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Все про:Богдан (29) Кличко (652)

 "Хіба це рівень керівництва офісу глави держави? Якось незручно за таких "ньюсмейкерів", - Кличко звернувся до Зеленського. ВIДЕО

Кличко записав звернення до президента Володимира Зеленського, у якому заявив, що вважає некомпетентним главу Офісу президента Андрія Богдана.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення оприлюднено у Facebook Кличка.

"Ще раз хочу наголосити: все, що наговорив пан Богдан, - повна нісенітниця і некомпетентність! Але я звертаюся до президента: Володимире Олександровичу, з повагою до вас, але, якщо владу представлятимуть такі брехливі непрофесіонали, як Андрій Богдан, - про які нові стандарти в політиці можна говорити?" - заявив Кличко.

Він зазначив, що Київрада працює прозоро, ефективно і без "смотрящих".

"Друге: я давно не є керівником БПП. Третє: гроші комусь пропонували? Прізвища? Хто? Навіщо? А то якісь плітки і безпідставна брехня", - додав він.

Кличко також вважає, що це "маніпулювання законами та Конституцією".

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"І на це все дивиться вся Україна і наші міжнародні партнери. Хіба це рівень керівництва офісу глави держави? Якось незручно за таких "ньюсмейкерів", - заявив глава КМДА.

Раніше керівник Офісу президента Зеленського Андрій Богдан заявив, що на зустрічах з міським головою Києва Віталієм Кличком просив мера відійти від інституту "смотрящих".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140385
 
   
 Топ коментарі
 
если Богдан уйдет в отставку, то перед кем Зеленский будет на море в красных труселях дефелировать.. ведь он их для кого-то одевал не просто так...
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не мрійте про відставку Богдана.
бо саме він всім командує, а не ЗЕ.
подивіться на фоткі зустрічей - все обговорюють з ним, а Зеля просто поруч стоїть.
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я в курсе, что Зеленский работает преЗЕдентом в офисе Богдана.. а красные труселя, это подарок от Богдана "за хорошее поведение"
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Педалик вообще ничего не понял... опыт куйла, ой порошенко ничего не научил....
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А колись же його поважали, був гордістю країни. А тепер залишиться в історії країни як говнюк, педалюк і т.д.
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не испытываю ни малейшей симпатии богдану, но наблюдая в какую Ж первращается Киев, в каком состоянии общественный транспорт, дороги, вокзалы, вся инфраструктура - поневоле закрадается мысль, что Кличко явно пора за ворота. За 5 лет, по сути единственное достижение стеклянный пешеходный мост за поллярда гривень. Ну это просто Дно. Это не уровень столицы, чтоб это все ощутить достаточно из машины вылезти и попробовать передвигаться по городу несколько дней в качестве пешехода, проехать и выйти из метро, проехать в городской электричке, отойти пару сотен метров от любой центральной аллеи, пусть даже в центральном парке. Довести до такого плачевного состояния столицу, самый богатый город страны даже лене космосу не удавалось
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Откуда наблюдаешь? Я живу в Киеве больше 10 лет, и могу сказать, что Кличко лучший мэр за эти годы. И дороги в Киеве лучшие во всей Украине. Но конечно, есть такие, кто собаку под домом выгуливает и не убирает за ней, потому как Кличко это должен делать.
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Живу в Киеве на Теремках. Благодаря Попову за несколько лет в нашу сторону открыли четыре станции метро, а сколько станций за время своего мэрства открыл Кличко? Ни одной. Хотя перед выборами обещал ветку и на Троещину и на Виноградарь. В городе, даже в центре грязно, дороги ремонтируются в основном в центре, на окраинах ремонта нет
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> В городе, даже в центре грязно

Так мож это... Самим прекратить срать под домами? а?
Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.
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не живу в Киеве... но что бы давать такую оценку мало наблюдать надо хоть что то в этом догонять ... подземные коммуникации это что не инфраструктура... ты пишешь вся... давно под землю опускался.... что с вокзалами не так ... мне вообще по .. кто там у тебя мер... но вы " Галя балованная" хочу то не знаю что но увидеть бы...
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Раз лапти рошеновские воют на полную, значит ворье отодвигается от корыта, Зе дави воровскую мразоту !!!
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ЗЕ занят, пиши письма Богдану, мелким почерком...
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Володя был гордостью Украины. А стал ворюгой и посмешищем.
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клоун как был посмешищем, так и остался
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Кличко большая ГНИДА-ВОРЮГА!!!!ИЗУРОДОВАЛ МОЙ КИЕВ!!!
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Принцип "дубінських" та "зєлєнскіх"- бреши і звинувачуй у брехні

Давайте згадаємо еврейського класика Шолом Алейхема.
У хлопчика Мотла був двоюрідний брат Еля. Цей шлимазл, за що б не взявся нічого у нього не виходило. Якось Мотл, від золовки Брохи почув, що причина у тому, що у Елі нема хуцпи.
Мотл у хедері спитав у меламеда, що то таке «хуцпа»?
Меламед Бойаз сказав:
- Ти хочеш знати що таке хуцпа, хлопчику? Уяви, ти прибіг на крик і бачиш людину з закривавленим ножем над трупом. Ти питаєш: «Що сталося?», а він всовує тобі в руки ніж і кричить: «ТИ УБИВЦЯ!», а потім у судах клянеться, що сам бачив як ти зарізав жертву! Ось що таке хуцпа!

Бреши та звинувачуй у брехні і до тебе потягнуться Зє!Біли!
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ЖЫдун, иди полируй ШАКАЛАдный глаз....
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Это не хуцпа, это хуння. Хуцпа это когда все видели нож у убицы, а судья выносит приговор приговор прибежавшему на крик. Когда все знают что ты врешь, но ты всё равно продолжаешь врать вот это и есть хуцпа. Короче, "пошли кофе пить".
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Все предельно ясно, врагам Украины тут нужна война всех против всех, по любому поводу, а чаще вообще без него. Потому и распинаются тут всякие дятлы под прокси флажками. И новая власть в этом участвует по полной, нужно создавать белый шум на фоне собственной бездеятельности...
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Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
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Ох как же хочется, богдану,скинуть кличка.Дело в том,что кличко упирается и не хочет пускать друга и строительного партнера богдана- ваврыша на застройки киева.Ничего личного.Чисто бизнес.
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наверху у нас такое и ходит бабло, пока бедному пенсионеру приходится жить на 50 баксов, а кто-то ездит по за границам, чтобы пару сотен заработать, избранным заносят такие сумы и даже больше, Виталька тоже лукавит, строит из себе компетентного, сидит он вроде на одну зарплату мэра, верьте ему, кто совсем лох.
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Да уж лучше Витале верить, чем этому идиоту.
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отмороженный мозг педалика вспыхнул праведным гневом
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Хоть я и не уважаю Кличко, как мера, который развозит проблемы о всему Киеву, зарабатывая на этом, но Богдан - это нечто особенное, которое еще и называет себя адвокатом, оперируя такими терминами, как смотрящие. "Хіба це рівень керівництва офісу глави держави? Якось незручно за таких "ньюсмейкерів", - Кличко звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 1657
Зеленскому надо этого Богданчика куда нибудь засунуть в более подходящее ему место.
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короче: зебіли хочуть "взяти столицю" - що тут незрозумілого?
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Ты себя в зеркале видело, "ньюсмейкер"? "Хіба це рівень керівництва офісу глави держави? Якось незручно за таких "ньюсмейкерів", - Кличко звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 5762
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Киевляне Киев про@рали бене. Добровольно, без принуждения отдали столичную земельку и все её богатства рейдерам. Виталик, собирай чумаданы и едь в ЛА, здесь ничего хорошего уже не будет.
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Виталька! Мы за тебя!
Зеленую шмарклю ждет Ростов, а зебилов ждет заткнуться и помалкивать в тряпочку.
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Свыни с педалЯЯЯми, неожиданно, но прикольно!
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Объективно Виталик поярче зелёной плеяды.в хорошем смысле.
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Віталій, було знамення, скляний міст тріснув, так, до пора на вихід.
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через кілька днів Пєдаліка погонять геть , а тоді вже кияни будуть потилиці чухати - як же це вони терпіли цього барана стільки років ?!
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Педалик во след за Свыном.... Так опуститься. Позорище... А ведь был человеком... Ну да, покуда не головой работал....
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Виталя . а мост опять треснул ! Потому ,что воду нужно подогреть .
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То, что Клычко ездил вместе с порошенко и левочкиным на договорняк-стрелку с фирташем в 2014 году, для меня говорит о многом. Это случившийся факт.
Стыд и позор.
Как клычко смотрит людям в глаза после этого?
Про порошенко молчу: копченые глаза дыма не боятся.
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они оба и "не на уровне" и "не на своих местах", одного нужно люстрировать, а другому лечить голову (удары по "тыкве" имеют последствия)!
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Бляха муха! Виталика реально крутой! Наверно на фоне новой зеленой шоблы, любой нормальный человек будет выглядеть в 100 раз круче!
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Богдан хоть и телепузик но за Кличко он правду сказал. Пусть эта морда с криминальным прошлым не оправдывается, а его спортивные заслуги никак не перекрывают его чёрного прошлого. Это прошлое никуда не делось, просто незаметно было в период спорта.
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Чёрное прошлое любого украинского чиновника, бизнесмена, гражданина, который хоть раз совершал безналичные операции в валюте США отображены в отчётах ФБР и других спецслужб. Вскоре Владимир Александрович с ними ознакомиться. Наверняка он там увидит всех своих друзей - начиная от Коломойского и заканчивая самим собой дорогим. Этого не покажет Г+Г, но это отложит отпечаток на мировосприятии чувака Володи. "Хіба це рівень керівництва офісу глави держави? Якось незручно за таких "ньюсмейкерів", - Кличко звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 3603
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педалику обидно до соплей. так бесславно просрал партию, доверие, репутацию.
поздно, педалька, взад все не вернуть.
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Да ладно полная чушь. Кличко настолько туп, что даже не понял, о чем идет речь. И не даром бытует поговорка "Тот кто оправдывается, значит виноват". Кличко лучше иди в отставку сам. Хоть какой то мужской поступок.
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Сейчас принцип зе-комади, измазать дерьмом пять прошедших лет истории Украини, переходя все правила приличия...Все валим на "папередников" и как можно больше, чем больше голословних обвинений, тем больше у них будет времени на беспредел.
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Это называется метод какающего бегемота.
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