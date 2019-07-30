 Чиновника Держвиконавчої служби затримано на Івано-Франківщині на хабарі 30 тис. грн, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм отримання хабарів від місцевих мешканців за сприяння у закритті виконавчих проваджень без стягнення штрафних санкцій і неподання до суду звернень про тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон.

Співробітники СБУ задокументували вимагання посадовцем 30 тисяч гривень у чергового боржника за закриття низки виконавчих проваджень.

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Правоохоронці затримали зловмисника у службовому кабінеті під час одержання 20 тисяч гривень ‒ другої частини хабаря.

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У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України затриманому оголошено про підозру.