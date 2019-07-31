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 Політика України, За кордоном
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 Усе має вирішити судова інстанція, - МЗС РФ про арешт російського танкера Neyma

МЗС Росії вважає, що оскаржувати рішення української влади про арешт танкера Neyma має його власник.

Про це в ефірі російського "Коммерсант FM" заявив заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін, передає Цензор.НЕТ.

"Для нас найголовніше було звільнити людей. Наші громадяни, моряки вже давно вдома. Судно це в приватному володінні, тому все має вирішити судова інстанція", - зазначив Карасін.

За його словами, російський МЗС буде стежити за ситуацією з танкером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заарештував російський танкер Neyma разом із вилученими під час обшуку документами, - Матіос. ДОКУМЕНТ

"Ми будемо уважно стежити, але це вже менш драматично. І я сподіваюся, що тут суд вирішить. Будемо за цим спостерігати. Треба з'ясовувати, кому воно належить. І приватний власник має право в судовому порядку оскаржувати рішення української влади. Так що це перейшло трохи в іншу сферу", - резюмував заступник міністра.

Як повідомлялося, Приморський райсуд Одеси заарештував російський танкер Neyma.

Нагадаємо, 25 липня стало відомо про затримання в порту Ізмаїл російського танкера Neyma, який в листопаді 2018 року блокував українські малі кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" в Керченській протоці. Назву танкера після інциденту в Керченській протоці було змінено російськими власниками на Nika spirit.

Пізніше стало відомо, що екіпаж російського танкера відпущений, моряки вилетять до Росії з Молдови. Судно поки залишається в Ізмаїлі.

В СБУ не зафіксували порушень Морського права і законів України з боку екіпажу затриманого в четвер російського танкера, тому підстав для затримання моряків не було.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140448
 
 
 Топ коментарі
 
сивочолому гаспадіну свому подякуй, який людей в полон відправив
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Продолжают раздувать историю про никому не нужную консервную банку.
Зе конечно герой

А тут еще эпоха зубожиння внезапно закончилась.
Верим Зе.Ура
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жить стало луЧЧе жить стало веселей.
по мановению волшебной палочки зелиной росы ))))))))))
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так ты вообще не родился... сгнил еще в утробе ..))
в глазах не хлюпает??? ))))))))))))
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"банка" то ржавая, но вот судовой журнал вполне читаемый. Для Гааги то что надо. Хотя, кому я это говорю?...
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Русня вонючая, у вас Сибирь горит - иди троль МЧС РФ
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,,А тут еще эпоха зубожиння внезапно закончилась.
Верим Зе.Ура"

ну да, теперь учителям вообще зарплату можно не платить=))
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ну ,,эпоха зубожиння же закончилась", зачем им 4000 доляров зарплаты.
Шо ЗЕкурсы не помогли? Буквы читать научили, а думать нет?=))
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Соя вже жити не може без свого *сцаря мальдівського * !?
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дурилка картонная , повторяю вопрос.... Каким боком твой высер про твоё зубожіння и учителей к ЭТОЙ статье об аресте танкера ?
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как каким боком? Помнишь тест на идиотизм когда, когда смеются от показанного пальца? Так и тут любая новость повод для словесного поноса
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Видишь как самокритично.
Пять лет испражняться в цензор зработским тупым поносом и тут прозрение наступило.
Ничего.
Еще не то будет.
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як гадаєш, Мародьора посадять цього року чи наступного?
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А ПЕСоголовым пофиг, лишь бы испражняться на форумах
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А что плохого сделал Зе ? Начал камарилью шеколадную гонять ? Или может Украину "продал" ? Так наоборот ублюдка путинско порошенковского из минских переговоров погнал, или плохо, что аудит в оборонпроме проводит ?
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мінський формат разом з медведчуком переїхав в верховну раду.
отаке "досягнення" Все должна решить судебная инстанция, - МИД РФ об аресте российского танкера Neyma - Цензор.НЕТ 1996
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це твоя фотка чи ти себе з портретом асоціюєш ?
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Ты зря здесь заблудился, крымская шваль
Усе має вирішити судова інстанція, - МЗС РФ про арешт російського танкера Neyma - Цензор.НЕТ 5397
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Так переїхав, але завдяки кому ? Хто не посадив медведчука, бойка, новінського і т.д., ще скажи, що Зеленський. Зеленський вже звільнив чотирьох начальників митниці, парочку високих чинів в поліції, (думаю авакіна також вижене, бо це був ситуативний союзник). Звільнив одіозного суддю Вовка, вже його викликають в прокуратуру. Чому шоколадний це не робив, а тільки вирощував та множив цю банду ?
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завдяки тому, хто його обирав.
в нас же демократична держава, чи не так ?
зе банально ставить своїх людей.
там знайшлась місцина для українофобів, комуніздів, родичів сепарні, громадянам інших держав, а також особам, пов'язаним з рашкою і т.д.
це лише початок, квіточки, вишенку отримаємо згодом.
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А конкретно было за что, были какие-либо юридические основания?
Если были и есть, то почему зепрездобол, который уже более 2 месяцев зепрездобольствует, еще их не посадил? Это так, к слову. Ответа не жду, ибо ничего вразумительного ты, ольгинское чудило, ответить не в состоянии.
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Зате кацапи звільнили своїх людей.
Обміняли на собаку.
Кому подякувати ?
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сивочолому гаспадіну свому подякуй, який людей в полон відправив
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віддав яким чином ?
міжнародне законодавство повністю на стороні України.
менше портнова слухай і ватку з вух повиймай.
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соя должна была предвидеть этот вариант! мы воюем с страной которой насрать на международные нормы! Все должна решить судебная инстанция, - МИД РФ об аресте российского танкера Neyma - Цензор.НЕТ 9318
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Кто это мы?
Вы с этой страной торгуете.
В вашем минстеце совсем с глузду поехали.
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ты урод завали хлеборезку ! я похоронил четверых друзей которых убили кацапы!
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не ведись ….. оно тупое на работе. Статья про баржу, а оно завыло как просрал жизнь и бедует , но в этом все виноваты только не оно .
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Минстець,прекращай вешать лапшу на уши людям.
После прихода Зе ничего не изменилось и будет меняться только в худшую сторону.
Это всем очевидно,сколько бы ты не славил своего хозяина.
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упоротая плакальщица секты "святого" пэдра, статья ПРО БАРЖУ (!!!) , ВСОСАЛ (?) про баржу плять …..
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Усе має вирішити судова інстанція, - МЗС РФ про арешт російського танкера Neyma - Цензор.НЕТ 279 чтец

Кто это мы?
Усе має вирішити судова інстанція, - МЗС РФ про арешт російського танкера Neyma - Цензор.НЕТ 279 чтец

Это всем очевидно ….

Кому ВСЕМ ?
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Тут таких детей лейтенанта Шмитда как грязи.
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сочувствую.. слава героям... но на счет торговли он прав
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Да не стоит это рассказывать,тем более тут столько героев- мюнхаузенов,что веры все равно нет.
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а ты где воевал кроме ташкентского мясокомбината ?
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Я не говорю что я воевал.
В отличии от вас шариковых на фронтах ранетых.
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а как ты можешь утверждать что тут лгут о погибших близких ? ты кого то поймал на вранье ? как ты можешь утверждать что кто то врёт ? где тебя дебила этому научили ? ты понимаешь на сколько ты упоротое ?
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подмахнул путину? возьми на полке ленточку, полоссатую
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не трынди
они плыли из Одессы в Мариуполь по международным водам
и никто их в плен не отправлял
если тебя завтра москали из центра Киева москали выкрадут,тоже порох виноват будет ?
Он тебя в плен отправил ?
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кто кого отправил мудило ты не обутое...ты бы сейчас под своими постами двухголового мутанта рисовал да над кроватью путина повесил.. сидишь колопастишь мерзость
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хорошая борзая поценнее иного моториста..
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Судя по видео- танкер уже груз сдал. Тогда профит такой: сам танкер. Правда, ему 30 лет, что для такого корыта- возраст критический. А ещё его надо охранять! Пока суд да дело, то... сё... Как по мне- то нах он нужен, этот головняк??? Но, кто-то решил, что это ржавая лоханка важна как улика. Все должна решить судебная инстанция, - МИД РФ об аресте российского танкера Neyma - Цензор.НЕТ 4443 Буде совсем смешно, если она утонет, у причала, что запросто, если не следить за всеми составляющими, типа- состояние балласта, танков, льял...
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Нада слєдіть, главним образом, за состоянієм танков, охраняющіх танкєр. Все должна решить судебная инстанция, - МИД РФ об аресте российского танкера Neyma - Цензор.НЕТ 8629
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Кроме шуток: какой-нибудь проворный пацанчик, прошмыгнёт вечерком и откроет клапана правильные. И к рассвету эта лоханка уже на дне будет лежать. Ай, какой вой кацы поднимут!
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Анлрей, дело не в лоханке. Дело в юридическом отборе кораьлей, иных транспортных средств по газовым долгам рыфляндии. Идет обкатка механизма.
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Что, реально??? Понятия не имел, благодарю, за разъяснение!
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Та да, с россии там только ржаві лохонки і водяться. Затягнути на мілководдя та притопити, бо їй суда чекати та чекати, а щей вітворення тре буде робити під керченським мостом
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Танкер на ремонт пригнали,нефти там не было
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На ремонт??? Вот это да! Так ещё и контракт у СРЗ сорвали! Шо тут сказать? УмнО!
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Не знаю,как там по поводу контракта,но видимо собственник договорился подешевле в Измаиле отремонтировать.Но не учел,что просто смена названия не поможет
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Що кацапи, орали "невсеремось" в итоге - обделались по полной программе.
Аминь.
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Это точно.
Орали про перемогу Зе,а закончилось как всегда.
Никому не нужная консервная банка и отпущенная собака.
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Какой суд, рашисты? Скажите спасибо что Украина,как цивилизованное государство, моряков отпустила. Ваши суды это путлеровский беспредел, а решение судебных инстанций других стран вы, как бараны, тупо не признаете
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Давай тебя вместе с порохом на бродяжку обменяем.
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Позавчера Давай на рьінке х%#м подавился
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российская камарилья, когда сами как пираты отнимают суда и держат заложников, о законе помалкивают, а тут вспомнили про право, а вот хрен вам в грызло,чтобы голова не качалась
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Кишенькове СиБиУ зєлєбоби засцяло пришити команді козломордої обслуги баржі статтю за тероризм, підкинути вибухівку в трюм і т.д.
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Нет единства в Украине, кацапске быдло тянет в россию, цивилизованные украинцы в Европу. Так будет продолжаться пока не здохнет или развалится россия.
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праві ті хто стверджують, що в Україні громадянська війна
так, це реально громадянська війна, війна між колишніми громадянами колишнього совєтського союзу з однієї сторони і громадянами України за власну незалежність від москальсько-комуно-совєтської недоімперії
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Україна не підпорядкована російській інстанції! Усе має вирішити судова інстанція, - МЗС РФ про арешт російського танкера Neyma - Цензор.НЕТ 9653
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