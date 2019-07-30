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 МОЗ запускає проєкт "Запитай у лікаря": ставити запитання можна в соцмережах відомства

МОЗ запускає новий формат комунікації "Запитай у лікаря" для популяризації відповідального ставлення до свого здоров'я та підвищення довіри до доказової медицини.

"Запитай у лікаря" - формат онлайн-спілкування пацієнтів та лікарів на найбільш затребувані теми, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства. На сторінці МОЗ України у Facebook відбуватимуться трансляції наживо, під час яких користувачі мережі зможуть отримати відповіді від досвідченого спеціаліста.

Перша трансляція відбудеться 1 серпня о 13:00, тема - вакцинація. Її розкриє Федір Лапій, лікар-інфекціоніст, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П. Л. Шупика, член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спокійно чекаємо. Якщо не залишимося - передамо всю роботу і плани, - Супрун про можливість відставки

Свої запитання можна написати під публікаціями у фейсбуці (https://tinyurl.com/yxqj6orj) і твітері (https://tinyurl.com/y692hgw7), а лікар відповість на них у прямому ефірі.

МОЗ України наголошує, що будь-які консультації щодо вашого стану здоров’я ви маєте отримувати насамперед у сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким ви підписали декларацію. Саме на рівні сімейних лікарів у світі вирішуються до 80% питань щодо здоров’я. Формат "Запитай у лікаря" - це додаткова можливість дізнатися у фахівців відповідь на те чи інше питання, що не може замінити візит і повноцінну індивідуальну консультацію з вашим лікарем.

Також читайте: Пацієнти з раком крові безкоштовно отримають новий ефективний німецький препарат, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140433
 
   
 Топ коментарі
 
Сразу после того как слуги урода откажутся от израильского.... МОЗ запускає проєкт "Запитай у лікаря": ставити запитання можна в соцмережах відомства - Цензор.НЕТ 4266
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Мы в детстве болели реже, чем сейчас наши дети... Вот думаю, что было лечебным: смола с деревьев, зеленые абрикосы, гудрон или кисленькие жопки муравьев?
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Кашпіровського перекупили?
МОЗ запускає проєкт "Запитай у лікаря": ставити запитання можна в соцмережах відомства - Цензор.НЕТ 7237
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Похоже медицина у ЗЕКкоманды тоже будет в смартфоне, и лекарства там же у смартфоне будут..Как бы не пришлось за Супрун плакать
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я спросил у ясеня
где моя любимая
ясень не ответил мне
качая головой

я спросил у тополя
где моя любимая
тополь забросал меня
осенною листвой (с)
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Тому, що не треба запитувати у тополя🧐
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Пани Уляна, когда вы отказались от американского гражданства?
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Сразу после того как слуги урода откажутся от израильского....
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ну тогда нам всем надо стать ГРАЖДАНАМИ США МОЗ запускає проєкт "Запитай у лікаря": ставити запитання можна в соцмережах відомства - Цензор.НЕТ 3055 ОБЪЯВИТЬ УКРАИНУ 53 ШТАТОМ МОЗ запускає проєкт "Запитай у лікаря": ставити запитання можна в соцмережах відомства - Цензор.НЕТ 8436 И ОДЕССУ СДЕЛАТЬ ПРИГОРОДОМ ХАЙВЫ ИЗРАИЛЯ...... МОЗ запускає проєкт "Запитай у лікаря": ставити запитання можна в соцмережах відомства - Цензор.НЕТ 1397
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А она должна? Вот одному слуге уродов от Израэльского отказываться оказалось необязательно.
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Мы в детстве болели реже, чем сейчас наши дети... Вот думаю, что было лечебным: смола с деревьев, зеленые абрикосы, гудрон или кисленькие жопки муравьев?
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у нас был даже дефцит болезней... лекарства были дефцитом..а остального хватало...не болеть....
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был...
Всё это хрень.. И болели точно так же...
Могу сказать одно (как дохтур) - лет 20 назад было модно болеть раком желудка, а сейчас в моде рак толстой кишки...
Хавчик, господа... хавчик... МОЗ запускає проєкт "Запитай у лікаря": ставити запитання можна в соцмережах відомства - Цензор.НЕТ 6693
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Нормальные дети, которые бегают на свежем воздухе и нормально питаются болеют точно так же редко, как и те из ваших воспоминаний.

А дай "советскому" ребёнку планшет, шоколадки и чипсы, и он превращается в "современного" болеющего.
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Все банки - на голову , а телевизор , - на помойку . МОЗ запускає проєкт "Запитай у лікаря": ставити запитання можна в соцмережах відомства - Цензор.НЕТ 2359
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Тогда сразу же вопрос к доктору , психиатру . - почему зебилы такие зебилы ,, и можна ли их как то вылечить . ?? Или хотя бы немного подлечить . ? Вот ... МОЗ запускає проєкт "Запитай у лікаря": ставити запитання можна в соцмережах відомства - Цензор.НЕТ 6736 .
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Вцдповідає дохтур Гільйотен: я лікую цю хворобу радикально.
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Я трохи в темі з приводу хвороби зебілів. Лікування індивідуальне, 5...10 сеансів, до 50 баксів сеанс. Але: зебіл має САМ прийти до психіатра, тобто мати бажання вилікуватися.
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Все психиатры страны озолотятся , но , правда , и работать же придётся круглосуточно . МОЗ запускає проєкт "Запитай у лікаря": ставити запитання можна в соцмережах відомства - Цензор.НЕТ 8755 .
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Цей процес вже пішов. Знайомий по автоклубу психіатр бідкається що не може прийняти більше трьох "лівих" пацієнтів протягом дня.
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А тариф какой? МОЗ запускає проєкт "Запитай у лікаря": ставити запитання можна в соцмережах відомства - Цензор.НЕТ 1699
Ищите дураков на халяву поциентам советы давать МОЗ запускає проєкт "Запитай у лікаря": ставити запитання можна в соцмережах відомства - Цензор.НЕТ 1840
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найгірша хороба то гімморой---ні самому подивитись ні дохтору показати МОЗ запускає проєкт "Запитай у лікаря": ставити запитання можна в соцмережах відомства - Цензор.НЕТ 1559
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А врачи запускают проект: "пошли ***** пациента" ))))))))))
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Доктора запускают ответный проект "Идите на хер, халявщики"
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Правильно, зарплату 4000$ им не сделали, они теперь нам мстить будут. 😷
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Это годное решение. Хоть врачебной консультации и не заменит, но представление о той или иной теме поможет составить. Иногда очень даже кстати такие лекции. Главное, чтоб каждая тема была интересно раскрыта.
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Не, как вам эта хохмочка? Они будут в Израиле и Германии лечиться, а мы по интернетам. Да в интернете и так про любую болезнь можно проконсультироваться , это же рай для ипохондриков. Синдром Мюнхгаузена не лечится, а там будут именно те, кто сам придумывает себе болезни, а потом ходит по врачам и заставляет их эти болезни у него искать. Больные на голову люди.
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спроси у доктора, почему проголосовал за зелю, и как это вылечить
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Светлана Самборска: "Кандидат от "Слуг народа" в министры здравоохранения Радуцкий в 2013 году принимал участие в битве экстрасенсов на российском телеканале ТНТ".
Что-то грядущий ****** обретает очертания таких масштабов, что даже я не ожидала.
Как бы это так, чтоб для 25% остались правила и подходы злочинной геноцидницы Супрун, а 75% пусть лечатся по правилам доброго волшебника-эктрасенса Радуцкого, а?
Sergey Fursa: Потенциальный министр здравоохранения Радуцкий принимал участие в битве экстрасенсов на российском телеканале ТНТ еще в 2013 году.
Может быть именно там он узнал, что для украинцев нужно особое лечение и генному украинца не подходят лекарства немца и поляка? Кто знает, что еще в той битве рассказали ему великие маги и чародеи.
Может теперь будущий министр является уникальным носителем истины и знаний. А может он внесет изменения в мед реформу и теперь украинцев снова будут лечить через телевизор, не зря же в администрации президента хотят запуска новый русскоязычный канал. Заряженные тазики с водой еще никогда не подводили. Пора наконец избавится от этой шелухи доказательной медицины и вернутся к исконному лечению подорожником, вернуть знахарок и золотые пирамидки, выдавая им лицензии МОЗ.
А главным по лицензия будет сам министр, как человек, не по наслышке знающий о силе экстрасенсов, магов, ведунов и прочих товарищей, которых пыталась выгнать из медицины поганой метлой Уляна Супрун. Конец геноциду пришел. Конец геноцида гомеопатов.
И не забыть сжигать по одной ведьме в год. Чтобы погода хорошая была. Ради урожая. Тогда можно сразу будет объединить МОЗ и агроминистерство. А министр будет бить в бубен, вызывая дождь, если ведьмы не хватит.
Вот он, путь к ускоренному экономическому росту. И украинской доминации.
https://ibigdan.livejournal.com/23948937.html
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Задавать вопросы можно и в интернете . Нах.й врачи , которые не учились , а получали дипломы за деньги и дальше будут отрабатывать деньги за счёт больных ?
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Да конечно, и схема втюхивания лекарств фальсифицированых останется прежней наверняка
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Запитання до лікарів: навички гри на фортепіано є. Потенція, як для мого віку, нормальна. Який препарат та/або фізичні вправи порадите щоби зіграти членом на піаніно?
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