 Глава ОАСК Вовк: Я не боюся підозри, але все має бути в межах закону

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Щойно дізнався, що ГПУ викликає мене для проведення процесуальних дій: вручення підозри та допиту.

Здивований, що про повістку я дізнався з Фейсбуку Лариси Сарган, а не так, як це має бути згідно з нормами КПК. Мені відверто сумно, що у стінах Генпрокуратури піар переміг закон та здоровий глузд. Складається враження, що повістка була виписана ГПУ виключно на вимогу "грантових зрадолюбів". Я публічно заявляв і ще раз наголошую: Я не боюсь вручення підозри. Більше того, я особисто закликав саме до законних процесуальних дій. Вручення підозри – це єдина законна можливість довести абсурдність ситуації, яку штучно створили Ситник та Горбатюк. Ця справа є вигаданою, юридично безперспективною і є останньою спробою старої влади втрутитись у суддівську незалежність", - заявив Вовк.

Нагадаємо, що Генпрокуратура викликає голову Окружного адмінсуду Києва Вовка і ще трьох суддів ОАСК на допит і для вручення підозр.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови викривлені.

Крім того, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунку до обшуків у суді та кримінального переслідування суддів.