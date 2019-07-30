 "Хіба це рівень керівництва офісу глави держави? Якось незручно за таких "ньюсмейкерів", - Кличко звернувся до Зеленського. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення оприлюднено у Facebook Кличка.
"Ще раз хочу наголосити: все, що наговорив пан Богдан, - повна нісенітниця і некомпетентність! Але я звертаюся до президента: Володимире Олександровичу, з повагою до вас, але, якщо владу представлятимуть такі брехливі непрофесіонали, як Андрій Богдан, - про які нові стандарти в політиці можна говорити?" - заявив Кличко.
Він зазначив, що Київрада працює прозоро, ефективно і без "смотрящих".
"Друге: я давно не є керівником БПП. Третє: гроші комусь пропонували? Прізвища? Хто? Навіщо? А то якісь плітки і безпідставна брехня", - додав він.
Кличко також вважає, що це "маніпулювання законами та Конституцією".
"І на це все дивиться вся Україна і наші міжнародні партнери. Хіба це рівень керівництва офісу глави держави? Якось незручно за таких "ньюсмейкерів", - заявив глава КМДА.
Раніше керівник Офісу президента Зеленського Андрій Богдан заявив, що на зустрічах з міським головою Києва Віталієм Кличком просив мера відійти від інституту "смотрящих".
Так мож это... Самим прекратить срать под домами? а?
Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.
Давайте згадаємо еврейського класика Шолом Алейхема.
У хлопчика Мотла був двоюрідний брат Еля. Цей шлимазл, за що б не взявся нічого у нього не виходило. Якось Мотл, від золовки Брохи почув, що причина у тому, що у Елі нема хуцпи.
Мотл у хедері спитав у меламеда, що то таке «хуцпа»?
Меламед Бойаз сказав:
- Ти хочеш знати що таке хуцпа, хлопчику? Уяви, ти прибіг на крик і бачиш людину з закривавленим ножем над трупом. Ти питаєш: «Що сталося?», а він всовує тобі в руки ніж і кричить: «ТИ УБИВЦЯ!», а потім у судах клянеться, що сам бачив як ти зарізав жертву! Ось що таке хуцпа!
Бреши та звинувачуй у брехні і до тебе потягнуться Зє!Біли!
Зеленскому надо этого Богданчика куда нибудь засунуть в более подходящее ему место.
Зеленую шмарклю ждет Ростов, а зебилов ждет заткнуться и помалкивать в тряпочку.
Стыд и позор.
Как клычко смотрит людям в глаза после этого?
Про порошенко молчу: копченые глаза дыма не боятся.
поздно, педалька, взад все не вернуть.