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 Глава ОАСК Вовк: Я не боюся підозри, але все має бути в межах закону

Глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк заявив, що про повістку до Генпрокуратури він дізнався з фейсбуку Лариси Сарган, а не так, як це має бути згідно з нормами КПК.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Щойно дізнався, що ГПУ викликає мене для проведення процесуальних дій: вручення підозри та допиту.
Здивований, що про повістку я дізнався з Фейсбуку Лариси Сарган, а не так, як це має бути згідно з нормами КПК. Мені відверто сумно, що у стінах Генпрокуратури піар переміг закон та здоровий глузд. Складається враження, що повістка була виписана ГПУ виключно на вимогу "грантових зрадолюбів". Я публічно заявляв і ще раз наголошую: Я не боюсь вручення підозри. Більше того, я особисто закликав саме до законних процесуальних дій. Вручення підозри – це єдина законна можливість довести абсурдність ситуації, яку штучно створили Ситник та Горбатюк. Ця справа є вигаданою, юридично безперспективною і є останньою спробою старої влади втрутитись у суддівську незалежність", - заявив Вовк.

Нагадаємо, що Генпрокуратура викликає голову Окружного адмінсуду Києва Вовка і ще трьох суддів ОАСК на допит і для вручення підозр.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови викривлені.

Крім того, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунку до обшуків у суді та кримінального переслідування суддів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140422
 
 
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а закон - шо дышло... Куда повернешь - туда и вышло
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Що треба для суду? Присяжні, суддя і адвокат з вулиці. Де тут проблема? Звільнити судей і прокурорів, створити нові суди - і все само собою попливе.
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мода на пейсбук вже переходить всі межі....скоро ще й злочинці на пейсбуці будуть термін відбувати
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от кому-кому, але Вовку я не вірю, що повістки на допит не отримував. Можу повірити - що не захотів отримувати; але це інша справа.
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Все должно быть по закону - "..Опись, прОтокол, сдал, принЯл, отпечатки пальцев..." (с)
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*Сестра---включи громче телевизор, мы тебя будем судить по закону гор!* Но Волк отвечал по сюжету и тексту:*Но всё должно быть в рамках закона....*. Вот сучёнок-волчёнок!
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