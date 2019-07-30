 Українські школярі завоювали 4 медалі на Міжнародній учнівській олімпіаді з хімії у Франції. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
До складу української команди увійшло четверо школярів, кожен з яких посів призове місце:
- золото - Олександр Кудрик, учень ліцею № 100 "Поділ" (м. Київ);
- срібло - Лідія Дубенська, учениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка;
- срібло - Гордій Андрусів, учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка;
- бронза - Анатолій Кузнєцов, учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка.
Загалом на олімпіаді змагалися майже 200 школярів із 75 країн світу. Вони демонстрували свої знання в практичному й теоретичному турах.