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 Політика України
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Все про:Зеленський (2256) реформи (1617) Bloomberg (18) Гончарук_Олексій (7)

 Україна повертається до плану, який змінив колишню комуністичну Європу в 1990-х, - Bloomberg

Поки східні країни-члени Європейського Союзу використовують більше керованих державою економічних моделей, Україна переходить до сценарію, який допоміг відновити колишнє комуністичне крило континенту ще в 1990-х роках.

Про це йдеться в публікації Bloomberg, пише Цензор.НЕТ.

У публікації наголошується, що президент Володимир Зеленський за сприяння Міжнародного валютного фонду хоче продати державні компанії, скоротити дефіцит бюджету і послабити правила володіння землею. При цьому, хоча такі плани періодично озвучувалися вже кілька років, але в цієї влади "може бути більше апетиту для реалізації планів".

За словами керівника економічної команди Зеленського Олексія Гончарука, Україна планує укласти угоду з МВФ у вересні - на заміну кредитної угоди, термін якої закінчується наприкінці року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Земельна реформа буде ухвалена в Україні до кінця 2019 року, - заступник голови ОП Гончарук

Тим паче, контроль над законодавчою владою, отриманий у результаті парламентських виборів, дозволяє проводити ринкову економічну політику, як було в Польщі та Угорщині два десятиліття тому.

За словами Гончарука, Україна прагне до три-чотирирічної програми МВФ, спрямованої на поліпшення ділового клімату. Він вважає, що дефіцит бюджету має "напевно" ще більше знизитися, оскільки уряд націлений на економічне зростання в 5% і більше. За його словами, до кінця року буде схвалена реформа сільськогосподарських угідь, яка не має підтримки в суспільстві, тому була відкладена на роки на шкоду конкуренції.

Ухвалення рішення про продаж земель іноземцям планується за підсумками обговорень зі Світовим банком. Найбільш ліберальна версія може збільшити ВВП більш ніж на 3% на рік, а найбільш консервативна - на 0,5%.

Читайте: Зеленський доручив Кабміну до кінця 2019 року вжити заходів для синхронізації баз даних митниці з країнами-сусідами

За інформацією Bloomberg, новостворений уряд, очолити який може Гончарук, також розблокує продаж державних активів. Цьому зараз перешкоджають корисливі інтереси, зловживання та монополії. Пропоновані міноритарні пакети акцій можуть містити "Укрзалізницю" та "Укрпошту". Зазначається, що для цього Україні потрібно показати економічне зростання, незалежність НБУ і налагодити судову систему.

Водночас, за словами Гончарука, Зеленський розуміє необхідність поважати незалежність грошово-кредитної політики та підтримує главу НБУ Якова Смолія, а також незалежність цього інституту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140419
 
   
 Топ коментарі
 
а че год назад при пете помидоры 6 гр..а сейчас 42 гр ???
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У зелебобиков все имеет отношение к президенту. Но только все плохое - к проклятому соевому барыге, а все хорошее - к веселому клоуну.
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походу у этой власти "может быть больше аппетита для реализации планов, но своих и для себя...
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Типа того...Жулькину "Родину" тоже простые кассиры и охранники спонсировали.. Україна повертається до плану, який змінив колишню комуністичну Європу в 1990-х, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6164
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не..оставим всё как есть..по уровню ВВП на душу населения есть ещё ниже кого падать..и это медленное тление в результате закончится поглощением страны кацапами и прочими милыми соседями..впрочем, кому я объясняю..
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Горохові, сподіваюся ви розумієте що ваші онуки будуть вас проклинати за продаж землі? Навіть будапешський меморандум в порівнянні з цим виглядає пристойно.
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Все понятно, разрешат продажу земли, все скупять москали и введут крепостное право для ЗЕбаранов и будут ЗЕбараны работать не на себя, а на Московию, а это приведет к полному обнищанию ЗЕбаранов.
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І шо помідорів по 6 вже ніколи-ніколи не буде?
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Они там что? Совсем охренели? Этого нельзя допустить
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Помідорів по 42? Палюбому нєльзя дапустіть!
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Зверніть увагу як оперативно зреагував Блумберг на слова Гончарука, там уже давно руки потирають... Навіть в останнього злодія який був при владі не піднялася рука на землю...
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Інформація 1.
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Посадовці Національної академії аграрних наук за шахрайськими схемами приватизували понад 200 гектарів державної землі, що була в користуванні НАНУ, чим завдали державі збитків приблизно на 1 мільярд гривень.
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
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Запам'ятали? Отже, 200 га держземлі вкрадено, збитки 1 млрд. грн.

Інформація 2
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За інформацією Андрія Гаврилика, начальника відділу прокуратури області, у 2012 році одне з держпідприємств зі сфери управління Національної академії аграрних наук України, незаконно передало в користування приватному агровиробнику особливо цінні землі.
Мове йде про майже 2000 гектарів землі.
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Насправді, мова йде про СОТНІ ТИСЯЧ ГЕКТАРІВ ДЕРЖАВНОЇ ЗЕМЛІ, яку вкрадено як до 2013, та в період 2014-2019 роки. Це багато чи мало?
А поверніться до інформації 1. Крадіжка 200 державних гектарів еквівалентна збиткам державі на суму 1 мільярд гривень...
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Не чіпайте землю, а то буде люстрація по - українські, називається коліївщина.
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бот, какого хрена я не могу распорядится своей землей ??? зато могу по дешевке продать местным царькам ??? ты на них работаешь ??
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Саме так, бо навіть памідори по 6 не допоможуть, якщо навіть і так, а не зовсім щоб і отак.
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10 млн га несельскохозяйственных земель на балансе государства...несельскохозяйственных...по 6-7 тыс баксов за га....вот и приход в районе 50 лярдов баксов стране....
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Бросовую землю никто покупать не будет . Будут брать то что ценится - в крупных городах , плодородную , курортную .
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Світовий банк заявив що в випадку прийняття ринку ціна буде 3-3,5 т за г.
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Это цена с городах и то крупных. Такой земли на пару порядков меньше, т.к. уже почти вся распродана.
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Уже самые авторитетные зарубежные источники приветствуют курс Украины, но стадо хрюкоботов все равно щоколадом дрыщет, дряни лахтинско-рошеновские зато буду рады неудачам и провалам Украины
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Конечно привествуют . Мировому капитализму Украина интересна как квалифицированная дешевая рабочая сила на которой можно делать серьезные деньги . Это не африканцы которых работать не заставишь и научить ничему невозможно . Это же не вы станете собственниками , а корпорации и олигархат у которых есть деньги . Вы будете работать за пайку , айфоны , новые машины и прочий хлам а вашей страной будут владеть частные компании .
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Сейчас Украиной владеют жадные чинуши и олигархи, которые платят работягам по 150-200 баксов в месяц а сами имеют сверхприбыли. До них были коммуняги, которые вообще держали людей в рабстве. Не вижу ничего плохого, если здесь будут вести бизнес забугорные корпорации. Они, в отличие от коммуняк и олигархов, хоть неплохо платят.
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Странно. Почему-то в Польше, Чехии, Словакии, Словении, Румынии такого нет. Хочешь и есть силы - на себя работаешь. Хочешь - идёшь в фирму, где достойно платят. Есть подонки, но государство их отлавливает и наказывает. А граждане только "за".
В пятницу ездил в Краков и как турист заходил в костёл. Там была служба, и ксёндз немного оговорился и сказал "позаботимся и помолимся за наших польских, а также украинских и иностранных рабочих, чтобы они могли работать ради своих семей безопасно и чтобы им было заплачено за их работу достойное и справедливое вознаграждение".
Я, честно говоря, был поражен.
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Блумберг нещодавно писав, що Петро за час президентства збіднів у двічі, ти ж в це теж віриш?
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Вот что будет из этой реформы : землю скупят богатые инвесторы . Скорее всего росийские олигархи через помощь , а может быть и без украинских ахметовых и коломойских . когда земля станет частная поднимутся налоги на землю и то что на ней построено . те кто не сможет платить выжмут из городов на окраину . стоимость квартплаты возрастет . Цена за элекроэнергию , воду , мусор будет как Германии . курс гривны стабилизируют , а цены начнут расти обгоняя средние зарплаты . в страну придет жесткий капитализм без субсидий и помощи - не можешь выжить - сдыхай . захотят построить дорогу - снесут дом в котором ты прожил 30 лет . заплатят тебе компенсацию за которую сможешь купить халупу с сортиром на улице . народец загонят в стойло кредитов и выплат .
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Это гнилая коммуняцкая страшилка. Расцвет капитала означает повышеную потребность в рабочей силе. А это значит, что будет куча рабочих мест с хорошими зарплатами. Как сейчас в Польше.
Да, левакам-халявщикам, которые привыкли требовать подачек от государства, придется туго. Зато тем, кто хочет работать и зарабатывать, не придется годами сидеть вдали от семьи в той-же Польше. Здесь будут достойные зарплаты.
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В Польше пропольское правое правительство у власти . Национальное . У вас сейчас проросийское . Разницу понимаешь ?
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Где комменты годичной давности, когда пэтьке нимб нацепили за продажу земли?
Соесволочи, вы мрази！
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Ну шо там кремлёвский Фюрер с 95 кварталом и Гражданами Украины ( дети советских людей) поделили Украину на правобережную и левобережную? Да и нужно проследить когда Днепровскую воду подадут в оккупированный Московией Крым,чтобы напор воды в канал был соответствующий советским стандартам Україна повертається до плану, який змінив колишню комуністичну Європу в 1990-х, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 9114
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А в это время Украинская армия защищает границы независимой Украины от российский советских варваров Україна повертається до плану, який змінив колишню комуністичну Європу в 1990-х, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5035
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Если запад поддерживает курс Зе на продажу западным инвесторам то я за
Иначе мы никогда не вырвемся из совкового болота
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И влезете в другое болото из которого ни один майдан вас не вытащит .
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При чем майдан,если речь идет о подьеме экономике и бюджете страны
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ЗЕбилтяник а мы думали что экономику поднимает, наука, инженеры, технологии. А оно вона как у ЗЕбилятников выходит - распродажа земли должна экономику поднимать...Это вас ЗЕбилятников в Трускавце научили за бюджетные деньги или вы изначально были с синдромом дауна??
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Хорошие новости! Если это действительно будет, то коррупция сократится в разы. Так как гос предприятия - основной ее источник. Ну а продажа земли под присмотром гос регуляторов позволит привлечь огромные инвестиции.
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Коррупция станет легальной , завуалированной . Никуда не исчезнет .
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Так вот чему ЗЕбилов в Трускавце учатЬ. Далеко пойдёте ЗЕбилы, пока до Таёжного союза не дойдёте.
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Если все эти легионы чинуш оторвут от кормушки, то я буду просто счастлив. Двести тысяч государственных мудаков в нашей стране жируют, за счет того что миллионы нищенствуют. Именно зажратое чиновничество и силовичество это главная преграда на пути к хорошей жизни нашего народа. К сожалению люди не понимают где зло и что с ним делать. Иначе чинуши уже висели бы на всех фонарях.
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Є великий сумнів,що українцям стане добре жити,від продажу землі.
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Наркоман и его молодая команда готовят большую прихватизацию. Дежа вю.
Україна повертається до плану, який змінив колишню комуністичну Європу в 1990-х, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6963
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Так і казали - продадуть землю, певно кацапам, євреям, китайцям і бувай, Україна !
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Мне нравится наблюдать за твоей деградацией😀
Пиши исчо😀
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