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 Політика України
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Все про:Безсмертний (94) Будапештська угода (60) нормандська четвірка (501)

 Україні було б вигідним розширення "нормандського" формату до "будапештського", - Безсмертний

Представник України в робочій підгрупі з політичних питань у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний вважає вигідним для Києва розширення нормандського формату із залученням США та Великої Британія, а також Китаю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Безсмертний заявив виданню "ГОРДОН".

"Не можна казати, що нормандський формат швидко збереться й почне ухвалювати рішення. Це перебільшення", - зазначив він.

Він нагадав, що "нормандський формат уже давно не працює, востаннє зустріч глав держав відбулася в 2016 році, після цього - лише кілька телефонних розмов - і все".

На думку Безсмертного, у зв'язку виборами різного рівня у вересні в РФ президенту Володимиру Путіну "дуже складно ухвалити рішення про зустріч у нормандському форматі і почати діалог про Донбас". "Причиною цього є те, що російські ЗМІ налаштували суспільство у РФ на певну позицію. Що не може не відбиватися на їхніх електоральних настроях. Для Путіна участь у нормандському форматі означає "збити приціл". Тут не так усе просто", - вважає Безсмертний.

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При цьому він сумнівається, що американська влада підтримає ініціативу президента України Володимира Зеленського розширити нормандський формат за рахунок США та Великої Британії.

"Навряд чи американці із задоволенням сприймуть ініціативу розширення нормандського формату за рахунок США. Також складно сказати, що цій ініціативі буде радий Кремль. Чи потрібно це Україні? Так. Нам вигідно, щоб до цього процесу були залучені США, Велика Британія і бажано Китай. Але чи гарантує об'єднання нормандського і будапештського форматів вирішення проблеми - велике питання", - сказав Безсмертний.

За його словами, влада США вважає, що зробила достатньо для врегулювання ситуації на Донбасі і "дала зрозуміти: на цей момент розширення нормандського формату неможливе". "На думку американців, спецпредставника в Україні достатньо. Як і окремого діалогу Москви і Вашингтона за участю представників нормандського формату. Також варто враховувати, що в Гельсінкі (на саміті Росія - США в липні 2018 року. - Ред.) почалися стратегічні консультації між США та РФ - з точки зору Вашингтона, це може забезпечити можливість вирішення питання війни на Донбасі", - сказав Безсмертний.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140421
 
   
 Топ коментарі
 
Кто знает, он доцент или ещё зелёный?
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Украине было бы выгодно расширение "нормандского" формата до "будапештского", - Безсмертный - Цензор.НЕТ 4785
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кацапи цього вже 5 років добиваються
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Україні вигідно щоб Безсмертний запрацював, а не займався пустопорожніми розмовами...
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Україні так - Порошенку та Зеленському - ні.
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Может до Зеленского хоть дойдет,что выгодно Украине? Пэдря уже в пролете.
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Педро то такэ
Жаль ,что украинцы в пролете за время независимости Украины
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Да жаль, что избирают всякий хлам 27 лет подряд, но что поделаешь? Народ достойный своей власти.Какой "умный" народ, такая у него власть и такая страна и такая жизнь.
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Ну ти вже зібрала докази що я порохобот? Бо так і залишишся тріплом.
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Кощей Бессмертный реинкарнировался в капитана Очевидность.
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Абсолютно адекватна і розумна людина..... але бидломаса будь кого з лайном змішає
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Хлопченя з розумними очима, Із чолом високим та ясним (с) ?
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От Бессмертного и раньше на переговорах не было никакой пользы, Кучме пора на пенсию - все опять ходят по кругу и наступают на те же грабли! Скажите этому Кащею, что если в формат пихнуть половину Африки, Полинезию, Микронезию и Антарктиду, то это уже получится ООН номер 2, где будут одни озабоченности и сожаления...
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Без Кучмы Зе вообще не знает что делать по этому вопросу.
Так что бесполезно.
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Послать туда Пороха - он подписывал, пускай теперь все это разгребает! Україні було б вигідним розширення "нормандського" формату до "будапештського", - Безсмертний - Цензор.НЕТ 8476
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Пусть без пороха что то свое подпишут.
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Пока Пороха не посадили, пускай свой жир трясет до Минска и обратно, пользы, конечно не будет, зато сэкономим на переводчиках!
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Кто знает, он доцент или ещё зелёный?
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Украине было бы выгодно расширение "нормандского" формата до "будапештского", - Безсмертный - Цензор.НЕТ 4785
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Було б вигідне звуження формату до розмови з керівниками Лугандону. Більше народу - менше рішень.
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кацапи цього вже 5 років добиваються
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Не бачу проблеми, щоб не можна було домовлятись на місцевому рівні.
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тобто, ти вважаєш, що рвша не є стороною конфлікту? по Криму також з аксьоновим домовлятися?
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По Кубані можна с мером Краснодара перетерти.
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якщо такі самі "експерти" будуть в новій більшості ВР - Україна більше тижня не протримається
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друже, тобі не здається, що в тебе якийсь дисонанс між твоїм ніком і твоєю писаниною?
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Як не вмієш говорити, я вже не кажу про "думати" - то дисонуй сам з собою.
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да помним помним-финансы, статус и паспорта....тогда и заработают все форматы
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Это тонкий намек на то что все решат без нас
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А вот и ещё один клоун против Супрун.
"Знакомьтесь, Михаил Радуцкий, бывший совладелец клиники Борис и потенциальный Министр здравоохранения. Здесь Михаил принимает участие в Битве экстрасенсов на телеканале ТНТ. Это 2013 год, сезон 14 выпуск 10. Мощный маг 80 уровня Александр Шепс показывает Михаилу свои способности. Министра здравоохранения, который ходит к гадалкам и экстрасенсам у нас еще не было известно. А может и были, мы просто о них не знали", - пишет блогер.

Под постом появилась волна комментариев.

"За медицину можно не переживать, ее тупо не будет. Найдите своего семейного мага", "Некоторые заявлял, что у госпожи Супрун нет медицинского образования. Теперь вы получите министра с медсестринским и физкультурным образованием, у которого есть намерения "толкать электорату" фуфломицины и некогда принимал участие в шарлатанским шоу на московитском ТВ. Мечты сбываются!", "Ну диагноз проще будет врачам поставить. Здесь три варианта 1. Порча 2. Магнитные бури 3. Лишай (надо по*исять)", - не без сарказма комментируют пользователи сети.
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родіна-мать вашу,завьот,казли...здохнітє,тварі... А ми,жить будем,і ********, ...ха-ха-ха....
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Україні вигідно щоб Безсмертний запрацював, а не займався пустопорожніми розмовами...
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Надо просто изменить ему формат оплаты - сколько освободил пленных, столько и платить! Україні було б вигідним розширення "нормандського" формату до "будапештського", - Безсмертний - Цензор.НЕТ 369
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А пецин и ***** минский личный договорняк
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А от мені чомусь здається,що Україні набагато було б вигідніше розширювати свої формати- "Нептун","Гром-2" та "Вільха" маю на увазі... Нормальнй такий формат...
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Не бачу нічого поганого в цій мілітарізаціі.Я тільки за.А ще я мрію,щоб нарешті в Харкові зробили таки ядерну боєголовку.А вони можуть,нехєр делать...
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Задайте собі питання - яку головну ціль переслідує х%йло шляхом агресії в Україні.
Так от, вся політика х%йла і базується на тій цілі - збереження імперії і повернення до масштабів 90-гороку. х%йло може піти на тимчасовий компроміс, але до того часу поки буде йому вигідно.
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Рома считает, что к переговорам хорошо бы привлечь США, и в то же время замечает, что США не желают принимать в них участие. (Мысль достаточно глубокая, чтоб в нее вот так сразу въехать).
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Мы обязательно примем в них участие. Как и в прошлый раз. Чалый, помнится, тогда шикарно отметился - топил за Клинтоншу. Да и Петя не сплоховал.
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Ещё один поморанчевый дебил в клоуны записался.
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В стойле "снежного человека" (на г+г) возникло движение "материи"...


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Да, да, да. Надо было мне именно так и написать. Спасибо, учту!
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«Mission Complete», - говорится в подписи к сообщению. Україні було б вигідним розширення "нормандського" формату до "будапештського", - Безсмертний - Цензор.НЕТ 7416 Україні було б вигідним розширення "нормандського" формату до "будапештського", - Безсмертний - Цензор.НЕТ 9080
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