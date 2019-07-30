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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:Порошенко (9536) Гройсман (3544)

 Порошенко так і не зрозумів, чому я не пішов з ним на вибори. Нам з ним не по дорозі, - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив низку критичних зауважень на адресу п'ятого президента України Петра Порошенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Гройсман зазначив: "Прочитав інтерв‘ю Петра Олексійовича для "Української правди". Схоже, він так і не зробив для себе висновків з того всього, що відбулось останнім часом. Як, на жаль, так і не зрозумів, чому я не пішов на вибори разом з ним.

Насправді є велика різниця між правдою та брехнею, служінням державі і людям та створенням схем власного збагачення, демократією та узурпацією влади, гонитвою за грошима та моральними цінностями.

Мені шкода, що великою надією і підтримкою людей він пожертвував заради своїх приватних інтересів. Врешті, і я теж не зміг з огляду на його підходи реалізувати все те, що мав намір зробити. І саме тому нам не по дорозі. Що ж, у нього вже все позаду. Але я впевнений - в України все ще попереду!"

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140417
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко так и не понял, почему я не пошел с ним на выборы. Нам с ним не по дороге, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8568 Мародера бросил даже последний его подельник.
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грося ну ты и проститутка зелёная
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Гройсман таке говорить, наче він не прем'єром був, а десь в опозиції.
Чого ж не звільнився ?
Чи свій бізнес робив ?
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еще как оставят. Корыто - не безразмерное, а там никто никому "и в горести и в радости" не обещал. И так доступ к корыту достаточно урезан за последние 5 лет, благодаря в том числе "прозоро". Которое, к стати, внедрил Данилюк. Как не крути, а тут ему за это плюсик..
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Взагали то не чесно видаляти топ-коментарі, якщо вони проти Зєєлі та Гросі.
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Гройсман, или оставайся в команде или уходи из нее молча. Но свою команду не предают. Ты труп!
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я не то имел в виду!!! просто текст по дебильному написанПорошенко так і не зрозумів, чому я не пішов з ним на вибори. Нам з ним не по дорозі, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2794
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Евреев как раз не любят за гройсмановские качества
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Азохен вэй !
Грося думает, что все уже забыли, что он активно поддерживал Пороха на выборах Президента Украины.

"Премьер-министр Владимир Гройсман поддержал Петра Порошенко на выборах. Об этом он заявил, выступая на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», передает корреспондент LIGA.net."
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Ну теперь осталось сказать Богдану Зеленскому "Володя, нам с тобой не по пути".
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Нююю, а кто контрольный сделает, плокулол, не??
🤣🤣
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.....у меня СОБАКА - "рекс "(породы двортерьер ) так со щенка его кормлю с руки , а он **** за косточку РОДИНУ (то есть меня ) ПРОДАСТ !!!! животному простительно , и ЕВРЕЮ походу тоже (((((
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Тут наверное главое периориентироваться вовремя, почуствовать ветер перемен.
Юля, так та сразу лягла под клоуна и ножки раздвинула, хотя до этого тупых ненавидела.
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кому вона нахер зі своїми ножками потрібна?
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быть ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОСТИТУТКОЙ великое дело в ПОЛИТИКЕ !!!!
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Через год-два тоже самое запоют ж0п0лизы ваЗЕленского. Будут причетать, что: он поставил интересы Бени выше государственных, мы не знали, мы ему верили, нам с ним не по пути.
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Кроме ***********, о Бене никто и ни гугу. Все о нём забыли... кроме вальцманяток.
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кто ж вам, ******* зелёным, виноват, что вы ни хрена не помните.
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Мародерські, платні тролі! Вам вже виписують виклики до ДБР! Ви платили податки протягом останніх п'яти років з своїх заробітків?
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Стосовно гройсманового закидону на адресу Петра "брехнею,... створення схем власного збагачення, ... узурпацією влади, гонитвою за грошима" - час розсудить. Поки що - нічого конкретного, лише одна дубінська шарієвщина; вже навіть серлещина відвалилась. Ну, портнов через трубу ще подме... але й тут нічого конкретного не видно; навіть недопрлати податків не спостерігається.

А от в кого "вже все позаду" - так це не в Порошенка, а в Гройсмана.
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гося ахметовский ублюдок. кинет всех
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Да границы перрррекрывайте, ррразбегутца
падлюки! Пошел эффект домино-
счас ломанут друг дружку топить-сдавать!
В очередь, сукины дети!!
🤣🤣🤣
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Вот это поворот, Гройсман! я думаю что после этого он поставил на себе крест как на серьезном политике. В памяти останится лишь как кричащая продажная тетка. Надо было ему промолчать, люди сами бы додумывали что произошло, за умного б сошел.
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Петя поставил на себе болт, поэтому крест для еврея Гроси не самое страшное Порошенко так і не зрозумів, чому я не пішов з ним на вибори. Нам з ним не по дорозі, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5495
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История всех рассудит. Но Памятник Порошенку в Киеве будет однозначно.
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Кто-то, как всегда в последнее время, сильно на этой ветке возбудился.
Бедные порохоботы, вот так теперь по десять раз на дню получают возбудительные для них сообщения.Не то что раньше, когда была тишь да гладь да божья благодать. Как там мочевые пузыри еще не отказывают?
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я в шоке от такого дешового хода! на кого он расчитан? нас вообще уже за быдло массу держат!
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Бессмертный вчера НАПРЯГ всех с дип. паспортами , сегодня НАПРЯГ будапешским форматом и КОМЕНТОВ с гулькин нос , а ГРОССЯ сыранул и стал ЧЕМпИОНОМ по кол. коментов ))))))
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Та понял он что ты политическая проститутка. Узбагойся.
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если бы грося пошел с Порохом, то 5% барьер не преодолели
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Грося... з тебе прем'єр дуже посередній, бо популізмом хворієш не гірше за ляшка чи йулі... От мер Вінниці то твій максімум...
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Ні не мером,зав.чужим базаром! Петеушник з купленним дипломом.
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К таким крысам отвращение даже больше чем к ЗЕбилам , Петям и Бабломойским...Вонючая, подлая, предательская крыса.....
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Похоже у Гройсмана инсайд, что Петю будут сливать по крупному.
У нас в Минске беглые кыргызы краденые у народа деньги в завод по производству комбикормов, удобрений и чего то еще полезного вкладывают. Лукашенко и Петю с "инвестициями" примет. Хороший вариант - к путену бежать стыдно, Запад сдаст Петю Украине.
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Захлебнешься желчью, подстилка **********
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Мне с ним не по дороге... Я в Иерусалим, - сказал грозман
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А Порошенко в дубаи улетел. Ирония какая, создатель православной церкви украины убежал к магометянам.
Гросе кстати въезд в Израиль вроде запрещен.
Местные опасаются такой конкуренции )))
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Ты вон в ПОльшу збежал, но это ж не мешает тебе гавкать на украинском сайте про Петю.
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Не верь глазам своим. Флажки на цензоре для лохов
Я сейчас в Германии. Поичем я сюда не убегал а приехал.
И не верь ушам это черти лают у тебя под диваном.
А я пользуюсь возможностями World Wide Web.
Ты думаешь цензор расположен в украинском чебурнете ?
Бутусов не дурак, перенес на америкпнские сервера еще в начале правления Порошка.
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Хабатников в Израиле не любят. Они в свое время устроили Холокост для простых евреев.
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Гройсман такой же хабадник как ты динозавр.
Не надо демонизировать хабадников. Холокост устроил Эйхман под началом Аненербе.
Хабад это что то вроде иудейских христиан.
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Это можно расценивать, как то, что Грося знает про потроха такое, чего еще не знаем мы...
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Главное ЗЕбилятина что Портнов, Шефир, Богданчик, Дубинини,Комарницкий, Разумков, Бабломойский у тебя сепаратистки кацапской вопросов не вызывают.
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Главное то, порохатый, что в статье идет речь о Гройсмане, а ты только знаешь, как буквы выглядят, но в слова сложить их, мозгов не хватает. Проходи мимо, сепар.
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От этого ниже, видно, бабонька сбежала, Теперь он ненавидит всех женщин.
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У Пороха были видео Зели с Богданом в бане. Но Порох не опустился до того что бы демонстрировать это перед выборами.
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Чтоб Потрох да не опустился? Такого просто не может быть))))
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Селф со сдачей своих анализов пэ сделал?
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Смотрит Борюська на Богдана и завидует ... Тот никто , обслуга должности президента а КАК!!! держит его у своей свинно-коломойской ляшки , а Я ,думает, целый премьер-министр и так протупил!!!
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А, пэтьку даже не сливают, его мочат конкретно и это правильно
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Та ні, випадає так, що то не його мочать, то собі в штани мочаться.
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Это только начали чуть-чуть мочить. Это еще цветочки.
Нужно очную ставку на всю страну сделать между петей и гройсманом. Похлеще будет, чем собачьи бои. Петя будет орать на гройсмана, что тот кремлевский и путинский агент и что жалко, что он его раньше не раскусил. А гройсман, что петя все хорошее пустил кошке под хвост, об-рал всю страну и сам обо-ся.
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та без очной ставки скоро такое услышим про пэтьку, шо огого
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В тому то й біда , що якщо щось і буде - то лише чергове "зрелище для народа" ...і більше нічого . "Нові" , дуже скоро , осідлають грошові потоки "старих" і все піде , як завжди ...
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Вы друг -друга стоите ! Ваше кредо и суть - староста и полицай при ВМВ. барыга пока слинял типо на отдых, пока войдет в силу депутанская неприкосновенность , оно сдохло , но все еще бздит .
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как все начали 'переобуватся' и поливать грязью Пороха.
трусливые псы!
а Пороху респект!лучший Президент Украины.за все время!
глянем как зеЛя закончит...
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Справа не в Зелі. Справа в результатах Пороха від НАРОДУ. Після таких результатів дехто йде не тільки з політики, але й з життя. Звичайно, що порох не здібний ні на перше, ні на друге. Тому, він піде в ТЮРМУ. Коли дійде справа до Зелі, тоді поговоримо про його політику і про його життя. Не треба бігти поперед потягу. Це дуже безперспективно і безнадійно для вашого життя.
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ну просто все вокруг презервативы, а я один - воздушный шарик...... Я "плякала" читая эти "нам с ним не по дороге" и "не писяй в мой горшок"..
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Справа не в тому, хто сяде разом з Пецею-мародером в один човен. Звичайно, що цей човен припливе в тюрму. Справа в тому, хто, чому і як допомогав Пеці приплисти до остаточного "порту" призначення. Якщо Грося вважає що він тут не при "ділах", то ми йому дуже швидко нагадаємо, хто був для Пеці найпокірнішим виконавцем практично усіх його замовлень, які призвели державу і українців до наслідків, що межують з фізичним винищенням. А те що пацюки завжди біжать з судна, яке тоне, це ми знаємо з часів Ноя і його "команди". Те, що пацюки, коли тікають - кидають своїх ватажків, ми теж знаємо з психології "групи". Але, коли пацюки відбирають у тонучих "ватажків" останню соломинку, щоб зробити для себе рятівний плот, це вже просто якась гройсноМАНІЯ. Ця зрада серед зрадників викликає не просто ОГИДУ. Це викликає рвотний рефлекс. Гройсмане, це до тебе у мене такі фізиологічні відчуття. Нічого особистого - рефлекс. А Пеці можна тільки співчувати за непотреб, який він набрав у свій чове. Саме тому, місце призначення човна - ТЮРМА. Приїхали, панове... Руки за спину!
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Хамелеон.... "Акела промахнулся..." шакал.
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Порошенко всё понял.только в интервью ведь не скажет ,что ворует и без этого уже не может .
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Твое ***** б так "воровало"... Порошенко навіть зараз побудував і вчора здав будинок для людей за свої гроші. А таке бидло, як ти, ніколи не зрозуміє.
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СРОЧНО! Зеленского попросили не трогать Порошенко. Вот что ответил Президент…
"Они" просили не трогать его и не сажать в тюрьму...

Представители крупного бизнеса Великобритании попросили не трогать Порошенко, поскольку он знатно служил им 5 лет.

Наши инсайды в журналистских кругах сообщают, что к Зеленскому приходили представители крупного бизнеса и представители демократической партии США.

Основной темой разговора был Порошенко. Они просили не трогать его и не сажать в тюрьму, поскольку он является их агентом.

Наши инсайды сообщают, что Зеленский очень разозлился и попросил больше не беспокоить его такими вопросами.

Вот что говорит источник:

«Зеленский был крайне зол и показал вежливо на дверь. Он дал понять, что Президент Украины не обладает судейскими полномочиями и если суд решит, что Порошенко совершал преступления, значит это будет законным решением независимой ветви власти, к которой Президент Украины не имеет никакого отношения. Порошенко обречен, Зеленский не пошел на переговоры. Я думаю в сентября его задержат».

Отметим, что Порошенко подозревают в зверских преступлениях против собственного народа.

Его обвиняют в 11 тяжких эпизодах, в том числе в государственном перевороте и попытке захвата власти.

Гражданину П.Порошенко грозит пожизненное заключение с конфискацией всего имущества. Впрочем, если олигарх согласится на сделку со следствием и сдаст всех своих подельников, ему могут укоротить срок до 15 лет лишения свободы, а спустя 7 лет заключения помиловать.
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