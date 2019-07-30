 Порошенко так і не зрозумів, чому я не пішов з ним на вибори. Нам з ним не по дорозі, - Гройсман

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Гройсман зазначив: "Прочитав інтерв‘ю Петра Олексійовича для "Української правди". Схоже, він так і не зробив для себе висновків з того всього, що відбулось останнім часом. Як, на жаль, так і не зрозумів, чому я не пішов на вибори разом з ним.

Насправді є велика різниця між правдою та брехнею, служінням державі і людям та створенням схем власного збагачення, демократією та узурпацією влади, гонитвою за грошима та моральними цінностями.

Мені шкода, що великою надією і підтримкою людей він пожертвував заради своїх приватних інтересів. Врешті, і я теж не зміг з огляду на його підходи реалізувати все те, що мав намір зробити. І саме тому нам не по дорозі. Що ж, у нього вже все позаду. Але я впевнений - в України все ще попереду!"

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