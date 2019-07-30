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Все про:діти (1616) електронна система (50) електронні послуги (2)

 Зеленський доручив реалізувати проєкт "єМалятко" до кінця року

Президент України Володимир Зеленський доручив реалізувати проєкт "єМалятко" до 1 січня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у вівторок пресслужба президента України.

В Офісі президента України під головуванням глави держави Володимира Зеленського відбулася нарада з питань реалізації комплексних електронних послуг, пов'язаних з народженням дитини та оформленням відповідних документів.

"Я з самого початку казав, що йду на посаду Президента, щоб спростити життя нашим громадянам. Цифровізація державних послуг, або "Держава у смартфоні", є пріоритетом нашої команди. Особливо це стосується суспільно важливих та масових послуг, коли батьки змушені проходити бюрократичне пекло з немовлям на руках. Я доручаю реалізувати проєкт "єМалятко" до 1 січня 2020 року і готовий прибрати всі бар’єри, які виникатимуть", - підкреслив Зеленський під час наради.

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Радник президента України Михайло Федоров зазначив, що проєкт "єМалятко" - унікальний не тільки в Україні, але й у світі. "Наш проєкт передбачає можливість отримати 10 послуг за однією заявою. Проєкт є дуже складним і комплексним, і ми із самого початку хочемо задати високі стандарти управління ним", - сказав він.

За словами Федотова, профільні центральні органи виконавчої влади до 7 серпня мають підготувати галузеві плани та визначити керівників підпроєктів, а вже 9 серпня відбудеться обговорення загального плану реалізації проєкту.

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Проєкт "єМалятко" передбачає, що за однією заявою відразу в пологовому будинку можна буде отримати 10 держпослуг: 1) державна реєстрація народження дитини; 2) реєстрації місця проживання народженої дитини; 3) призначення допомоги при народженні дитини; 4) реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я; 5) реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; 6) отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї; 7) визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою; 8) визначення належності дитини до громадянства України; 9) присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі; 10) призначення допомоги багатодітним сім’ям.

Реалізація електронного проєкту "єМалятко" передбачена указом президента України "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг" і передбачає зменшення кількості необхідних візитів із 11 до нуля, а кількості необхідних документів - із 37 до одного.

Реалізація ініціатив відбудеться за підтримки міжнародних проєктів, зокрема програми EGAP (Швейцарська Конфедерація та Фонд Східна Європа), проєкту EGOV4Ukraine (ЄС, Естонія), Офісу реформ адміністративних послуг (Канада, проєкт EDGE) та проєкту EU4PAR (ЄС).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140427
 
   
 Топ коментарі
 
Аха-ха...бурятская калька. В РФ уже есть е-балльі. С е-мобилем.😂
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Молодец, вова. Но с учётом того, кто тебя подпирает, можно было бы назвать проект е-БЕнятко.
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Чувак... давай еще указ о Е-мобиле...Етафоне...ну что бы уже все как у вовы ***** было.... Зеленський доручив реалізувати проєкт "єМалятко" до кінця року - Цензор.НЕТ 8049
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Зюзя на этой фотке говорит слово: Сышишь!
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Беню нельзя...это новое лицо...честный предприниматель....бизнесмен...инвестор... Зеленський доручив реалізувати проєкт "єМалятко" до кінця року - Цензор.НЕТ 9071
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Вы ж обещали что там будут юридические лица, а там одни уголовные морды! (с)
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Не відсьогодні (і навіть не відучора) можна це все робити в електронній формі. І про це були повідомлення. І навіть мінюст звітував, що ввів такі електронні послуги.
То в чому "новина" і "ноу-хау" ЗЁ?

Звісно, окрім прикріплення чужих орденів на свої груди (як у Канаді, коли він радісно пробелькотів, що єкономіка України зростає 30 місяців поспіль)
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Минулого року восени свідоцтво оформив одразу у пологовому. Потім дружина оформила допомогу при народженні онлайн. Зареєструвався у дільничого педіатра на першому ж прийомі, на який записався онлайн. Що там ВОЗик зібрався такого нового зробити, незрозуміло.
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а Зеленський комусь конкретно доручив, чи це було доручення кинуте у всесвіт з надією, що якось воно зробиться
****** чи не впаде відповідальність на мене
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Проект еПорохо всем по пяторочке общего режима
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Про зраду, перші почали зрадофіли, теперешні зебобіки - умійти тримати удар, ми(за армію, мову, віру) через це вже пройшли, тепер Ваша черга, пощади не буде!
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ух и зедебил з гарного слова малятко зробило ********
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Мда... Йємобіль, Йота-фон, Є-малятко...
Вибачте, я ще в Україні живу?
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Я тимчасово. Або до весни Майдан- або в еміграцію.
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А я из вредности никуда не уеду, хотя есть куда ехать.
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проект электронных бань для народа,
сауны и парные
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Шо подобное экран или баба?Зря ты от санитаров убежал
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Интересно, но увы...Именно так и будет. Очень сложный и комплексный проект в 5 месяцев не реализовывается. А учитывая то, что это все должно ложиться на законодательство, то х. тебе, а не 01.01.20. Пока кнопкодавы разберутся в 3-х кнопках, год-полтора пройдет. В лучшем случае 22. И не факт, что такое поручение не будет отдаваться уже другим президентом.
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Основна частина з цього вже працює ще з минулого року (не знаю на рахунок багатодітних)
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можно только пока что представить, какое тут широкое поле для всякого рода нарушений и злоупотреблений, учитывая уровень компьютеризации в нашей стране Зеленський доручив реалізувати проєкт "єМалятко" до кінця року - Цензор.НЕТ 7683
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А поле по распилу бюджетных денег так вообще не пахано....есть где зебобикам развернуться....
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Темп чего..?? Бега на месте..или бега спиной вперед???
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За аналогией далеко ходить не нужно...белка любимый зверёк порохобота, и бег на месте ваше основное занятие....только это не вы колесо крутите, а Зеленский, он с вами развлекается на потеху публике, невольно получается. Я ему даю два пальца вверх как он вас в цирковых зверюшек обращает!
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Смешно.
Сидеть по уши в дерьме и воображать как порохоботы крутят колесо.
Это так по кацапски
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😀Единственное что делает зебобик ...так это меня смешит...как и положено клоуну...
А вокруг пальцев...вернее "пальца" он вас зебобикув вертит...
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Шо там в Сімфєрополє? чЛєніна статуі ужє вєзде?
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Получить свидетельство о рождении сейчас можно в роддоме. Прописать ребенка и офоримить помощь - онлайн. Большинство из этого уже реализовано.
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Не заважайте дятлам типу Геруса на весь ФБ кричати, що завдяки зелі ледь сонце не сходить.
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Уже діє. В множинному числі. Стосовно виборців криворіжського єврея.
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«***********» ещё нужно, без матери никак .
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Ё-моби́ль - российский пиар-проект последовательного гибридного автомобиля, в конструкции которого предполагалось использование электрической трансмиссии с комбинированным питанием от генератора, вращаемого газо-бензиновым двигателем внутреннего сгорания, и от ёмкостного накопителя энергии. За счёт применения такой схемы Ё-кроссовер имел бы базовый полный привод. В основе конструкции автомобиля лежит стальная пространственная рама, а кузов предполагалось сделать из термоформованного АБС-пластика[4] и полипропилена.
По заявлениям разработчиков, промышленное производство машин было запланировано на начало 2015 года[5], при этом стоимость автомобиля оценивалась, в зависимости от комплектации, от 450 до 490 тыс. рублей[6][7][8]. Ранее заявлялось о начале производства в 2012 году и о цене от 360 тыс. рублей[9].
По мнению анонимного источника, проект был закрыт в феврале 2014 года[10][11]. В то же время представители ОНЭКСИМ утверждали, что сертификация автомобиля пройдёт осенью 2014 года[12].
7 апреля 2014 года опубликована статья о фактическом закрытии проекта, передаче ОНЭКСИМом за €1 всех технологий государственному институту НАМИ и намерении продать цеха в Петербурге[13].
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Після кожної згадки про Зеленського підгорають шоколадні пердаки.
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зато от тюльки отстали, раньше тюлька была мишенью №1, теперь зелебоба отодвинул её в сторону и стал ростовой мишенью для стрельбы на 400 метров. Зеленський доручив реалізувати проєкт "єМалятко" до кінця року - Цензор.НЕТ 5773
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жадный педро тюрьмы боится , иначе хрен бы он кормил свое ботостадо лапотное кацахолов с приветом по 5 копеек
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Чим вони йому допоможуть? Під колеса кидатись будуть , як за бабу Юлю? Так їй не допомогло.
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Проект еПорохнятко всем по пятерку общего режима
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Цензор, ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ за ту мить, яка зафіксована на тому високоінтелектуальному лиці лідера наріда
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