 Сайт з усіма порадами Супрун і викриттями міфів про здоров'я та медреформу з'явився в мережі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, новий сайт працює за адресою suprun.doctor.

Сайт має простий інтерфейс і 4 розділи: здоров'я, трансформація, міфи і культура. Користувачі можуть також скористатися пошуком.

Крім того, тут представлена ​​докладна інформація про саму Уляну Супрун і додано фотографії її дипломів.

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