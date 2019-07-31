 Є варіанти обміну Сущенка або передачі Україні для відбування покарання, - Фейгін

Про це Фейгін повідомив кореспонденту Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Побував сьогодні в колонії у Романа Сущенка. У нього все нормально... Також можна сказати, що напередодні українських парламентських виборів відбувалися різні події, які вселяють певний оптимізм. Ймовірно, як варіант передбачається передача Сущенка Україні для відбування покарання. І ймовірно - обмін. Однак треба, щоб українська сторона проявила активність у цьому питанні. Тож перспектива, нехай поки що доволі примарна, але є", - сказав Фейгін.

Він також повідомив, що його підзахисний перебуває сам у камері. При цьому планується, що адміністративна комісія продовжить його перебування в безпечному місці - починаючи з 5 серпня на три місяці.

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Нагадаємо, Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

Протягом двох днів після арешту ніхто не знав про долю журналіста, йому не давали зв'язатися ні з дружиною, ні з адвокатом, ні з представниками українського посольства в РФ. Пізніше члени Громадської спостережної комісії Москви випадково виявили його в слідчому ізоляторі ФСБ "Лефортово" під час інспекційного візиту. На той момент Лефортовський районний суд Москви вже заарештував українця на два місяці.

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7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в "шпигунстві" за статтею 276 КК РФ, яка передбачає покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є працівником Головного управління розвідки Міноборони України і нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ Національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею". У ГУР Міноборони це спростували. Сам журналіст відкидає обвинувачення ФСБ РФ і не визнає своєї провини.

Пізніше захисника Сущенка Марка Фейгіна позбавили статусу адвоката. Він представляє Сущенка тільки як громадський захисник.

4 червня 2018 року Мосміськсуд засудив українського журналіста до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство (ст. 276 КК РФ). 12 вересня Верховний суд Росії визнав вирок "законним".