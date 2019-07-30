 Україна повертається до плану, який змінив колишню комуністичну Європу в 1990-х, - Bloomberg

Про це йдеться в публікації Bloomberg, пише Цензор.НЕТ.

У публікації наголошується, що президент Володимир Зеленський за сприяння Міжнародного валютного фонду хоче продати державні компанії, скоротити дефіцит бюджету і послабити правила володіння землею. При цьому, хоча такі плани періодично озвучувалися вже кілька років, але в цієї влади "може бути більше апетиту для реалізації планів".

За словами керівника економічної команди Зеленського Олексія Гончарука, Україна планує укласти угоду з МВФ у вересні - на заміну кредитної угоди, термін якої закінчується наприкінці року.

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Тим паче, контроль над законодавчою владою, отриманий у результаті парламентських виборів, дозволяє проводити ринкову економічну політику, як було в Польщі та Угорщині два десятиліття тому.

За словами Гончарука, Україна прагне до три-чотирирічної програми МВФ, спрямованої на поліпшення ділового клімату. Він вважає, що дефіцит бюджету має "напевно" ще більше знизитися, оскільки уряд націлений на економічне зростання в 5% і більше. За його словами, до кінця року буде схвалена реформа сільськогосподарських угідь, яка не має підтримки в суспільстві, тому була відкладена на роки на шкоду конкуренції.

Ухвалення рішення про продаж земель іноземцям планується за підсумками обговорень зі Світовим банком. Найбільш ліберальна версія може збільшити ВВП більш ніж на 3% на рік, а найбільш консервативна - на 0,5%.

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За інформацією Bloomberg, новостворений уряд, очолити який може Гончарук, також розблокує продаж державних активів. Цьому зараз перешкоджають корисливі інтереси, зловживання та монополії. Пропоновані міноритарні пакети акцій можуть містити "Укрзалізницю" та "Укрпошту". Зазначається, що для цього Україні потрібно показати економічне зростання, незалежність НБУ і налагодити судову систему.

Водночас, за словами Гончарука, Зеленський розуміє необхідність поважати незалежність грошово-кредитної політики та підтримує главу НБУ Якова Смолія, а також незалежність цього інституту.