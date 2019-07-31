EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство, За кордоном
  835  30
Все про:опитування (392) Росія (19138)

 Кожен четвертий росіянин помітив погіршення свого матеріального становища упродовж останнього часу, - опитування

24% росіян помітили, що їхнє матеріальне становище за останні два-три місяці погіршилося.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Фондом "Громадська думка", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

При цьому 67% опитаних відповіли, що їхній добробут за цей термін майже не змінився. Позитивні зміни у своєму житті побачили 8% громадян РФ.

Водночас 12% респондентів зізналися, що грошей не вистачає на їжу. Кожен четвертий відповів, що коштів вистачає на харчування, але не на одяг.

Також читайте: 30% росіян вважають Україну братньою країною, а 12% - джерелом загрози для РФ, - опитування

Загалом кожен десятий росіянин (11%) оцінює своє нинішнє матеріальне становище, як добре, 60% - як середнє, і 28% учасників опитування - як погане.

39% росіян не чекають будь-яких змін у найближчий рік для свого матеріального становища, 22% респондентів розраховують його змінити в кращий бік, 18% опитаних вважають, що стане гірше.

Опитування було проведено 14 липня 2019 року серед 1500 респондентів віком від 18 років і старше у 104 населених пунктах, 53 суб'єктах РФ.

Читайте також: 66,5% жителів України вважають Росію країною-агресором, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140437
 
 
 Топ коментарі
 
Не верю! Санкции только на пользу!
 показати весь коментар
 
Санкції працюють аж гай шумить. Все гірше і гірше живеться москалям. Тільки ось, поки вони схуднуть ми можемо здохнути.
 показати весь коментар
 
А нам зачем это, может лучше обсудить пенсию 50доларов и как наши пенсионеры умудряются выживать?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
тобто ти вважаєш,що ця інформація говорить про те, що москалі стали гірше жити? Цікаво. Якщо в США провести таке опитування? Може 30 % буде ? Не може так бути?
 показати весь коментар
 
Неа, в Росії був ювілей, іканоміка растет 13 кварталов 95 кварталов второе столетие подряд, иногда со знаком минус, но растет все равно
 показати весь коментар
 
А яка різниця чи росте економіка? Я про опитування.
 показати весь коментар
 
Ну, если при стабильно растущей экономике у кого-то ухудшается благосостояние - то он рукожопый ленивый дебил.
 показати весь коментар
 
 
А якщо дійсно провести опитування в Росії, чи стали гірше жити в США, в Україні ? Кожен четвертий росіянин помітив погіршення свого матеріального становища упродовж останнього часу, - опитування - Цензор.НЕТ 5892
 показати весь коментар
 
Гарна ідея. Але навіть в США мабуть чверть людей скажуть що вони стали жити гірше. Бо така людська природа. "Раніше от було небо синішим, і дині були солодші."
 показати весь коментар
 
А нам зачем это, может лучше обсудить пенсию 50доларов и как наши пенсионеры умудряются выживать?
 показати весь коментар
 
 
Зимой ещё была, ну почти=1497гр, минималка. Полтинник вот накинули. Многим в июле от 4 до 12 массово. Кое кому 40 перепало---чманеют от восторга. Кстати по данным Пенс-фонда 3 миллиона получают примерно на сегодняшний день 1600--1850гр. Да---не 50 дол.
 показати весь коментар
 
Санкції працюють аж гай шумить. Все гірше і гірше живеться москалям. Тільки ось, поки вони схуднуть ми можемо здохнути.
 показати весь коментар
 
 
А посольство Китая уже заявило протест Российской Федерации в связи с непринятием мер по тушению китайского имущества в Сибири?
(C)
@Vitauskas_A
🤔
 показати весь коментар
 
 
Нехай хоч повиздихають усі раісянє.
 показати весь коментар
 
 
вже скоро, за їх справи будуть покарані...
 показати весь коментар
 
 
Хорошая и позитивная новость,есть к чему еще стремиться.Нужно что бы каждый второй был осчастливлен.
 показати весь коментар
 
Был бы у них новый весёлый президент, было бы больше оптимизма.
 показати весь коментар
 
Ми теж помічаємо пакращення ЗЕпогіршення. Доляр подешевшав, а ціни ростуть аж гай гуде.
 показати весь коментар
 
 
Вас Ивановых не поймешь,дешевый долар плохо,и дорогой нехорошо!
 показати весь коментар
 
Вам Сідоровим нє панять. Мені насрать на той доляр. Чому ціни лізуть тільки вгору?
 показати весь коментар
 
паспорта при опросе проверяли? или каждый китаец бегающий за уралом автоматически считается россиянином? Кожен четвертий росіянин помітив погіршення свого матеріального становища упродовж останнього часу, - опитування - Цензор.НЕТ 8906 если китайцев отминусовать, то сколько потомков золотой орды ещё довольны своим материальным положением?
 показати весь коментар
 
та нехай ця клята расіянсько-московська ********* зникне, розпадеться на частинки...
 показати весь коментар
 
 
думаю, многие слышали истерики свиней, что они всё-всё у нас строили.
А тут довелось посмотреть интересную передачу про советское метро.
https://www.youtube.com/watch?v=8y8qFEDBAQA

и что же мы видим? Московское метро строили украинцы! Харьков, Кривбасс, Донбасс!
 показати весь коментар
 
Каждый четвертый россиянин заметил ухудшение своего материального положения за последнее время, - опрос
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Інші не побачили погіршення, бо взагалі нічого не бачать.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору