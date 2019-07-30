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 "Це дуже правильне рішення і це лише перший крок", - Маселко про виклик на допит глави і трьох суддів ОАСК

Генпрокуратура викликає на 2 серпня голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та трьох суддів.

Згідно з повідомленням на сайті ГПУ, Вовка викликано "для проведення процесуальних дій, передбачених ст. 278 КПК України (вручення письмового повідомлення про підозру) та слідчих дій, передбачених ст. 224 КПК України (допит як підозрюваного) в кримінальному провадженні № 42014100020000046 від 25.02 .2014, за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ст. 340; ч. 1 ст. 375, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 376, ч.ч. 1, 2 ст. 376-1, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 190, ст. 351-2, ч.1 ст.27, ст. 375 Кримінального кодексу України", передає Цензор.НЕТ.

Це дуже правильне рішення і це лише перший крок, - Маселко про виклик на допит глави і трьох суддів ОАСК 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко заявив, що повістки для вручення підозр суддям ОАСК надіслано та чекає на вибачення від "скунсів, які волали про "зраду"

Це дуже правильне рішення і це лише перший крок, - Маселко про виклик на допит глави і трьох суддів ОАСК 02

"Ну що ж, процес пішов!!! Докази знайшлись. Генпрокуратура викликає на 2 серпня голову Окружного адмінсуду м.Києва Павла Вовка та суддів Аблова, Погрібніченка та Шепітка для вручення підозр. Це дуже правильне рішення і це лише перший крок", - прокоментував у фейсбуці член Громадської ради доброчесності при НАБУ Роман Маселко.

Це дуже правильне рішення і це лише перший крок, - Маселко про виклик на допит глави і трьох суддів ОАСК 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ викликала чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва для вручення підозр, зокрема і суддю Вовка

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140415
 
   
 Топ коментарі
 
Ребята, вы из тех кто только обещает, и рожи со сцены корчит...
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Будет вам соевым чмырям формат, И мародеру тоже формат найдут.
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Все предельно ясно, врагам Украины тут нужна война всех против всех, по любому поводу, а чаще вообще без него. Потому и распинаются тут всякие дятлы под прокси флажками. И новая власть в этом участвует по полной, нужно создавать белый шум на фоне собственной бездеятельности...
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Богдану это не интересно, не тот формат...
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Будет вам соевым чмырям формат, И мародеру тоже формат найдут.
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Ребята, вы из тех кто только обещает, и рожи со сцены корчит...
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а вам зеленым и заплесневелым какой формат подберет Зе и его команда? Вы о себе думайте, а соевые как то без вас жили и проживут...
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З них будуть виробляти пеніцилін.🐸
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на пенициллин они не годятся, он лечит, а эти бестолочь...
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о как точно, не считаю лечебным этот элемент природы ЗЕ.
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Культура аж прёт. У нашего президента отличный избиратель, так держать.
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обтекай тихенько ,грозный перец.ГОлой жопой пугать ежа это удел 3.14здоболов или дурачков.
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а шо, це якраз можливість) плокулолам)), залишатися при посадах!
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Все предельно ясно, врагам Украины тут нужна война всех против всех, по любому поводу, а чаще вообще без него. Потому и распинаются тут всякие дятлы под прокси флажками. И новая власть в этом участвует по полной, нужно создавать белый шум на фоне собственной бездеятельности...
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22 статті інкримінують, оце монстрів взяли. "Це дуже правильне рішення і це лише перший крок", - Маселко про виклик на допит глави і трьох суддів ОАСК - Цензор.НЕТ 2601
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давайте их прямиком к хозяину.Розовые жопы этих судей утырочных давно пищат о справедливой участи своей"Це дуже правильне рішення і це лише перший крок", - Маселко про виклик на допит глави і трьох суддів ОАСК - Цензор.НЕТ 6046
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президент Украины Богдан наведёт порядок!
Зе!
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Бєня щимить тих, на кого має зуб. Всі діла.
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А с каких это пор прокуратура стала допрашивать судей?!
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а вы хотите что бы их допросила улица???так им все кости на лице переломают(и между прочим правильно сделают).Такую мразь как эти судьи поискать нужно
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"Бис! Дай ка ты ему еще раз.... для ума..." (см)
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А что делать тем, кто получил незаконные решения и "благодаря т. н. судебной реформе даже шанс на справедливость в Украине...
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Тем необходимо обращаться к Портнову, т.к. реформа до реформированного Портновым суда ещё не дошла и была запланирована на 2020 год.
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А при чем здесь Портов???? Это эти дебилы придумали мало значительные дела с планкой почти в 200 тыс грн.
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Ах, да, я забыл, что он такой же нелюстрируемый приятель Богдана как и сам Богдан.
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Ты как то как был дебил, так и остался. При каких делах я и люстрация???? Ты, если не знаешь, что эти твари натворят ли в судебной системе, то не гавкай
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Лишнехромосомный, ты забыл бульбаш произнести.
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По таким статьям нужно сразу и закрывать на допросе.
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Нє,от мені просто цікаво,а хто таке це маселко?
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