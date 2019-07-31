 Є варіанти обміну Сущенка або передачі Україні для відбування покарання, - Фейгін

Про це Фейгін повідомив кореспонденту Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Побував сьогодні в колонії у Романа Сущенка. У нього все нормально... Також можна сказати, що напередодні українських парламентських виборів відбувалися різні події, які вселяють певний оптимізм. Ймовірно, як варіант передбачається передача Сущенка Україні для відбування покарання. І ймовірно - обмін. Однак треба, щоб українська сторона проявила активність у цьому питанні. Тож перспектива, нехай поки що доволі примарна, але є", - сказав Фейгін.
Він також повідомив, що його підзахисний перебуває сам у камері. При цьому планується, що адміністративна комісія продовжить його перебування в безпечному місці - починаючи з 5 серпня на три місяці.
Нагадаємо, Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.
Протягом двох днів після арешту ніхто не знав про долю журналіста, йому не давали зв'язатися ні з дружиною, ні з адвокатом, ні з представниками українського посольства в РФ. Пізніше члени Громадської спостережної комісії Москви випадково виявили його в слідчому ізоляторі ФСБ "Лефортово" під час інспекційного візиту. На той момент Лефортовський районний суд Москви вже заарештував українця на два місяці.
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7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в "шпигунстві" за статтею 276 КК РФ, яка передбачає покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є працівником Головного управління розвідки Міноборони України і нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ Національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею". У ГУР Міноборони це спростували. Сам журналіст відкидає обвинувачення ФСБ РФ і не визнає своєї провини.
Пізніше захисника Сущенка Марка Фейгіна позбавили статусу адвоката. Він представляє Сущенка тільки як громадський захисник.
4 червня 2018 року Мосміськсуд засудив українського журналіста до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство (ст. 276 КК РФ). 12 вересня Верховний суд Росії визнав вирок "законним".
Вибачте, я ще в Україні живу, чи таки в Новоросійской області РФ?
Порошенко читав Цензор, я точно знаю.
Якщо Ви, ПрезЕдент, читаєте, прошу- просто скажіть що українці в Вашій країні зайві.
Дайте змогу всім хто не підтримує Ваш режим виїхати.
Особливо- військовослужбовцям за контрактом. Дозвольте людям жити.
https://nv.ua/publications/mobilizaciya-bez-obyavleniya-********-polozheniya-ne-mozhet-byt-osnovaniem-dlya-ogranicheniya-svobody-peredvizheniya-32611.html
тоже говорят что никаких ограничений нет
не так уж давно, 6 лет всего
не, ты точно не пил?
а зубровка нормальная, ею не отравишься как боярой кацапы травятся
ти йому факти а воно тобі словоблуддя
На территории Украины вато-фашистские законы НЕ ДЕЙСТВУЮТ!
Чекаємо відповідь Зєлєнсково.
І не таку як тоді Рамзану Кадирову.
Так, теперь понятно, что все наши пленные в ******** обречены, эти козломордые животные хотят нас заставить жить по их законам и выполнять их условия. Почувствовали, что теперь у нас импотентная власть с прорасейским началом.
есть такое соглашение, между странами, что отбывать наказание преступника могут отправить на родину...хотя в данном случае это по дурному будет выглядеть, дело то шито белыми нитками...
https://censor.net.ua/news/3139688/rossiyiskie_moryaki_s_arestovannogo_ukrainoyi_tankera_neyma_uje_v_moldove_moskalkova
отбывание наказания в Украине по кацапскому приговору? - нет.
- Но все-таки его можно обнаружить по дыму из трубы.
- Вы думаете у нас в НИИ дураки сидят? Мы предусмотрели в нем режим хода на веслах.
(C)
@nutvox
😄
. .
(C)
@Sawwakuralesoww
🤔
Ви вже жити не можете без свого *сцаря Пеці * ..
По-друге, невже це все неправда?
🤔