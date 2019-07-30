 Міносвіти назвало десятку спеціальностей з найвищими прохідними балами

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.
Десятка спеціальностей з найвищими прохідними балами в 2019 році така:
- Міжнародне право - 194,25
- Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - 194,004
- Міжнародні економічні відносини - 190,84
- Стоматологія - 189,176
- Політологія - 189,125
- Журналістика - 188,75
- Медична психологія - 186,9
- Культурологія - 185,691
- Історія та археологія - 185,05
- Публічне управління та адміністрування - 183,804
Щоб пройти на бюджет, понад 180 балів також знадобилося тим, хто вступає на спеціальності "Право", "Інженерія програмного забезпечення", "Економіка", "Сфера обслуговування", низка спеціалізацій "філології".
Порівняно з минулим роком, у десятці спеціальностей з найвищими прохідними балами є незначні зміни. Так, знизилися прохідні бали на "Менеджмент соціокультурної діяльності" та "Фармацію, промислову фармацію", які в минулому році посідали 4-й та 9-й рядки відповідно. Цього року прохідний бал на них менше 180. У десятці з'явилися "Медична психологія" та "Публічне управління та адміністрування".
Международное право - 194,
25Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии - 194,004
Международные экономические отношения - 190,84
Стоматология - 189,176
Политология - 189,125Журналистика - 188,75
Медицинская психология - 186,9
Культурология - 185,691
История и археология - 185,05
Публичное управление и администрирование - 183,80 "
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................................... ....где дебилоиды хоть одна инженерная специальность??
только енти 10 считаются престижные - с большими баллами-конкурсом ?
а кто самолеты-танки будет проектировать??
конченная територия ента украита - курофермы-сало-и...палитологи-журналисты всех мастей.
ахахаха
дно.
поплавские иституты культуры жируют,
маркетологи-историки-палитологи-хрензнаеткто,
но не инженеры.
усе с садиков нада начинать было.
проспали садики -
получите палитологов карасевых и прочую срань на ньюсванах-112.
но не укрсамалеты-кампутеры.
Кто будет вести разработки и налаживать производство?
Без этого ниче не будет. И никакая политика это не сможет исправить
помогло это совку?
5 лет надо учится, шоб 120 ре получать