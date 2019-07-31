EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 За кордоном
  1519  78
Матеріали за темою:
Все про:визволення (276) Фейгін (380) Сущенко (441)

 Є варіанти обміну Сущенка або передачі Україні для відбування покарання, - Фейгін

Адвокат Марк Фейгін вважає, що низка недавніх подій вселяє певний оптимізм щодо можливого обміну українського журналіста Романа Сущенка.

Про це Фейгін повідомив кореспонденту Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Побував сьогодні в колонії у Романа Сущенка. У нього все нормально... Також можна сказати, що напередодні українських парламентських виборів відбувалися різні події, які вселяють певний оптимізм. Ймовірно, як варіант передбачається передача Сущенка Україні для відбування покарання. І ймовірно - обмін. Однак треба, щоб українська сторона проявила активність у цьому питанні. Тож перспектива, нехай поки що доволі примарна, але є", - сказав Фейгін.

Він також повідомив, що його підзахисний перебуває сам у камері. При цьому планується, що адміністративна комісія продовжить його перебування в безпечному місці - починаючи з 5 серпня на три місяці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український журналіст Роман Сущенко вже 1000 днів незаконно утримується в РФ. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

Протягом двох днів після арешту ніхто не знав про долю журналіста, йому не давали зв'язатися ні з дружиною, ні з адвокатом, ні з представниками українського посольства в РФ. Пізніше члени Громадської спостережної комісії Москви випадково виявили його в слідчому ізоляторі ФСБ "Лефортово" під час інспекційного візиту. На той момент Лефортовський районний суд Москви вже заарештував українця на два місяці.

Читайте також: Сущенко цікавиться результатами виборів і тим, як новий президент вирішуватиме питання політв'язнів, - Фейгін

7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в "шпигунстві" за статтею 276 КК РФ, яка передбачає покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є працівником Головного управління розвідки Міноборони України і нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ Національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею". У ГУР Міноборони це спростували. Сам журналіст відкидає обвинувачення ФСБ РФ і не визнає своєї провини.

Пізніше захисника Сущенка Марка Фейгіна позбавили статусу адвоката. Він представляє Сущенка тільки як громадський захисник.

4 червня 2018 року Мосміськсуд засудив українського журналіста до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство (ст. 276 КК РФ). 12 вересня Верховний суд Росії визнав вирок "законним".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140444
 
 
 Топ коментарі
 
Ну... Нічого нового. Як з моряками. Клімкін тоді перебив.
Вибачте, я ще в Україні живу, чи таки в Новоросійской області РФ?
 показати весь коментар
 
Отбывать наказание у нас? А у нас что законы раськи федераски уже действуют? Может я сплю и мне вся эта херня снится?
Так, теперь понятно, что все наши пленные в пидораше обречены, эти козломордые животные хотят нас заставить жить по их законам и выполнять их условия. Почувствовали, что теперь у нас импотентная власть с прорасейским началом.
 показати весь коментар
 
а кто вас держит? выезжай себе
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну... Нічого нового. Як з моряками. Клімкін тоді перебив.
Вибачте, я ще в Україні живу, чи таки в Новоросійской області РФ?
 показати весь коментар
 
 
Пане Зєлєнскій!
Порошенко читав Цензор, я точно знаю.
Якщо Ви, ПрезЕдент, читаєте, прошу- просто скажіть що українці в Вашій країні зайві.
Дайте змогу всім хто не підтримує Ваш режим виїхати.
Особливо- військовослужбовцям за контрактом. Дозвольте людям жити.
 показати весь коментар
 
 
кацап, с Украины давно можно выехать, с 1989 года примерно, вам лишнехромосомным не понять как это
 показати весь коментар
 
 
ты тоже можешь. только в обратную сторону - к березкам, бояре и всему дорогому твоему сердцу
 показати весь коментар
 
 
Ви підтримуєте створення тоталітарного режиму Слуг народу в Україні?
 показати весь коментар
 
 
нет, почему? просто хочет человек выехать, просится, вот и спрашиваю кто ему мешает в этом
 показати весь коментар
 
 
А ви спробуйте спокійно розібратися у сьогоднішніх обставинах в Україні. Звичайно, що сьогодні не залізний занавес, але виїзд військовослужбовців не такий, як для звичайних громадян. Мої родичі теж виїжджали після служби по контракту в ЗСУ і тепер не хочуть мати справу з новими слугами народу. Подумайте чого так відбувається.
 показати весь коментар
 
 
не знаю почему, контракт закончится и выезжай себе, в чем проблема тут? загранпаспорт получается на общих основаниях, нет?
 показати весь коментар
 
 
Там трохи інший порядок, тому бачу вашу необізнаність у цих питаннях.
 показати весь коментар
 
удивительно, а знаки вопроса ничего не значат? наверное это были вопросы, или у вас уже по другому и тут?
 показати весь коментар
 
 
У вас запитання, які більше схожі на твердження. Відповідаю, що там вимагаються додаткові документи. Які? А я вам тут це не буду писати, бо агресивним нема бажання пояснювати.
 показати весь коментар
 
понятно, у нас есть ТАКИЕ ПРИБОРЫ.... раз требуют секретные документы то пусть сидит себе
 показати весь коментар
 
 
Це говорять, а ті хто виїжджав мають інші проблеми.
 показати весь коментар
 
это говорят юристы, кстати это Зе придумал не выпускать военных?
 показати весь коментар
 
 
До нього був такий порядок, але використати обставини можна по різному.
 показати весь коментар
 
правильно, так Зе плохой, но "разреши выехать", а то что до него - хорошее, так?
 показати весь коментар
 
Ви уважно прочитали про використання обставин? Здається, що ви дійсно на Балканах давно🤗
 показати весь коментар
 
я думаю что железного занавеса нет, справку можно взять если нужно и т.д., Зе нет в военкоматах, я уверен в этом.
не так уж давно, 6 лет всего
 показати весь коментар
 
 
Помиляєтеся, що все просто. Не хочу навіть пояснювати чому. Колись зрозумієте.
 показати весь коментар
 
Не переводь свої мрії на мене. На жаль, не зважаючи на мрію про США, зараз у мене лише Польща та Норвегія.
 показати весь коментар
 
 
в Польше и Норвегии нет бояры, тебе там делать нечего, крути глобус в другую сторону
 показати весь коментар
 
 
Тобто ви не бачили п'яних поляків? Мені доводилося це бачити😁
 показати весь коментар
 
 
А був у Польщі і сам все бачив. Пьють теж сильно, а ще в Україну приїжджать і напиваються.
 показати весь коментар
 
 
Про пив я відповів, а так не має значення яке спиртне вони п'ють🤗
 показати весь коментар
 
вообще-то имеет, ему бояра нужна, причем тут Польша?
 показати весь коментар
 
При тому, що ви перший почали говорити про бояру у Польщі.
 показати весь коментар
 
Тупе спілкування, бо для мене їхня зубрівка теж бояра. Це все етиловий спирт.
 показати весь коментар
 
все спиртные напитки содержат этиловый спирт, этанол, на то они и спиртные
а зубровка нормальная, ею не отравишься как боярой кацапы травятся
 показати весь коментар
 
 
Отруїтися можна чим завгодно, у тому числі зубрівкою. У мене було і є в роду багато лікарів, тому не розповідайте про отруєння🧐
 показати весь коментар
 
 
можно и до белочек допиться если что и даже умереть с перепоя, надо ж голову тоже иметь
 показати весь коментар
 
 
спілкуватися з упоротим порхоботом саме задоволенння...
ти йому факти а воно тобі словоблуддя
 показати весь коментар
 
Так и Московия вас зовет, паспорта раздает.
 показати весь коментар
 
А у вас один кацапський паспорт чи декілька?
 показати весь коментар
 
 
Я не знаю сколько сейчас паспортов в Московии выдают.
 показати весь коментар
 
Ви же написали самі, що московія роздає паспорти, тобто маєте досвід.
 показати весь коментар
 
 
Але, військослужбовців служать не Президент у а Народові України.Якщо військовослужбовець виїде, він буде дезертиром.
 показати весь коментар
 
Какое в Ж..П.У "отбывание наказания"?!!
На территории Украины вато-фашистские законы НЕ ДЕЙСТВУЮТ!
 показати весь коментар
 
 
А чи ще є Україна?
Чекаємо відповідь Зєлєнсково.
І не таку як тоді Рамзану Кадирову.
 показати весь коментар
 
 
Фейгин снова наврал, а ты раздуваешь тут эту туфту.
 показати весь коментар
 
Я Фейгіну теж не вірю, але які ваші підстави йому не вірити🤗?
 показати весь коментар
 
Ну, начнем с того, что он уже не может заниматься адвокатской практикой.
 показати весь коментар
 
Мене ваші російські тоталітарні закони не цікавлять, а цікавить чи працює Фейгін на ваше ФСБ і по їхнім вказівкам дурить українців та родичів Сущенка?
 показати весь коментар
 
 
Я бы послал тебя... Да вижу, ты - оттуда. Есть варианты обмена Сущенко или передачи Украине для отбывания наказания, - Фейгин - Цензор.НЕТ 9762
 показати весь коментар
 
 
Тобто визнаєте, що ви з росії. Це все, що треба знати.
 показати весь коментар
 
 
напився? там написано "свободу Сущенко"
 показати весь коментар
 
 
Не пив, на відміну від вас. Так що дає українцям адвокатура Фейгіна в росії, яка плює на права людини?
 показати весь коментар
 
 
Черговий екзамен. Клімкін уже не врятує.
 показати весь коментар
 
 
Я спати. Сподіваюся, завтра прокинуся ще в Україні.
 показати весь коментар
 
 
Чому до нього у вас такий гумор? Ви самі у США, чи по проксі з росідо до США потрапили?
 показати весь коментар
 
 
Як ти?- Проксі увімкнув- і вже не в Твєрі, а в Каліфорнії.
 показати весь коментар
 
Отбывать наказание у нас? А у нас что законы раськи федераски уже действуют? Может я сплю и мне вся эта херня снится?
Так, теперь понятно, что все наши пленные в ******** обречены, эти козломордые животные хотят нас заставить жить по их законам и выполнять их условия. Почувствовали, что теперь у нас импотентная власть с прорасейским началом.
 показати весь коментар
 
 
Отбывать наказание у нас?
есть такое соглашение, между странами, что отбывать наказание преступника могут отправить на родину...хотя в данном случае это по дурному будет выглядеть, дело то шито белыми нитками...
 показати весь коментар
 
Угу, и тем самым мы юридически признаем законность приговора. Веселенькое дело, даже если вдруг Сущенко действительно шпион, то мы его за это накажем и посадим в тюрьму. Абсурд какой-то. А если не шпион, то просто признаем, что раска ********* имеет право унижать наших граждан и вообще делать с ними что хочет. Тоже абсурд.
 показати весь коментар
 
 
Есть вариант - обжаловать решение суда в ЕСПЧ, почему этого не делают?
 показати весь коментар
 
"варианты обмена" - понимаю, как не вспомнить
https://censor.net.ua/news/3139688/rossiyiskie_moryaki_s_arestovannogo_ukrainoyi_tankera_neyma_uje_v_moldove_moskalkova

отбывание наказания в Украине по кацапскому приговору? - нет.
 показати весь коментар
 
- Новейший российский эсминец построен из композитных материалов, что делает его невидимым для радаров противника.
- Но все-таки его можно обнаружить по дыму из трубы.
- Вы думаете у нас в НИИ дураки сидят? Мы предусмотрели в нем режим хода на веслах.
(C)
@nutvox
😄
 показати весь коментар
 
 
Во, как нагнетает новоиспеченный главтаможня! Прям Верещагин, тока пока без пулемета. А он его хоть видел? Я- о пулемете. Говорят- очень полезная вещь. Ибо, есть Правило: "Простой человек, с пулемётом- уже не простой. Простой человек, без пулемёта- уже почти не человек"(с). Очень актуально это Правило, в смутные времена. Теперь, "вернёмся к нашим баранам"(с). О нагнетании:
Есть варианты обмена Сущенко или передачи Украине для отбывания наказания, - Фейгин - Цензор.НЕТ 4851
 показати весь коментар
 
Опубликованные фото «ликвидации» президента страны-агрессораВладимира Путина крупным планомСеть взорвала карикатура, где изображено «ликвидированного» президента РФ Владимира Путина. Фото появилось на официальной странице художника Алеши Ступина в социальной сети Twitter.«Mission Complete», - говорится в подписи к сообщению.Фото "ликвидированного" Путина появилось в сети: "миссия выполнена". Politeka
.Есть варианты обмена Сущенко или передачи Украине для отбывания наказания, - Фейгин - Цензор.НЕТ 8758 .
 показати весь коментар
 
раньше зрадоебы выли, что порошенко мородер, потому шо свинарчук и потому шо ротердам+. теперь ротердам+ продлен, свинарчук отправлен в пасе. если ротердам+ и свинарчук плохие, то теперь зеленский мародер? если они хорошие, значит порох был не мародер? я запутался
(C)
@Sawwakuralesoww
🤔
 показати весь коментар
 
 
Ранкова молитва .!?
Ви вже жити не можете без свого *сцаря Пеці * ..
 показати весь коментар
 
 
По-перше, у мене не ранок а вечір.
По-друге, невже це все неправда?
🤔
 показати весь коментар
 
Соглашайтесь на любой вариант. Отбудет Сущенко свой срок по приговору судилища козлостана - в санатории в Конче-Заспе или Пуще-Водице Есть варианты обмена Сущенко или передачи Украине для отбывания наказания, - Фейгин - Цензор.НЕТ 4963
 показати весь коментар
 
 
ждем возвращения надежды сущенко, порохохряк закончил каденцию и спектакль подошел к концу.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору