 Зеленський підписав указ про президентські стипендії для юних спортсменів з інвалідністю та їхніх тренерів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.
"З метою подальшої підтримки та заохочення дітей з інвалідністю до систематичних занять фізичною культурою і спортом, сприяння розвитку їхніх спортивних досягнень, а також підтримки тренерів, які забезпечують спортивну підготовку таких дітей, постановляю: заснувати 150 стипендій Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їхніх тренерів", - йдеться в указі.
Зеленський також затвердив Положення про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їхніх тренерів.
Щорічно призначається 100 стипендій для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення на всеукраїнських змаганнях, і 50 стипендій тренерам, що забезпечують спортивну підготовку таких дітей.
Стипендії призначаються в розмірі, що становить:
- для дітей - два прожиткові мінімуми для дітей відповідного віку;
- для тренерів - два прожиткові мінімуми для працездатних осіб.
Відбір претендентів на призначення стипендій проводиться комісією Міністерства молоді та спорту України.
Ничего не забыл?
Бачте, це ж не смішно, це шоколадна трагедія. Просто мародерівці ще не зрозуміли, що на цьому можна грати місяців зо два.
простите, а что это такое "зеленский".... что это?