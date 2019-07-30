 МОЗ запускає проєкт "Запитай у лікаря": ставити запитання можна в соцмережах відомства

"Запитай у лікаря" - формат онлайн-спілкування пацієнтів та лікарів на найбільш затребувані теми, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства. На сторінці МОЗ України у Facebook відбуватимуться трансляції наживо, під час яких користувачі мережі зможуть отримати відповіді від досвідченого спеціаліста.
Перша трансляція відбудеться 1 серпня о 13:00, тема - вакцинація. Її розкриє Федір Лапій, лікар-інфекціоніст, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П. Л. Шупика, член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.
Свої запитання можна написати під публікаціями у фейсбуці (https://tinyurl.com/yxqj6orj) і твітері (https://tinyurl.com/y692hgw7), а лікар відповість на них у прямому ефірі.
МОЗ України наголошує, що будь-які консультації щодо вашого стану здоров’я ви маєте отримувати насамперед у сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким ви підписали декларацію. Саме на рівні сімейних лікарів у світі вирішуються до 80% питань щодо здоров’я. Формат "Запитай у лікаря" - це додаткова можливість дізнатися у фахівців відповідь на те чи інше питання, що не може замінити візит і повноцінну індивідуальну консультацію з вашим лікарем.
😂
где моя любимая
ясень не ответил мне
качая головой
я спросил у тополя
где моя любимая
тополь забросал меня
осенною листвой (с)
Всё это хрень.. И болели точно так же...
Могу сказать одно (как дохтур) - лет 20 назад было модно болеть раком желудка, а сейчас в моде рак толстой кишки...
Хавчик, господа... хавчик...
А дай "советскому" ребёнку планшет, шоколадки и чипсы, и он превращается в "современного" болеющего.
Ищите дураков на халяву поциентам советы давать
Что-то грядущий ****** обретает очертания таких масштабов, что даже я не ожидала.
Как бы это так, чтоб для 25% остались правила и подходы злочинной геноцидницы Супрун, а 75% пусть лечатся по правилам доброго волшебника-эктрасенса Радуцкого, а?
Sergey Fursa: Потенциальный министр здравоохранения Радуцкий принимал участие в битве экстрасенсов на российском телеканале ТНТ еще в 2013 году.
Может быть именно там он узнал, что для украинцев нужно особое лечение и генному украинца не подходят лекарства немца и поляка? Кто знает, что еще в той битве рассказали ему великие маги и чародеи.
Может теперь будущий министр является уникальным носителем истины и знаний. А может он внесет изменения в мед реформу и теперь украинцев снова будут лечить через телевизор, не зря же в администрации президента хотят запуска новый русскоязычный канал. Заряженные тазики с водой еще никогда не подводили. Пора наконец избавится от этой шелухи доказательной медицины и вернутся к исконному лечению подорожником, вернуть знахарок и золотые пирамидки, выдавая им лицензии МОЗ.
А главным по лицензия будет сам министр, как человек, не по наслышке знающий о силе экстрасенсов, магов, ведунов и прочих товарищей, которых пыталась выгнать из медицины поганой метлой Уляна Супрун. Конец геноциду пришел. Конец геноцида гомеопатов.
И не забыть сжигать по одной ведьме в год. Чтобы погода хорошая была. Ради урожая. Тогда можно сразу будет объединить МОЗ и агроминистерство. А министр будет бить в бубен, вызывая дождь, если ведьмы не хватит.
Вот он, путь к ускоренному экономическому росту. И украинской доминации.
https://ibigdan.livejournal.com/23948937.html