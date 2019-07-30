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Все про:безпілотник (397) кордон (1318) ОБСЄ (2204) Донецька область (2290)

 Безпілотник ОБСЄ зафіксував автоколону біля кордону з РФ на окупованій Донеччині

Безпілотник ОБСЄ виявив колону із 8 вантажівок на кордоні з РФ на окупованій Донеччині, в районі, де немає офіційного пункту перетину кордону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

"Вночі 22 липня БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив автоколону з 8 вантажівок (з них, вірогідно, 3 - автоцистерни), 4 з яких мали причепи. Усі вони стояли розвернуті в західному напрямку на ґрунтовій дорозі вздовж лісосмуги поряд із кордоном з Російською Федерацією, приблизно за 2 км на південний схід від н. п. Степне (непідконтрольний урядові, 72 км на південний схід від Донецька), де немає офіційного пункту перетину кордону", - йдеться у звіті.

Також читайте: ОБСЄ повідомила про нові позиції терористів біля Станиці Луганської

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140430
 
 
 Топ коментарі
 
Белые ходоки. Стена нам нужна, как в « Игре престолов».
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Обычно другие страны получая такую инфу тутже наносят упреждающий авиаудар или ракетный удар .А тут полная ж-па . Без комментариев .Прошлая власть боялась своего народа больше чем внешнего агрессора.Нынешняя НЕ ясно . А пока всё это происходит нас просто делят на бантустаны , то чего хочет и х.йло
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Белые ходоки. Стена нам нужна, как в « Игре престолов».
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Или звезды смерти .Нуу маленькой такой звёздочки Безпілотник ОБСЄ зафіксував автоколону біля кордону з РФ на окупованій Донеччині - Цензор.НЕТ 5072 Геймеры это диагноз
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єто колона слуги народа - че ви кней пристали
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***** никак не угомонится. Поможет только та стена к которой ставят, а также виселица и плаха.
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Аниже нистаранаканхликта! Это атпускники и ихтамнеты! Это же внутренний канфликт Украины и народадамбаса!
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какая неожиданность, обсе срывает покровы с собственных обоссаных глаз
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Чтобы замазать их опять путенским нефтегазодерьмом . Внутренний конфликт , биндеровцы , правый сектор против шахтиоров и трактористов .Будут новые озабоченности, к гадалке не ходить, сывочолый свын насобирал их с пару вагонов . Поэтому его боты каждый день поют ему осанну
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А за "внутренний конфликт" разве не хозяин клоуна рассказывал?
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Сепарня витратила боєзапас, ось і везуть новий.
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Кров, пролита для …великої мети, не засихає.
Держава понад партії. Нація понад класи.
Українські мечі перекуються на рала тільки тоді, коли гасло - Незалежна Держава Українська - перетвориться в дійсність і забезпечить отому ралові можливість зужиткувати рідну плодючу землю з її незчисленними багатствами не для потреб третього або другого з половиною чи якого іншого Інтернаціоналу, а для устаткування і зміцнення власного державного добра і збагачення рідного народу. С. Петлюра
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вот это колонна, наверное развернут широкомасштабное наступление, короче всем тихо, а то ***** нападет.
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Обычно другие страны получая такую инфу тутже наносят упреждающий авиаудар или ракетный удар .А тут полная ж-па . Без комментариев .Прошлая власть боялась своего народа больше чем внешнего агрессора.Нынешняя НЕ ясно . А пока всё это происходит нас просто делят на бантустаны , то чего хочет и х.йло
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Ну если не было упреждающего удара под Илловайском, то о чем можно говорить когда техника находится на территории другого государства? Та какого там упреждающего, хотя бы по факту уже авиацию подняли и направили под Илловайск, чтобы ни один кацап не сбежал от туда, так порохохрячина зассала это сделать даже на территории Украины.
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Колонна находится на территории Украины находящейся под контролем окупантов .
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Из новейшей истории когда послали катера в Азовское море тоже молча смотрели как их обстреливает вражеская авиация . Видимо ждали обеспокоенностей со строны партнёров ?
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ну фактически да, на территории Украины, хотя и вблизи с границей, только вот до неё уже зашел 81 так называемый гумкомвой и гораздо дальше, чем 2 км. от границы, никто почему то по ним огонь не открывал, так там в колоннах были десятки автомашин, уже все давно привыкли, что россияне там себя как дома чувствуют, поэтому это не новость, а херня на постном масле.
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Ну да .Прямо как у себя дома .И все привыкли ! И мы .И обеспокоенный Запад . Зато на линии будут ещё лет 100 стрелять . Где то я даже начинаю понимать логику Зели .Если разбомбить колонну с техникой и вооружением врага -,,низзя! Потому что у нас есть безальтернативный минский договорняк " то закрывайте границу вводите визовый режим , прекращайте стрелять на передке и вуаля ....получите замороженный конфликт . Пускай через десятилетия разгребают потомки , но это лучше чем то что происходит сейчас
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да нафига зелебобе вообще, что то там разгребать? он же заявил, что пришел на один срок, ему реально это все по барабану, сейчас обрастет будучи президентом нужными связями с сильными мира сего и будет после завершения каденции заниматься каким нибудь высокорентабельным бизнесом мирового уровня, а если учесть, что он собирается быстро избавить Украину от сельскохозяйственной земли, то не тркдно догадаться, каким именно будет это бизнес
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Под Илловайском ребят умышленно подставили , слишком успешно начали войну , такие темпы не входили в планы , нужна была затяжная война по времени . Майдан не выиграли у власти остались те же , поменяли лозунги , а власть осталось та же и назначает их сатанинское мировое правительство . Может показаться смешным , но это истина . Большинство считают , что сатаны нет и большинство попадут в Ад . Вы видели на 1 долларовой купюре , пирамиду с глазом , это и есть один из сатанинских знаков и их власть во многих странах в том числе и в Украине и в России .
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Хорошо что ОБСЕ не было во время 2МВ, они и в Дахау подсчётами занимались.
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Виражаємо азабочєнасть... ну как жеж так та...ай-яй-яй...
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Там в этом обесе тоже не дураки.Уверен,что за 5 лет там так и не зафиксировано ни одного факта АГРЕССИИ РАШКИ против Украины.Это принципиально.Этого еврошлюхи не нарушат.
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Понятно,что дурость,но просто любопытно...А при чём здесь "зебилы"?
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Невже немає третьої сили, яка б спалила ту колону...?
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