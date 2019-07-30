 Україні було б вигідним розширення "нормандського" формату до "будапештського", - Безсмертний

Як передає Цензор.НЕТ, про це Безсмертний заявив виданню "ГОРДОН".

"Не можна казати, що нормандський формат швидко збереться й почне ухвалювати рішення. Це перебільшення", - зазначив він.

Він нагадав, що "нормандський формат уже давно не працює, востаннє зустріч глав держав відбулася в 2016 році, після цього - лише кілька телефонних розмов - і все".

На думку Безсмертного, у зв'язку виборами різного рівня у вересні в РФ президенту Володимиру Путіну "дуже складно ухвалити рішення про зустріч у нормандському форматі і почати діалог про Донбас". "Причиною цього є те, що російські ЗМІ налаштували суспільство у РФ на певну позицію. Що не може не відбиватися на їхніх електоральних настроях. Для Путіна участь у нормандському форматі означає "збити приціл". Тут не так усе просто", - вважає Безсмертний.

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При цьому він сумнівається, що американська влада підтримає ініціативу президента України Володимира Зеленського розширити нормандський формат за рахунок США та Великої Британії.

"Навряд чи американці із задоволенням сприймуть ініціативу розширення нормандського формату за рахунок США. Також складно сказати, що цій ініціативі буде радий Кремль. Чи потрібно це Україні? Так. Нам вигідно, щоб до цього процесу були залучені США, Велика Британія і бажано Китай. Але чи гарантує об'єднання нормандського і будапештського форматів вирішення проблеми - велике питання", - сказав Безсмертний.

За його словами, влада США вважає, що зробила достатньо для врегулювання ситуації на Донбасі і "дала зрозуміти: на цей момент розширення нормандського формату неможливе". "На думку американців, спецпредставника в Україні достатньо. Як і окремого діалогу Москви і Вашингтона за участю представників нормандського формату. Також варто враховувати, що в Гельсінкі (на саміті Росія - США в липні 2018 року. - Ред.) почалися стратегічні консультації між США та РФ - з точки зору Вашингтона, це може забезпечити можливість вирішення питання війни на Донбасі", - сказав Безсмертний.

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