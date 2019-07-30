EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  2592  53
Все про:Зеленський (2256) Радуцький Михайло (2)

 Зеленський призначив Радуцького позаштатним радником

Президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Радуцького позаштатним радником.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави 30 липня, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Михайла Борисовича Радуцького радником Президента України (поза штатом)", - йдеться в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат у нардепи від "Слуги народу" Радуцький може очолити МОЗ, а Бабак - МОН, - глава штабу партії Корнієнко

Михайло Радуцький - засновник мережі приватних клінік "Борис", пройшов до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140405
 
 
 Топ коментарі
 
Число борисовичей и моисеевичей вокруг вокруг зелебени растёт с каждым днём. Он их шо, всех взялся трудоустроить?
 показати весь коментар
 
Цікаво, нащо власнику мережі приватних клінік посада радника президента, амбіції?
 показати весь коментар
 
Почему бы и нет, 73% малоросского люмпена просто грех не прокинуть.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Число борисовичей и моисеевичей вокруг вокруг зелебени растёт с каждым днём. Он их шо, всех взялся трудоустроить?
 показати весь коментар
 
 
Почему бы и нет, 73% малоросского люмпена просто грех не прокинуть.
 показати весь коментар
 
 
а шо могло быть по другому ? Они же " голобородьки" , а не какие - то " вальцманы" , у них только по фейсу ( пробачьте , по конкурсу ) на должности
 показати весь коментар
 
 
Їшь чьйо аднім украинцамь прі владі більше.Слава!
 показати весь коментар
 
 
"голобородьки" всего мира , Украина ждёт вас
 показати весь коментар
 
легко.их всего 0,21 проц. от населения Украины.даже если принять что всего проживает 40 млн. то "титульная" нация насчитывает примерно 80000 минус дети и старики и получаем примерно тысяч 30 обездоленных и не пристроеных. количество чиновников 226000 ну а хлебных мест как раз совпадает с количеством погонщиков гоев
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, нащо власнику мережі приватних клінік посада радника президента, амбіції?
 показати весь коментар
 
 
Как зачем? Чем ближе к уху Богдана, тем больше ништяков можно вытянуть для себя и своих друганов.
 показати весь коментар
 
 
грядет тотальная обязательная страховая медицина,а это миллиарды бабла при том зеленого
 показати весь коментар
 
 
А для чого до медицини примазалися україночки БАГА-тирьйовая і бАХЬТЬЄЙ-АГА?
 показати весь коментар
 
Це дійсно дуже важливо наблизити свого депутата до рівня свого радника! Але чому стоять військові реформи? Коли будуть створені нові війська БПЛА? Коли почнеться виробництво БМПВ-64 для відбиття сірої зони яку ми віддаємо терористам добровільно? Президент бездіяльний, немає рішень, немає інфоповодів і це втрата темпу і шлях до поразки! Зеленський, працюй не гальмуй!
 показати весь коментар
 
 
Так он и работает, какие претензии. Играет как может, сценарий отрабатывает, написанное с бумажки читает, ролики регулярно снимает. Свою работу актёра выполняет не плохо, большего ему и не положено.
 показати весь коментар
 
 
Теоретик расового излечения? Зебилы, вот вы точно этого хотели?
 показати весь коментар
 
 
Не ну не всё так плохо, есть ещё куда падать. Там ещё ж лечение травками, тантрические практики, раскрытие чакр, в конце концов можно иконами лечить...изгнание бесов..Есть куда развиваца.
 показати весь коментар
 
 
Судячи з обличчя, то він сам далеко не юберменш.
 показати весь коментар
 
 
Это который выступает за цветовую дифференциацию кожи. И штанов... Зеленский назначил Радуцкого внештатным советником - Цензор.НЕТ 1721

 показати весь коментар
 
 
Когда ты лысого пристроеш?каких то знакомых,друзей знакомых,друзей знакомых друзей пристраиваеш а своего друга Жеку Кошевого нет,или все таки метиш его для премьр министра? и это не слухи
 показати весь коментар
 
 
У лысого особая миссия, его готовят в мэры Киева, а это сгоряча не делается, для дискредитации Кличка нужно время. Пару месяцев ежедневных поливаний Кличка помоями в ТСН, и электорат будет готов. Технология уже обкатана..
 показати весь коментар
 
 
И ведь зелекторат знал - кто такой Богдан задолго до выборов и видел, что он смотрящий над Зелемойским и всё-равно проголосовал...
 показати весь коментар
 
 
Электорат был попросту зазомбирован. Применены технологии нейро-лингвистического программирования и не только. Богдан после президентских выборов сам похвастался этим, дав интервью украинским журналистам.
 показати весь коментар
 
 
Ясное дело, я сам проводил опыт, когда сказал приятелю - смотри, как задёргается лукашист и сказал не напрямую лукашисту, а в разговоре с приятелем, так, чтобы он услышал ключевую фразу - "Ему мешают" Видели бы Вы, как этот лукашист задёргался, хотел что-то сказать, но разговор то был подслушан и его не касался и он стоял и мучался.
 показати весь коментар
 
 
Думаю комада ЗЕ "позаимствовала" технологию отсюда http://bm.mp4v.club/Black.Mirror.s02e03.ChernoeZerkalo.ru.mp4
просто немного её усилив сериалом про Голобородька.
 показати весь коментар
 
 
Прочитайте это
Клемперер Виктор LTI. Язык третьего рейха. Записная книжка филолога
P.S. mp4 у меня будет качаться ещё 20 минут
 показати весь коментар
 
 
Когда дошел в фильме до дебатов, так утвердилось впечатление, что это вообще списали с творящегося в Украине...
 показати весь коментар
 
 
Концовочка эпичная: технология идёт гулять миром..
Климкин на днях заявлял, что Меркель пересмотрела сериал "Слуга народа". Многие политики в мире возьмут эту технологию к себе на вооружение, поняв, что она блистательно работает.
 показати весь коментар
 
 
Потрясающий фильм и завершающие кадры на зелёном фоне "Будущее" и "Вера"...
 показати весь коментар
 
Погуглил. Забавно, этот чувак снимался в российской "Битве экстрасенсов" (s14e10 с 30 минуты).
Клоуны уже есть, готовимся принимать гадалок в МОЗ.
 показати весь коментар
 
 
Ну, что же... Это правильно. Зелебоба хочет знать, когда сваливать без разбитого иблета Зеленський призначив Радуцького позаштатним радником - Цензор.НЕТ 6104
 показати весь коментар
 
 
косюков сменяют радуцкие, такие себе гигагнты мысли и отцы украинской демократии. Как сказал один киногерой - торг здесь не уместен!!!
 показати весь коментар
 
 
Ні раз жігівай тє мєжьду нац анналльную розьнью.
 показати весь коментар
 
Євреї давно виїхали з цієї країни. Залишились лише лише здебіловані совком жиди.
 показати весь коментар
 
 
Ну так хахли виявилися ще дурнішими! Вони ж самі віддали їм свою країну на поталу!
 показати весь коментар
 
 
Нікуди правди діти ... Все саме так і сталось...
 показати весь коментар
 
 
Таке відчуття. що клоун хоче забезпечити роботою всіх євреїв, але їх 0,2%, а чиновничих посад більше--то що будуть їхати з Ізраіля?
 показати весь коментар
 
 
Ну, вне штата нехай советует, там этих советников уже туева хуча. Но портфель министра этому доктору Геббельсу давать низя. Еврей-расист, - это слишком, лучше бы он был антисемитом, как Вуди Аллен.
 показати весь коментар
 
 
В Беларуси есть опыт союза Бунд (еврейский союз), который выступал против государственности Беларуси...
Без намёков на что-то, а чисто о его позиции по отношению к Беларуси и беларусам...
 показати весь коментар
 
Бунд створений на нелегальному з'їзді в жовтні1897 року у Вільно. У 1898році на І (установчому) з'їзді РСДРП у Мінську ввійшов до складу РСДРП як автономна організація, самостійна в питаннях єврейського робітничого руху. Особливо активну діяльність Бунд здійснював у «смузі осілості», зокрема в Україні.
 показати весь коментар
 
Бундовцы выступали против права беларусов на самоопределение и завладели правом говорить от имени беларусов..
 показати весь коментар
 
Что на это зебы скажут? Совсем их зрадоглашатели не берегут после выборов. :D

Зеленский опозорился с другом Порошенко Радуцким: «рокировка не удалась», детали скандала
Червень 10, 2019 admin Різне

Владимир Зеленский рискует растерять поддержку народа из-за скандальных имен в списках партии «Слуга народа»
Многие украинцы остались недовольны некоторыми фамилиями, которые можно увидеть в списках партии президента. На это обратил внимание известный журналист и предприниматель Андрей Пальчевский.
Он отметил, что, в частности, у него вызывает вопросы известный соратник Петра Порошенка Михаил Радуцкий, который также непонятным образом затесался в списки «Слуги народа».
«Для меня было большим удивлением увидеть в списке «Слуги народа», без всякого сомнения лидера этих гонок, под номером 18 некого Михаила Радуцкого, который все это время был партнером Порошенко», - возмутился журналист.
http://www.prominnews.co.ua/zelenskyj-opozorylsya-s-drugom-poroshenko-radutskym-rokyrovka-ne-udalas-detaly-skandala/
 показати весь коментар
 
 
Теперь не жалуйтесь если в кране не будет воды.... Зеленський призначив Радуцького позаштатним радником - Цензор.НЕТ 9911
 показати весь коментар
 
 
когда нормального наймет, который посоветует ему.. на хрен свалить?
 показати весь коментар
 
что-то назначило что-то.
никто и нигде никаких указов зеграданта выполнять не будет.
ну подписало, и что?
 показати весь коментар
 
Поздравляю украинцев с еврейской властью. Были вы дураками, такими и останетесь.
 показати весь коментар
 
 
" голобородьки " , а " вальцманы " были в прежней власти , это знают 73% избирателей в Украине
 показати весь коментар
 
Ну до вас,кацапів тупорилих,нам ще падати й падати.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору