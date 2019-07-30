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 Чиновницю Держгеокадастру затримано в Краматорську на хабарі 1,2 тис. дол. за оформлення землі, - прокуратура. ФОТО

30 липня за одержання хабаря затримано першого заступника начальника Головного управління Держгеокадастру в Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Чиновницю Держгеокадастру затримано в Краматорську на хабарі 1,2 тис. дол. за оформлення землі, - прокуратура 01

Під час першочергових слідчих дій встановлено, що чиновниця, перебуваючи в м. Краматорськ, вимагала та отримала грошові кошти в розмірі 1200 доларів за погодження документації, пов'язаної з оформленням власності на земельні ділянки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальницю Держгеокадастру Новомосковського району та її заступника затримали на хабарі: поліція шукає потерпілих

На одержанні хабаря чиновницю було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Чиновницю Держгеокадастру затримано в Краматорську на хабарі 1,2 тис. дол. за оформлення землі, - прокуратура 02

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідне становище, поєднане з вимагання неправомірної вигоди) КК України.

Читайте: Чиновника Держгеокадастру затримали у Львові за вимагання з учасника АТО 32,5 тис. дол. хабара за виділення земельної ділянки

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140426
 
   
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последняя из могикан, Винитутка дочь Инчи Чуна
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а че? олигархам же можно миллиардами, а эта че штуку баксов не может взять? вот блин новость)
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ну вот... на местном уровне уже во всю приторговуют земелькой )))
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ОТ дура, на бомжа 3 ключа, и оформляй хоть 1500 гектар
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