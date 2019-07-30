 Сайт з усіма порадами Супрун і викриттями міфів про здоров'я та медреформу з'явився в мережі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, новий сайт працює за адресою suprun.doctor.
Сайт має простий інтерфейс і 4 розділи: здоров'я, трансформація, міфи і культура. Користувачі можуть також скористатися пошуком.
Крім того, тут представлена докладна інформація про саму Уляну Супрун і додано фотографії її дипломів.
так вот случайте:
Уляна Супрун - чемпион !!!!!!!!!
І дійсно. Сімейна сцикуха зі стажем менше року, жива ілюстрація до книги "Вредньіе советьі" Григорія Остера, стала отримувати більше вітреоретинального хірурга вищої категорії.
Щоби потрапити до другого, я мусив пройти через першу. Закінчилося тим що другий сказав мені "Тікайте від тієї ідіотки, мій терапевт за пляшку коньяку вас допустить". Що я й зробив.
2) многократно уменьшила расходы населения на медицину, введя бесплатное тентование, программу соц.лекарств и многое другое
3) и прочая ересь без малейших доказательств
- Круто, у нас є можливість придбати таку ж ЯКІСНУ та БЕЗПЕЧНУ вакцину, як і дорожчі аналоги.
Сверхразум:
- Чим дорожче тим краще!!! ПОНТИ, РРЯЯЯЯЯЯЯ!!!
Крім Індії, ще вакцини закуплено з: Болгарії, Франції, Бельгії, Кореї.
🤣🤣🤣
🤣🤣🤣
Біда тих ідіотів, що надіються всезагальною вакцинацією вибороти собі (невакцинованим) кразще місце під сонцем, полягає в не розумінні волі Господньої. Богу потрібні саме розумні і здорові (з природнім імунітетом) люди. Для чого? А звідки я знаю? Можу лише догадуватися. Світ потребує вдосконалення. І для цієї роботи потрібні не одиниці, а мільярди розумних (з часом мудрих) і щасливих. А оскільки статистичне розподілення на людей з різним можливостями ніхто не відміняв (закон природи такий), то для того, щоб мати слуг Божих там мільярд чи половину, треба може й не менше десяти.
А дебіли, що дорвалися до влади покушаються на плани Господні. Голод тіпа грядьот. Який голод, засранці? При тому що купа їжі щоденно викидається. Оптимізуйте вживання мяса і матимете приріст їжі в третину.
Ні щоб лікуватися урінотерапією та подорожником...
Багатьом її поради неприємні, бо вони побачили як САМІ псують своє здоров'я.
А американці так живуть і цих порад дотримуються.
Ну, ти понял.
🤣
Гражданка США использует любой повод, чтобы граждане обсуждали любой бред - кроме не ее работы по утилизации «лишних» украинцев.
И.о. министра охраны здоровья Уляна Супрун советует есть мороженое, когда болит горло, призывает не бояться сидеть на холодном и еще много чего, что вызывает массу вопросов насчет адекватности автора подобных «советов». Но украинские СМИ с радостью сообщают об очередном откровении Супрун, после ознакомления с которыми, нормальные люди, как правило, долго крутят пальцем у виска.
Но не стоит думать, будто гражданка США, подрабатывающая руководителем МОЗ Украины, вконец потеряла адекватность. На самом деле, неадекватные советы Уляны Супрун - это военная хитрость. Информационная дымовая завеса, чтобы отвлечь внимание от развала медицины - и как следствие демографической катастрофы, в которую заокеанская «реформаторка» погружает миллионы Украинцев.
Впрочем, если по-честному, то Уляна Супрун ничего и не должна украинцам. Она до сих пор является гражданкой США, которая защищает интересы своей страны - и поэтому за все эти годы даже не удосужилась получить паспорт Украины. Несколько лет подряд иностранная гражданка в нарушение законов Украины имеет доступ к государственной тайне и влияет на государственные решения. Но рано или поздно украинским политикам и чиновникам, которые покрывали незаконную деятельность Супрун, придется отвечать перед законом. А сама гражданка США к тому времени, уверен, будет уже в недосягаемости для украинского правосудия - где-нибудь в родном Детройте, штат Мичиган (США).