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Все про:діти (1616) Латвія (233) МЗС (1836)

 Діти загиблих українських бійців відпочинуть у Латвії, - МЗС

З 29 липня по 2 серпня на базі середньої школи міста Мальта під патронатом Національної гвардії і Міноборони Латвії відбуватиметься табір для українських дітей.

Для участі в таборі прибула група з 30 дітей у супроводі офіцерів Збройних сил України та Національної гвардії України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС.

"Більшість дітей - з сімей військовослужбовців, чиї батьки загинули в боях із сепаратистськими угрупованнями на сході України, що діють за безпосередньої участі і підтримки російських збройних сил", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що латвійське оборонне відомство вже третій рік поспіль забезпечує прийом груп дітей з України на базі підрозділу Національної гвардії в різних регіонах.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140440
 
   
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А дети Порошенко сели в частный самолёт и улетели в тёплые края на острова .
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там глаз да глаз нужен чтобы в эту группу как бывало уже писали с донбасса руководители напихали своих долбанных мажорных деток вместо детей погибших военных... было такое... на шарку в европе оттянуться желающих немало найдётся. Діти загиблих українських бійців відпочинуть у Латвії, - МЗС - Цензор.НЕТ 4521
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