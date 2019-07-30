 Україна відкриє 18 візових центрів у 16 країнах світу, - МЗС

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"МЗС продовжує реалізацію комплексу заходів для підвищення рівня консульського обслуговування іноземців, які бажають відвідати нашу державу, – триває розширення мережі візових центрів, яка з серпня 2019 р. охоплюватиме 74 міста", - йдеться в повідомленні.
На додаток до існуючих 56 візових центрів відкриваються 18 нових центрів у 16 країнах світу: у Сіднеї (Австралія), Кабулі (Афганістан), Мінську (Білорусь), Лондоні (Сполучене Королівство), Александрії (Єгипет), Тель-Авіві (Ізраїль), Ахмедабаді, Хайдарабаді, Чандігарі (Індія), Доха (Катар), Мехіко (Мексика), Гаазі (Нідерланди), Веллінгтоні (Нова Зеландія), Мускаті (Оман), Рамаллі (Палестина), Бангкоку (Таїланд), Анталії (Туреччина), Парижі (Франція).
Ничего, в Трускавце «научатся»🤔
Попахивает обычным отмыванием денег...
Других объяснений (по большинству стран) - нет
Визовый центр - зло. Это по факту частная контора, которая перекладывает ваши бумажки в консульский отдел и берёт за это +20 евро. При этом ни за что не отвечая.