 Зеленський призначив Радуцького позаштатним радником

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави 30 липня, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначити Михайла Борисовича Радуцького радником Президента України (поза штатом)", - йдеться в документі.
Михайло Радуцький - засновник мережі приватних клінік "Борис", пройшов до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу".
просто немного её усилив сериалом про Голобородька.
Клемперер Виктор LTI. Язык третьего рейха. Записная книжка филолога
P.S. mp4 у меня будет качаться ещё 20 минут
Климкин на днях заявлял, что Меркель пересмотрела сериал "Слуга народа". Многие политики в мире возьмут эту технологию к себе на вооружение, поняв, что она блистательно работает.
Клоуны уже есть, готовимся принимать гадалок в МОЗ.
Без намёков на что-то, а чисто о его позиции по отношению к Беларуси и беларусам...
Зеленский опозорился с другом Порошенко Радуцким: «рокировка не удалась», детали скандала
Червень 10, 2019 admin Різне
Владимир Зеленский рискует растерять поддержку народа из-за скандальных имен в списках партии «Слуга народа»
Многие украинцы остались недовольны некоторыми фамилиями, которые можно увидеть в списках партии президента. На это обратил внимание известный журналист и предприниматель Андрей Пальчевский.
Он отметил, что, в частности, у него вызывает вопросы известный соратник Петра Порошенка Михаил Радуцкий, который также непонятным образом затесался в списки «Слуги народа».
«Для меня было большим удивлением увидеть в списке «Слуги народа», без всякого сомнения лидера этих гонок, под номером 18 некого Михаила Радуцкого, который все это время был партнером Порошенко», - возмутился журналист.
http://www.prominnews.co.ua/zelenskyj-opozorylsya-s-drugom-poroshenko-radutskym-rokyrovka-ne-udalas-detaly-skandala/
никто и нигде никаких указов зеграданта выполнять не будет.
ну подписало, и что?