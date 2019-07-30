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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:медицина (756) сайт (120) Супрун Уляна (490)

 Сайт з усіма порадами Супрун і викриттями міфів про здоров'я та медреформу з'явився в мережі

У мережі з'явився сайт, на якому викладено всі пости у фейсбуці, опубліковані в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, зокрема її відомі поради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, новий сайт працює за адресою suprun.doctor.

Сайт має простий інтерфейс і 4 розділи: здоров'я, трансформація, міфи і культура. Користувачі можуть також скористатися пошуком.

Крім того, тут представлена ​​докладна інформація про саму Уляну Супрун і додано фотографії її дипломів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україні стартує кампанія з вакцинації дорослих від дифтерії та правця, - Супрун. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140386
 
   
 Топ коментарі
 
Ее ругают те, кто дышит, при простуде, парами картошки. Ахахахаха
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Ещё аптечная мафия и мрази-врачи которым наступили на хвост, меньше дают взяток семейным врачам вот и все.
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вся зелень выкакалась ?
так вот случайте:

Уляна Супрун - чемпион !!!!!!!!! Сайт з усіма порадами Супрун і викриттями міфів про здоров'я та медреформу з'явився в мережі - Цензор.НЕТ 6386
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Растоптала Конституцию Украины, легализовала взяточничество, многократно увеличила расходы населения на медицину, снизило качество медицинских услуг почти до нуля, и воздвигла памятник себе родной. Высшая степень цинизма, у себя на Родине давно бы вылетела на улицу или села.
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При этом умудрилась обгадить всех врачей своими перлами.
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Та кого там можно обгадить, мрази не лучше наших судей, только денег хотят.. а виновата супрун конечно. А то что с 1 января можно вернуть лекарства в аптеке, вот же ж гадина эта супрунша
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вся зелень выкакалась ?
так вот случайте:

Уляна Супрун - чемпион !!!!!!!!! Сайт з усіма порадами Супрун і викриттями міфів про здоров'я та медреформу з'явився в мережі - Цензор.НЕТ 6386
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Ты хоть читал как можно вернуть и зачем возвращать, откуда в аптеке некачественные лекарства, бредятина для лохов полная. Согласно новому Закону Украины № 2628-VIII, аптеки могут принять обратно только некачественные лекарства. А несоответствие препаратов нужно подтвердить лабораторно.
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Прекрасная реформа, где хорошие врачи получают намного больше хреновых, а пациент имеет возможность менять врача. У меня, кстати, прекрасный семейный врач.
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>>Прекрасная реформа, где хорошие врачи получают намного больше хреновых,<<
І дійсно. Сімейна сцикуха зі стажем менше року, жива ілюстрація до книги "Вредньіе советьі" Григорія Остера, стала отримувати більше вітреоретинального хірурга вищої категорії.
Щоби потрапити до другого, я мусив пройти через першу. Закінчилося тим що другий сказав мені "Тікайте від тієї ідіотки, мій терапевт за пляшку коньяку вас допустить". Що я й зробив.
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И что тебе семейный врач может сделать? Померить давление и послать в многомесячную очередь, чтобы ты уже полудохлый дополз до получения диагноза, а потом все твои родственники скидывались чтобы ты оплатил 100 стоимость и лечения и лекарств? Если с супруновскими реформами вся Украина собирает деньги на лечение фронтовых героев, менты собирают деньги на лечение коллеги от ранения, где твоя с.аная реформа??
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1) убрала от корыта воров Амосову, Богомолец - вот они и воют

2) многократно уменьшила расходы населения на медицину, введя бесплатное тентование, программу соц.лекарств и многое другое
3) и прочая ересь без малейших доказательств
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"многократно уменьшила расходы населения на медицину" порохоботы вообще скуели, Конституцию почитай, медицина - бесплатна!!!!, эта НЕминистр положила на Конституцию Украины, дерет деньги за то что ДОЛЖНО быть бесплатно, а лохи рады.
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Нижче фотографії Супрун,... "ДЕТАЛЬНІШЕ" і потім праворуч "ДИПЛОМИ"
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Ну по біографії - правильна людина. Але от відношення до українців у неї не дуже хороше. Дешеві вакцини, все найдешевше. Для свого народу найдешевше обирати - це не є добре.
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Сколько государство дало - такие и лекарства.
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Нормальна людина:
- Круто, у нас є можливість придбати таку ж ЯКІСНУ та БЕЗПЕЧНУ вакцину, як і дорожчі аналоги.

Сверхразум:
- Чим дорожче тим краще!!! ПОНТИ, РРЯЯЯЯЯЯЯ!!!
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ти все зрозумів - не корч з себе дурника. Супрун закупила дешеву індійську вакцину, хоча є купа якісніших вакцин кращого походження.
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Адекватний підхід до вибору вакцини це корчити з себе дурника? Не буду заперечувати що є кращі (пруфи не помішали б), але чи на стільки вони якісніші, що за них варто переплачувати...
Крім Індії, ще вакцини закуплено з: Болгарії, Франції, Бельгії, Кореї.
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ну от в місцевій поліклініці, окрім індійської вакцин нема.
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Хлопці, не спортеся. Вам взагалі ніякі вакцини не потрібні. Ну окрім тих людей, що їдуть в екзотичні країни з екзотичними хворобами. Яких наш український організм раніше ніколи не знав. а отже імунітет до них не на достатньому рівні. Коли поставлять фальшовану відмітку про щеплення, то дешева вакцина однозначно вигідніша для бюджету. І міжнародна фармакомафія спокійна. Бо думає що нам їхню гадость вкололи.
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як не дивно, але так.зрештою куди їй з її американським медичним дипломом до диплому універу богомольця Сайт со всеми советами Супрун и разоблачениями мифов о здоровье и медреформе появился в сети - Цензор.НЕТ 1451
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Енто точно-дипломчик рентгенолога..
🤣🤣🤣
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Це він на цензорі такий бойовий. А в поліклініці тихіше води... Сам жалівся на черги до участкового. Маючи інтернет та не записатися до пристойного сімейного лікаря?
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Ее ругают те, кто дышит, при простуде, парами картошки. Ахахахаха
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Ещё аптечная мафия и мрази-врачи которым наступили на хвост, меньше дают взяток семейным врачам вот и все.
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Ну може й не все так страшно. Але дуже швидкий розвиток невакцинованого (чи мало вакцинованого) дитячого організму я саме зараз спостерігаю.
Біда тих ідіотів, що надіються всезагальною вакцинацією вибороти собі (невакцинованим) кразще місце під сонцем, полягає в не розумінні волі Господньої. Богу потрібні саме розумні і здорові (з природнім імунітетом) люди. Для чого? А звідки я знаю? Можу лише догадуватися. Світ потребує вдосконалення. І для цієї роботи потрібні не одиниці, а мільярди розумних (з часом мудрих) і щасливих. А оскільки статистичне розподілення на людей з різним можливостями ніхто не відміняв (закон природи такий), то для того, щоб мати слуг Божих там мільярд чи половину, треба може й не менше десяти.
А дебіли, що дорвалися до влади покушаються на плани Господні. Голод тіпа грядьот. Який голод, засранці? При тому що купа їжі щоденно викидається. Оптимізуйте вживання мяса і матимете приріст їжі в третину.
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Дурна Супрун. І в користь щеплень вірить...

Ні щоб лікуватися урінотерапією та подорожником...
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ей неинтересны больные туберкулезом, раком, не интересна смертность от сердечно-сосудистых, есть 2 темы в жизни ; первая - привики от кори, и вот вторая - позавчера объявила о том , что будет (!!!) эпидемия дифтерии - и срочно всем , и взрослым тоже делать прививки от дифтерии. А чем детей колят маленьких - то вообще никому не ведомо
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"ей неинтересны больные туберкулезом, раком" - сейчас больные раком лечатся (Киев, Верховинная) за счет государства.
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Уляна задала жару ))
Багатьом її поради неприємні, бо вони побачили як САМІ псують своє здоров'я.
А американці так живуть і цих порад дотримуються.
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Її ;реформи; добили сільську медицину, але антинаукової єресі вона не несла.
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А де вона була та сільска медицина? Рогуль ти упоротий. Ніби блд вона була колись.
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Ульяна Георгиевна! Как правильно солить алюминиевые огурцы с брезентового поля?
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А на сайте этой миссис Страхолюдины есть рекомендации по дуподемпферным гаджетам. Скоро самой понадобится - получит напутственный пендель промеж полужопий. Досить їй скакати у чудернацькому капелюшку і картатих кросівочках по веселих київських калюжках з повненьким грошеняток рюкзачечком за спиною. Теперь поскачет к дупореабилитологам.
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Воно оголосило про початок програми "Безкоштовна діагностика" з липня 2019 року! І де вона ? Сімейні лікарі геть нічого не знають про неї, номер гарячої лінії весь час вибиває ! Супруніхо, докторе Смерть, йди вже геть !
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"Поцілунки допомагають зняти стрес та полегшити тривожність. Вони як і обійми впливають на фізіологічні процеси, пов'язані з управлінням стресом та послаблюють його шляхом зменшення рівня кортизолу." Сайт з усіма порадами Супрун і викриттями міфів про здоров'я та медреформу з'явився в мережі - Цензор.НЕТ 5439
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Де ти таке вичитало ? Чи в тебе глюки від соєвих комбікормів ?
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Теперь же эта дамочка городит такое, что самые сердобольные граждане тянутся к пистолету, чтобы добить больное животное, избавив его от мучений. Большая часть остальной публики просто сочувственно смотрит на то, что она делает и говорит.
🤣
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Людоедские советы Уляны Супрун (Generalplan Ost)
Гражданка США использует любой повод, чтобы граждане обсуждали любой бред - кроме не ее работы по утилизации «лишних» украинцев.

И.о. министра охраны здоровья Уляна Супрун советует есть мороженое, когда болит горло, призывает не бояться сидеть на холодном и еще много чего, что вызывает массу вопросов насчет адекватности автора подобных «советов». Но украинские СМИ с радостью сообщают об очередном откровении Супрун, после ознакомления с которыми, нормальные люди, как правило, долго крутят пальцем у виска.

Но не стоит думать, будто гражданка США, подрабатывающая руководителем МОЗ Украины, вконец потеряла адекватность. На самом деле, неадекватные советы Уляны Супрун - это военная хитрость. Информационная дымовая завеса, чтобы отвлечь внимание от развала медицины - и как следствие демографической катастрофы, в которую заокеанская «реформаторка» погружает миллионы Украинцев.
Впрочем, если по-честному, то Уляна Супрун ничего и не должна украинцам. Она до сих пор является гражданкой США, которая защищает интересы своей страны - и поэтому за все эти годы даже не удосужилась получить паспорт Украины. Несколько лет подряд иностранная гражданка в нарушение законов Украины имеет доступ к государственной тайне и влияет на государственные решения. Но рано или поздно украинским политикам и чиновникам, которые покрывали незаконную деятельность Супрун, придется отвечать перед законом. А сама гражданка США к тому времени, уверен, будет уже в недосягаемости для украинского правосудия - где-нибудь в родном Детройте, штат Мичиган (США).
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Это никак не оправдывает "доктор смерть" и её "реХформы".
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Ооо! Зеклоуны скоро будут Супрун убирать....
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срач начался, власть открыла травлю, что предложит новая власть по медицине взамен того что есть? Загадка
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привязали ведьму к столбу и сносят хворост Сайт з усіма порадами Супрун і викриттями міфів про здоров'я та медреформу з'явився в мережі - Цензор.НЕТ 4242
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