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 Глава ОАСК Вовк: "Я нікуди не збираюся тікати або переховуватися"

Голова Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк заявив, що у зв'язку з розслідуванням Генеральної прокуратури України (ГПУ) можливих зловживань в ОАСК він не збирається ховатися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Вовк заявив в інтерв'ю "Українським новинам", опублікованому 30 липня.

"Я нікуди не збираюся тікати або переховуватися. Я люблю Україну і готовий юридично захищатися в будь-якому статусі", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проти суддів ОАСК Вовка, Аблова, Погібніченка та одеського судді Шепітка можуть висунути звинувачення за статтею "завідомо неправомірні рішення", - джерело

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140398
 
 
 Топ коментарі
 
Оніщенко теж так казав і... - поїхав на конячі перегони, на три роки...
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Вовк: "Я никуда не собираюсь бежать или скрываться" Моё слово крепкое как у Онищенко. Не, ну там на лошади посоревноваться года на три...
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Чи так само рішуче і з любов'ю до України налаштовані власники Вовка, на яких він буде давати свідчення в будь якій якості? Вони також достатньо ******* Україну, щоб провести в українській тюрмі решту свого життя?
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Оніщенко теж так казав і... - поїхав на конячі перегони, на три роки...
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Вовк: "Я никуда не собираюсь бежать или скрываться" Моё слово крепкое как у Онищенко. Не, ну там на лошади посоревноваться года на три...
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Правильно, не беги - лети, к чечетову
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А зачем ему бежать, тот вовк из тех вовков, которого совсем не ноги кормят. Глава ОАСК Вовк: "Я нікуди не збираюся тікати або переховуватися" - Цензор.НЕТ 1238
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А шо скажет преЗЕдент? А то как сквозь землю провалился.
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А если быть собирался бежать или скрываться, то, естественно, так и сообщил бы СМИ!!! Цирк просто...
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Все это говорят как под кальку. И все говорящие безумно любят Украину. И потом без оглядки становятся на лыжи Любовь из зарубежья как-то приятнее для души.
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