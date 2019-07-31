 Діти загиблих українських бійців відпочинуть у Латвії, - МЗС

Для участі в таборі прибула група з 30 дітей у супроводі офіцерів Збройних сил України та Національної гвардії України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС.

"Більшість дітей - з сімей військовослужбовців, чиї батьки загинули в боях із сепаратистськими угрупованнями на сході України, що діють за безпосередньої участі і підтримки російських збройних сил", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що латвійське оборонне відомство вже третій рік поспіль забезпечує прийом груп дітей з України на базі підрозділу Національної гвардії в різних регіонах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив реалізувати проєкт "єМалятко" до кінця року