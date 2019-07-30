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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:ГПУ (3112) Луценко (2548) суддя (965) Вовк Павло (27)

 Луценко заявив, що повістки для вручення підозр суддям ОАСК надіслано та чекає на вибачення від "скунсів, які волали про "зраду"

Генеральний прокурор України Юрій Луценко оприлюднив інформацію про те, що суддям Окружного адміністративного суду Києва надіслано повістки. Після яких їм буде повідомлено про підозру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Луценко зазначив: "Щодо справи ОАСК-2.

Заступник Генпрокурора заслухав матеріали справи.

Повістки 4 суддям на п’ятницю 02/08 для вручення підозр - вислані.

Цікаво, чи вибачиться хоч один скунс, який волав про "зраду"?"

Луценко заявив, що повістки для вручення підозр суддям ОАСК надіслано та чекає на вибачення від скунсів, які волали про зраду 01

Читайте: ГПУ викликала чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва для вручення підозр, зокрема і суддю Вовка

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140413
 
   
 Топ коментарі
 
Алколуцик подал голос из отпуска.
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скунсы... Луценко заявив, що повістки для вручення підозр суддям ОАСК надіслано та чекає на вибачення від "скунсів, які волали про "зраду" - Цензор.НЕТ 3320 Луценко заявив, що повістки для вручення підозр суддям ОАСК надіслано та чекає на вибачення від "скунсів, які волали про "зраду" - Цензор.НЕТ 5005 это для болотных даже уважуха....
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Ага, Луцик скунс еще тот. Повестки он рассылает, когда уже переступил через порог власти.А раньше сидел в носу ковырял годами.
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Алколуцик подал голос из отпуска.
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Закусывать надо!
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І оця курва символізує все наше судочинство.Щоб вона здохла,разом зі всіма авторами судової рехворми...
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Тільки так можна коментувати ЗЕбілам.

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Соевый опять сюда своих дебилов прислал Луценко заявив, що повістки для вручення підозр суддям ОАСК надіслано та чекає на вибачення від "скунсів, які волали про "зраду" - Цензор.НЕТ 4227
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Какие там скунсы ,скоро тебя югик, будут петухи окружать дырок то в кружке наделал ?
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У него с прошлой ходки ложка с дырочкой осталась...
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Принцип "дубінських" та "зєлєнскіх"- бреши і звинувачуй у брехні

Давайте згадаємо еврейського класика Шолом Алейхема.
У хлопчика Мотла був двоюрідний брат Еля. Цей шлимазл, за що б не взявся нічого у нього не виходило. Якось Мотл, від золовки Брохи почув, що причина у тому, що у Елі нема хуцпи.
Мотл у хедері спитав у меламеда, що то таке «хуцпа»?
Меламед Бойаз сказав:
- Ти хочеш знати що таке хуцпа, хлопчику? Уяви, ти прибіг на крик і бачиш людину з закривавленим ножем над трупом. Ти питаєш: «Що сталося?», а він всовує тобі в руки ніж і кричить: «ТИ УБИВЦЯ!», а потім у судах клянеться, що сам бачив як ти зарізав жертву! Ось що таке хуцпа!

Бреши та звинувачуй у брехні і до тебе потягнуться Зє!Біли!
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У югика истерика, но поступок патриота.вот что делает с ними Зеленный змий.
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Вибачте, так.


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Смайлики под этим сообщением в ФБ очень красноречивы
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Интересная тирада...
Но я так и не понял, что он хотел сказать этим? Луценко заявив, що повістки для вручення підозр суддям ОАСК надіслано та чекає на вибачення від "скунсів, які волали про "зраду" - Цензор.НЕТ 2926
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Да примерно это....хотя этого алкаша не всегда поймёшь..
Луценко заявив, що повістки для вручення підозр суддям ОАСК надіслано та чекає на вибачення від "скунсів, які волали про "зраду" - Цензор.НЕТ 2263
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неужели Богдан? куда это его понесло?.. Луценко заявив, що повістки для вручення підозр суддям ОАСК надіслано та чекає на вибачення від "скунсів, які волали про "зраду" - Цензор.НЕТ 7281
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надо быть алкашом и кумом вора что б понять
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Представители крупного бизнеса Великобритании попросили не трогать Порошенко, поскольку он знатно служил им 5 лет.
Наши инсайды в журналистских кругах сообщают, что к Зеленскому приходили представители крупного бизнеса и представители демократической партии США.
Основной темой разговора был Порошенко. Они просили не трогать его и не сажать в тюрьму, поскольку он является их агентом.
Наши инсайды сообщают, что Зеленский очень разозлился и попросил больше не беспокоить его такими вопросами.
Вот что говорит источник:
«Зеленский был крайне зол и показал вежливо на дверь. Он дал понять, что Президент Украины не обладает судейскими полномочиями и если суд решит, что Порошенко совершал преступления, значит это будет законным решением независимой ветви власти, к которой Президент Украины не имеет никакого отношения. Порошенко обречен, Зеленский не пошел на переговоры. Я думаю в сентября его задержат».
Отметим, что Порошенко подозревают в зверских преступлениях против собственного народа.
Его обвиняют в 11 тяжких эпизодах, в том числе в государственном перевороте и попытке захвата власти.
Гражданину П.Порошенко грозит пожизненное заключение с конфискацией всего имущества. Впрочем, если олигарх согласится на сделку со следствием и сдаст всех своих подельников, ему могут укоротить срок до 15 лет лишения свободы, а спустя 7 лет заключения помиловать.
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Кто приходил то, прошмыгнули в ОП так, что не заметили? Хватит врать, чучело ольгинское.
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Може на пляж приходили, ніхто не бачив там лордів з парасольками?
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Бурятський пер.
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Перпечатка с новостей из дурдома новоросии?
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если олигарх согласится на сделку со следствием и сдаст всех своих подельников

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Разве они, подельники, не известны следствию?))
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Никто не извинится, этот хай в нете специально ими создан, и Богдан тут как тут, Кличко, смотрящие, будто в стране больше нет проблем и нечем больше заняться. Про Вовка и К ни слова, ни от ЗЕ, ни от Богдана...
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Там фотожаби прозорі до нема куди. Подивіться.
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Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди.
Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию»."
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
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Ничего себе, соевый своим дебилам какие длинные методички строчит....
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Ну, от скажіть мені чи допоміг Поросьонко закиданий грубими гривнями мінСтець? Але воно тупе не розуміє що, бабки не вирішують все, якщо ти втратив обличчя то не відмиють ні мільярди, ні армія проплачених плакальників. Вони все ще вважають що, достатньо найняти сотні три до тисячі і все вирішиться. Поця думає що, проти нього найняли "очернітєлєй", а чи допомогли найняті ним проти Зеленського боти? Вони слухають найнятих "модних політологов", які самі не здатні пояснити феномени які рухають масами.
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Эмоции. Нервничает ГенпгокуГоГский. Понимаемо. Это ж надо сейчас как-то лавировать. А-а-а-а-а, гори оно всё ярким пламенем, Югик! Давай, начинай петь в унисон Гросе. Зачтётся.
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скунси тільки смердять...вибачатися вміють...не для того створені...
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Ти б краще про себе дбав, плокулоле. Скоро вас з Мародером візьмуть за вим'я за всі злочини. Скунс - це ти, Юга. За 3 роки геть допилося. Де посадки ригів, брильянтових прокурворів, мерів-сепарів, які організовували "референдуми в Лугандонії"?
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а що там з "діамантовими", що ті скунси усё парішали?
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через неделю скажет, что "на них ничего нет"
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Луценко бреше, повстки послані за справу від квітня 2014 р, а не за наслідками корупції.
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Из анкеты будущего:
"Принадлежали ли вы или ваши ближайшие родственники к администрации президента, правительству или иной организованной преступной группировке?"
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Другим пунктом " чи вважаєте себе українцем або іншим злочинцем".
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Удивительно почему Луценко до сих пор на свободе, ведь есть масса дел, крупных дел, на которые он закрыл глаза, естественно за взятки и это все знают, и понимают, а он на свободе...Где же обещанные посадки?
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Не заважайте нашому генпрокурорчику,він з радниками Jack Daniels,і Johnnie Walker нараду проводить.
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никто не знает ставки у букмекеров на возвращение этого недоразумения?
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юрик, последнюю гранату - себе!! нопасаран, коррупционеры не пройдут, страна с тобой, героя посмертно!!
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не то слово: пять лет меня парашенкин прокурор пытался, изо всех сил, посадить, но ктото ему мешал, и вот, наконец, свершится
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Як почему,потому что сами себя не сажают
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Чому ти картава **** вислав ті повістки тільки після розголосу,а до цього нічого не робив.Через місяць очікуй вибачень від Рябошапки разом зі своїм свинарником. Луценко заявив, що повістки для вручення підозр суддям ОАСК надіслано та чекає на вибачення від "скунсів, які волали про "зраду" - Цензор.НЕТ 6870
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Тебя не уведомили? А в ОП знали, о как...
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А ти ************ яким буєм працюєш в ОП що тебе сповістили ?
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ДЕБИЛЫ!!!!
Вот как нужно общаться с новой властью!!! А не как Кличко. Зе хороший бояре плохие!!!
Кстати за это его закрыли при Яныке! Он абсолютно их не сцал. и не уважал! Хотя не было состава . но посадили! Но!!! Это Ростовский сценарий! А новая команда до Ростова не добежит!!1
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Тогда водка была дешевле и настояннней)))
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Мабуть на юру в"язниця при бандюковичу таки повліяла , а от на Юлю , - ні .
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Насколько я помню, Югику судья Вовк, влепил срок, который он успешно обвал в Менской колонии. И выпустили его оттуда чуть ли не смертельно больным. Интересно этот судья или как?
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Хорошо, наконец-то, Юра высказался, но зебили объясните мне, почему ваш Вовик так упорно молчит по поводу. Вовка и его стаи, "невиноватые"?
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Ти краще розкажи чому ця зграя при свинарнику працювала і п"ять років всіх влаштовувала.
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І чому це краще? І що саме я вам, зебілам, повинен пояснювати? Що Порошенко був керівником ваших мордорських судів в Україні? Я засуджую його за те, що не зміг провести люстрацію (а тепер ваш клоун забезпечить їм повну недоторканість), поживеш трохи довше, сам зрозумієш, що краще, а що гірше, якщо, звичайно, не "из-за поребрика" на клавіатуру стукаєш.
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Мене твої тупі пояснення не цікавлять.Хто такий попрошенко і як він керукрав я знаю й без тебе. А ти розповідай пороходротам і бабі розі грамотій самоучка.
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Даже Луцик уже хрюкоботов-зрадюков нахрен послал )))
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юра! куда везти "извинения" - на мальдивы, сейшелы или канары???
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Юга чисти молча кружку свою.Вернешься в пену.Таких скунсов и уродов как ты с Петей ещё надо поискать.
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Вот это рвануло пердаки и зебилоидов и ольгинских! Знатно у них подгорает! Луценко заявив, що повістки для вручення підозр суддям ОАСК надіслано та чекає на вибачення від "скунсів, які волали про "зраду" - Цензор.НЕТ 9328

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штепсель, конечно рвануло от такой борзоты окружного админсуда? югик, конечно сейчас все что угодно может к издеть, а он сам не скунс? он шо, хорь, раньше не видед шр такая янйух с судами происходит?
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Светлейший! Обратите взор на своего пресс-секретаря Сарган! Она первая Вас подставила. И она должна , по Вашему высочайшему мнению, возглавить команду скунсов.
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Генплокулол так і не надав згоди на обшук кабінетів суддів , сидів в підпіллі і розповідав що прийде вивчати ситуацію , після чого може прийме рішення . Невже він такий дурний що думає що всі дурні . Паскуда з синдромом Даннінга-Крюгера .
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а шо скунс уже стал украинской вонючкой? ну вы ребята и мову знаете!!! у нас тхир, а скунс это в америке.....югик видно в своем политехе не яух не учил.....
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