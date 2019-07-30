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 Чиновника Держвиконавчої служби затримано на Івано-Франківщині на хабарі 30 тис. грн, - СБУ. ФОТО

Співробітники СБУ впіймали на систематичних хабарях керівника одного з райвідділів Державної виконавчої служби Головного теруправління юстиції в Івано-Франківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Чиновника Держвиконавчої служби затримано на Івано-Франківщині на хабарі 30 тис. грн, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм отримання хабарів від місцевих мешканців за сприяння у закритті виконавчих проваджень без стягнення штрафних санкцій і неподання до суду звернень про тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон.

Співробітники СБУ задокументували вимагання посадовцем 30 тисяч гривень у чергового боржника за закриття низки виконавчих проваджень.

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Правоохоронці затримали зловмисника у службовому кабінеті під час одержання 20 тисяч гривень ‒ другої частини хабаря.

Чиновника Держвиконавчої служби затримано на Івано-Франківщині на хабарі 30 тис. грн, - СБУ 02

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Чиновника Держвиконавчої служби затримано на Івано-Франківщині на хабарі 30 тис. грн, - СБУ 03

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України затриманому оголошено про підозру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140396
 
   
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Та що з вами такє?--що за хабарі.такі.смішні?
та єто пазор какой-то Чиновник Госисполнительной службы задержан на Ивано-Франковщине на взятке 30 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2024
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Я з Франківщини. Начальниками виконавчої по районах в основному рагулі (свояки, куми, племінники, просто з одного села). Їх просто треба пиз..дити, навіть не смертним боєм. На посаду йдуть не за покликанням а щоб "шось рішати" (С). Навіть на халяву пообідав і принесли пляшку коньяку - не дарма день прожив.
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