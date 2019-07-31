 П'ятьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" етапували в окупований Крим, - адвокат Мамбетов

Про це кореспонденту Крим.Реалії розповів адвокат Маммет Мамбетов, інформує Цензор.НЕТ.

Іззет Абдуллаєв, Сейтвелі Сейтабдіев, Аким Бекіров, Алім Карімов і Асан Яніков пробудуть в слідчому ізоляторі як мінімум до кінця тижня.

"Ще 23 липня під час судового засідання по відеозв'язку Іззет мені повідомив, що його етапують із СІЗО в Шахтах у СІЗО Ростова. Через кілька днів після цього керівник слідчої групи ФСБ, яка займається цією справою, повідомив мені, що Іззета і ще чотирьох фігурантів цієї справи доставили з СІЗО Ростова в СІЗО Сімферополя для проведення слідчих дій", - розповів Мамбетов.

На слідчих діях відбувалося впізнання п'ятьох обвинувачених таємним свідком.

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"Сьогодні (30 липня. - Ред.) в управлінні ФСБ було впізнання таємним свідком мого підзахисного і ще чотирьох обвинувачених. Слідчі дії триватимуть мінімум до кінця тижня. Днями у нас буде продовження арешту. Воно, ймовірно, відбудеться в Криму. Після цього їх етапують назад в СІЗО, де вони раніше утримувалися", - додав він.

Нагадаємо, співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, зокрема активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Всього було затримано 23 людини.

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував всіх затриманих активістів.

29 березня російські силовики затримали 24-го кримськотатарського активіста Едема Яячікова, який після обшуків у Криму перебував у розшуку.

14 травня Кіровський і Жовтневий районні суди Ростова-на-Дону, а також Шахтинський міський суд Ростовської області продовжили на три місяці запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для 24 фігурантів справи організації "Хізб ут-Тахрір", затриманих 27-28 березня 2019 року.

Усі вони будуть під арештом до 15 серпня, 20 активістів утримують у СІЗО Ростова-на-Дону, ще четверо - в СІЗО міста Шахти.