло трохи в іншу сферу", - резюмував заступник міністра.
Як повідомлялося, Приморський райсуд Одеси заарештував російський танкер Neyma.
Нагадаємо, 25 липня стало відомо про затримання в порту Ізмаїл російського танкера Neyma, який в листопаді 2018 року блокував українські малі кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" в Керченській протоці. Назву танкера після інциденту в Керченській протоці було змінено російськими власниками на Nika spirit.
Пізніше стало відомо, що екіпаж російського танкера відпущений, моряки вилетять до Росії з Молдови. Судно поки залишається в Ізмаїлі.
В СБУ не зафіксували порушень Морського права і законів України з боку екіпажу затриманого в четвер російського танкера, тому підстав для затримання моряків не було.
Зе конечно герой
А тут еще эпоха зубожиння внезапно закончилась.
Верим Зе.Ура
по мановению
волшебной палочкизелиной росы ))))))))))
в глазах не хлюпает??? ))))))))))))
Верим Зе.Ура"
ну да, теперь учителям вообще зарплату можно не платить=))
Шо ЗЕкурсы не помогли? Буквы читать научили, а думать нет?=))
Пять лет испражняться в цензор зработским тупым поносом и тут прозрение наступило.
Ничего.
Еще не то будет.
отаке "досягнення"
в нас же демократична держава, чи не так ?
зе банально ставить своїх людей.
там знайшлась місцина для українофобів, комуніздів, родичів сепарні, громадянам інших держав, а також особам, пов'язаним з рашкою і т.д.
це лише початок, квіточки, вишенку отримаємо згодом.
Если были и есть, то почему зепрездобол, который уже более 2 месяцев зепрездобольствует, еще их не посадил? Это так, к слову. Ответа не жду, ибо ничего вразумительного ты, ольгинское чудило, ответить не в состоянии.
Обміняли на собаку.
Кому подякувати ?
міжнародне законодавство повністю на стороні України.
менше портнова слухай і ватку з вух повиймай.
Вы с этой страной торгуете.
В вашем минстеце совсем с глузду поехали.
После прихода Зе ничего не изменилось и будет меняться только в худшую сторону.
Это всем очевидно,сколько бы ты не славил своего хозяина.
Кто это мы?
чтец
Это всем очевидно ….
Кому ВСЕМ ?
В отличии от вас шариковых на фронтах ранетых.
они плыли из Одессы в Мариуполь по международным водам
и никто их в плен не отправлял
если тебя завтра москали из центра Киева москали выкрадут,тоже порох виноват будет ?
Он тебя в плен отправил ?
Аминь.
Орали про перемогу Зе,а закончилось как всегда.
Никому не нужная консервная банка и отпущенная собака.
так, це реально громадянська війна, війна між колишніми громадянами колишнього совєтського союзу з однієї сторони і громадянами України за власну незалежність від москальсько-комуно-совєтської недоімперії