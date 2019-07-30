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Все про:наука (151) хімія (25) школа (676) змагання (151)

 Українські школярі завоювали 4 медалі на Міжнародній учнівській олімпіаді з хімії у Франції. ФОТО

4 медалі здобули учасники української команди на Міжнародній учнівській олімпіаді з хімії. Змагання завершилися сьогодні, 30 липня 2019 року, в м. Париж (Франція).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Українські школярі завоювали 4 медалі на Міжнародній учнівській олімпіаді з хімії у Франції 01

До складу української команди увійшло четверо школярів, кожен з яких посів призове місце:

  • золото - Олександр Кудрик, учень ліцею № 100 "Поділ" (м. Київ);
  • срібло - Лідія Дубенська, учениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка;
  • срібло - Гордій Андрусів, учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка;
  • бронза - Анатолій Кузнєцов, учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка.

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Загалом на олімпіаді змагалися майже 200 школярів із 75 країн світу. Вони демонстрували свої знання в практичному й теоретичному турах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140416
 
   
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Где-то в Новоселицком районе (не уверен,что правильно написал) живет (если еще жив) знакомый,который закончил Физический во Львове,и с которым я работал и жил на квартире вместе. Он старше меня был на много,он после Университета,а я до Университета,но парень очень умный,толковый был,-я у него очень многому научился! Лежали вечером и до часу ночи,о разном разговаривали.Пробовал найти его следы но так и не получилось.Но воспоминания о нем- самые прекрасные! Українські школярі завоювали 4 медалі на Міжнародній учнівській олімпіаді з хімії у Франції - Цензор.НЕТ 3919
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цікаво скільки праці й терпіння вклали батьки та педагоги?
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Якщо нема мізків, то, вкладай, не вкладай...
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Моя донька неодноразово перемагала на міських, та обласних олімпіадах з різних предметів. На Всеукраїнських конкурсах МАН (Малої Академії Наук). Лауреат стипендії Президента України. Родичі, знайомі, та вчителі всі заздрили, як нам повезло з дитиною. І жодного разу ніхто не запитав, як ми її виховували, і що робили для успішного навчання. Переконаний, що успіхи дітей в навчанні залежать від батьків не менш, ніж на 50%. Ніхто про це навіть не розмовляє. Ніде. Ні в ЗМІ, ні в школах. І в дерпедах цього також не навчають.
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А кто их учитель в Львовском лицее?
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