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 Україна відкриє 18 візових центрів у 16 країнах світу, - МЗС

Україна відкриє 18 нових візових центрів для іноземців у 16 країнах світу.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"МЗС продовжує реалізацію комплексу заходів для підвищення рівня консульського обслуговування іноземців, які бажають відвідати нашу державу, – триває розширення мережі візових центрів, яка з серпня 2019 р. охоплюватиме 74 міста", - йдеться в повідомленні.

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На додаток до існуючих 56 візових центрів відкриваються 18 нових центрів у 16 країнах світу: у Сіднеї (Австралія), Кабулі (Афганістан), Мінську (Білорусь), Лондоні (Сполучене Королівство), Александрії (Єгипет), Тель-Авіві (Ізраїль), Ахмедабаді, Хайдарабаді, Чандігарі (Індія), Доха (Катар), Мехіко (Мексика), Гаазі (Нідерланди), Веллінгтоні (Нова Зеландія), Мускаті (Оман), Рамаллі (Палестина), Бангкоку (Таїланд), Анталії (Туреччина), Парижі (Франція).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140435
 
 
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О как...А что посольство Украины в Париже не справляется с наплывом желающих посетить Украину..?? И как давно для граждан ЕС стали нужны визы для посещения Украины..??
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В перечне стран около половины имеет безвиз с Украиной , зачем же там открываются визовые центры ? А где визовые центры на территории московии ? Или им визы так и не введут ?
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А что тут удивительного? Если пресс-секретарь Зе, и я подозреваю и сам президент, не знают столицу Канады и путают Словакию со Словенией, то что вы ожидали? Видимо им просто не сказали про безвиз.
Ничего, в Трускавце «научатся»🤔
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Вы сначала сделайте страну привлекательной для туризма, а только потом открывайте визовые центры для толп туристов.
Попахивает обычным отмыванием денег...
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детвора власть имущих подрастает нужно срочно всех трудоустроить на работу белыми воротничками, остальные на клубнику поедут.
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Я так понимаю во Франции (к примеру) открывают визовый для арабов - эмигрантов, чтобы им было куда поехать когда Франция откажет в виде на жительство.
Других объяснений (по большинству стран) - нет
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Україна перетворюється на прохідний двір та притулок для мігрантів з усього світу. Скоро українці перетворяться на національну меншину на своїй землі. Треба, навпаки, зробити жорсткий візовий режим для країн СНД, Азії, Африки, Латинської Америки. Візові центри треба негайно закрити, хай звертаються безпосередньо в консульство.
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у зрадофилов опять все плохо. закрываются визовые центры - отстой, открываются - нафиг нужны. Лечитесь уже
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Когда в России откроют?
Визовый центр - зло. Это по факту частная контора, которая перекладывает ваши бумажки в консульский отдел и берёт за это +20 евро. При этом ни за что не отвечая.
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