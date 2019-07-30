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Все про:Одеса (2007) суд (5362) Труханов (178) Антикорупційна прокуратура (937)

 Одеський суд викликає прокурорів САП у справі заводу "Краян", за якою виправдано Труханова та інших чиновників Одеси

Спеціалізована антикорупційна прокуратура отримала повістку про виклик до Малиновського райсуду Одеси у кримінальному провадженні щодо місцевих чиновників, які були виправдані 4 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"У вівторок, 30 липня, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою отримано повістку про виклик на 09:15 6 серпня 2019 року до Малиновського районного суду м. Одеси у кримінальному провадженні щодо нині чинного очільника міськради Одеси та інших осіб, яких суд 4 липня 2019 року виправдав і визнав невинуватими в інкримінованих злочинах щодо заволодіння коштами бюджету в сумі понад 92 млн грн внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адмінкорпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що прокурор заздалегідь запланував ознайомлення в суді з матеріалами судового провадження у визначений судом час, тому візьме участь у засіданні. "Хоча з порядку незрозуміло, у зв'язку з чим суд призначив засідання і яке питання підлягає розгляду", - наголошується в повідомленні.

Одеський суд викликає прокурорів САП у справі заводу Краян, за якою виправдано Труханова та інших чиновників Одеси 01

Нагадаємо, суд повністю виправдав Труханова, його заступника Павла Вугельмана й інших фігурантів, оскільки їхню провину не було доведено.

САП має намір оскаржити виправдувальний вирок, а НАБУ заявило про підтримку позиції САП. У САП вказали, що, на думку сторони обвинувачення, детективи провели всебічне, повне та об'єктивне досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, зібрали безліч належних та допустимих доказів, які у своїй сукупності в повному обсязі доводять вину міського голови Одеси та інших осіб у вчиненні інкримінованих їм злочинів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140423
 
 
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судді побачили, що твориться з окружним Київським судом і вирішили "включити задню".... п..ц товарісчу труханову - могли посадити, а тепер точно розстріляють Одесский суд вызывает прокуроров САП по делу завода "Краян", по которому оправдан Труханов и другие чиновники Одессы - Цензор.НЕТ 2076
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Мафия бессмертна! Они там шо не в курсе дела штоле?
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по стакану бриллиантов с брата и дело в шляпе.
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Ви зробили це разом, Зє!Біли!
і тільки не вдавайте що не розумієте різниці між недореформованими судати які при Пороху боялися чинити по бєспрєдєлу, а тепер не бояться.
Це ваша провина що таке сталося! Одеський суд викликає прокурорів САП у справі заводу "Краян", за якою виправдано Труханова та інших чиновників Одеси - Цензор.НЕТ 1329
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Боже,ну где ты породил этих тупых порохоботов!!!дебил на дебиле сидит! !!!
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Правильно пишешь ********** ... недореформованими судами при Пороху... Це і є результатом повної відсутності реформ при хряку
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Шо дєлать, Андріє? Клята демократія, то в один тур петро мальдівський, то віртуально-телевізійний ерзацпрезидент Володька.То боялись, то не боялись, то не могли, то вже не хочуть.Зрада зрадная кругом, хоч на ПМЖ міняй.
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