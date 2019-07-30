 Чиновницю Держгеокадастру затримано в Краматорську на хабарі 1,2 тис. дол. за оформлення землі, - прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
Під час першочергових слідчих дій встановлено, що чиновниця, перебуваючи в м. Краматорськ, вимагала та отримала грошові кошти в розмірі 1200 доларів за погодження документації, пов'язаної з оформленням власності на земельні ділянки.
На одержанні хабаря чиновницю було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідне становище, поєднане з вимагання неправомірної вигоди) КК України.