 Порошенко так і не зрозумів, чому я не пішов з ним на вибори. Нам з ним не по дорозі, - Гройсман

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Гройсман зазначив: "Прочитав інтерв‘ю Петра Олексійовича для "Української правди". Схоже, він так і не зробив для себе висновків з того всього, що відбулось останнім часом. Як, на жаль, так і не зрозумів, чому я не пішов на вибори разом з ним.
Насправді є велика різниця між правдою та брехнею, служінням державі і людям та створенням схем власного збагачення, демократією та узурпацією влади, гонитвою за грошима та моральними цінностями.
Мені шкода, що великою надією і підтримкою людей він пожертвував заради своїх приватних інтересів. Врешті, і я теж не зміг з огляду на його підходи реалізувати все те, що мав намір зробити. І саме тому нам не по дорозі. Що ж, у нього вже все позаду. Але я впевнений - в України все ще попереду!"
Грося думает, что все уже забыли, что он активно поддерживал Пороха на выборах Президента Украины.
"Премьер-министр Владимир Гройсман поддержал Петра Порошенко на выборах. Об этом он заявил, выступая на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», передает корреспондент LIGA.net."
🤣🤣
Юля, так та сразу лягла под клоуна и ножки раздвинула, хотя до этого тупых ненавидела.
🤣🤣
А от в кого "вже все позаду" - так це не в Порошенка, а в Гройсмана.
падлюки! Пошел эффект домино-
счас ломанут друг дружку топить-сдавать!
В очередь, сукины дети!!
🤣🤣🤣
Бедные порохоботы, вот так теперь по десять раз на дню получают возбудительные для них сообщения.Не то что раньше, когда была тишь да гладь да божья благодать. Как там мочевые пузыри еще не отказывают?
У нас в Минске беглые кыргызы краденые у народа деньги в завод по производству комбикормов, удобрений и чего то еще полезного вкладывают. Лукашенко и Петю с "инвестициями" примет. Хороший вариант - к путену бежать стыдно, Запад сдаст Петю Украине.
Гросе кстати въезд в Израиль вроде запрещен.
Местные опасаются такой конкуренции )))
Я сейчас в Германии. Поичем я сюда не убегал а приехал.
И не верь ушам это черти лают у тебя под диваном.
А я пользуюсь возможностями World Wide Web.
Ты думаешь цензор расположен в украинском чебурнете ?
Бутусов не дурак, перенес на америкпнские сервера еще в начале правления Порошка.
Не надо демонизировать хабадников. Холокост устроил Эйхман под началом Аненербе.
Хабад это что то вроде иудейских христиан.
Нужно очную ставку на всю страну сделать между петей и гройсманом. Похлеще будет, чем собачьи бои. Петя будет орать на гройсмана, что тот кремлевский и путинский агент и что жалко, что он его раньше не раскусил. А гройсман, что петя все хорошее пустил кошке под хвост, об-рал всю страну и сам обо-ся.
трусливые псы!
а Пороху респект!лучший Президент Украины.за все время!
глянем как зеЛя закончит...
"Они" просили не трогать его и не сажать в тюрьму...
Представители крупного бизнеса Великобритании попросили не трогать Порошенко, поскольку он знатно служил им 5 лет.
Наши инсайды в журналистских кругах сообщают, что к Зеленскому приходили представители крупного бизнеса и представители демократической партии США.
Основной темой разговора был Порошенко. Они просили не трогать его и не сажать в тюрьму, поскольку он является их агентом.
Наши инсайды сообщают, что Зеленский очень разозлился и попросил больше не беспокоить его такими вопросами.
Вот что говорит источник:
«Зеленский был крайне зол и показал вежливо на дверь. Он дал понять, что Президент Украины не обладает судейскими полномочиями и если суд решит, что Порошенко совершал преступления, значит это будет законным решением независимой ветви власти, к которой Президент Украины не имеет никакого отношения. Порошенко обречен, Зеленский не пошел на переговоры. Я думаю в сентября его задержат».
Отметим, что Порошенко подозревают в зверских преступлениях против собственного народа.
Его обвиняют в 11 тяжких эпизодах, в том числе в государственном перевороте и попытке захвата власти.
Гражданину П.Порошенко грозит пожизненное заключение с конфискацией всего имущества. Впрочем, если олигарх согласится на сделку со следствием и сдаст всех своих подельников, ему могут укоротить срок до 15 лет лишения свободы, а спустя 7 лет заключения помиловать.