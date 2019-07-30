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 Політика України
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 ГПУ викликала чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва для вручення підозр, зокрема і суддю Вовка

Генеральна прокуратура України викликала чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва для вручення підозр.

Як передає Цензор.НЕТ, повістки опубліковано на сайті відомства.

Глава суду Павло Вовк, а також судді Євген Аблов, Ігор Погрібніченко та Іван Шепітко викликані до слідчого ГПУ на 2 серпня для вручення підозр і допиту як підозрювані.

Усі вони проходять в одному кримінальному провадженні, відкритому у квітні 2014 року, і обвинувачуються в перевищенні влади і службових повноважень, службовій підробці, ухваленні завідомо неправомірного вироку та інших злочинах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проти суддів ОАСК Вовка, Аблова, Погібніченка та одеського судді Шепітка можуть висунути звинувачення за статтею "завідомо неправомірні рішення", - джерело

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140410
 
   
 Топ коментарі
 
наконец то. сое 5 лет не хватило волка посадить потому что удобно было давить на таких судей. помотрим что дальше будет
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На сегодня уже открыто 12 уголовных дел против свиноеврея---попробуй отбрехаться от всех? ГПУ викликала чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва для вручення підозр, зокрема і суддю Вовка - Цензор.НЕТ 3332 ГПУ викликала чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва для вручення підозр, зокрема і суддю Вовка - Цензор.НЕТ 536
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Когда уже Портнов дореформирует суд, реформу которого прервал Майдан 2013-2014 гг?
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Я даже больше скажу - Вовк родился ещё до того, как Портнов начал реформу суда.
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Почти реформировал. Воров, взяточников и предателей своей страны наши суды уже не сажают. Осталось их всех узаконить.
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Не можешь мафию победить, так возглавь её!
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наконец то. сое 5 лет не хватило волка посадить потому что удобно было давить на таких судей. помотрим что дальше будет
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а, шо.. вовк уже сидит? ГПУ викликала чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва для вручення підозр, зокрема і суддю Вовка - Цензор.НЕТ 5691 То труба пяз..ла, шо Пеця не пришел, теперь ****************
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непотопляемый вовк опять подвергся торпедной атаке, сейчас выпустит очередной имитатор и спокойно залежет на глубину, такой волчара, что Дейниц тихо бы плякаль от зависти.
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Судячи з його їзєка у соцмережах,вони не Вовк,а ВоЛк.
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Такие окружные судьи должны работать на Окружной.
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А если нет? Как тогда будете отбрехиваться?
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На сегодня уже открыто 12 уголовных дел против свиноеврея---попробуй отбрехаться от всех? ГПУ викликала чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва для вручення підозр, зокрема і суддю Вовка - Цензор.НЕТ 3332
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Зеб, ты не перепутал порядок слов? Вроде для тебя свином был тот, кто справа, потому необходимо подписать твои лахтоматры - евреесвин.
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Важко спутати, по перше харя в форточку не влізе, по друге очі такі "чесні"прямо плакати хочеться...
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Открыто! Ха! Не смеши. С нашими судами? А если не посадят? Как ты ********* будешь отбрёхиваться.
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Я почитал эти дела. Максимум на штраф тянет. Не смешите.
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КОЛИ МИ ВЖЕ ПРОЧИТАЄМО: ГПУ вызвала четырех судей Окружного административного суда Киева для расстрела.... ГПУ викликала чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва для вручення підозр, зокрема і суддю Вовка - Цензор.НЕТ 8483 ГПУ викликала чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва для вручення підозр, зокрема і суддю Вовка - Цензор.НЕТ 8160
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Иди учи матчасть. Для этого сначала их в суд должны вызвать. Да и расстрела у нас нет...
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