 Десь у середині серпня буде ухвалено рішення, чи повернуся я в Страсбург, - постпред України в Раді Європи Кулеба

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ, яке незабаром буде опубліковане.

Нагадаємо, після рішення ПАРЄ про повернення російської делегації без виконання Росією поставлених перед нею умов, Україна відкликала свого постпреда для консультацій.

За словами дипломата, відкликанням посла для консультацій Україна демонструє, "що ми вкрай незадоволені тим, що сталося в Раді Європи, а саме - в Парламентській Асамблеї".

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"Більш того, це безпрецедентний крок не тільки для України, але і для всіх держав-членів Ради Європи, тому що ніколи посла з Ради Європи не відкликали. У дипломатів виклик на консультації - це форма демаршу і демонстрація партнеру: все настільки погано, що ми навіть посла забираємо. Тому цей крок справив враження, я протягом перших двох тижнів отримував повідомлення по різних каналах зі Страсбурга: "Коли ти повернешся?", "Ти повернешся?", мовляв, не треба так жорстко.

Тому цей крок спрацював, але консультації тривають. Коли вони закінчаться - буде вирішено Міністерством закордонних справ спільно з Офісом Президента. Тоді буде вирішено питання: повернуся я в Страсбург, чи не повернуся", - зазначив Кулеба.

З приводу можливої дати ухвалення рішення про позицію українського посла в Раді Європи він уточнив:

"Ми підходимо до певного рішення. Я переконаний, що воно буде прийнято до середини серпня - щоб було зрозуміло, як ми входимо в новий політичний сезон, який традиційно починається на початку вересня. До останнього раунду консультацій ми повернемося якраз у середині серпня".

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