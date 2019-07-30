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Все про:діти (1616) Зеленський (2256) інваліди (138) спорт (748) стипендії (78)

 Зеленський підписав указ про президентські стипендії для юних спортсменів з інвалідністю та їхніх тренерів

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їхніх тренерів".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

"З метою подальшої підтримки та заохочення дітей з інвалідністю до систематичних занять фізичною культурою і спортом, сприяння розвитку їхніх спортивних досягнень, а також підтримки тренерів, які забезпечують спортивну підготовку таких дітей, постановляю: заснувати 150 стипендій Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їхніх тренерів", - йдеться в указі.

Читайте також: В Україні створили посаду омбудсмена з прав людей з інвалідністю

Зеленський також затвердив Положення про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їхніх тренерів.

Щорічно призначається 100 стипендій для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення на всеукраїнських змаганнях, і 50 стипендій тренерам, що забезпечують спортивну підготовку таких дітей.

Стипендії призначаються в розмірі, що становить:

  • для дітей - два прожиткові мінімуми для дітей відповідного віку;
  • для тренерів - два прожиткові мінімуми для працездатних осіб.

Відбір претендентів на призначення стипендій проводиться комісією Міністерства молоді та спорту України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський залишив Сушкевича Уповноваженим Президента з прав людей з інвалідністю, - указ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140414
 
   
 Топ коментарі
 
"зебилы шаурма еврей одесса море фонтан клоун сваты хуцпа"
Ничего не забыл?
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Несомненно они, дети, этого заслуживают. Но к чему рутинную по своей сути обязанность выставлять, как победу? Ведь не из своего кармана или своего офшора деньги на стипендии выделяет. Хорошо, легко и приятно быть щедрым за счёт бюджета который наполняю и я в том числе.
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Гнусний шикаладний барига за 100 днів звільнив 2/3 донбасу, а це чудо за державний кошт на Ніагару подивитися поїхало!
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"зебилы шаурма еврей одесса море фонтан клоун сваты хуцпа"
Ничего не забыл?
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ПЕСИКА ЗВІЛЬНИВ, А БУДКИ ВЖЕ НЕМАЄ! ПЕСИК ТОЙ БЕЗ БУДКИ ОСЬ-ОСЬ ВЖЕ ПОСТРАЖДАЄ!
Бачте, це ж не смішно, це шоколадна трагедія. Просто мародерівці ще не зрозуміли, що на цьому можна грати місяців зо два.
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так песики это все таки зеботы, спасибо коллега по Цензору
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Це все наслідок окозамилювання. А причину всього переліченого - Коломойського, так і не згадав
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Раздавать чужие деньги очень приятно, и популярно. Зарабатывать гораздо тяжелей.
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Ну, это смотря как и чем зарабатывать. игрой на рояле например зарабатывать можно. Ч...м поигрывая. Или денежку ворованную у себя на счетах в офшоре припрятать, то же вроде ни чего себе заработок.
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Несомненно они, дети, этого заслуживают. Но к чему рутинную по своей сути обязанность выставлять, как победу? Ведь не из своего кармана или своего офшора деньги на стипендии выделяет. Хорошо, легко и приятно быть щедрым за счёт бюджета который наполняю и я в том числе.
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Полностью согласен. Тем более это вроде должно делать правительство.
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Це 3400 - 4500 грн😏 Це від Зе атракціон небаченої щедрості.
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"зеленский подписал указ"

простите, а что это такое "зеленский".... что это?
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Стецькам після розриву дупи добре допомогає лід. Сідайте на нього і вам буде леше Зеленський підписав указ про президентські стипендії для юних спортсменів з інвалідністю та їхніх тренерів - Цензор.НЕТ 6370
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Не ну это не со своего кармана Зеля стипендии раздает, а с наших налогов.
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А кто знает куда подевался миллиард, выделенный для так называемых порошенковских стипендий.
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А це не ті стипендії, що на оплату шаурми пішли?
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Вовік! Ти жорстокий! У порохоботів ще після Глуховері дупа не затягнулась, а ти вже про підтримку дітей інвалідів указ видав! Стецькі що, не люди??? Зеленський підписав указ про президентські стипендії для юних спортсменів з інвалідністю та їхніх тренерів - Цензор.НЕТ 2845
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Випиши стецькам хочаб пластирь. Вони собі їм дупу хрест на хрест перетягнуть. Бо ти уявляєш, якщо на вулиці вийдуть десятки тисяч продажних тролів Порошенка з розірваними дупами??? Зеленський підписав указ про президентські стипендії для юних спортсменів з інвалідністю та їхніх тренерів - Цензор.НЕТ 4007
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