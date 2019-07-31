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 Політика України
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Все про:ПАРЄ (561) Рада Європи (207) Кулеба Дмитро (108)

 Десь у середині серпня буде ухвалено рішення, чи повернуся я в Страсбург, - постпред України в Раді Європи Кулеба

Останній раунд консультацій з постійним представником України в Раді Європи Дмитром Кулебою відбудеться в середині серпня. Приблизно тоді буде прийнято рішення, чи повернеться він у Страсбург.

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ, яке незабаром буде опубліковане.

Нагадаємо, після рішення ПАРЄ про повернення російської делегації без виконання Росією поставлених перед нею умов, Україна відкликала свого постпреда для консультацій.

За словами дипломата, відкликанням посла для консультацій Україна демонструє, "що ми вкрай незадоволені тим, що сталося в Раді Європи, а саме - в Парламентській Асамблеї".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс президента вирішив проблему з відбором кандидатів на посаду судді від України в ЄСПЛ, - Кулеба

"Більш того, це безпрецедентний крок не тільки для України, але і для всіх держав-членів Ради Європи, тому що ніколи посла з Ради Європи не відкликали. У дипломатів виклик на консультації - це форма демаршу і демонстрація партнеру: все настільки погано, що ми навіть посла забираємо. Тому цей крок справив враження, я протягом перших двох тижнів отримував повідомлення по різних каналах зі Страсбурга: "Коли ти повернешся?", "Ти повернешся?", мовляв, не треба так жорстко.

Тому цей крок спрацював, але консультації тривають. Коли вони закінчаться - буде вирішено Міністерством закордонних справ спільно з Офісом Президента. Тоді буде вирішено питання: повернуся я в Страсбург, чи не повернуся", - зазначив Кулеба.

З приводу можливої дати ухвалення рішення про позицію українського посла в Раді Європи він уточнив:

"Ми підходимо до певного рішення. Я переконаний, що воно буде прийнято до середини серпня - щоб було зрозуміло, як ми входимо в новий політичний сезон, який традиційно починається на початку вересня. До останнього раунду консультацій ми повернемося якраз у середині серпня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішучі кроки і "тактика тисячі порізів", - Кулеба про можливу реакцію України на повернення РФ в ПАРЄ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140411
 
 
 Топ коментарі
 
Куплю дюжину порохоботв.
Недорого.
Работа простая, плачу за то, что порохоботы будут хвалить товар моих конкурентов
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В Киеве 24 августа вместо военного парада пройдет "Марш достоинства". Об этом на брифинге сообщил глава Офиса президента Андрей Богдан.
По его словам, в нем примут участие как военные подразделения, усиленные ветеранами АТО, так и представители гражданских профессий - врачи, учителя, волонтеры.
"В марше примет участие президент Владимир Зеленский и руководство страны", - рассказал Богдан.
Такой формат празднования он назвал более европейским - в противовес "советской практике" военных парадов с обилием техники.
"После марша состоится грандиозный концерт, организацией которого занимается один из самых известных украинских режиссеров", - добавил глава Офиса президента.
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а до этого он что сомневался? или он возглавит большой концерт после ходи.
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Куплю дюжину порохоботв.
Недорого.
Работа простая, плачу за то, что порохоботы будут хвалить товар моих конкурентов
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Точнее, не хвалить, а хаять, но так неумело, что любой нормальный человек должен понять, что товар хороший.
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а до этого он что сомневался? или он возглавит большой концерт после ходи.
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В Киеве 24 августа вместо военного парада пройдет "Марш достоинства". Об этом на брифинге сообщил глава Офиса президента Андрей Богдан.
По его словам, в нем примут участие как военные подразделения, усиленные ветеранами АТО, так и представители гражданских профессий - врачи, учителя, волонтеры.
"В марше примет участие президент Владимир Зеленский и руководство страны", - рассказал Богдан.
Такой формат празднования он назвал более европейским - в противовес "советской практике" военных парадов с обилием техники.
"После марша состоится грандиозный концерт, организацией которого занимается один из самых известных украинских режиссеров", - добавил глава Офиса президента.
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вы о чем? Решил есть в заглавии и марш это тоже по старинке. Тем более после марша будет концерт. В чем ваш ответ?
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чтоб я без советов вышиватного тролля бы делал Десь у середині серпня буде ухвалено рішення, чи повернуся я в Страсбург, - постпред України в Раді Європи Кулеба - Цензор.НЕТ 7442
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А, вибачаюсь - перший раз не впізнав кацапа.
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а за кацапа вышиватный патриот крокуе прямиком в спам
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Страна без внутренней и внешней политики...Хотя что может сделать дипломатия, когда спичка уже зажжена.
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Нечего ему делать в этом бесполезном и продажном органе.
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читал , что климкин сказал о том, что, не смотря на отзыв этого дипломата, кулеба так и не приехал в Киев.
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