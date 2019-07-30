 Луценко заявив, що повістки для вручення підозр суддям ОАСК надіслано та чекає на вибачення від "скунсів, які волали про "зраду"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Луценко зазначив: "Щодо справи ОАСК-2.
Заступник Генпрокурора заслухав матеріали справи.
Повістки 4 суддям на п’ятницю 02/08 для вручення підозр - вислані.
Цікаво, чи вибачиться хоч один скунс, який волав про "зраду"?"
Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.
Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.
Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.
Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.
Давайте згадаємо еврейського класика Шолом Алейхема.
У хлопчика Мотла був двоюрідний брат Еля. Цей шлимазл, за що б не взявся нічого у нього не виходило. Якось Мотл, від золовки Брохи почув, що причина у тому, що у Елі нема хуцпи.
Мотл у хедері спитав у меламеда, що то таке «хуцпа»?
Меламед Бойаз сказав:
- Ти хочеш знати що таке хуцпа, хлопчику? Уяви, ти прибіг на крик і бачиш людину з закривавленим ножем над трупом. Ти питаєш: «Що сталося?», а він всовує тобі в руки ніж і кричить: «ТИ УБИВЦЯ!», а потім у судах клянеться, що сам бачив як ти зарізав жертву! Ось що таке хуцпа!
Бреши та звинувачуй у брехні і до тебе потягнуться Зє!Біли!
Но я так и не понял, что он хотел сказать этим?
Ещё один Юґик
Наши инсайды в журналистских кругах сообщают, что к Зеленскому приходили представители крупного бизнеса и представители демократической партии США.
Основной темой разговора был Порошенко. Они просили не трогать его и не сажать в тюрьму, поскольку он является их агентом.
Наши инсайды сообщают, что Зеленский очень разозлился и попросил больше не беспокоить его такими вопросами.
Вот что говорит источник:
«Зеленский был крайне зол и показал вежливо на дверь. Он дал понять, что Президент Украины не обладает судейскими полномочиями и если суд решит, что Порошенко совершал преступления, значит это будет законным решением независимой ветви власти, к которой Президент Украины не имеет никакого отношения. Порошенко обречен, Зеленский не пошел на переговоры. Я думаю в сентября его задержат».
Отметим, что Порошенко подозревают в зверских преступлениях против собственного народа.
Его обвиняют в 11 тяжких эпизодах, в том числе в государственном перевороте и попытке захвата власти.
Гражданину П.Порошенко грозит пожизненное заключение с конфискацией всего имущества. Впрочем, если олигарх согласится на сделку со следствием и сдаст всех своих подельников, ему могут укоротить срок до 15 лет лишения свободы, а спустя 7 лет заключения помиловать.
дурдомановоросии?
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Разве они, подельники, не известны следствию?))
Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию»."
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
"Принадлежали ли вы или ваши ближайшие родственники к администрации президента, правительству или иной организованной преступной группировке?"
Вот как нужно общаться с новой властью!!! А не как Кличко. Зе хороший бояре плохие!!!
Кстати за это его закрыли при Яныке! Он абсолютно их не сцал. и не уважал! Хотя не было состава . но посадили! Но!!! Это Ростовский сценарий! А новая команда до Ростова не добежит!!1