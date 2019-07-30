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Все про:внз (265) Міносвіти (488) абітурієнт (66)

 Міносвіти назвало десятку спеціальностей з найвищими прохідними балами

Міністерство освіти оприлюднило десятку спеціальностей з найвищими прохідними балами на бюджетні місця до вишів. Йдеться про вступ за широким конкурсом на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування) на денну форму навчання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.

Десятка спеціальностей з найвищими прохідними балами в 2019 році така:

  1. Міжнародне право - 194,25
  2. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - 194,004
  3. Міжнародні економічні відносини - 190,84
  4. Стоматологія - 189,176
  5. Політологія - 189,125
  6. Журналістика - 188,75
  7. Медична психологія - 186,9
  8. Культурологія - 185,691
  9. Історія та археологія - 185,05
  10. Публічне управління та адміністрування - 183,804

Щоб пройти на бюджет, понад 180 балів також знадобилося тим, хто вступає на спеціальності "Право", "Інженерія програмного забезпечення", "Економіка", "Сфера обслуговування", низка спеціалізацій "філології".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 60 тис. абітурієнтів отримали рекомендації на бюджет, - Міносвіти

Порівняно з минулим роком, у десятці спеціальностей з найвищими прохідними балами є незначні зміни. Так, знизилися прохідні бали на "Менеджмент соціокультурної діяльності" та "Фармацію, промислову фармацію", які в минулому році посідали 4-й та 9-й рядки відповідно. Цього року прохідний бал на них менше 180. У десятці з'явилися "Медична психологія" та "Публічне управління та адміністрування".

Міносвіти назвало десятку спеціальностей з найвищими прохідними балами 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140384
 
 
 Топ коментарі
 
Стране с таким отношением к инженерам и ученым конец! Международные....блть
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Это трындец. Все хотят стать паразитами.
Кто будет вести разработки и налаживать производство?
Без этого ниче не будет. И никакая политика это не сможет исправить
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в 80х НИИ было, шо сейчас киосков
помогло это совку?
5 лет надо учится, шоб 120 ре получать
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Стране с таким отношением к инженерам и ученым конец! Международные....блть
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На ці спеціальності йдуть переважно лохи, а їх завжди більше і вони створюють "лоховськой ход"! Це видно по нашим дипломатам, адміністраторам, стоматологам і юристам! Дохтур в стоматполіклініке моїй знайомій сказав вирвати корінь зуба під мостом, дав направлення вона пішла з направленням до хірурга і той вирвав корінь, але не той що потрібно! Потім вирішили вже не рвати той корінь що потрібно і лишити як є і все нормалізувалось! Ці фахівці Вам потом дуже допоможуть, вони Вам поставлять неправильний діагноз, але абсолютно випадково Вам відріжуть або вирвуть не те що написав дохтур, і це буде правильно! Бо Бог таки є, а до ідіотів ми вже звикли!
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Mendosa Теж одразу так подумав.В нас велика країна,без інженерів,вона повноцінно не може існувати.
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Тут как раз нормально .На многие инженерные специальности проходной балл ниже 120 на бюджет.То есть,практически любому обеспечивают.На эти специальности никто не идёт на платное.Кому нравится изучать Теорию механизмов и машин,Термодинамику или строительную механику?Другой вопрос,что стипендию платят единицам.
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Да уж. Ни инженеров ни врачей. Одни бла бла бла
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ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами в 2019 году такой:
Международное право - 194,
25Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии - 194,004
Международные экономические отношения - 190,84
Стоматология - 189,176
Политология - 189,125Журналистика - 188,75
Медицинская психология - 186,9
Культурология - 185,691
История и археология - 185,05
Публичное управление и администрирование - 183,80 "
..


................................... ....где дебилоиды хоть одна инженерная специальность??
только енти 10 считаются престижные - с большими баллами-конкурсом ?
а кто самолеты-танки будет проектировать??

конченная територия ента украита - курофермы-сало-и...палитологи-журналисты всех мастей.
ахахаха

дно.






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dip dip Ні,теритрорія якраз офігена.Завжди,її намагався хтось загарбати.
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вот он - результат образовательной рехвормы - 2014-2019-

поплавские иституты культуры жируют,

маркетологи-историки-палитологи-хрензнаеткто,

но не инженеры.

усе с садиков нада начинать было.

проспали садики -
получите палитологов карасевых и прочую срань на ньюсванах-112.

но не укрсамалеты-кампутеры.
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одни , плять , дипломаты. жуналисты и стоматологи.. ёпт...
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Это трындец. Все хотят стать паразитами.
Кто будет вести разработки и налаживать производство?
Без этого ниче не будет. И никакая политика это не сможет исправить
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Аграрной стране производство не нужно. Все можно купить за границей, на деньги вырученные от продажи сельхозпродукции.
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В земле есть глубь. Вот от туда и брать. Міносвіти назвало десятку спеціальностей з найвищими прохідними балами - Цензор.НЕТ 4672
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По такой схеме можно обеспечить более-менее уровень жизни для 1-2 млн человек. С остальными то что делать?
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Strig RS ******* і конкуруюче сільське господарство,не може токож існувати,якщо там немає інженерів.
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в 80х НИИ было, шо сейчас киосков
помогло это совку?
5 лет надо учится, шоб 120 ре получать
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А работать кто будет? Они же все управленцы!
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НЕ бубните. Вопрос в том, сколько мест на специальности финансируется из бюджета (госзаказ). Если на всю Украину 50 мест международников - хрен с ним!"
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країні тра агрономи і зоотехніки, інженери, а всі в бєздєльнікі пруть - не буде толку з цього роя
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Абсолютно ненужные в 21 веке специальности (кроме пункта №4, который актуален во все времена). Родителям надо задуматься (если есть чем), куда следует направлять своего ребёнка, и какие профессии будут актуальны через 10-20 лет. Почти все выпускники вышеперечисленных специальностей будут востребованы только в Польше на мытье унитазов за 500-800 евро в месяц.
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nadmozgORG Політологія і журналістика,в нас якраз потрібна. Міносвіти назвало десятку спеціальностей з найвищими прохідними балами - Цензор.НЕТ 2566
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Все просто. Если на науку государство тратит 0,17% ВВП, то тем кто выберет карьеру ученого гарантирована пожизненная нищета и ежедневная борьба просто за миску супа. Вот я, например, преподавать в пятом поколении, но моя семья голодала бы если бы я продолжал работать в университете. Для ученого преподавание это своеобразный "налог" на право планировать и проводить собственные исследования за государственные деньги. Нет финансирования на науку - нет смысла работать "говорящей головой" пересказывая в тысячный раз устаревший материал...
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